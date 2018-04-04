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Тафт - Диптихи - Том 4

Роберт Тафт - Диптихи - Том 4
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
История Литургии свт. Иоанна Златоуста - Том 4
Диптихи были важнейшей частью восточного богослужения, по крайней мере с IV столетия, и они занимали мое внимание на протяжении четверти века изучения восточной литургики в Папском Восточном институте в Риме. Этот интерес был подстегнут моим исследованием византийского Великого входа. Противоречивые мнения относительно позиции византийских диптихов, которые Брайтмен располагал на Великом входе, Баумштарк видел в последующей литании, а Ван де Паверд разместил (корректно) на анафоре, как и Эдмунд Бишоп, подвигли меня к продуктивному изучению трудов последнего. Бишоп был выдающимся английским католическим литургистом, мастером постановки проблем и затем пророческого указания путей их решения, увы, он не всегда утруждал себя окончательными выводами.
Однажды я прочел краткое эссе Бишопа «Диптихи» и подумал, что этой проблеме нужно уделить гораздо больше внимания и времени, чем я мог себе позволить, и подвергнуть гораздо большему анализу, чем это сделал Бишоп, хотя, конечно, он был на правильном пути. Поэтому, задумав окончательно опровергнуть тезисы Брайтмена, Баумштарка и их последователей, я должен был серьезно подготовиться к написанию данной монографии, которую ранее анонсировал: «Мы надеемся обсудить место диптихов в литургии Константинополя в последующем томе за исследованием анафоры ЗЛАТ». Я сделал многочисленные выписки из эссе Бишопа и другой литературы (потому что это случилось еще в эру BX, т. е. before Xerox [до «Ксерокса»], когда студенты должны были читать статьи и конспектировать их, а не довольствоваться их фотокопированием, делая задел для будущих исследований). Ибо уже тогда я, начинающий исследователь, мог понять не только первостепенную важность диптихов для наших предков, но и полное непонимание их истинного значения в современности. Ныне, когда происходит сдвиг парадигм в изучении истории богослужения, настало времени для освещения этого важнейшего элемента, поэтому меня особо заинтриговало то, что случилось с этим некогда стержневым элементом.

Роберт Тафт - Диптихи - История Литургии свт. Иоанна Златоуста - Том 4

[пер. с англ. С. Голованова]. – Омск: Голованов, 2012. – 384 с.
(История Литургии свт. Иоанна Златоуста; Т. 4)
ISBN 978-5-9902610-6-8

Роберт Тафт - Диптихи - Содержание

АББРЕВИАТУРЫ И ТРУДЫ, ЦИТИРУЕМЫЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
  • Цель и рамки исследования
  • Генезис исследования
  • Сравнительная литургика: замечание о методе
  • Источники
ГЛАВА I ДИПТИХИ: ИХ ПРИРОДА, НАЗВАНИЕ И ЦЕЛЬ
  • А. Диптихи, интерцессии, аккламации
  • В. Номенклатура
  • С. Современный византийский богослужебный обиход
    • I. Диптихи усопших
      • 1. Экфонезис предстоятеля
      • 2. Диаконские диптихи
    • II. Диптихи живых
      • 1. Экфонезис предстоятеля
      • 2. Диаконские диптихи
    • III. Диптихи живых в архиерейской литургии
      • 1. Средневековые манускрипты
      • 2. Современный текст из Иерусалима
      • 3. Современный обычай
        • а. Патриаршая литургия
        • b. Епископская литургия
    • IV. Выкличка «И всех и вся»
  • Заключение
ГЛАВА II КОНТЕКСТ: ВОСТОЧНЫЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ДИПТИХИ ПО РАННИМ ИСТОЧНИКАМ
  • А. Состояние вопроса
    • I. Молитвы, интерцессии, диптихи
    • II. Исконное место диптихов
    • III. Интерцессии и диптихи – в чем разница?
  • B. NOMINA в ранних источниках
    • 1. Игнатий Антиохийский
    • 2. Киприан Карфагенский
  • С. Источники поздней античности
    • I. Египет
      • 1. Евхологий Сарапиона
      • 2. Страсбургский папирус
      • 3. Арабская дидаскалия
    • II. Палестина
      • 1. Кирилл (Иоанн II) Иерусалимский (после 380 г.)
      • 2. Иероним (ок. 347-†419)
      • 3. Завет Господень
    • III. Кипр
    • IV. Антиохия
      • 1. Апостольские постановления
      • 2. Феодор Мопсуестский
      • 3. Иоанн Златоуст
    • V. Киликия
      • 1. Феодор Мопсуестский
      • 2. Дионисий Псевдо-Ареопагит
      • 3. Собор в Мопсуестии в 550 г
    • VI. Западносирийская Месопотамия
      • 1. Иаков Саругский
      • 2. Каноны Маруфа
    • VII. Восточносирийская Месопотамия
      • 1. Нарсай
      • 2. Гавриил Басрийский
  • Заключение
ГЛАВА III ДИПТИХИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИЗАНТИИ
  • А. Палестина
    • I. Агиополитские диптихи в кодексе Синай гр. 1040
    • II. Метрические диптихи кодекса Савва гр. 153
    • III. Заключение А: Палестинские диптихи св. Иакова
  • B. Армянские диптихи
    • I. Патараг
    • II. Армянские литургические комментаторы
      • 1. Хосров Андзеваци (ок. 950 г.)
      • 2. Нерсес Лампронаци (1153–1192 гг.)
      • 3. Ованес Арчишеци (XIII в.)
    • III. Заключение B: Армянские диптихи
  • С. Сирия и Месопотамия
    • I. Диптихи Месопотамии и Книга Жизни
      • 1. Комментаторы
      • 2. Позднейшие месопотамские источники
      • 3. Маронитская анафора Шарар
    • II. Сиро-антиохийские диптихи
    • III. Заключение С: Диптихи в сирийских источниках
  • D. Диптихи в Египте
    • I. Коптские интерцессии сегодня
    • II. Эфиопские диптихи
    • III. Светильник во тьме
    • IV. Диптихиальные фрагменты
      • 1. Папирус Каир 10395A
      • 2. Папирус Берлин 3602, VII век
      • 3. Луксорский диптих
      • 4. Бостонские диптихи
      • 5. Венский папирус
      • 6. Coptica Lovaniensia 28, IX-X век,
      • 7. Диптихи в кодексе British Library Add. 17195
      • 8. Папирус Лондон 514
      • 9. Папирус Лондон 513
      • 10. Папирус Лондон 155
      • 11. Папирус Лондон 971
    • V. Заключение D: Диптихи в Египте
ГЛАВА IV ВИЗАНТИЙСКИЕ ДИПТИХИ УСОПШИХ: ИСТОРИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • A. Исторические источники
    • I. Иоанн Златоуст
      • 1. Беседа 21 на Деяния
      • 2. Златоуст и диптихи в ссылке и смерти
    • II. Позднейшие источники
      • 1. Поминовение Богородицы
      • 2. Константинопольский собор 518 года
      • 3. Максим Исповедник
  • В. Литургические источники
    • I. Протеория
    • II. Реликты диптихов в литургических источниках
      • 1. Версия Льва Тосканского
      • 2. Списки евхологиев и диатаксисов
    • III. Упадок диптихов
      • 1. Евхологии и диатаксисы
      • 2. «Диптихи» Коцца-Луци
    • IV. Итало-греческие диптихи
    • V. Первопечатное издание мельхитского Кундака
    • VI. Где возглашались диптихи почивших?
    • VII. Экскурс: Богородичный ирмос «Достойно есть»
  • Заключение
ГЛАВА V ВИЗАНТИЙСКИЕ ДИПТИХИ ЖИВЫХ: ИСТОРИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • А. Исторические источники
    • I. Иерархия 1: межцерковные поминовения между патриархатами
      • 1. Ранний монофизитский спор
      • 2. Акакианская схизма (484-519)
      • 3. «Три главы» и II Константинопольский собор
      • 4. Позднейшие источники: общение с Римом
      • 5. Развязка: Флорентийская уния (1439 г.)
    • II. Иерархия II: межъепархиальные поминовения внутри патриархата
      • 1. В Антиохийском патриархате
      • 2. В Константинопольском патриархате
    • III. Иерархия 3: местные епархиальные диптихи
    • IV. Поминовение государей
  • B. Литургические источники
    • I. Начальный экфонезис предстоятеля
      • 1. Textus receptus
      • 2. Итало-греческая особенность
      • 3. Место экфонезиса
    • II. Диаконские диптихи
      • 1. Евхологические манускрипты
      • a. Гроттаферрата Γβ IV
        • b. Синай гр. 958
        • c. Оксфорд Bodleian Auct. E. 5. 13
        • d. Общепринятый текст
      • 2. Рукописи диаконикона
        • a. Синай гр. 1040
        • b. Париж гр. 2509
      • 3. Латинская версия Льва Тосканского
      • 4. Диатаксисы
        • a. Москва Синод гр. 381 (275)
        • b. Ватикан гр. 573
        • c. Ватопед 133 (744)
      • 5. Первопечатное издание мельхитского Кундака
    • III. Последующая обработка в архиерейском чине
      • 1. Древняя арабская версия ЗЛАТ
      • 2. Архиератикон Гемиста
      • 3. Дневник архидиакона Павла Алеппского
      • 4. «Проскинитарий» Арсения Суханова
      • 5. Диатаксис патриарха Афанасия III
      • 6. Холмогорский Чиновник
      • 7. Московский Чиновник 1668 года
    • IV. Усвоение «анафоры» архимандриту
    • V. Вариант восклицания καὶ πάντων καὶ πασών
    • VI. Где провозглашались диптихи живых?
  • Заключение
ЭКСКУРС: ГРЕЧЕСКИЙ ТЕКСТ ДИАКОНСКИХ ДИПТИХОВ ЖИВЫХ
Аппарат
ГЛАВА VI СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ВИЗАНТИЙСКИХ ДИПТИХАХ: КТО, ГДЕ И В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ?
  • А. Кто поминался по имени в византийских диптихах?
    • I. Диптихи живых
      • 1. Иерархические особенности
      • 2. Государи
    • II. Диптихи усопших
      • 1. Иерархия
      • 2. Государи
    • III. Включение соборов в диптихи
    • IV. Другие имена в диптихах
  • B. Исконное место и последовательность диптихов в византийской литургии
    • I. Иоанн Златоуст
    • II. Максим Исповедник
    • III. Константинопольский собор 518 года
    • IV. Послание патриарха Иоанна II папе Гормизде
    • V. Послание Иакова Эдесского
  • Выводы
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • ТАКСОНОМИЯ ДИПТИХОВ
    • Место в чинопоследовании
    • Типы диптихов
      • 1. Иерархические диптихи
      • 2. Диптихи общения
      • 3. Конфессиональные диптихи
      • 4. Смешанные диптихи
    • Структурные особенности
      • 1. Антиохия
      • 2. Иерусалим
      • 3. Александрия
    • Почему диптихи?
    • Расцвет и упадок
    • Пастырские размышления
УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ
ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Роберт Тафт - Диптихи - Введение

Необычно интересными являются воспоминания о соборе, состоявшемся в Константинополе в 518 г., деяния которого сохранились в актах другого собора, заседавшего в том же самом месте в 536 г. За смертью патриарха Тимофея I (511-518) 5 апреля 518 г. последовала кончина императора Анастасия I (491-518) в ночь с 9 на 10 июля. Трон унаследовал православный Юстин I (518-527), который немедленно восстановил халкидонское православие. 16 июля во время соборного заседания в Великой Церкви прохалкидонски настроенная толпа вынудила избранного 17 апреля 518 г. патриарха Иоанна II Каппадокийца (518-520) провозгласить четыре вселенских собора: I Никейский (325), I Константинопольский (381), Эфесский (431) и Халкидонский (451) в диптихах:
  1. Когда [народ] приблизился к самым вратам [Святой Софии] и выкрикивал то же самое [требование включить соборы в диптихи],
  2. святейший и благословеннейший архиепископ и вселенский патриарх Иоанн, взял диптихи, указал четыре собора святых отцов: первый, собравшийся в Никее, и затем подобным же образом в Константинополе при Нектарии блаженной памяти, и в Эфесе, и в Халкидоне
  3. и имена почивших бывших архиепископов царствующего града, Евфимия и Македония блаженной памяти
  4. и конечно же Льва, последнего архиепископа Римского, внести по порядку [в диптихи].
Это (1-2), несомненно, означает поминовение в традиционной форме «318 отцов I Никейского собора; 150 отцов I Константинопольского собора; 650 отцов, собравшихся в Халкидоне» и т. п. Это то, что мы находим в агиополитских диптихах усопших, дошедших до нас в двух кодексах: списке Синай гр. 1040 (ок. 1166 г.), цитированном в главе III, раздел A.I, и тот же самый текст, но с несколькими вариантами в неизданном памятнике XIV в. греческой ИАК по списку Синай гр. 1039 (f. 71r-v). Заметьте, однако, что упомянутые тексты являются агиополитскими диптихами для употребления в ИАК, а не константинопольскими списками для прочтения за ЗЛАТ и ВАС. Аналогично, несторианские диптихи молят «за поминовения святых отцов наших 318 епископов, собравшихся в граде Никее, чтобы утвердить истинную веру», а месопотамская яковитская Книга Жизни поминает «три собора Никейский, Константинопольский и Эфесский с иными соборами», т. е. соборами, признанными данным экклезиологическим общением.
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Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2018
Author otec Vyacheslav
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