Историк христианского богослужения и благочестия, намеревающийся изучать то, что Анри Бремон (1865-1933) назвал «религиозным сантиментом» христианского Востока, в вопросе, подобному почитанию Святых Тайн, не может не поразиться чрезвычайной скудности византийских свидетельств о евхаристическом культе и практиках, включая сохранение запасных даров, в отличие от лавины западных средневековых источников по всем аспектам этого вопроса. Классические исследования по истории сохранения святых даров Фристоуна, Ван Дейка и Уокера, монументальный труд Нуссбаума основываются только на западных свидетельствах, потому что это единственное, что есть.

Причина проста. Споры и ереси ставили вопросы евхаристического почитания и реальности присутствия Христа в Евхаристии только перед Западом и его богословами на протяжении всего средневековья, в то время как Византия обходила эти споры стороной, оставляя византийское евхаристическое богословие той эпохи поразительно неразработанным в отличие от массы евхаристических трактатов, написанных на средневековом Западе. Невозможно найти даже маленького отголоска этого в византийском богословии. Это потому, что во времена средневековья можно было сказать про богословие, то же самое, что бывший спикер американской Палаты представителей «Тип» O’Нил хорошо сказал о своем «ремесле»: «Вся политика — локальное явление». Итак, все богословие тоже — локальное явление.

Богословие и политика могут перейти из места происхождения в другое пространство, чтобы повлиять на более широкую традицию. Но оба явления имеют начальные отправные точки, и в средневековье Евхаристия была в значительной степени поместной западной головной болью. Христианский Восток не был затронут ранней средневековой евхаристической ересью, которая приковала внимание Запада к этим вопросам, и именно поэтому реальное присутствие Христа в Евхаристии и почитание Святых Тайн не озадачили Византию в той степени, в какой это произошло на средневековом Западе. Вот почему внелитургическое почитание реального присутствия Христа в Евхаристии развилось на Западе, а не на Востоке.

Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика

[пер. с англ. С. В. Голованова]

Омск: Голованов, 2010. 480 c.

ISBN 978-5-9902610-2-0

Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика - Содержание

СПИСОК АББРЕВИАТУР

СПИСОК ТРУДОВ, УПОМИНАЕМЫХ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРИЧАСТНАЯ ЛЖИЦА: ОБЗОР ФАКТОВ

A. Церковные ложки: археологические находки I. Клад II. Оценка находок III. Заключение

B. Причастные лжицы и обмакивание на сиро-византийском Востоке: письменные источники I. Невизантийские источники II. Письменные свидетельства об обмакивании и литургической лжице в византийском обряде III. Византийские литургические источники IV. Причастные лжицы в византийской иконографии V. Описи византийских литургических сосудов

С. Заключение

ЖЕНЩИНЫ В ВИЗАНТИЙСКОМ ХРАМЕ: ГДЕ, КОГДА — И ПОЧЕМУ?

Введение

A. Где? Место женщины-мирянки в церкви I. Византийская церковь II. Литургическое пространство мирян III. Женское место в храме: документы IV. Гинекей, катехумены, завеса

B. Особые женщины, особые помещения I. Посвящение диаконис II. Нартекс и гинекей диаконис III. Женщины царского достоинства в алтаре? IV. Святые жены в алтаре?

C. Когда? Ограничения на присутствие женщин за церковными службами I. Всенощные II. «Ритуальная чистота»

D. Почему? I. Таксис II. Приличие и безопасность

E. Заключение

ЧАСТНОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ НА ВОСТОКЕ ВО ВРЕМЕНА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

1. Домашнее причащение мирян

2. Монашеское недоверие к литургии

3. Евхаристия отцов-пустынников

4. Частное причащение матерей-пустынниц

5. Чины причащения отшельников

6. Заключение

КАФЕДРАЛЬНОЕ И МОНАШЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РАЗЛИЧИЯ

I. Тезис: Два вида молитвы

II. Антитезис: кажущееся различие?

III. Кафедральные и монашеские службы в ранних источниках о литургии 1. Монашеская литургия 2. Кафедральная литургия

IV. Монашеское и кафедральное богослужение литературе

V. Кафедрально-монашеский симбиоз и синтез

VI. Кафедральное и монашеское в византийских литургических источниках 1. Литургические книги 2. Двойная традиция типикона 3. Соборное и монашеское в службах Триоди 4. Двойная традиция литургии Преждеосвященных 5. «Протеория» (1085–1095)

VII. Соборное и монашеское вне Византии

VIII. Синтез

ЧИН И МЕСТО ПРИЧАЩЕНИЯ МИРЯН В ПОЗДНЮЮ АНТИЧНОСТЬ НА ВИЗАНТИЙСКОМ ВОСТОКЕ

A. Причащение мирян в позднюю античность

B. Чин причащения I. Ранние свидетельства II. Благочиние III. Симеон Солунский (†1429)

C. Место для причащения мирян I. За престолом? II. Перед оградой III. В местах причащения

D. Заключение

УПАДОК ПРИЧАЩЕНИЯ В ВИЗАНТИИ И ОТДАЛЕНИЕ МИРЯН ОТ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВА: ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ ИЛИ НИ ТО, НИ ДРУГОЕ?

A. Введение

B. Частота причащения в Византии I. Кризис IV в. и его последствия II. Монашеское причащение III. Царское причащение IV. Заключение

С. Закрытый алтарь I. Развитие алтарного ограждения II. Святилище Святой Софии III. Цель огораживания византийского алтаря IV. Приличие и безопасность

D. Занавешенный алтарь I. Позднеантичная алтарная завеса вне столицы II. Алтарная завеса византийского обряда III. Заключение

E. Причина, следствие или ни то, ни другое?

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Циклы, праздники и их ранжирование 1. Седмичный круг 2. Годичный круг неподвижный праздников 3. Годичный круг переходящих праздников

Классификация византийских праздников святых по чину 1. Великие праздники 2. Праздники согласно литургической значимости 3. Праздники «синаксиса» 4. Предпразднества святых

Как все началось — святые до святых

Почитание мучеников

Святые в Божественной литургии: святым или за святых?

Устойчивость древнего обычая на византийском Востоке 1. «Протеория» (1085–1095 гг.) 2. Св. Николай Кавасила (ок. 1350) 3. Свт. Симеон Солунский (†1429)

Заключение

«ЧТО ТЯ НАРЕЧЕМ?» ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

I. Введение

II. Эфесский собор (431 г.) и литургическое почитание Приснодевы Марии

III. Как византийская литургия возвеличивает Богородицу

IV. Византийский синтез

V. Новая гимнография

VI. Типология Христа переходит на Марию в апокрифах

VII. Богородица в песнопениях византийских служб суточного круга

VIII. Мария Соискупительница?

IX. C Марией все мы соискупители во Христе

Х. Мария-Богородица в византийской иконографии, «Катехизис для неграмотных»

XI. Византийское богородичное почитание и католическое церковное учительство

XII. Мария-Богородица в жизни наших восточных и западных церквей сегодня

Приложение: Месяц Марии на Востоке?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОЧИТАНИЕ СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ?

I. Ранние христианские свидетельства о святых дарах

II. Персонализация евхаристического сознания

III. Почитание запасных Святых Даров на христианском Востоке

IV. Средневековое происхождение западного внелитургическогопочитания Евхаристии

V. Пастырское и экуменическое значение

VI. Заключение

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Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика - Ранние христианские свидетельства о святых дарах

Здесь, как и везде, ничего нельзя понять вне исторического контекста. История показывает нам, как ранние христиане относились к евхаристическим дарам, и то, каким образом они обходились с ними, часто потрясает наше современное воображение. В древние времена христиане Востока и Запада использовали Святые Тайны в качестве оберега для защиты от опасности, подобно реликвиям; евхаристические дары применялись для того, чтобы излечить или защитить; их посылали другим как «евлогию», или благословение, в качестве символа общения; путешественники брали их с собой в качестве вадемекума, они выполняли в поездках роль мощей или иконы и даже использовались в качестве припарки, чтобы вылечить инфекцию или заживить рану.

В последнем случае можно вспомнить чрезвычайное происшествие, о котором не без некоторой доли смущения упоминает в конце IV в. свт. Григорий Назианзин († 389 г.), а именно историю о том, как его тяжелобольная сестра св. Горгония намазала все свое тело святыми дарами и исцелилась:

Отвергнув все прочее, она прибегает к Врачу всех: дожидается глубокой ночи и... припадает к жертвеннику с верой, громким голосом зовя Того, Кого чествуют на нем, называя Его всеми именами и вспоминая о всех когда-либо происшедших чудесах Его... Наконец, решается она на некую благочестивую и прекрасную дерзость (anaisxyntian), подражает женщине, которая прикосновением к краю одежды Христа иссушила кровотечение. Что же она делает? Приклонив голову к жертвеннику с таким же воплем и столь же обильными слезами, как та, что некогда омыла ноги Христа, обещает не отойти, пока не получит исцеления. Потом, поскольку рука собрала нечто из вместообразных честного Тела и Крови, она смешала это со своими слезами и, помазав тело этим самодельным лекарством и — о чудо! — тотчас отходит, почувствовав исцеление и легкость в теле, душе и разуме, получив то, на что надеялась, в награду за надежду и крепостью души приобретя крепость тела (Слово 8, 18, 3-22).

На Западе святые дары использовали как святые мощи, замуровывали их в престол при освящении церкви, что засвидетельствовано в VIII в. латинским Понтификалом (архиерейским служебником) архиепископа Эгберта Йоркского (†766). Евхаристия использовалась в качестве напутствия (viaticum), она помещалась в гроб с умершим или даже вкладывалась в уста покойного, что неоднократно осуждалось с IV до VII вв. — явное доказательство того, что подобное совершалось. Даже утверждается, что Пречистая Кровь использовалась в качестве чернил при подписании осуждения патриарха Фотия на VIII Вселенском (IV Константинопольском) соборе в 869–870 гг. Подписание торжественных документов кровью — столь же древняя традиция, как и само письмо. А что является более торжественным, чем Кровь Христова? Историки смотрят на это сообщение скептически, но вряд ли оно бы было написано в то время, если бы считалось невероятным.

Джин Кэрролл Макгоуон, подводит итог различному восприятию Евхаристии в то время:

[Западное католическое] евхаристическое благочестие в средневековье и современности заключается прежде всего в культе реального присутствия нашего божественного Господа в Святых Тайнах. Это верование в присутствие Личности находит выражение в таких девоционалиях [духовных практиках] как посещение Господа нашего в дарохранительнице; адорации Святых Тайн, выставленных на престоле; процессии в честь Тела Христова; Святом часе и благословении Святыми Дарами. Эта неотъемлемая часть западной католической духовности настолько глубоко укоренилась, что трудно принять, что подобные формы евхаристического благочестия сравнительно молоды. Историки евхаристического учения и почитания уверяют нас, что этого культа евхаристического присутствия Христова не было и в помине в течение первых одиннадцати столетий христианской эры».

Тарстон в заметках к «Истории Святой Евхаристии в Великобритании» Брайджетта говорит, что во всей христианской литературе первого тысячелетия нет никакого ясного свидетельства, что кто-нибудь когда-либо приходил в храм с целью помолиться перед Святыми Дарами, и что нет никакого ясного свидетельства о любом другом выражении почитания явного евхаристического присутствия ранее 1100 г. Согласно Фристоуну, самый ранний известный случай почитания сохраненных даров — почитание гостии, которую носили в процессии Вербного воскресенья в аббатстве Бек, как это описано в Статутах Ланфранка, созданных между 1290 и 1310 гг. По мнению Фристоуна, источником этой традиции и всех других решений XIII в. относительно почитания Евхаристии является декрет IV Латеранского собора (1215 г.), в котором термин «пресуществление» (transubstantiation) был уполномочен выразить учение Церкви о евхаристическом присутствии. Согласно Фристоуну, рудименты почитания запасных даров могут быть найдены в конце XI в., когда подобный культ возник в качестве реакции на беренгарианское представление о таинствах.

«Этот обычай показывает, — считает Тарстон, — что Евхаристия почиталась скорее как предмет, чем как Личность. Этой святыне оказывалось большое почтение, поскольку это Тело Господне; мы знаем о наказании епитимьей даже за случайную небрежность уже в VI в. — но это почитание было скорее уважением к святому предмету, чем осознанием присутствия божественной Личности, заслуживающей поклонения».