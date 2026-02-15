Церковь учреждена на земле Самим Господом Иисусом Христом. В Евангелии говорится, что однажды Господь спросил Своих учеников, за кого Его принимают люди. Ученики ответили, что за Иоанна Крестителя или одного из пророков. Тогда Он спросил: «.. .а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, τό будет связано на небесах, и чтб разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:15-19).

С человеческой стороны Церковь утверждена на «камне» исповедания Иисуса Христом и Сыном Божиим, которое от имени апостолов произнес апостол Петр. В то же время как Божественное установление Церковь созидается на Самом Богочеловеке Христе, Который именуется краеугольным камнем, согласно ветхозаветному пророчеству: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень... испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16; 1 Пет. 2:7-8).

Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви

учебное пособие

под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона

М: Издательский дом «Познание», 2020. 384 с.

ISBN 978-5-906960-92-4

Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ

§ 1. Понятие о Церкви. Образы Церкви в Священном Писании

§ 2. Свойства Церкви: Единая, Святая, Соборная и Апостольская

§ 3. Святые в Церкви

ГЛАВА 2. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО И УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ

§ 1. Каноническое право

§ 2. Состав Церкви

§ 3. Вселенская Церковь и Поместные Церкви

§ 4. Устройство Русской Православной Церкви

ГЛАВА 3. ХРАМ

§ 1. Внутреннее устройство православного храма

§ 2. Священные сосуды и церковная утварь

§ 3. Богослужебные облачения священнослужителей

§ 4. Христианин в храме

ГЛАВА 4. ИКОНА. КРЕСТ

§ 1. Богословский смысл иконы

§ 2. Молитвенное почитание иконы и ее литургическое значение

§ 3. Крест Христов

ГЛАВА 5. БОГОСЛУЖЕНИЕ

§1.О христианском богослужении вообще

§ 2. Суточный круг богослужения

§ 3. Седмичный круг богослужения

§ 4. Годичный круг богослужения

ГЛАВА 6. ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

§ 1. Учение о таинствах и обрядах

§ 2. Таинство Крещения

§ 3. Таинство Миропомазания

§ 4. Таинство Евхаристии

§ 5. Таинство Священства

§ 6. Таинство Покаяния

§ 7. Таинство Елеосвящения

§ 8. Таинство Брака

§ 9. Монашеский постриг

§ 10. Заупокойные чинопоследования

§ 11. Другие священнодействия

УКАЗАТЕЛЬ

Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви - Предисловие

В настоящей книге, подготовленной Синодальной библейско-богословской комиссией Русской Православной Церкви и издаваемой по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года, содержатся краткие сведения о богословском понимании и устройстве Церкви, а также о структуре и особенностях церковного богослужения. Первая глава посвящена экклезиологии — учению о Церкви, как оно раскрывается в Священном Писании и православном вероучении. Во второй главе речь идет о земном устроении Церкви, которое регулируется каноническим правом, а также о конкретных организационных формах, которые принимает церковная жизнь на всемирном и поместном уровнях, включая устройство Русской Православной Церкви как одной из Автокефальных Православных Церквей.

Главы 3-я и 4-я посвящены материальным аспектам литургической жизни Церкви и их символическому смыслу. Здесь даются базовые сведения о православном храме, об употребляемых в богослужении священных предметах и священнических облачениях, а также об иконах — их богословском значении и литургической функции. Главы 5-я и 6-я содержат краткие сведения о православном богослужении в двух аспектах: календарном — связанном с периодами времени (сутки, седмица, год), и сакраментальном — связанном с совершением церковных таинств и иных священнодействий. В работе над книгой принимали участие ведущие богословы Московского Патриархата. Текст книги был одобрен Синодальной библейско-богословской комиссией по получении отзывов от архиереев и духовных школ. В настоящем издании даются лишь самые общие сведения по указанным темам. Для более подробного знакомства с православной экклезиологией, каноническим правом и литургическим строем Православной Церкви следует обращаться к фундаментальным учебным пособиям соответствующей тематики и иной специальной литературе.

Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион