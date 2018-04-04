Тафт - Диптихи - Том 4
История Литургии свт. Иоанна Златоуста - Том 4
Диптихи были важнейшей частью восточного богослужения, по крайней мере с IV столетия, и они занимали мое внимание на протяжении четверти века изучения восточной литургики в Папском Восточном институте в Риме. Этот интерес был подстегнут моим исследованием византийского Великого входа. Противоречивые мнения относительно позиции византийских диптихов, которые Брайтмен располагал на Великом входе, Баумштарк видел в последующей литании, а Ван де Паверд разместил (корректно) на анафоре, как и Эдмунд Бишоп, подвигли меня к продуктивному изучению трудов последнего. Бишоп был выдающимся английским католическим литургистом, мастером постановки проблем и затем пророческого указания путей их решения, увы, он не всегда утруждал себя окончательными выводами.
Однажды я прочел краткое эссе Бишопа «Диптихи» и подумал, что этой проблеме нужно уделить гораздо больше внимания и времени, чем я мог себе позволить, и подвергнуть гораздо большему анализу, чем это сделал Бишоп, хотя, конечно, он был на правильном пути. Поэтому, задумав окончательно опровергнуть тезисы Брайтмена, Баумштарка и их последователей, я должен был серьезно подготовиться к написанию данной монографии, которую ранее анонсировал: «Мы надеемся обсудить место диптихов в литургии Константинополя в последующем томе за исследованием анафоры ЗЛАТ». Я сделал многочисленные выписки из эссе Бишопа и другой литературы (потому что это случилось еще в эру BX, т. е. before Xerox [до «Ксерокса»], когда студенты должны были читать статьи и конспектировать их, а не довольствоваться их фотокопированием, делая задел для будущих исследований). Ибо уже тогда я, начинающий исследователь, мог понять не только первостепенную важность диптихов для наших предков, но и полное непонимание их истинного значения в современности. Ныне, когда происходит сдвиг парадигм в изучении истории богослужения, настало времени для освещения этого важнейшего элемента, поэтому меня особо заинтриговало то, что случилось с этим некогда стержневым элементом.
Роберт Тафт - Диптихи - История Литургии свт. Иоанна Златоуста - Том 4
[пер. с англ. С. Голованова]. – Омск: Голованов, 2012. – 384 с.
(История Литургии свт. Иоанна Златоуста; Т. 4)
ISBN 978-5-9902610-6-8
Роберт Тафт - Диптихи - Содержание
АББРЕВИАТУРЫ И ТРУДЫ, ЦИТИРУЕМЫЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
- Цель и рамки исследования
- Генезис исследования
- Сравнительная литургика: замечание о методе
- Источники
ГЛАВА I ДИПТИХИ: ИХ ПРИРОДА, НАЗВАНИЕ И ЦЕЛЬ
- А. Диптихи, интерцессии, аккламации
- В. Номенклатура
-
С. Современный византийский богослужебный обиход
-
I. Диптихи усопших
- 1. Экфонезис предстоятеля
- 2. Диаконские диптихи
-
II. Диптихи живых
- 1. Экфонезис предстоятеля
- 2. Диаконские диптихи
-
III. Диптихи живых в архиерейской литургии
- 1. Средневековые манускрипты
- 2. Современный текст из Иерусалима
-
3. Современный обычай
- а. Патриаршая литургия
- b. Епископская литургия
- IV. Выкличка «И всех и вся»
- I. Диптихи усопших
- Заключение
ГЛАВА II КОНТЕКСТ: ВОСТОЧНЫЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ДИПТИХИ ПО РАННИМ ИСТОЧНИКАМ
-
А. Состояние вопроса
- I. Молитвы, интерцессии, диптихи
- II. Исконное место диптихов
- III. Интерцессии и диптихи – в чем разница?
-
B. NOMINA в ранних источниках
- 1. Игнатий Антиохийский
- 2. Киприан Карфагенский
-
С. Источники поздней античности
-
I. Египет
- 1. Евхологий Сарапиона
- 2. Страсбургский папирус
- 3. Арабская дидаскалия
-
II. Палестина
- 1. Кирилл (Иоанн II) Иерусалимский (после 380 г.)
- 2. Иероним (ок. 347-†419)
- 3. Завет Господень
- III. Кипр
-
IV. Антиохия
- 1. Апостольские постановления
- 2. Феодор Мопсуестский
- 3. Иоанн Златоуст
-
V. Киликия
- 1. Феодор Мопсуестский
- 2. Дионисий Псевдо-Ареопагит
- 3. Собор в Мопсуестии в 550 г
-
VI. Западносирийская Месопотамия
- 1. Иаков Саругский
- 2. Каноны Маруфа
-
VII. Восточносирийская Месопотамия
- 1. Нарсай
- 2. Гавриил Басрийский
- I. Египет
- Заключение
ГЛАВА III ДИПТИХИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИЗАНТИИ
-
А. Палестина
- I. Агиополитские диптихи в кодексе Синай гр. 1040
- II. Метрические диптихи кодекса Савва гр. 153
- III. Заключение А: Палестинские диптихи св. Иакова
-
B. Армянские диптихи
- I. Патараг
-
II. Армянские литургические комментаторы
- 1. Хосров Андзеваци (ок. 950 г.)
- 2. Нерсес Лампронаци (1153–1192 гг.)
- 3. Ованес Арчишеци (XIII в.)
- III. Заключение B: Армянские диптихи
-
С. Сирия и Месопотамия
-
I. Диптихи Месопотамии и Книга Жизни
- 1. Комментаторы
- 2. Позднейшие месопотамские источники
- 3. Маронитская анафора Шарар
- II. Сиро-антиохийские диптихи
- III. Заключение С: Диптихи в сирийских источниках
- I. Диптихи Месопотамии и Книга Жизни
-
D. Диптихи в Египте
- I. Коптские интерцессии сегодня
- II. Эфиопские диптихи
- III. Светильник во тьме
-
IV. Диптихиальные фрагменты
- 1. Папирус Каир 10395A
- 2. Папирус Берлин 3602, VII век
- 3. Луксорский диптих
- 4. Бостонские диптихи
- 5. Венский папирус
- 6. Coptica Lovaniensia 28, IX-X век,
- 7. Диптихи в кодексе British Library Add. 17195
- 8. Папирус Лондон 514
- 9. Папирус Лондон 513
- 10. Папирус Лондон 155
- 11. Папирус Лондон 971
- V. Заключение D: Диптихи в Египте
ГЛАВА IV ВИЗАНТИЙСКИЕ ДИПТИХИ УСОПШИХ: ИСТОРИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
-
A. Исторические источники
-
I. Иоанн Златоуст
- 1. Беседа 21 на Деяния
- 2. Златоуст и диптихи в ссылке и смерти
-
II. Позднейшие источники
- 1. Поминовение Богородицы
- 2. Константинопольский собор 518 года
- 3. Максим Исповедник
- I. Иоанн Златоуст
-
В. Литургические источники
- I. Протеория
-
II. Реликты диптихов в литургических источниках
- 1. Версия Льва Тосканского
- 2. Списки евхологиев и диатаксисов
-
III. Упадок диптихов
- 1. Евхологии и диатаксисы
- 2. «Диптихи» Коцца-Луци
- IV. Итало-греческие диптихи
- V. Первопечатное издание мельхитского Кундака
- VI. Где возглашались диптихи почивших?
- VII. Экскурс: Богородичный ирмос «Достойно есть»
- Заключение
ГЛАВА V ВИЗАНТИЙСКИЕ ДИПТИХИ ЖИВЫХ: ИСТОРИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
-
А. Исторические источники
-
I. Иерархия 1: межцерковные поминовения между патриархатами
- 1. Ранний монофизитский спор
- 2. Акакианская схизма (484-519)
- 3. «Три главы» и II Константинопольский собор
- 4. Позднейшие источники: общение с Римом
- 5. Развязка: Флорентийская уния (1439 г.)
-
II. Иерархия II: межъепархиальные поминовения внутри патриархата
- 1. В Антиохийском патриархате
- 2. В Константинопольском патриархате
- III. Иерархия 3: местные епархиальные диптихи
- IV. Поминовение государей
- I. Иерархия 1: межцерковные поминовения между патриархатами
-
B. Литургические источники
-
I. Начальный экфонезис предстоятеля
- 1. Textus receptus
- 2. Итало-греческая особенность
- 3. Место экфонезиса
-
II. Диаконские диптихи
- 1. Евхологические манускрипты
-
a. Гроттаферрата Γβ IV
- b. Синай гр. 958
- c. Оксфорд Bodleian Auct. E. 5. 13
- d. Общепринятый текст
-
2. Рукописи диаконикона
- a. Синай гр. 1040
- b. Париж гр. 2509
- 3. Латинская версия Льва Тосканского
-
4. Диатаксисы
- a. Москва Синод гр. 381 (275)
- b. Ватикан гр. 573
- c. Ватопед 133 (744)
- 5. Первопечатное издание мельхитского Кундака
-
III. Последующая обработка в архиерейском чине
- 1. Древняя арабская версия ЗЛАТ
- 2. Архиератикон Гемиста
- 3. Дневник архидиакона Павла Алеппского
- 4. «Проскинитарий» Арсения Суханова
- 5. Диатаксис патриарха Афанасия III
- 6. Холмогорский Чиновник
- 7. Московский Чиновник 1668 года
- IV. Усвоение «анафоры» архимандриту
- V. Вариант восклицания καὶ πάντων καὶ πασών
- VI. Где провозглашались диптихи живых?
- I. Начальный экфонезис предстоятеля
- Заключение
ЭКСКУРС: ГРЕЧЕСКИЙ ТЕКСТ ДИАКОНСКИХ ДИПТИХОВ ЖИВЫХ
Аппарат
ГЛАВА VI СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ВИЗАНТИЙСКИХ ДИПТИХАХ: КТО, ГДЕ И В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ?
-
А. Кто поминался по имени в византийских диптихах?
-
I. Диптихи живых
- 1. Иерархические особенности
- 2. Государи
-
II. Диптихи усопших
- 1. Иерархия
- 2. Государи
- III. Включение соборов в диптихи
- IV. Другие имена в диптихах
- I. Диптихи живых
-
B. Исконное место и последовательность диптихов в византийской литургии
- I. Иоанн Златоуст
- II. Максим Исповедник
- III. Константинопольский собор 518 года
- IV. Послание патриарха Иоанна II папе Гормизде
- V. Послание Иакова Эдесского
- Выводы
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-
ТАКСОНОМИЯ ДИПТИХОВ
- Место в чинопоследовании
-
Типы диптихов
- 1. Иерархические диптихи
- 2. Диптихи общения
- 3. Конфессиональные диптихи
- 4. Смешанные диптихи
-
Структурные особенности
- 1. Антиохия
- 2. Иерусалим
- 3. Александрия
- Почему диптихи?
- Расцвет и упадок
- Пастырские размышления
УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ
ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Роберт Тафт - Диптихи - Введение
Необычно интересными являются воспоминания о соборе, состоявшемся в Константинополе в 518 г., деяния которого сохранились в актах другого собора, заседавшего в том же самом месте в 536 г. За смертью патриарха Тимофея I (511-518) 5 апреля 518 г. последовала кончина императора Анастасия I (491-518) в ночь с 9 на 10 июля. Трон унаследовал православный Юстин I (518-527), который немедленно восстановил халкидонское православие. 16 июля во время соборного заседания в Великой Церкви прохалкидонски настроенная толпа вынудила избранного 17 апреля 518 г. патриарха Иоанна II Каппадокийца (518-520) провозгласить четыре вселенских собора: I Никейский (325), I Константинопольский (381), Эфесский (431) и Халкидонский (451) в диптихах:
- Когда [народ] приблизился к самым вратам [Святой Софии] и выкрикивал то же самое [требование включить соборы в диптихи],
- святейший и благословеннейший архиепископ и вселенский патриарх Иоанн, взял диптихи, указал четыре собора святых отцов: первый, собравшийся в Никее, и затем подобным же образом в Константинополе при Нектарии блаженной памяти, и в Эфесе, и в Халкидоне
- и имена почивших бывших архиепископов царствующего града, Евфимия и Македония блаженной памяти
- и конечно же Льва, последнего архиепископа Римского, внести по порядку [в диптихи].
Это (1-2), несомненно, означает поминовение в традиционной форме «318 отцов I Никейского собора; 150 отцов I Константинопольского собора; 650 отцов, собравшихся в Халкидоне» и т. п. Это то, что мы находим в агиополитских диптихах усопших, дошедших до нас в двух кодексах: списке Синай гр. 1040 (ок. 1166 г.), цитированном в главе III, раздел A.I, и тот же самый текст, но с несколькими вариантами в неизданном памятнике XIV в. греческой ИАК по списку Синай гр. 1039 (f. 71r-v). Заметьте, однако, что упомянутые тексты являются агиополитскими диптихами для употребления в ИАК, а не константинопольскими списками для прочтения за ЗЛАТ и ВАС. Аналогично, несторианские диптихи молят «за поминовения святых отцов наших 318 епископов, собравшихся в граде Никее, чтобы утвердить истинную веру», а месопотамская яковитская Книга Жизни поминает «три собора Никейский, Константинопольский и Эфесский с иными соборами», т. е. соборами, признанными данным экклезиологическим общением.
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