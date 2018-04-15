Сравнительная литургика - Принципы и методы исторического исследования христианского богослужения - Антон Баумштарк

У текста, который мы предлагаем читателю, своя предыстория. Весной 1932 г. настоятель общины монахов, молящихся о соединении церквей, в бельгийском Амэ-сюр-Мёз пригласил меня прочитать в монастыре серию вводных лекций на тему истории богослужения. Предмет должен быть представлен в свете сравнительного метода, который я использовал прежде, будучи профессором Боннского университета и Католического университета Неймегена. Эти лекции, прочитанные в течение следующего августа, длились десять дней, из расчета одна утренняя сессия и во второй половине дня вторая.

По моей университетской привычке я привез с собой лишь заметки на немецком языке. Любезное содействие о. Кирилла Де Рюикка позволило мне подготовить французский текст, который я прочитал в аудитории. По просьбе настоятеля я согласился на публикацию курса в журнале «Irйnikon», издаваемом монастырем, хотя мои дела в ту пору не позволили мне просмотреть рукопись; текст был отредактирован на основе перевода о. Кирилла и моих немецких записей. Этот текст, «пересмотренный и исправленный» мной при содействии о. Фейена Мерсенье, и является предметом настоящей публикации. Мы добавили примечания, содержащие не только необходимые ссылки на источники, но еще затрагивающие ряд специальных вопросов, представляющих некоторый интерес.

Цель, которую ставили эти лекции, состояла в том, чтобы дать первое представление об эффективности сравнительного метода, примененного к литургической истории, и результатах, которые мы вправе ожидать. Именно круг людей, живущих богослужебной жизнью и знакомых с практикой трех обрядов – римского, монашеского и византийского, был заинтересован в использовании этого метода для дальнейших собственных исследований и в распространении идеи соединения церквей, которая и мне дорога. Я хочу сделать вклад в это благородное дело настоящей книгой.

Антон Баумштарк - Сравнительная литургика. Принципы и методы исторического исследования христианского богослужения

[пер. с фр. С. Голованова]

Омск : «Амфора», 2014. 256 с.

ISBN 978-5-906706-17-1

Антон Баумштарк - Сравнительная литургика. Принципы и методы исторического исследования христианского богослужения - Содержание

Аббревиатуры

Библиографические сокращения

Предисловие

Введение

Глава I. Цель и метод сравнительной истории богослужения

Глава II. Законы литургической эволюции

Глава III. Структура богослужебных последований

Глава IV. Литургическая молитва

Глава V. Стереотипные молитвы и краткие формулы

Глава VI. Литургическая поэзия

Глава VII. Псалмодия и литургические чтения

Глава VIII. Священнодействия

Глава IX. Древние великие праздники

Глава Х. Культ святых и пост

Об авторе

Индекс имен и названий

Антон Баумштарк - Сравнительная литургика. Принципы и методы исторического исследования христианского богослужения - Предисловие

Антон Баумштарк умер в 1948 г., завершив научную карьеру, тянувшуюся полвека. Он оказал огромное влияние на литургические исследования и оставил после себя значительное наследие. Его влияние начало сказываться в годы его преподавания в Гейдельберге, Бонне, Неймегене и Мюнстере. Несколько мужей науки из числа лучших современных немецких литургистов гордятся тем, что были его учениками. Но его литературное наследие оказало гораздо большее и продолжительное воздействие. Практически нет такого раздела исторической литургики, где не встречалось бы его имя; и даже когда мы не можем согласиться с его заключениями, нельзя не восхищаться разносторонностью его познаний, солидностью его источниковой базы и остротой его проникновенного разума.

Научные труды Баумштарка отличаются двумя характерными чертами. Во-первых, глубоким знанием источников. Никто лучше него не понимал, что документальные свидетельства являются основой литургической истории. Образование классического филолога и ориенталиста позволило ему изу мительным образом сочетать его непревзойденные методы с острым интеллектом. Ему удавалось проникать в самую суть явлений, недаром он заслужил звание доктора богословия honoris causa. Но эти энциклопедические познания, которые придавали его трудам необыкновенную привлекательность, уравновешивались другой характерной чертой – его целостным восприятием. Он мог бы остаться малозаметным исследователем, посвятившим себя разбору и публикации текстов. Но он хотел быть также и историком и получить представление на основе дошедших до нас свидетельств о древнем христианском богослужении. С этой точки зрения работа, представленная новым изданием, занимает особое место в его творчестве, начавшись с небольшой книги, вышедшей в свет в 1923 году, об историческом развитии литургии.

Прочитаем во введении, написанном Баумштарком, историю самой этой публикации, которая представляет собой более взвешенное и ясное изложение, чем сам немецкий труд. Именно там находятся идеи, направлявшие труд историка на протяжении всей его карьеры. Он дал им в дальнейшем окончательное выражение в виде нескольких приложений, форма которых, благодаря его необычайной эрудиции, далека от сухой и академичной. Идеи Баумштарка кажутся мне правильными в своей основе, хотя иногда из-за слишком жесткой формулировки они могли быть поняты превратно. Истоки этих идей следует искать, я думаю, в его филологическом образовании. Он сам делает аллюзию на филологию в своем введении, и название, которое он избрал для данного труда, естественно, не может не напомнить компаративную лингвистику. Сравнительное изуче ние языков одной и той же группы позволяло описать законы их развития и реконструировать изначальную систему, из которой они развились, даже в том случае, когда не осталось иных следов.

О методе судят по его результатам. Он хорошо зарекомендовал себя и привлекает к себе все новых и новых историков литургии. Изучение древних римских лекционариев, например в последние годы, продемонстрировало существование исконной основы и последовательных влияний Востока на Рим. Между тем, есть опасности, которых следует избегать. Первая состоит в том, что можно обманываться словами. Резонно искать тенденции, управляющие развитием богослужения, и давать этим тенденциями название законов. Но надо отдавать себе отчет, что это не более чем удобное изобретение. Аналогия с естественными науками не должна ввести нас в заблуждение. Они исходят из постулата детерминизма явлений, без которого наука была бы невозможной. Если же этот детерминизм и применяется в языкознании, то в очень умеренных дозах, и лингвисты даже стесняются сегодня говорить о законах. Даже когда высказываются в таком духе, они знают, что подобные законы не абсолютны, потому что их естественная игра постоянно наталкивается на аналогии, чьи действия непредсказуемы. Когда мы имеем дело с историей, где свободное желание человека играет большую роль, детерминизм еще более смягчается, и надо воздерживаться от того, чтобы придавать слову закон слишком узкий смысл. Мы рискуем заключить реальность в прокрустово ложе, творя насилие над фактами. Первейший долг историка – уважение к фактам, даже если они не умещаются в схему предуста новленной теории.

Вторая опасность, которая, впрочем, вытекает из первой, состоит в том, что можно принять логическую конструкцию за историческую реальность. Науки никогда не приводят к уверенности. Индукция иногда ведет к несомненным заключениям, но чаще всего – к вероятностям или к преходящим гипотезам. Достаточно просмотреть историю физики на протяжении последних полувека, чтобы убедиться в этом. То же самое и в истории. Когда документальная база отсутствует или она слишком фрагментарна, надо остерегаться безапелляционных заключений. Именно здесь проявляется слабая сторона Баумштарка: он не всегда видел границу между собственными гипотезами и исторической реальностью. Поэтому не надо удивляться, если в его трудах часть аргументов уже утратила силу. Некоторые концепции были интересными и заставляли задуматься. Они сыграли свою роль в качестве рабочих гипотез; но было бы ошибкой принимать их за историческую научно доказанную истину.

Поэтому работа по пересмотру текста ставила деликатную задачу. Я не имею никакого права изменять мысль Баумштарка, даже в том случае, когда я совсем с ним не согласен. Я лишь воспроизвел текст предыдущего издания без каких-либо изменений, за исключением небольших стилистических поправок, которые никак не изменяют мысли автора. Но, с другой стороны, мне невозможно было бы обойти молчанием и апробировать высказывания, кажущиеся мне совершенно неверными. Поэтому я решился в некоторых случаях добавить личные замечания, помещенные в квадратные скобки и подписанные моими инициалами [Б. Б.]. Я не намереваюсь бравировать непогрешимостью. Я высказываю свое мнение без обиняков. Читатель да судит. В остальном моя работа состояла главным образом в том, чтобы проверить и дополнить документальную базу. В первую очередь я старался всегда указать год выхода в свет цитируемых научных журналов. Предыдущее издание содержало только сквозную нумерацию выпусков, что было очень неудобно читателю при заполнении формуляра требования в общественной библиотеке. Я не смог установить дату издания лишь нескольких журналов, которые мне не удалось разыскать в Бельгии. Прошу меня за это извинить.

Я дополнил также библиографию, как в тексте издания, так и в приложении. Сама книга и так изобилует библиографическими ссылками, но обновленная библиографическая база сделает книгу полезнее для читателя. В приложении я руководствуюсь принципом, заложенным самим Баумштарком: ограничиваться изданиями текстов и трудами общей направленности. Следовательно, мы не найдем в библиографии всего того, что вышло в свет по данным темам с 1939 г. Для этого было бы недостаточно и целой книги. Я надеюсь, что, в этой новой форме, труд сможет оказать услугу новому поколению читателей и открыть горизонты молодым исследователям. Баумштарк и дом Казель, основатели журнала «Jahrbuch fьr Liturgiewissenschaft», к которым можно добавить Дёльгера, были мэтрами поколения, которое уже ушло. Но они заслужили признание. Сообщество аббатства Мария-Лаах отважно возобновило их дело.

Следует желать, чтобы в франкоязычных странах образовались аналогичные научные сообщества, которые усердно бы соперничали с теми, кто обитает по другую сторону Рейна. Когда мы говорим о литургических реформах и приспособлении к нуждам времени, важно более чемкогда-либо хорошо знать традицию. Литургическое движение может предложить очень смелые реформы и удалиться от буквы. Но оно всегда должно хранить дух предания. С этой точки зрения труд Баумштарка непревзойден. Он старался обнаруживать в формах, ограниченных и переменных величинах, дух богослужения. Пусть труд, который мы представляем, внушит читателям ту же любовь и то же понимание традиционного культа Церкви. Это будет справедливым вознаграждением тому, кто был не только великим ученым, но и добрым христианином.

Дом Бернар Ботт OSB, аббатство Мон-Сезар, Лувен, 8 декабря 1952 г.