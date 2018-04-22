Тафт - Статьи - 1 - Литургика
Историк христианского богослужения и благочестия, намеревающийся изучать то, что Анри Бремон (1865-1933) назвал «религиозным сантиментом» христианского Востока, в вопросе, подобному почитанию Святых Тайн, не может не поразиться чрезвычайной скудности византийских свидетельств о евхаристическом культе и практиках, включая сохранение запасных даров, в отличие от лавины западных средневековых источников по всем аспектам этого вопроса. Классические исследования по истории сохранения святых даров Фристоуна, Ван Дейка и Уокера, монументальный труд Нуссбаума основываются только на западных свидетельствах, потому что это единственное, что есть.
Причина проста. Споры и ереси ставили вопросы евхаристического почитания и реальности присутствия Христа в Евхаристии только перед Западом и его богословами на протяжении всего средневековья, в то время как Византия обходила эти споры стороной, оставляя византийское евхаристическое богословие той эпохи поразительно неразработанным в отличие от массы евхаристических трактатов, написанных на средневековом Западе. Невозможно найти даже маленького отголоска этого в византийском богословии. Это потому, что во времена средневековья можно было сказать про богословие, то же самое, что бывший спикер американской Палаты представителей «Тип» O’Нил хорошо сказал о своем «ремесле»: «Вся политика — локальное явление». Итак, все богословие тоже — локальное явление.
Богословие и политика могут перейти из места происхождения в другое пространство, чтобы повлиять на более широкую традицию. Но оба явления имеют начальные отправные точки, и в средневековье Евхаристия была в значительной степени поместной западной головной болью. Христианский Восток не был затронут ранней средневековой евхаристической ересью, которая приковала внимание Запада к этим вопросам, и именно поэтому реальное присутствие Христа в Евхаристии и почитание Святых Тайн не озадачили Византию в той степени, в какой это произошло на средневековом Западе. Вот почему внелитургическое почитание реального присутствия Христа в Евхаристии развилось на Западе, а не на Востоке.
Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика
[пер. с англ. С. В. Голованова]
Омск: Голованов, 2010. 480 c.
ISBN 978-5-9902610-2-0
Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика - Содержание
СПИСОК АББРЕВИАТУР
СПИСОК ТРУДОВ, УПОМИНАЕМЫХ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРИЧАСТНАЯ ЛЖИЦА: ОБЗОР ФАКТОВ
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A. Церковные ложки: археологические находки
- I. Клад
- II. Оценка находок
- III. Заключение
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B. Причастные лжицы и обмакивание на сиро-византийском Востоке: письменные источники
- I. Невизантийские источники
- II. Письменные свидетельства об обмакивании и литургической лжице в византийском обряде
- III. Византийские литургические источники
- IV. Причастные лжицы в византийской иконографии
- V. Описи византийских литургических сосудов
- С. Заключение
ЖЕНЩИНЫ В ВИЗАНТИЙСКОМ ХРАМЕ: ГДЕ, КОГДА — И ПОЧЕМУ?
- Введение
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A. Где? Место женщины-мирянки в церкви
- I. Византийская церковь
- II. Литургическое пространство мирян
- III. Женское место в храме: документы
- IV. Гинекей, катехумены, завеса
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B. Особые женщины, особые помещения
- I. Посвящение диаконис
- II. Нартекс и гинекей диаконис
- III. Женщины царского достоинства в алтаре?
- IV. Святые жены в алтаре?
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C. Когда? Ограничения на присутствие женщин за церковными службами
- I. Всенощные
- II. «Ритуальная чистота»
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D. Почему?
- I. Таксис
- II. Приличие и безопасность
- E. Заключение
ЧАСТНОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ НА ВОСТОКЕ ВО ВРЕМЕНА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
- 1. Домашнее причащение мирян
- 2. Монашеское недоверие к литургии
- 3. Евхаристия отцов-пустынников
- 4. Частное причащение матерей-пустынниц
- 5. Чины причащения отшельников
- 6. Заключение
КАФЕДРАЛЬНОЕ И МОНАШЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РАЗЛИЧИЯ
- I. Тезис: Два вида молитвы
- II. Антитезис: кажущееся различие?
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III. Кафедральные и монашеские службы в ранних источниках о литургии
- 1. Монашеская литургия
- 2. Кафедральная литургия
- IV. Монашеское и кафедральное богослужение литературе
- V. Кафедрально-монашеский симбиоз и синтез
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VI. Кафедральное и монашеское в византийских литургических источниках
- 1. Литургические книги
- 2. Двойная традиция типикона
- 3. Соборное и монашеское в службах Триоди
- 4. Двойная традиция литургии Преждеосвященных
- 5. «Протеория» (1085–1095)
- VII. Соборное и монашеское вне Византии
- VIII. Синтез
ЧИН И МЕСТО ПРИЧАЩЕНИЯ МИРЯН В ПОЗДНЮЮ АНТИЧНОСТЬ НА ВИЗАНТИЙСКОМ ВОСТОКЕ
- A. Причащение мирян в позднюю античность
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B. Чин причащения
- I. Ранние свидетельства
- II. Благочиние
- III. Симеон Солунский (†1429)
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C. Место для причащения мирян
- I. За престолом?
- II. Перед оградой
- III. В местах причащения
- D. Заключение
УПАДОК ПРИЧАЩЕНИЯ В ВИЗАНТИИ И ОТДАЛЕНИЕ МИРЯН ОТ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВА: ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ ИЛИ НИ ТО, НИ ДРУГОЕ?
- A. Введение
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B. Частота причащения в Византии
- I. Кризис IV в. и его последствия
- II. Монашеское причащение
- III. Царское причащение
- IV. Заключение
-
С. Закрытый алтарь
- I. Развитие алтарного ограждения
- II. Святилище Святой Софии
- III. Цель огораживания византийского алтаря
- IV. Приличие и безопасность
-
D. Занавешенный алтарь
- I. Позднеантичная алтарная завеса вне столицы
- II. Алтарная завеса византийского обряда
- III. Заключение
- E. Причина, следствие или ни то, ни другое?
ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
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Циклы, праздники и их ранжирование
- 1. Седмичный круг
- 2. Годичный круг неподвижный праздников
- 3. Годичный круг переходящих праздников
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Классификация византийских праздников святых по чину
- 1. Великие праздники
- 2. Праздники согласно литургической значимости
- 3. Праздники «синаксиса»
- 4. Предпразднества святых
- Как все началось — святые до святых
- Почитание мучеников
- Святые в Божественной литургии: святым или за святых?
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Устойчивость древнего обычая на византийском Востоке
- 1. «Протеория» (1085–1095 гг.)
- 2. Св. Николай Кавасила (ок. 1350)
- 3. Свт. Симеон Солунский (†1429)
- Заключение
«ЧТО ТЯ НАРЕЧЕМ?» ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
- I. Введение
- II. Эфесский собор (431 г.) и литургическое почитание Приснодевы Марии
- III. Как византийская литургия возвеличивает Богородицу
- IV. Византийский синтез
- V. Новая гимнография
- VI. Типология Христа переходит на Марию в апокрифах
- VII. Богородица в песнопениях византийских служб суточного круга
- VIII. Мария Соискупительница?
- IX. C Марией все мы соискупители во Христе
- Х. Мария-Богородица в византийской иконографии, «Катехизис для неграмотных»
- XI. Византийское богородичное почитание и католическое церковное учительство
- XII. Мария-Богородица в жизни наших восточных и западных церквей сегодня
- Приложение: Месяц Марии на Востоке?
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОЧИТАНИЕ СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ?
- I. Ранние христианские свидетельства о святых дарах
- II. Персонализация евхаристического сознания
- III. Почитание запасных Святых Даров на христианском Востоке
- IV. Средневековое происхождение западного внелитургическогопочитания Евхаристии
- V. Пастырское и экуменическое значение
- VI. Заключение
ОБ АВТОРЕ
- Биография
- Титулы и награды
- Основная библиография
УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. I: Литургика - Ранние христианские свидетельства о святых дарах
Здесь, как и везде, ничего нельзя понять вне исторического контекста. История показывает нам, как ранние христиане относились к евхаристическим дарам, и то, каким образом они обходились с ними, часто потрясает наше современное воображение. В древние времена христиане Востока и Запада использовали Святые Тайны в качестве оберега для защиты от опасности, подобно реликвиям; евхаристические дары применялись для того, чтобы излечить или защитить; их посылали другим как «евлогию», или благословение, в качестве символа общения; путешественники брали их с собой в качестве вадемекума, они выполняли в поездках роль мощей или иконы и даже использовались в качестве припарки, чтобы вылечить инфекцию или заживить рану.
В последнем случае можно вспомнить чрезвычайное происшествие, о котором не без некоторой доли смущения упоминает в конце IV в. свт. Григорий Назианзин († 389 г.), а именно историю о том, как его тяжелобольная сестра св. Горгония намазала все свое тело святыми дарами и исцелилась:
Отвергнув все прочее, она прибегает к Врачу всех: дожидается глубокой ночи и... припадает к жертвеннику с верой, громким голосом зовя Того, Кого чествуют на нем, называя Его всеми именами и вспоминая о всех когда-либо происшедших чудесах Его... Наконец, решается она на некую благочестивую и прекрасную дерзость (anaisxyntian), подражает женщине, которая прикосновением к краю одежды Христа иссушила кровотечение. Что же она делает? Приклонив голову к жертвеннику с таким же воплем и столь же обильными слезами, как та, что некогда омыла ноги Христа, обещает не отойти, пока не получит исцеления. Потом, поскольку рука собрала нечто из вместообразных честного Тела и Крови, она смешала это со своими слезами и, помазав тело этим самодельным лекарством и — о чудо! — тотчас отходит, почувствовав исцеление и легкость в теле, душе и разуме, получив то, на что надеялась, в награду за надежду и крепостью души приобретя крепость тела (Слово 8, 18, 3-22).
На Западе святые дары использовали как святые мощи, замуровывали их в престол при освящении церкви, что засвидетельствовано в VIII в. латинским Понтификалом (архиерейским служебником) архиепископа Эгберта Йоркского (†766). Евхаристия использовалась в качестве напутствия (viaticum), она помещалась в гроб с умершим или даже вкладывалась в уста покойного, что неоднократно осуждалось с IV до VII вв. — явное доказательство того, что подобное совершалось. Даже утверждается, что Пречистая Кровь использовалась в качестве чернил при подписании осуждения патриарха Фотия на VIII Вселенском (IV Константинопольском) соборе в 869–870 гг. Подписание торжественных документов кровью — столь же древняя традиция, как и само письмо. А что является более торжественным, чем Кровь Христова? Историки смотрят на это сообщение скептически, но вряд ли оно бы было написано в то время, если бы считалось невероятным.
Джин Кэрролл Макгоуон, подводит итог различному восприятию Евхаристии в то время:
[Западное католическое] евхаристическое благочестие в средневековье и современности заключается прежде всего в культе реального присутствия нашего божественного Господа в Святых Тайнах. Это верование в присутствие Личности находит выражение в таких девоционалиях [духовных практиках] как посещение Господа нашего в дарохранительнице; адорации Святых Тайн, выставленных на престоле; процессии в честь Тела Христова; Святом часе и благословении Святыми Дарами. Эта неотъемлемая часть западной католической духовности настолько глубоко укоренилась, что трудно принять, что подобные формы евхаристического благочестия сравнительно молоды. Историки евхаристического учения и почитания уверяют нас, что этого культа евхаристического присутствия Христова не было и в помине в течение первых одиннадцати столетий христианской эры».
Тарстон в заметках к «Истории Святой Евхаристии в Великобритании» Брайджетта говорит, что во всей христианской литературе первого тысячелетия нет никакого ясного свидетельства, что кто-нибудь когда-либо приходил в храм с целью помолиться перед Святыми Дарами, и что нет никакого ясного свидетельства о любом другом выражении почитания явного евхаристического присутствия ранее 1100 г. Согласно Фристоуну, самый ранний известный случай почитания сохраненных даров — почитание гостии, которую носили в процессии Вербного воскресенья в аббатстве Бек, как это описано в Статутах Ланфранка, созданных между 1290 и 1310 гг. По мнению Фристоуна, источником этой традиции и всех других решений XIII в. относительно почитания Евхаристии является декрет IV Латеранского собора (1215 г.), в котором термин «пресуществление» (transubstantiation) был уполномочен выразить учение Церкви о евхаристическом присутствии. Согласно Фристоуну, рудименты почитания запасных даров могут быть найдены в конце XI в., когда подобный культ возник в качестве реакции на беренгарианское представление о таинствах.
«Этот обычай показывает, — считает Тарстон, — что Евхаристия почиталась скорее как предмет, чем как Личность. Этой святыне оказывалось большое почтение, поскольку это Тело Господне; мы знаем о наказании епитимьей даже за случайную небрежность уже в VI в. — но это почитание было скорее уважением к святому предмету, чем осознанием присутствия божественной Личности, заслуживающей поклонения».
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