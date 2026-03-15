Леонов - Основы православной антропологии

Леонов Вадим - Основы православной антропологии
В основе книги лежит курс лекций, читаемый автором с 2003 года в различных учебных заведениях. Конечно, каждая затронутая нами тема и каждая мысль нуждаются в более глубокой проработке и раскрытии, но, как нам видится, на данном этапе становления христианской антропологии очень важным является первичное описание, обоснование и систематизация идей, чтобы сформировать целостный христианский взгляд на человека. Качественная проработка этого этапа позволит далее создать и адекватную терминологию, которая в данной области еще только формируется.

По ходу работы мы старались не выстраивать параллели с современным научным знанием о человеке и дистанцироваться от популярных идей из секулярной среды, чтобы не замутить внешними ассоциациями чистоту церковного учения. На первом этапе, как нам кажется, важно собрать Божественное Откровение о человеке в том виде, в каком оно представлено в Священном Писании и в Предании Православной Церкви. Интерпретация этого знания в практических сферах — это уже иная деятельность, которая возможна только после полноценной проработки первого этапа. Поэтому читателя мы просим приготовиться прежде всего именно к богословскому чтению, к богословскому осмыслению бытия человека.

Леонов Вадим Алексеевич, протоиерей - Основы православной антропологии - Учебник

3-е изд., испр. и доп.

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. — 544 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1807-7

Леонов Вадим - Основы православной антропологии - Учебник - 3-е издание - Содержание

Введение

  • 1. Антропология как богословская дисциплина

  • 2. Методологические основы христианской антропологии

  • 3. Христианская антропология в ряду иных богословских и научных дисциплин

  • 4. Актуальность христианской антропологии

  • 5. Изучение антропологии

  • 6. Структура курса

Часть I. ЧЕЛОВЕК ПЕРВОЗДАННЫЙ. ОНТОЛОГИЯ

Глава 1. Происхождение и предназначение человека

  • 1.1. Создание человека

    • Сложность описания первозданного мира

    • Библейское повествование.

    • Достоинство человека

  • 1.2. Предназначение человека

    • Предназначение человека в отношении к Богу

    • Предназначение человека в отношении к ближнему

    • Предназначение человека отношении к окружающему миру

    • Преодоление «пяти разделений»

  • 1.3. Первозданное состояние человека

Глава 2. Человеческая природа

  • 2.1. Целостность и структурность природы человека

    • Состав человеческой природы

    • Способы рассмотрения человеческой природы

  • 2.2. Тело

  • 2.3. Душа

    • Понятие о душе

    • Природа души

    • Состояния души

    • Взаимосвязь души и тела.

    • Силы души

    • Разумная сила.

    • Желательная сила.

    • Раздражительная сила.

    • Взаимодействие сил души

    • Происхождение человеческих душ

    • Отличие души человека от души животного

  • 2.4. Дух

    • Дух — высшая часть души

    • Ум

    • Различение ума, разума и рассудка

    • Духовное, или умное, чувство

    • Тройственность в человеческом духе

  • 2.5. Сердце

    • Предназначение сердца

    • Сердце — центр человеческого бытия

    • Сердце — центр чувств

    • Сердце — орган преображения

    • Сердце и Бог.

    • Сердце и ум

    • Внутренний человек

    • Сердце и грех

  • 2.6. Разделение полов и брак в раю

    • Причина разделения людей на два пола.

    • Создание жены

    • Сопоставление мужа и жены

    • Брак в раю

    • Деторождение в раю

Глава 3. Образ и подобие Божие

  • 3.1. Образ Божий в человеке

    • Понятие об образе Божием

    • Нравственные следствия

  • 3.2. Личность

    • Основные характеристики человеческой личности

    • Атрибуты личности

    • Личностная терминология

  • 3.3. Свобода

    • Понятие о свободе человека

    • Свобода и ответственность

    • Свобода и любовь

    • Свобода и выбор

    • Свобода и воля

    • Свобода и благодать

    • Знал ли Адам добро и зло до грехопадения?

  • 3.4. Бессмертие

    • Абсолютное и относительное бессмертие

    • Онтологические основания бессмертия и смерти в человеке

    • Терминология

    • О возможности смерти в раю

    • Единство тварного и нетварного в человеке.

  • 3.5. Творчество

    • Понятие о творчестве Бога и человека

    • Подлинное и ложное творчество

    • Искусство и наука как сферы творчества

  • 3.6. Владычество

  • 3.7. Совесть

    • Понятие о совести

    • Типология

    • Диалогичность совести

    • Совесть и стыд.

  • 3.8. Подобие Божие

    • Обожение

    • Богосыновство

Часть II. ЧЕЛОВЕК ПАДШИЙ. АМАРТОЛОГИЯ

Глава 1. Зло и грех

  • 1.1. Зло и возможность его существования

  • 1.2. Грех и его происхождение

Глава 2. Первородный грех

  • 2.1. Прародительский грех.

  • 2.2. Следствия грехопадения.

  • 2.3. Смерть и кожаные одежды

    • Понятие о смерти

    • Кожаные одежды

  • 2.4. Распространение первородного греха

Глава 3. Греховные страсти

  • 3.1. Греховная страсть в природе человека

    • Термин «страсть»

    • Страсти «естественные» и «противоестественные»

    • Причины появления греховных страстей

    • Закон греха и смерти

  • 3.2. Классификация греховных страстей

  • 3.3. Развитие страсти в личном плане

Глава 4. Смерть людей до Воскресения Христа

  • 4.1. Смерть и загробное состояние души человека в ветхозаветный период.

Часть III. ЧЕЛОВЕК ВО ХРИСТЕ. СОТЕРИОЛОГИЯ

Глава 1. Новый Адам — Господь Иисус Христос

  • 1.1. Необходимость Спасителя

  • 1.2. Христос — Богочеловек

    • Христос — истинный Бог и истинный человек.

    • Христос — совершенный Бог и совершенный человек

    • Смирение Христа

    • Ипостасное единство двух природ во Христе

    • Две воли во Христе

    • Воскресший Господь

  • 1.3. Христос — Спаситель

    • Христос — Агнец Божий

    • Христос — Первосвященник.

    • Христос — Новый Адам

    • Божественная премудрость

    • Христос — Царь

    • Христос — Пророк

Глава 2. Спасение человечества во Христе

  • 2.1. Освящение и благодать

    • Усвоение даров Искупления

    • Понятие об освящении

    • Понятие о благодати

    • Действие благодати

    • Благодать и Пресвятая Троица

  • 2.2. Принцип синергии

  • 2.3. Этапы духовной жизни

    • Обращение ко Христу

    • Принятие веры.

    • Изменение жизни (покаяние)

    • Принятие Крещения

    • Следование за Христом

    • Очищение

    • Освящение

    • Просвещение

  • 2.4. Борьба с грехом.

    • Сила греха

    • Общий подход к аскетике

    • Принципы борьбы

    • Основные духовные средства борьбы

    • с каждой страстью

    • Борьба с греховными помыслами

  • 2.5. Добродетели

    • Естественные и сверхъестественные добродетели

    • Взаимосвязь добродетелей

  • 2.6. Молитва

    • Понятие о молитве

    • Условия молитвы

    • Степени молитвы

    • Типы молитв

    • Структура молитв

    • Молитва и медитация

  • 2.7. За порогом телесной смерти

    • Смерть и бессмертие

    • Телесная смерть

    • Частный суд

    • Воздаяние после частного суда

    • Состояние душ праведных после частного суда

    • Состояние душ грешников после частного суда

    • Молитвы Церкви за усопших

    • Загробная участь младенцев

    • Смысл телесной смерти человека после Воскресения Христа

Глава 3. Церковь — «корабль спасения»

  • 3.1. Понятие о Церкви и ее предназначении

    • Понятие о Церкви

    • Цель и назначение Церкви

    • Кто принадлежит Церкви?

    • Два аспекта бытия Церкви

    • Основание Церкви Господом Иисусом Христом

    • Существенные свойства Церкви

    • Единство Церкви

    • Святость Церкви.

    • Соборность (кафоличность) Церкви

    • Апостольство Церкви.

    • Спасение в Церкви

    • Судьбы людей, находящихся вне Церкви

  • 3.2. Церковные таинства и священнодействия как средства духовного возрождения человека

    • Понятие о священнодействии и обряде

    • Понятие о таинствах

    • Таинство Крещения

    • Таинство Миропомазания.

    • Таинство Евхаристии

    • Таинство Покаяния

    • Таинство Священства

    • Таинство Брака

    • Таинство Елеосвящения

Глава 4. Воссоздание единства человечества

  • 4.1. Человеческое общение

    • Препятствия в общении

  • 4.2. Семья

    • Семья — прообраз Пресвятой Троицы

    • Семья — малая Церковь

    • Семья и развод

  • 4.3. Монашество

    • Девство

    • Монашество.

Часть IV. ЧЕЛОВЕК В ВЕЧНОСТИ. ЭСХАТОЛОГИЯ

  • 1. Взгляд в будущее: пророчества и даты

  • 2. Необходимость повторного пришествия Христа на землю.

  • 3. Признаки Второго Пришествия Христа

  • 4. Второе Пришествие Господа

  • 5. Воскресший Христос — основание всеобщего воскресения и вечной жизни

  • 7. Изменение природы человека при воскресении мертвых

  • 8. Страшный Суд Христов

  • 9. Состояние осуждения. Степени мучений, их вечность

  • 10. Блаженство праведных. Степени блаженства. Вечность блаженства

  • 11. Кончина мира. Бесконечное Царство Христово

Заключение

Библиография

Творения святых отцов и другие источники

Протоиерей Вадим Леонов - Основы православной антропологии 2 издание

Протоиерей Вадим Леонов - Основы православной антропологии - Учебник

2-е изд., испр. и доп.

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. — 456 с.

ISBN 978-5-88017-351-8

Протоиерей Вадим Леонов - Основы православной антропологии - Учебник

От издательства

Предисловие

Приложение

Основы православной антропологии - Хрестоматия

Хрестоматии обычно создаются в учебных целях как пособия для изучения определенных дисциплин. Подобное намерение двигало и нами, но по ходу дела стало ясно, что возможности использования этой книги могут быть шире. Данная хрестоматия способна помочь читателям не только обрести базовый уровень знаний по христианской антропологии, но и осмыслить свою жизнь в духовном плане, увидеть ее в свете христианского учения.

Когда-то Декарт сформулировал важное утверждение: «Я мыслю, следовательно, существую». Человек как существо мыслящее может размышлять о себе самом, а точнее — мыслить самого себя. Самосознание — первейший атрибут человека, и плод этой работы — знание о себе, знание о человеке. В этом аспекте стремление к знанию о человеке — онтологическая потребность человеческой души.

Светские гуманитарные науки, такие как психология, педагогика, социология, медицина и др., переживают определенный кризис, проявляющийся в том, что, изучая человека, исследователи не могут отыскать в нем человеческую сущность — разгадать тайну человечности, описать ту реальность, которая делает человека человеком. Поэтому взоры не только ученых, но и многих людей, стремящихся познать себя, обращаются к христианству, где достоинство человека выражено в удивительном святоотеческом утверждении: Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом. В Евангелии человек призывается к достижению предельных высот бытия: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48) и открывается путь к этому восхождению. Любая работа в данном направлении привлекает внимание, но, к сожалению, подобной литературы в наши дни еще слишком мало. При создании данной книги мы учитывали перспективу ее широкого использования.

Изучение православной антропологии начинается с усвоения божественного Откровения о человеке. Ибо кто еще может нам подробно и глубоко раскрыть тайны бытия человека, как не Тот, Кто его создал, — Бог. Действительно, важнейшей темой Священного Писания, святоотеческого богословия, богослужебных песнопений, иконографии и т. д. является человек пред Лицом Божиим. Однако если мы захотим вникнуть в содержание и воспользоваться хоть в малой мере богооткровенным сокровищем Церкви, то увидим, что оно рассыпано бесценным бисером во всем Священном Предании. И чтобы самому обобщить и осмыслить его, не хватит человеческой жизни. Данная хрестоматия рассматривается нами как подспорье на этом пути.

Основы православной антропологии - Хрестоматия

Сост. и общая ред. Леонов Вадим, прот.

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. — 688 с.

ISBN 978-5-88017-535-2

Основы православной антропологии - Хрестоматия - Содержание

Предисловие

Часть I. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

  • Ветхий Завет

  • Новый Завет

Часть II. СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Святитель Афанасий Великий

  • Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти .. Святитель Василий Великий

  • Беседа первая о человеке

  • Беседа вторая о человеке

  • Святитель Григорий Богослов

  • Слово 45. На Святую Пасху

  • Слово 7. О душе

Святитель Григорий Нисский

  • Об устроении человека

Преподобный Макарий Египетский

  • Духовные беседы

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

  • Пятое собеседование аввы Серапиона. О восьми главных страстях

Преподобный Исаак Сирин

  • Слова подвижнические

Преподобный Иоанн Дамаскин

  • Точное изложение православной веры

Преподобный Симеон Новый Богослов

  • Слова нравственные

Святитель Григорий Палама

  • Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественно-научным, богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию, а также предназначенных к очищению от варлаамитской пагубы

Преподобный Серафим Саровский

  • Беседа о цели христианской жизни

  • Стяжание благодати

  • Богоматерь — язва бесов

  • Благодать есть Свет

  • Мир и теплота благодати

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

  • Слово о человеке

  • Введение в рай и совершенство первозданных

Святитель Феофан Затворник

  • Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

Часть III. СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

Архиепископ Феодор (Поздеевский)

  • Смысл христианского подвига

В. Н. Лосский

  • Богословское понятие человеческой личности

Протоиерей Георгий Флоровский

  • Воскресение мертвых

  • Единство человеческой природы

  • Два понимания вечности

Преподобный Иустин (Попович)

  • Православная философия истины (Догматика Православной Церкви)

Митрополит Амфилохий (Радович)

  • Основы православного воспитания

Неллас Панайотис

  • Образ Божий

  • «Кожаные ризы»

Жан-Клод Ларше

  • Исцеление психических болезней. Опыт христианского Востока первых веков

Comments (2 comments)

E
ekspert111 5 years ago

Спасибо. Отличная книга. Очень помогла в плане православного анализа учения о первородном грехе.

 

 
U
uncle_pit 7 years ago

Где-же бедному семинаристу 300 р. на книгу найти? Братцы, выручите ссылкой на эту книгу, пожалуйста. Добрый администратор, пожертвуйте книжку, пожалуйста.

