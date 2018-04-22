Литургия Русской церкви является одним из самых замечательных в христианстве способов выражения веры, религиозной идиомой. Я употребляю слово «идиома» умышленно, поскольку литургия, являясь обрядовым языком, представляет собой своеобразное, особенное выражение веры, идиому веры. Как и в случае с каким-либо языком, мы можем описать ее структуру и состав, проследить ее происхождение и становление. Но подлинная сущность литургии скрыта внутри ее самой, поскольку литургия является молитвенной историей народа, богослужением, в котором народ выразил единственным в своем роде способом то, как он постигает и славит христианскую жизнь.

Если литургия и в самом деле — религиозное выражение духа, в котором живет предание, то ее подлинное понимание должно повлечь за собой и объяснение причины ее появления. Эту задачу я и поставил перед собой: проникнуть сквозь внешнюю оболочку литургических обрядов к пониманию внутренней жизни. Такое предприятие в лучшем случае рискованно. Восстановление эволюции письменных памятников и обрядов — объективный процесс. Но изучение скрытых движущих сил, действующих внутри этой внешней оболочки, — богословских, культурных, общественных, которые все одушевляют, формируют и определяют, — это совсем другая задача, чреватая опасностью впасть в субъективизм и романтизм. Этой опасности можно, тем не менее, избежать, полагаясь на исторические свидетельства, исходящие изнутри самой Русской церкви.

Ведь в религиозной общине субъективная вера — величина объективная сама по себе, вне зависимости от того, истинная вера или ложная. Что же сами русские говорят о культурном влиянии, благодаря которому византийское христианство Х столетия сформировало богатую литургическую традицию, признанную наиболее замечательной службой во всем христианском мире, влиянии, сделавшем Москву, по крайней мере в этом смысле, истинным третьим Римом, наследницей византийской пышности великой церкви, погибшей под натиском оттоманской орды при падении Константинополя в 1453 году?

Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. IΙ : Литургика

[пер. с англ. М. Беловой, К. Бурмистрова, С. Голованова, В. Забавина, А. Рубана,]

Омск: Голованов, 2011. 416 c.

ISBN 978-5-9902610-4-4

Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. IΙ : Литургика - Содержание

СПИСОК АББРЕВИАТУР

СПИСОК ТРУДОВ, УПОМИНАЕМЫХ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

РУССКАЯ ЛИТУРГИЯ: ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ДУШИ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

I. Русский религиозный дух: география души 1. Вселенскость русского духа 2. Эсхатологическое пространство 3. Пространство христологического кенозиса

II. Русское богослужение: географическая карта души 1. Центральное место литургии в Русском Православии 2. Роль литургии в христианизации Руси 3. История формирования русской литургии 4. Дух русской литургии: единство противоположностей а) Литургия как икона (образ) небесного богослужения б) Тема воскресения в) Кенозис Христа

III. Заключение

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

МОЛИТВА СВЯТЫМ ИЛИ МОЛИТВА ЗА СВЯТЫХ?

I. Постановка проблемы

II. Появление просительных/поминальных молитв в культе мучеников

III. Просительные/поминальные молитвы в Литургии

IV. Литургические источники поздней античности 1. Египет а) Страсбургский папирус б) Каирский папирус 2. Антиохия а) Апостольские Постановления 6) Иоанн Златоуст (до 398 г.) 3. Константинополь. Иоанн Златоуст (401 г.) 4. Иерусалим. Кирилл/Иоанн II (после 380 г.) 5. Запад

V. Живучесть старых обычаев на востоке 1. «Толкование Литургии» Феодора Андидского (1085–1095) 2. Николай Кавасила (ок. 1350 г.) 3. Свт. Симеон Солунский (ум. 1429 г.)



ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ НАУКА И КАТОЛИЧЕСКО-ПРАВОСЛАВНЫЙ СПОР ОБ ЭПИКЛЕЗИСЕ

I. ПРЕДПОСЫЛКИ 1. Наука 2. Экуменическая наука

II. ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ 1. Византийские эпиклетические тексты Анафоры Иоанна Златоуста и Двенадцати апостолов Анафора св. Василия Великого (ВАС) а) Освятительные слова: «покажи» versus «сотвори» б) Просительная молитва о превращении в ЗЛАТ 2. Интерпретируя традицию — Theologia prima 3. Theologia secunda

III. КАТОЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

IV. НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 1. Об уравновешенном подходе ко всей традиции в целом 2. Два литургических выражения двух типов литургического богословия

V. ВЫВОДЫ

ВКЛАД ВОСТОЧНОЙ ЛИТУРГИИ В ПОНИМАНИЕ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

I. Восточная литургия и западное понимание христианского богослужения

II. Восточное богослужение и литургическая наука

III. Восточное богослужение между мифом и реальностью

ГОРА АФОН: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА

Введение

Источники

Студитский синтез

Студитский обряд Афона Ипотипосис преп. Афанасия Афонского

От агиополитов к агиоритам. Грузия и ее связи с Афоном 1. Св. Евфимий 2. Синаксарий и лекционарий св. Георгия Мтацминдели

Характеристика студитского чина

Неосавваитский синтез

Агрипния

Канон

Псалтырь

Неосавваитский обиход на Афоне

Филофей Коккин и исихастское господствующее влияние

«Диатаксис священнослужения» патр. Филофея

Афон и византийская Божественная литургия

Филофеевский «Диатаксис Божественной литургии»

Заключение

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЛИТУРГИКЕ АНТОНА БАУМШТАРКА

I. ВВЕДЕНИЕ

IΙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ И ЕЕ «ЗАКОНЫ» 1. Общие принципы 2. Частные законы a. Тексты b. Структуры, действа и их символизация

III. ОЦЕНКА «ЗАКОНОВ» БАУМШТАРКА

IV. ДОБАВЛЕНИЕ К ЗАКОНАМ БАУМШТАРКА

V. ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА

VI. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ «ЗАКОНЫ» БАУМШТАРКА ЗАКОНАМИ?

VI. ВНЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЛИТУРГИКИ Почему история? Изучение литургии: практическое, историческое или теоретическое? Литургическая научная школа и экуменизм



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛИТУРГИЯ? К ВОПРОСУ О СОТЕРИОЛОГИИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ: НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ

Тезис 1-Тезис 16

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ АНАФОРА ВОЗНОСИЛАСЬ ТАЙНО ИЛИ ГЛАСНО?

А. КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ В ПОЗДНЮЮ АНТИЧНОСТЬ Ι. Личная гласная молитва в Библии II. Личные молитвы вслух в античном язычестве III. Христианская личная молитва вслух в святоотеческий период 1. Никита Ремесианский († после 414) 2. Цезарий Арльский († после 452) 3. Августин (†430) IV. Чтение вслух в языческой и христианской античности

Β. ДРЕВНИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ: ТАЙНЫЕ ИЛИ ГЛАСНЫЕ? Ι. Христианская литургическая молитва в эпоху спонтанности 1. Ι/II столетие а. Дидахе (ок. 90–100) b. Х послание Плиния имп. Траяну (ок. 111–114) c. Иустин Мученик, Апология Ι (ок. 150) d. Ириней (ок. 13o-ca. 200), Против ересей 2. Источники III/IV века а. Ориген (ок. 185—ок. 254) b.Дионисий Александрийский (ок. 257) c. Киприан (†258) О единстве кафолической церкви d.Дидаскалия (III век) e.Апостольское предание (III-IV в.) f. Василий Великий (†379) II. Христианская литургическая молитва в эпоху фиксированных богослужебных тесктов 1. Общение в молитве 2. Послание папы Иннокентия I Децентию из Губбио (416 г.) 3. Мелания Новая (†439) 4. «Луг духовный» Иоанна Мосха (ок. 600 г. ) III. Упадок традиции 1. Феодор Мопсуестский (†428) 2. 17-я Гомилия Псевдо-Нарсая (VI в. ) 3. Иаков Саругский (†521) 4. Юстиниан, Новелла 137 ( 565 г.) 5. Римские чины

C. ПОЗДНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛИТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И КОММЕНТАРИЕВ Ι. Византийские комментаторы 1. «Мистагогия» Максима Исповедника (ок. 630 г.) 2. «Церковная история» свт. Германа (ок. 730 г.) 3. Никита, синкелл и хартофилакс Великой Церкви (вторая половина XI в.) 4. «Протеория» (ок. 1085–1095 гг.) II. Армянские комментаторы 1. Хосров Андзеваци (ок. 950 г.) 2. Нерсес Лампронаци (1153–1192 гг.) III. Богослужебные списки 1. Списки армянского Патарага 2. Византийские евхологические рукописи

D. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЫЛО ЛИ ТРАДИЦИОННО ДЛЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ ЧТЕНИЕ ВСЛУХ ЛИТУРГИЧЕСКИХ МОЛИТВ?

1. Ранняя традиция

2. Что произошло с этой традицией?

3. Что нам делать сейчас?

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДЕЛО 25 ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА (1921–1983): ЧЕЛОВЕК И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Православные литургические исследования в годы после Шмемана

Возрождение литургических исследований в России

Историко-критические и текстологические исследования

Новые находки

Новые методы

Литургия снизу

Реалии «повседневности»

Литургическое богословие и «феномен Шмемана» двадцать пять лет спустя

Заключение

КОГДА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ИЗЧЕЗ КАТЕХУМЕНАТ?

Катехуменат в Великой Церкви

Возраст крещения в Константинополе

Баптистерии как материальный источник

Катехумены

Заключение

МАТЕРИАЛЫ ОБ АВТОРЕ

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФ. РОБЕРТОМ Ф. ТАФТОМ I. Общая часть: Ваше собственное «я» II. Четыре кардинальных пункта: четыре стороны компаса III. Голоса мира IV. Прогулка вокруг самосознания V. Пять чувств



УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Роберт Френсис Тафт - Статьи - Т. IΙ : Литургика - Русский религиозный дух: география души

Нигде византийская литургия не достигает того пышного великолепия, которое она приобрела в полунощных, внушающих страх отдаленных землях, вдали от тех мест, где она зародилась. Наше (западное) общество так враждебно к любому проявлению официального этикета, что мы даже к нашим высшим должностным лицам обращаемся, называя их уменьшительными именами; поэтому нам очень трудно оценить роль обрядовых норм и правил в устроении жизни и в ее внешних проявлениях. Однако именно они сыграли существенную роль в формировании русской души.

Подобно всем государствам, осуществлявшим расширение сфер влияния на новые земли и народы, Россия является страной контрастов и очевидных противоречий. Крайняя нужда страны и суровость ее климата соответствовали ее тягостной истории, пронизанной насильственными потрясениями и переворотами. Постоянное напряжение, вызванное покорением и освоением новых земель и формированием единой нации, стремившейся удержать в руках свою политическую и духовную судьбу, в значительной степени способствовало объединению народа и отождествлению его судьбы и его церкви с русской землей. Не случайно, одно и то же русское слово «мир» обозначает согласие (отсутствие ссоры), вселенную и основную социальную структуру — деревенскую общину.

Это та самая русская земля, которую русский философ Николай Бердяев рассматривает и в качестве символа, и в качестве почвы, формирующей национальную душу. Россия есть великая равнина с бесконечными далями. На лице русской земли нет резко очерченных форм, границ. Нет в строении русской земли многообразной сложности гор и долин, нет пределов, сообщающих форму каждой части. Русская стихия разлита по равнине, она всегда уходит в бесконечность. И в географии русской земли есть соответствие с географией русской души. Строение земли, география народа всегда бывает лишь символическим выражением строения души народа, лишь географией души. Все внешнее всегда есть лишь выражение внутреннего, лишь символ духа. И равнинность русской земли, ее безгранность, бесконечность ее далей, ее неоформленная стихийность есть лишь выражение равнинности, безгранности русской души, ее бесконечных далей; ее подвластности неоформленной национальной стихии.

... Русские равнины, как и русские овраги, — символы русской души. Во всем строении русской земли чувствуется трудность для человека овладеть этой землей, придать ей форму, подчинить ее культуре. Русский человек во власти своей природы, во власти своей земли, во власти стихии. Это означает, что в строении души русского человека форма не овладевает содержанием, душевно-телесной стихией не овладевает дух. В самом строении русской земли чувствуется затруднительность самодисциплины духа для русского человека. Душа расплывается по бесконечной равнинности, уходит в бесконечные дали. Она не может жить в границах и формах, в дифференциациях культуры, душа эта устремлена к конечному и предельному, потому что она не знает границ и форм жизни, не встречает дисциплинирующих очертаний и пределов в строении своей земли, в своей стихии. Это — душа апокалипсическая по своей основной настроенности и устремленности.

Именно в этой душе, в ее смутном беспокойстве и непрерывном стремлении к экспансии, соответствующем сформировавшему ее окружающему пространству, в котором эта странствующая душа ищет успокоения, постепенно обрел отчетливые очертания идеал христианской святости, особенно характерный для русского человека и известный в истории как «святая Русь» или «русская идея». Продолжая метафору Н. Бердяева, о. Иоанн Кологривов в своей замечательной книге о русских святых говорит о «естественной или первобытной географии русской души». Николай Арсеньев также начинает свою содержательную, изобилующую замечательными рассказами небольшую книгу «Русское благочестие», используя тот же самый образ: Ностальгию по пространству, по бесконечной дали бескрайнего простора можно считать одной из наиболее примечательных особенностей психологии русского народа... Пространство воздействовало на образ мыслей русского человека.

Я поставил перед собой задачу выделить некоторые характерные черты русской духовности из числа общих всему византийскому благочестию и затем попытался соотнести их с литургическим богослужением, которое Россия унаследовала от Византии через Киевскую Русь и которое приобрело русские национальные особенности. Избегая субъективизма и пристрастности в работе с историческими источниками, я намерен описать пространство русской духовности как: 1) «вселенское», 2) «эсхатологическое» и 3) «пространство христологического кенозиса».