“С принятием христианства из Константинополя Русская Церковь ж естественно должна была принять и господствующий в практике этой Церкви устав”. Нам уже известно, что ко времени принятия русскими христианства в Константинопольском патриархате уже прочно утвердился в богослужебной практике устав Студийский, так что ему подчинились даже все константинопольские монастыри, то и на Руси в первое время существования Церкви христианской регулировал богослужение несомненно Студийский устав.

“В каком виде был принят устав — по неимению прямых данных, решить весьма трудно. Вернее всего предположить, что так как полного устава до XI в. не было вовсе и что в настоящем своем виде он вышел только из рук патр. Алексия, то и в практике Церкви Греческой Константинопольской, а за ней и у нас на Руси имелись в обращении только отрывки из этого устава в приложении к главнейшим богослужебным книгам: Часослову, Октоиху и Триоди, отрывки весьма необходимые для отправления главных церковных служб”.

Что именно в таком виде перешел к нам церковно-богослужебный устав — это отчасти подтвердят нам ниже исторические свидетельства, а теперь можно сказать только то, что в полном уставе Студийском, в котором более чем наполовину подробно изображена жизнь монашеская, у нас на Руси на первых порах и не было нужды.

Дмитриевский Алексей - Лекции по литургике. Ч. 1: Курсы лекций, прочитанные студентам Казанской духовной академии в 1882-1884 гг.

изд. подг. С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепёткин

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017. 612 с.: цв. ил.

Источники и исследования по истории русской богословской науки; кн. 1

ISBN 978-5-9908364-1-9

Дмитриевский Алексей - Лекции по литургике. Ч. 1: Курсы лекций, прочитанные студентам Казанской духовной академии в 1882-1884 гг. - Содержание

Предисловие к изданию

Акишин С. Ю. Биография профессора А. А. Дмитриевского (1856- 1929) и обзор его письменного наследия

Акишин С. Ю., диак. А. В. Щепёткин. Лекционные курсы по литур- гике приват-доцента А. А. Дмитриевского в Казанской духовной академии

Принципы издания

Дмитриевский А. А. Лекции по истории богослужения в Русской Церкви (1 год обучения)

Приложения О чине воцерковления Программа чтений по истории богослужения в Русской Церкви за 1882/83 учебный год для студентов I и II курсов Казанской духовной академии



Дмитриевский А. А. Лекции по истории богослужения в Русской Церкви (2 год обучения)

О славянских типографиях по смерти диакона Ивана Федорова

славянских типографиях по смерти диакона Ивана Федорова Богослужение в южнорусской Церкви

Последняя лекция А. А. Дмитриевского в Казанской духовной академии

Дмитриевский А. А. Лекции по истории богослужебных книг

Введение в историю богослужебных книг

О церковном Уставе или Типике

Греческий Типик св. Саввы Освященного

Греческий Студийский богослужебный устав (Типик)

Славяно-русский Студийский устав

Славяно-русский Иерусалимский устав

О современном славяно-русском Типике в его отношении к современным Типикам греческому и болгарскому

О Служебнике

О Требнике

О Триоди Постной и Цветной

Приложения

Отрывок из введения к неустановленному курсу лекций по литургике

Краткое изложение истории Иерусалимского устава в России

Фрагменты лекции о Типиконе

Указатели

Именной

Предметный

Список сокращений

Дмитриевский Алексей - Лекции по литургике. Ч. 1: Курсы лекций, прочитанные студентам Казанской духовной академии в 1882-1884 гг. - Предисловие к изданию

Настоящим изданием открывается серия «Источники и исследования по истории русской богословской науки», в которой будут публиковаться важные документы по истории богословского образования и богословской науки в России. Кроме того, мы планируем издавать исследования на актуальные темы, касающиеся разных сторон бытия русской академической науки в широком смысле и, в более узком, — работы по истории богословских идей и биографии выдающихся ученых дореволюционного и первых десятилетий послереволюционного времени. В архивохранилищах нашей страны сохранился внушительный объем материалов заявленной тематики, введение которых в научный оборот позволит более четко представить себе судьбы и значение ученых, историю богословской науки и динамику развития духовного образования в XIX — начале XX вв.

Вашему вниманию предлагается первый том серии, в котором публикуются лекции по литургике выдающегося русского литургиста Алексея Афанасьевича Дмитриевского, прочитанные молодым начинающим приват-доцентом студентам Казанской духовной академии в 1882-1884 гг. Лекции были составлены на основе разнообразного круга источников: от различных печатных пособий до рукописных данных, почерпнутых ученым в результате личного знакомства с рукописями московских библиотек и библиотеки Казанской духовной академии, куда поступило обширное собрание рукописей Соловецкого монастыря. Другими словами, предлагаемый А. А. Дмитриевским лекционный материал шел в ногу со временем и отражал состояние развития литургики конца XIX в. В XIX и в особенности в XX в. литургика испытала бурное развитие: были найдены и опубликованы — в том числе и А. А. Дмитриевским — новые важные источники для реконструкции истории византийского и русского богослужения, многие концепции «старого» времени были пересмотрены, опровергнуты или, наоборот, нашли доказательную базу в новом материале. В связи с этим в научном плане некоторые теоретические построения Русского Гоара устарели либо не нашли под¬ тверждения, другие же, наоборот, были восприняты и блестяще развиты современными российскими и западными литургистами. При публикации лекций мы не стали комментировать все эти случаи, ибо это потребовало бы и значительного времени, и существенного увеличения объема издания.

Создавая публикуемые в настоящем издании лекции, А. А. Дмитриевский не планировал их издавать, по крайней мере, в том виде, в каком публикуем их теперь мы. Тем не менее мы сочли полезным издать эти лекционные курсы как образец учебного и лекционного материала, который предлагался дореволюционной профессурой студентам высших богословских учебных заведений. Издание открывается вводным разделом, в котором читатель может познакомиться с биографией Алексея Афанасьевича, преподавательской деятельностью ученого в Казанской духовной академии и краткой характеристикой публикуемых источников. Лекционные курсы А. А. Дмитриевского для удобства распределены по трем разделам: лекции по истории богослужения в Русской Церкви, прочитанные в 1882/1883 уч. г.; лекции по тому же предмету, прочитанные в 1883/1884 уч. г.; лекции по истории богослужебных книг. В приложениях каждого раздела публикуются вспомогательные материалы, также принадлежащие Алексею Афанасьевичу. Среди неопубликованных работ Алексея Афанасьевича есть еще ряд важных исследований и лекционных курсов, которые мы также имеем намерение со временем подготовить к изданию. В последующих томах серии будут изданы вторая (киевская) и третья (ленинградская) части лекций по литургике А. А. Дмитриевского.

Издание в свет подобного рода проектов невозможно без деятельного участия людей доброй воли. Особую благодарность за постоянную моральную и материальную поддержку наших ученых занятий хотелось бы высказать митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Без этой поддержки настоящее издание просто не состоялось бы. Не хватит никаких слов, чтобы по достоинству отблагодарить директора Отдела рукописей Российской национальной библиотеки А. И. Алексеева и сотрудников читального зала — за систематически предоставляемую возможность работы с фондом А. А. Дмитриевского и советы по организации процесса. Особо хотелось бы поблагодарить проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, доцента протоиерея Петра Мангилёва за его постоянное участие в судьбе издания, ценные советы и просто теплое человеческое отношение. Это издание не было бы возможным без помощи и содействия на разных этапах работы со стороны игумена Николая (Павлыка; Свято-Троицкая Сергиева лавра), иерея Алексия Русина, Η. Н. Лопуховой, иеромонаха Аркадия (Логинова), академика РАН И. П. Медведева, проф. Д. А. Редина, проф. В. В. Буреги, иерея Иоанна Никулина, протоиерея Сергия Алексеева, С. Ю. Степанова, К. А. Ваха, И. А. Летовой и многих других. Всем им слова нашей искренней благодарности и признательности.

С. Ю. Акишин, диак. Антоний Щепёткин