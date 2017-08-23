История Литургии свт. Иоанна Златоуста - Том 2

История литургии – это история молящегося народа, выражающего в богослужении особое культурное воплощение своей веры. Поскольку формы богослужения происходят из духовной культуры, литургия является уникальным способом, которым отдельная община верных проявляет, возвещает и осуществляет свою христианскую жизнь. Если литургия это наиболее совершенное религиозное проявление души, одухотворяющей каждую традицию, восприятие евхаристии требует постижения и переживания гения, темперамента и этоса, из которых проистекает богослужение.

Литургические исследования не ограничиваются лишь внешним проявлением истории: существует множество конкретных способов, которыми культурные, общественные, богословские и иные факторы, влияющие на литургические изменения, отражаются в конкретном развитии богослужебных текстов и чинов. Задача исследователя кропотлива, порой чревата разочарованиями, однако именно исследовательская работа, особенно в недавнее время, часто приводила к важным открытиям. Только скрупулезное исследование свидетельств, подтвержденных соответствующими источниками, позволяет исследователю-литургисту опереться на несомненные факты, а не витать в облаках фантазии.

Роберт Тафт - Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов

[пер. с англ. С. Голованова]. 2-е издание. Омск: Голованов, 2011. 544 с.

(История Литургии свт. Иоанна Златоуста; Т. 2)

ISBN 978-5-9902610-3-7

Роберт Тафт - Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Список сокращений

Список опубликованных трудов, упоминаемых в сокращенной форме

Введение

Замечание ко второму изданию

Часть I «Вход тайн» Глава І. Современный обряд и его исторические предшественники Глава ІІ. Херувимская песнь Глава ІІІ. Молитва херувимской песни Глава ІV. Каждение и умовение рук Глава V. Шествие с дарами Глава VI. Вторичные молитвословия в чине великого входа Глава VII. «Молитва предложения» на великом входе?

Часть II Чины приближения к престолу Глава VIII. Диалог после поставления даров Глава IX. Ектения после великого входа Глава X. Молитва проскомидии Глава XI. Лобзание мира и символ веры



Заключение

Хронологический список рукописей

Указатель рукописей

Общий указатель

Дополнение к второму изданию

Роберт Тафт - Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов - Предисловие ко второму изданию

Второе издание является репринтным воспроизведением первого, за исключением исправления опечаток и улучшения некоторых формулировок. Наше исследование продолжает принимать к рассмотрению новые факты, подтверждающие то или иное заключение. Мы добавили новый материал только там, где чувствовали необходимость уточнить выводы, или рассудили, что новые достаточно ценные данные заслуживают принятия их к сведению. Мы приложили к введению примечание, рассматривающее исследования, которые появились в свет или стали известными уже после того, как первое издание вышло из печати. Мы посчитали необходимым снабдить этой новой информацией второе издание труда.

Некоторые критики выразились весьма сдержанно по поводу наших заключительных предложений о восстановлении отдельных чинов (стр. 503-505). Позвольте нам ясно заявить, что мы никоим образом не призываем к литургической реформе. Это не наше дело. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что хорошее богослужение — продукт истового молитвенного настроения, а не идеально сложенных чинопоследований. Но, заметив, что изменения на практике уже производятся или предлагаются, мы сделали несколько предложений в надежде на то, что новации могли бы выглядеть изящнее и основываться на многовековой традиции, а не на случайностях, покоящихся на невежестве или капризах.