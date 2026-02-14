Пастырское богословие - учебник

Слово пастырь — древнееврейское העור, греческое ποιμήν — по своему прямому смыслу означает пастух, однако Церковь традиционно вкладывает в него несравненно более высокий смысл. Этот смысл связывается прежде всего с тем, что Спаситель в притче о Пастыре Добром сперва Сам усваивает это имя Себе, а затем, поручая апостолу Петру пасти Своих овец, передает тем самым в его лице пастырство апостолам как продолжателям Своего дела на земле.

Поскольку пастырство, таким образом, есть богоучрежденный институт Церкви, постольку в Церкви необходимо существует и пастырское богословие. В этом широком смысле можно говорить, например, о библейском или святоотеческом пастырском богословии, раскрывающем для нас учение о пастырстве Священного Писания или отцов Церкви, но как раздел богословской науки пастырское богословие появляется довольно поздно. Во второй половине XVI в. католическая контрреформация стремится вооружить приходских священников необходимыми для успешной работы с прихожанами богословскими и практическими знаниями. Отсюда исторически первая — практическая — цель пастырского богословия как науки: быть богословием для пастырей.

Представленное таким образом, оно, правда, может вызывать (и вызывало) сомнения в своей необходимости. Действительно, как служить по уставу, священник может узнать из литургики, как проповедовать — из гомилетики, как толковать Священное Писание — из библеистики, как учить добродетельной жизни — из аскетики и т. д. Что может прибавить к этим наукам пастырское богословие само по себе? Ответ заключается том, что задача пастырского богословия состоит не в дополнении представленного в этих науках материала, но в рассмотрении его с особой пастырской точки зрения. В свою очередь, чтобы понять, чем эта точка зрения определяется, надо сформулировать богословские основания пастырской деятельности, — ив этом заключается вторая цель пастырского богословия: изложить богословие пастырства. Наконец, у пастырского богословия есть и третья цель: дать основанное на опыте выдающихся пастырей разрешение проблем, встающих перед Церковью. Рассмотренное под этим углом, оно предстает перед нами уже как богословие пастырей.

Таким образом, можно дать следующее определение общей цели предлагаемого курса пастырского богословия: дать богословски обоснованное систематическое описание богоучрежденного института пастырства в единстве его благодатного внутреннего содержания и многообразия церковных служений.

Вопросы к параграфу:

1. Откуда берет свое начало представление о пастырстве в Церкви?

2. Что послужило исторической причиной возникновения пастырского богословия как науки?

3. Какова цель предлагаемого курса пастырского богословия?

Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии

Под общей редакцией митрополита Илариона (Алфеева)

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 384 с.

ISBN 978-5-6044872-4-2

Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии - Содержание

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. БОГОСЛОВСКИЕ И КАНОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАСТЫРСТВА

ГЛАВА 1. ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

ГЛАВА 2. ПАСТЫРСТВО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

ГЛАВА 3. КАНОНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О СВЯЩЕНСТВЕ

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА К ПАСТЫРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ

ГЛАВА 4. ПАСТЫРСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

ГЛАВА 5. ХИРОТОНИЯ И СОРОКОУСТ

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ, СЕМЕЙНАЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПАСТЫРЯ

ГЛАВА 6. ПАСТЫРСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

ГЛАВА 7. БОГОСЛУЖЕБНАЯ И МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПАСТЫРЯ

ГЛАВА 8. СЕМЕЙНАЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ СВЯЩЕННИКА

ГЛАВА 9. ИСКУШЕНИЯ В ЖИЗНИ ПАСТЫРЯ

РАЗДЕЛ 4. ПРИХОДСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ПАСТЫРЯ

ГЛАВА 10. ОБЩИНА И ПРИХОД

ГЛАВА 11. ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ И ДУХОВНИЧЕСТВО

ГЛАВА 12. ПРОПОВЕДЬ

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ СЛУЖЕНИЯ ПАСТЫРЯ

ГЛАВА 13. ВНЕБОГОСЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАСТЫРЯ

ГЛАВА 14. ПАСТЫРСКОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О СЕМЬЕ

ГЛАВА 15. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

ГЛАВА 16. БОЛЬНИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

ГЛАВА 17. ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

ГЛАВА 18. ВОИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Об участии верных в Евхаристии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Обращения Патриарха Кирилла к пастырям (из докладов на епархиальных собраниях г. Москвы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тексты ставленнической присяги

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Основы пастырской психиатрии

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

БИБЛИОГРАФИЯ