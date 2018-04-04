Диптихи были важнейшей частью восточного богослужения, по крайней мере с IV столетия, и они занимали мое внимание на протяжении четверти века изучения восточной литургики в Папском Восточном институте в Риме. Этот интерес был подстегнут моим исследованием византийского Великого входа. Противоречивые мнения относительно позиции византийских диптихов, которые Брайтмен располагал на Великом входе, Баумштарк видел в последующей литании, а Ван де Паверд разместил (корректно) на анафоре, как и Эдмунд Бишоп, подвигли меня к продуктивному изучению трудов последнего. Бишоп был выдающимся английским католическим литургистом, мастером постановки проблем и затем пророческого указания путей их решения, увы, он не всегда утруждал себя окончательными выводами.

Однажды я прочел краткое эссе Бишопа «Диптихи» и подумал, что этой проблеме нужно уделить гораздо больше внимания и времени, чем я мог себе позволить, и подвергнуть гораздо большему анализу, чем это сделал Бишоп, хотя, конечно, он был на правильном пути. Поэтому, задумав окончательно опровергнуть тезисы Брайтмена, Баумштарка и их последователей, я должен был серьезно подготовиться к написанию данной монографии, которую ранее анонсировал: «Мы надеемся обсудить место диптихов в литургии Константинополя в последующем томе за исследованием анафоры ЗЛАТ». Я сделал многочисленные выписки из эссе Бишопа и другой литературы (потому что это случилось еще в эру BX, т. е. before Xerox [до «Ксерокса»], когда студенты должны были читать статьи и конспектировать их, а не довольствоваться их фотокопированием, делая задел для будущих исследований). Ибо уже тогда я, начинающий исследователь, мог понять не только первостепенную важность диптихов для наших предков, но и полное непонимание их истинного значения в современности. Ныне, когда происходит сдвиг парадигм в изучении истории богослужения, настало времени для освещения этого важнейшего элемента, поэтому меня особо заинтриговало то, что случилось с этим некогда стержневым элементом.