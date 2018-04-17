Регулятором богослужения Православной Церкви на протяжении многих столетий является типикон. В этой уставной книге изложены правила, касающиеся порядка, времени и места совершения богослужения по суточным, седмичным и годовым циклам. Составители типикона, хоть и стремились дать указания касательно всевозможных богослужебных особенностей, но никогда не претендовали на неизменность и абсолютность представленных в нем норм. Именно поэтому нынешний богослужебный устав, принятый некогда большинством поместных Православных Церквей, обозначается лишь как местный устав «Церковного последования в Иерусалиме Святой Лавры преподобного и богоносного отца нашего Саввы».

Принятие Православными Церквами именно этого образца византийского богослужения в ходе сложного исторического процесса в развитии и становлении христианского богослужения привело их, в конечном счете, к литургическому единству. Однако это единство со временем перестало мыслиться единством многообразия, исключив практически любые формы несоответствия некогда локальной, а ныне единственной унифицированной богослужебной традиции. Нашей задачей является попытка проследить, хотя бы в общих чертах, процесс зарождения, развития и становления нынешней богослужебной системы в Православной Церкви. А когда общая картина будет ясна, на примере более детального рассмотрения отдельных чинопоследований нам будет легче приблизиться к пониманию богослужения в изначальном смысле, заложенном его создателями. Этот процесс поможет нам распознать в стройной, на первый взгляд, системе элементы, представляющие собой исконное Предание Церкви, или же наоборот, элементы, искажающие его.

Поможет выявить, какие элементы в обиходе были вызваны «неудачным литургическим развитием», а потому лишенным вразумительной пастырской ценности, раскрыть и объяснить причину многих уставных несоответствий и противоречий. И пусть следующие слова послужат нам напутствием в этом нелегком предприятии: «Предание – это не прошлое. Это самосознание Церкви сейчас, которое передается ей не как инертное сокровище, а как динамическая внутренняя жизнь. Следовательно, решение сегодняшних пастырско-литургических проблем должно зависеть от сегодняшних нужд, вне зависимости от того, делали ли это христиане в прошлом».

протоиерей Сергий Черногорцев - Сравнительный анализ чинопоследования вечерни на основе трех ее редакций: Ново-Иерусалимской Савваитской, Студийской и Песненного последования

С подробными комментариями

Омск : «Амфора», 2015. 276 с.

ISBN 978-5-906706-29-4

протоиерей Сергий Черногорцев - Сравнительный анализ чинопоследования вечерни на основе трех ее редакций: Ново-Иерусалимской Савваитской, Студийской и Песненного последования - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Часть первая ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ

Часть вторая СТУДИЙСКОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ

Часть третья ПОСЛЕДОВАНИЕ ПЕСНЕННОЙ ВЕЧЕРНИ

КОММЕНТАРИИ

Последование Иерусалимской великой вечерни

Студийское последование великой вечерни

Последование песненной вечерни

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

протоиерей Сергий Черногорцев - Сравнительный анализ чинопоследования вечерни на основе трех ее редакций: Ново-Иерусалимской Савваитской, Студийской и Песненного последования - Предисловие

В Определении Архиерейского Собора 1994 года «О Православной миссии в современном мире» говорилось: «Собор считает исключительно важным глубокое изучение вопроса о возрождении миссионерского воздействия православного богослужения… и усматривает крайнюю необходимость развития практических церковных усилий» в том направлении, чтобы сделать более доступными пониманию людей смысл священнодействий и богослужебных текстов. В начале XX века стремление к осмыслению и углублению литургической жизни Церкви поставило перед церковной полнотой проблему пересмотра действующего богослужебного устава. На Всероссийском Поместном Соборе 1917–1918 года многие видные иерархи и литургисты внесли немало конструктивных предложений для урегулирования православного богослужения. Участник Собора святитель Афанасий (Сахаров) в 1956 году писал протоиерею Павлу Соколовскому: «Мне Господь судил участвовать в работах Священного Собора 1918 года. И я не считаю для себя возможным игнорировать те пожелания, которые высказывались на Соборе».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, еще будучи митрополитом Смоленским, говорил: «Теперь, когда Русская Православная Церковь по милости Божьей и по молитвам своих новомучеников обрела свободу, Господь судил нам стать участниками всестороннего возрождения полнокровной церковной жизни. Необходимым условием успеха в этом святом труде является обращение к опыту и наследству наших отцов. Нам предстоит продолжить недоконченное ими дело устроения церковного бытия в духе живой соборности и творческого преемства». В настоящее время очень многое достигнуто в области литургических исследований, изданы многочисленные тома по истории богослужения русских и зарубежных авторов.

Есть понимание, но нет пока практического применения этому пониманию, а следовательно, предстоит проделать еще огромную просветительскую работу, чтобы понимание, став всеобщим, имело свое практическое завершение. Среди духовенства и прихожан храмов, к сожалению, очень немного людей, которые вдумчиво относятся к вопросам, связанным с современной богослужебной практикой, которые болеют душой за современное состояние богослужения. «Я думаю, – писал в середине XX века святитель Афанасий (Сахаров), – что и в настоящей церковной разрухе в значительной доле повинны мы тем, что не приближали наше дивное богослужение, наши чудные песнопения к уму русского народа». И страшнее всего в постигшей нас «разрухе» то, что мало кто это видит, чувствует и сознает.

Поэтому основным поводом к написанию данной книги послужило стремление найти (прежде всего для себя) ответы на мучившие долгое время вопросы, связанные с богослужебной практикой, вопросы, которыми постоянно приходилось задаваться в процессе служения на приходах Русской Православной Церкви. Надеюсь, что книга принесет пользу всем интересующимся богослужебными вопросами, хоть сколько-то повысит интерес к православному богослужению и поможет его правильному восприятию. «Необходимо, чтобы люди понимали то богослужение, в котором они участвуют. Не потому, что нужно какое-то умственное понимание, а потому, что богослужение так построено, чтобы передавать существо и содержание нашей веры, и чем больше его понимать – тем больше можно углубиться и в содержание православия», – говорил митрополит Антоний (Сурожский).

Все выводы в работе согласуются с принципом, что никакая форма, даже самая совершенная, не может и не должна заменить собою того единственно истинного служения, к которому призывает нас Господь. А Он учит нас верить Ему как своему Спасителю и на первый план поставлять жертвенное служение любви к Богу и ближнему. И, в конечном счете, ведь важно не то, по какому из уставов мы будем молиться, совершать свое богослужение, а то, становимся ли мы ближе к Богу, когда молимся, являем ли мы в своей жизни облик Христа, прощаем ли мы обиды, отдаем ли мы себя на служение ближнему своему.

Наш поиск не должен превращаться в «надрывный уход каждого, будь то к Отцам, будь то к Типикону», не должен представлять собой «цепляние за стиль, за форму, за букву» и не должен становиться «страхом, пронизывающим наш православный мир». «Богословское содержание литургии – неизменно, но выражается в изменчивой внешней форме. На богослужебную форму оказывают влияние те или другие особенности различных культур и различных эпох. Впрочем, даже и внутри одной эпохи и одного и того же культурного круга по праву существуют разнообразные внешние литургические формы. Тем не менее, единство обряда не может быть поставлено под вопрос из-за разнообразия форм его совершения».

Богослужебный устав никогда не являлся мертвой буквой и не претендовал на роль окончательной богослужебной инстанции, но всегда отвечал потребностям того исторического периода жизни Церкви, при котором получал свое бытие. Как писал заслуженный профессор Михаил Скабаллонович, типикон как богослужебная книга «не столько хочет узаконить малейшие частности, устраняя всякую свободу отправителей, сколько хочет нарисовать высокий идеал богослужения, который красотою своею вызывал бы всегдашнее невольное стремление к его осуществлению». И здесь хочется добавить к словам уважаемого профессора, что если мы увидим или почувствуем, что этот идеал оказался по какой-либо причине исторически затемнен, то, следуя той творческой свободе, которой обладали христиане первого тысячелетия, необходимо приложить всяческие усилия, чтобы вникнуть и по необходимости заполнить возникшие пробелы.

Данная работа представляет собой попытку дать сравнительный анализ основных богослужебных традиций в истории Церкви на примере вечернего чинопоследования. Это позволит наиболее объективно выявить смысловую структуру, заложенную при формировании элементов христианского богослужения и связанного с ним богослужебного обряда, выделив его из-под наслоившихся литургических деталей позднейшего времени, часто скрывающих от нашего взора его изначальный смысл. Для большей ясности исследуемый богослужебный материал был представлен в работе как наглядное практическое пособие с комментариями, чтобы все части стали взаимосвязанными. В работе не рассматриваются подробным образом отличительные богослужебные особенности чина вечерни великопостных и праздничных дней, а лишь великая вечерня воскресного дня, за исключением тех случаев, когда обращение к этим особенностям имеет цель подтвердить какую-то мысль или исторический факт.