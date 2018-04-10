История Литургии свт. Иоанна Златоуста

Как сообщалось, 23 сентября 2003 г. в иезуитском лазарете в Малаге (Испания) на восемьдесят седьмом году жизни скончался Хуан Хосе Матеос Альварес (Juan Josй Mateos Бlvarez) SJ, почетный профессор восточной литургики Папского Восточного института (ПВИ), бывший в 1964–1972 гг. главным редактором институтского журнала «Orientalia Christiana Periodica». Заупокойная служба была совершена на следующий день в иезуитской церкви Святейшего Сердца Иисуса. Надгробную речь в знак уважения к этому великому человеку произнес его близкий друг и соратник в «библейский период» дон Фернандо Комачо Акоста, профессор Центра богословских исследований (Centro de Estudios Teolуgicos) в Севилье.

Смерть Хуана не стала неожиданностью. Он достиг весьма преклонного возраста и страдал от рака. Но когда пришла скорбная весть, потеря этого выдающегося человека дала повод к размышлению. Хуан Матеос был больше чем преподавателем, наставником, примером и другом для поколений слушателей ПВИ на протяжении многих лет. Он был больше, чем жизнь, гигантом среди людей и ученых, жизненным примером человека и исследователя, одним из первых среди мужей науки и культуры, настоящим гражданином мира. И, конечно, членом Церкви Христовой, Церкви Нового Завета, истинной Церкви Народа Божия.

Матеос Хуан - Служение Слова в византийской литургии: исторический очерк

[пер. с франц. С. В. Голованова]

Омск: Голованов, 2010. 352 + lxiv с.

(История Литургии свт. Иоанна Златоуста; том 1).

ISBN 978-5-9902610-1-3

Матеос Хуан - Служение Слова в византийской литургии: исторический очерк - Оглавление

СПИСОК АББРЕВИАТУР

СПИСОК ТРУДОВ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ: ПСАЛМОПЕНИЕ И ЕГО ЖАНРЫ

А. Респонсорная псалмодия Другие термины для обозначения респонсорного пения Несколько свидетельств свт. Иоанна Златоуста Текст «Апостольских постановлений» Два способа исполнения прокимна Современный прокимен

B. Антифонная псалмодия Исполнение антифона Тропари-ипакои Другие термины для тропарей Эволюция пения тропарей Аналоги тропарей в других обрядах Респонсорий римского ноктюрна Три антифона

С. Другие жанры псалмодии

ГЛАВА Ι: СИНАПТА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТРЕХ АНТИФОНОВ

Предварительный обзор: чинопоследование данной части литургии

§ 1 Великая синапта

§ 2 Малая синапта

§ 3 Три антифона 1. Устав Святой Софии (Х в.) 2. В двух документах XII века 3. Постепенное введение антифонов в историческую литургию



ГЛАВА II: ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫ: ИХ ПРИПЕВЫ, ТРОПАРИ И МОЛИТВЫ

4. Обычные антифоны

ГЛАВА III: ОСОБЫЕ АНТИФОНЫ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ И МАЛЫЙ ВХОД

§ 4 Типика (последование изобразительных)

§ 5 Вход Современная практика Исход из алтаря Прохождение Малого входа Молитва входа Благословение входа Знамение Евангелием и входной стих Входной стих Вход в алтарь Евангелие, крест и кадило в шествии Развитие архиерейского входа



ГЛАВА IV: ПЕНИЕ ТРИСВЯТОГО И ВОССЕДАНИЕ В АПСИДЕ

1. Современный обычай

2. Введение в Трисвятое

3. Текст Трисвятого

4. Происхождение Трисвятого

5. Смысл тринитарный или христологический?

6. Молитвы Трисвятого

7. Исполнение Трисвятого

8.Трисвятое на архиерейской литургии

9. Крещальный тропарь (Гал. 3, 27)

10. Трисвятое как гимн крестного хода

11. Место синапты и молитвы Трисвятого

12. Тропарь Креста

13. Восседание в апсиде

14. Аккламация

15. Общий вид развития входа

ГЛАВА V: ЧТЕНИЯ

1. Современный обиход

2. Исконное приветствие

3. Пророческие чтения

4. Прокимен

5. Чтение Апостола и пение аллилуйи

6. Каждение перед Евангелием

7. Молитва перед Евангелием

8. Благословение диакона

9. Чтение Евангелия

10. Общий вид чина чтений

ГЛАВА VI: ЕКТЕНИЯ И ЛИТАНИИ ПОСЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ

1. Ектения

2. Молитва об оглашенных

3. Молитва верных

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДВЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

I. Молитва проскомидии

II. Молитва преклонения

ШИФРЫ СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ РУКОПИСЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ

ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ОБ АВТОРЕ:

Роберт Тафт Открывая послание Иисуса: Хуан Хосе Матеос Альварес (1917–2003) Молодые годы и иезуитское образование Зов Востока Преподавательская деятельность по всему миру Интеллектуальный рост в свете преподавания и публикаций Школа восточной литургиологии Матеоса Ученый Церкви Вне границ обыденного Христианства От «Возвращения к Востоку» (Le Retour de l’Orient) к «чему-то другому» (etwas anderes) Человек

Библиография трудов Хуана Матеоса

Докторские диссертации, защищенные в Папском Восточном Институте под руководством проф. Хуана Матеоса

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Матеос Хуан - Служение Слова в византийской литургии: исторический очерк - Человек

Исследование Матеоса привело его на Ближний Восток в 1956-58 гг., когда он вошел в мою жизнь, как я неоднократно рассказывал об этом в других местах. Лишь роковое стечение обстоятельств в 1957 г. заставило меня всерьез заняться литургикой … в маронитской семинарии в Газире, живописной горной деревне, омываемой с одной стороны заливом Жуней, к северу от Бейрута. Там я впервые встретил Хуана Матеоса. Это большая удача — повстречать такого великого учителя. Хуан Матеос — один из наиболее известных знатоков литургики своего времени. Тогда он был еще докторантом, пишущим диссертацию на тему всенощного бдения и утрени в халдейской традиции. Именно он сформулировал то, до чего я уже стал доходить самостоятельно, а именно, что литургия является душой христианского Востока. Для меня, страстно интересовавшегося христианским Востоком, что может быть лучше приоткрытой двери, как выразился Матеос?

Когда Матеос приехал в Багдадский колледж, где я преподавал в 1956–59 гг., меня очаровала благородная осанка этого настоящего испанского гранда, очень высокого и приятного человека с аккуратной черной бородкой и длинными тонкими руками художника или музыканта. К тому времени я уже многое узнал о восточном христианстве. Каждое утро я ходил на византийскую Божественную литургию, где подпевал хору. Когда Матеос отправился на север Ирака для научных исследований в сироговорящих деревнях и монастырях вокруг Мосула, узнав о его местонахождении, я сел в поезд, идущий вдоль Тигра, чтобы встретиться с ним на Рождество. Мы стояли на рождественских службах в древнем халдейском храме Тахира, посвященно Богородице, на правом берегу Тигра в Мосуле. В своей развевающейся греческой рясе Матеос выглядел совершенно естественно, как будто носил ее с детства. После Рождества мы отправились с ним вместе по селам и монастырям, чтобы посмотреть старые рукописи, которые его интересовали. Некоторые из них относились к т.н. «тикритскому обряду», неизвестной месопотамской яковитской традиции, которую он описал в ходе своих исследований. Это была работа историка над первоисточником, чем-то похожая на работу гончара на гончарном круге. Здесь я впервые увидел ученого в поиске. Мир истории очевиден не всем. Кто-то должен всмотреться в историю через тьму веков. На мой вопрос, с чего начать изучения литургики, Матеос ответил, что сначала нужно изучить языки, потом еще другие языки, а затем еще несколько языков. Я никогда не получал более дельного совета. Изучать что-либо по переводам, означает судить о чем-либо из вторых рук, что уже прошло через призму чужого взгляда.

Когда я приехал в Рим в 1965 году, то не знал, что задержусь в этом городе надолго. Я поселился в легендарном «Руссикуме», Папской Русской коллегии св. Терезы из Лизье, и записался на специализацию по восточной литургике в соседнем Папском Восточном институте. Мы с Хуаном пришли к неизбежному заключению, что он будет моим научным руководителем. При институте находилась маленькая группа молодых американских докторантовиезуитов, главным образом из моей провинции Новая Англия и членов (или бывших членов, как я, например) иракской миссии. Хуан, говоривший на прекрасном английском, стал душой компании, которая собиралась в его комнате по вечерам после ужина, чтобы выпить, покурить и поговорить на вечные темы. Даже в более широком круге иезуитского сообщества Восточного института, которого он был все еще младшим членом, Хуан быстро стал центральной фигурой, фамильярно приветствовавшим всех известным приветствием «Guao!» (типа «Хай!»), всегда сопровождая его доброй улыбкой и подмигивающими глазами. Когда я спросил однажды, что означает «Guao!», подразумевая, что это испанский аналог «Ciao!», он ответил: «Да ведь это всего лишь «Guao!»» Его пение и игра на гитаре — не монотонное бренчание, которое сегодня слышится отовсюду, но истинная испанская классическая гитарная музыка — были в центре внимания всех праздников общины.

М ы, студенты, уважали и любили Хуана, он стал нашим любимым профессором не только как преподаватель, но и как человек. У него были приверженцы, и как Крысолов он еженедельно организовывал слушателей, собиравшихся в студенческом зале по вечерам. Там всем были рады. Эти встречи стали настоящим событием нашей студенческой жизни; из мы ожидали с нетерпением. Часто в жизни молодых людей наступает момент, когда какойнибудь выдающийся человек, встреченный на пути в критический момент, может повлиять на всю их последующую жизнь. Таким человеком для меня и многих других стал Хуан Матеос. Об этом также может засвидетельствовать одна из выпускниц Папского Восточного института, почетный профессор, доктор богословия Габриела Винклер, бывшая заведующая кафедрой литургики на католическом теологическом факультете Тюбингенского университета, первая женщина в истории Германии, занимавшая такую должность среди всех католических богословских факультетов.