В церковной традиции Матфей и Иоанн считаются апостолами от двенадцати, а Марк и Лука — апостолами от семидесяти. О том, что Иисус, помимо двенадцати, избрал еще семьдесят апостолов, говорится в Евангелии от Луки (Лк. 10:1), и сам этот факт может свидетельствовать в пользу принадлежности Луки к числу семидесяти. Если Марк и Лука были апостолами от семидесяти, значит, они могли быть очевидцами, по крайней мере, некоторых из описанных ими событий, а не только воспроизводили рассказы Петра или других апостолов. В то же время, ссылка Луки на «бывших с самого начала очевидцами и служителями Слова» (Лк. 1:2) как на основной источник информации, которым он пользовался, заставляет предположить, что сам он не был в их числе.

По крайней мере, он не был очевидцем жизни и служения Иисуса «с самого начала». В течение веков четыре Евангелия были объектом благоговейного почитания в Церкви, и даже само количество евангелистов считалось священным. Четырех евангелистов сравнивали с четырьмя частями света; их изображения размещались на «парусах» крестово-купольных храмов, каждая стена которых была обращена к одной из частей света — востоку, западу, северу или югу. Писания четырех евангелистов были многократно истолкованы отцами Церкви. На протяжении, по крайней мере, одиннадцати веков истории Византийской империи (IV—XV вв.), в течение более пятнадцати веков на Западе (IV-XIX вв.), в течение девяти веков на Руси (Χ-ΧΙΧ вв.) Евангелия были самым цитируемым источником, по «индексу цитируемости» не сопоставимым ни с одним другим литературным памятником.

Митрополит Иларион - Алфеев - Евангелие от Матфея. Исторический и богословский комментарий: в 2-х томах - Том 1: Главы 1-12 - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Евангелия и их изучение

2. Евангелие от Матфея

ГЛАВА 1

1. Родословие Иисуса Христа

2. Рождество

ГЛАВА 2

1. Поклонение волхвов

2. Бегство в Египет

3. Избиение младенцев

4. Возвращение в землю Израилеву

ГЛАВА З

1. Иоанн Креститель

2. Крещение Иисуса

ГЛАВА 4

1. Искушение от диавола

2. «Галилея языческая»

3. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»

4. Призвание первых учеников

5. Иисус-Целитель

О НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ

Предисловие к главам 5—7

1. Нагорная проповедь и Проповедь на равнине

2. Композиционная цельность Нагорной проповеди

3. Иисус — новый Моисей

4. Интерпретация Нагорной проповеди

ГЛАВА 5

1. "Взошел на гору"

2. Заповеди блаженства

3. «Соль земли» и «свет мира»

4. «Закон и пророки»

5. «Вы слышали, что сказано древним»

6. Вожделение, прелюбодеяние, развод

7. Клятва и ложь

8. Непротивление злу насилием

9. Любовь к врагам

10. Христианское совершенство

ГЛАВА 6

1. Праведность истинная и ложная

2. Милостыня

3. Молитва

4. «Отче наш»

5. Прощение должников

6. Пост

7. Богатство земное и небесное

8. Забота о завтрашнем дне

ГЛАВА 7

1. Суд человеческий и Суд Божий

2. «Не давайте святыни псам»

3. «Просите, и дано будет вам»

4. «Золотое правило»

5. Два пути 6. Лжепророки и Страшный Суд

7. Дом на камне и дом на песке

8. «Он учил их, как власть имеющий»

О ЧУДЕСАХ ИИСУСА ХРИСТА

Предисловие к главам 8—9

ГЛАВА 8

1. Исцеление прокаженного

2. Исцеление слуги сотника

3. Исцеление тещи Петра

4. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»

5. Усмирение бури

6. Изгнание бесов из двух одержимых

ГЛАВА 9

1 Исцеление расслабленного

2. Иисус в доме Матфея

3. Спор с учениками Иоанновыми о посте

4. Воскрешение дочери начальника синагоги и исцеление кровоточивой женщины

5. Исцеление двух слепых

6. Исцеление немого бесноватого

ГЛАВА 10

1. Призвание двенадцати апостолов

2. Наставление двенадцати апостолам

ГЛАВА 11

1. Ответ ученикам Иоанна Крестителя

2. Иисус говорит об Иоанне Крестителе

3. Притча о детях на улице

4. Иисус укоряет Галилейские города

5. Иисус обращается к Отцу

6. Иисус обращается к народу

ГЛАВА 12

1. Ученики нарушают субботу

2. Исцеление сухорукого

3. «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал»

4. «Он изгоняет бесов силою веельзевула»

5. Иисус говорит словами Иоанна Предтечи

6. Фарисеи просят знамение у Иисуса

7. «Когда нечистый дух выйдет из человека...»

8. Матерь и братья Иисуса

Библиография

Список сокращений

Митрополит Иларион - Алфеев - Евангелие от Матфея. Исторический и богословский комментарий: в 2-х томах - Том 1: Главы 1-12 - Предисловие

Каждый, кто впервые берет в руки Новый Завет, прежде всего обращает внимание на то, что история Иисуса Христа изложена в нем четыре раза от лица четырех разных авторов, которые во многих случаях повторяют друг друга почти дословно. Почему так произошло? И почему необходимо было в одной и той же книге два, три или четыре раза изложить одни и те же события? Чтобы понять этот феномен, мы должны обратиться к той эпохе, когда создавались Евангелия. Согласно общепринятому в современной библейской науке мнению, все Евангелия были написаны во второй половине I в. Это было время становле- ния христианской Церкви, когда она начала распространяться довольно быстро. Первыми по времени составления письменными памятниками, впоследствии вошедшими в корпус Нового Завета, были, как предполагают многие ученые, не Евангелия, а Послания апостола Павла, написанные по разным случаям и адресованные разным церковным общинам или отдельным лицам. Характерно, что автор Посланий никогда не цитирует Евангелия в качестве литературного источника, тогда как Ветхий Завет цитируется достаточно обильно. Это могло быть связано с тем, что Евангелий в четко зафиксированном письменном виде на момент появления Посланий апостола Павла еще не существовало или что они не получили универсального хождения внутри Церкви. Распространение Благой Вести началось практически сразу на греческом языке — основном языке той «ойкумены» (вселенной), внутри которой происходило распространение христианства. Как известно, Иисус и Его ученики говорили на арамейском, тогда как все письменные источники, касающиеся Его жизни и служения, дошли до нас на греческом.

Этот феномен связан с тем, что целью создания письменного корпуса повествований об Иисусе Христе было распространение христианства не в иудейской, а в языческой, преимущественно грекоязычной среде. Конфликт между Иисусом и иудеями, возникший при Его жизни, после Его смерти не прекратился. Ученики быстро почувсгвовали бесперспективность проповеди христианства в иудейской среде и, в значи- тельной степени под влиянием Павла, приняли решение сосредоточиться на проповеди среди язычников (Деян. 15:1-34). Именно тогда и появилась нужда в письменной фиксации тех повествований о Нем, которые до тех пор существовали в устном предании. Греческий термин «Евангелие» буквально означает «Благая Весть» и применяется к той вести, которая была принесена Иисусом и зафиксирована Его учениками. При этом каждое Евангелие надписано именем конкретного автора. В греческом оригинале эти надписания звучат так: по Матфею, по Марку, по Луке и по Иоанну. Иными словами, это не Благая Весть каждого из четырех авторов, а Благая Весть Иисуса Христа по версии или в изложении одного из четырех евангелистов. Четыре Евангелия нередко сравнивают с четырьмя портретами одного и того же человека, написанными разными художниками. Каждый из них видит черты своего героя по-своему. Один художник пишет его в профиль, другой — в фас, один дает оплечное, другой — поясное изображение, третий рисует героя в полный рост. Отличаться могут фон, одежда, антураж, даже черты лица. И тем не менее герой остается одним и тем же. Настоящая книга является первым томом толкования на Евангелие от Матфея. Это Евангелие в корпусе Нового Завета занимает первое место. Как правило, именно с него начинается знакомство читателя с Новым Заветом. Предлагаемое читателю толкование не является само- стоятельной работой. Оно основано на шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» и является переработкой того материала из этой серии, который относится к Евангелию от Матфея.

Данная серия была задумана как биографическое исследование, поскольку ее центральной темой была человеческая история Иисуса, а не изложение православной христологии — учения об Иисусе как Боге и Человеке с описанием имевших место ересей и их опровержения Церковью. В то же время, постоянное внимание обращалось на богословское содержание еван- гельской истории. Однако Иисус не был обычным человеком: Он был во- плотившимся Богом. И все детали Его человеческой истории имеют прямое отношение к тому Откровению, которое Бог дал людям через Него как Своего Единородного Сына. Сквозь Его человеческие черты проступают черты лика Божия; Его человеческое слово является словом Божиим, обращенным к людям. Именно это придает Его личности и учению совершенно особую, исключительную значимость. В предисловии к первому тому серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» мы говорили о том, что евангельскую историю Иисуса Христа с точки зрения интерпретации можно сравнить с коллекцией сокровищ двухтысячелетней давности, находящейся в сейфе под двумя замками. Чтобы прикоснуться к этим сокровищам, необходимо, прежде всего, открыть сейф, а чтобы его открыть, требуются два ключа. Один ключ — это вера в то, что Иисус был полноценным Человеком со всеми свойствами реального человека из плоти и крови. Однако необходим еще второй ключ — вера в то, что Иисус был воплотившимся Богом. Без этого ключа сейф не откроется, и сокровища не засверкают изначальным блеском: евангельский образ Христа не предстанет перед читателем во всей своей сияющей красоте. В нашем исследовании о жизни и учении Христа были использованы оба ключа. Они же используются в настоящем толковании на Евангелие от Матфея. В нем мы обращаем внимание, прежде всего, на то, как богочеловеческая личность Иисуса раскрывается через евангельский текст. Мы указываем на исторический контекст описываемых в нем событий, а также на параллели с другими тремя Евангелиями. Нередко мы обращаемся к толкованиям отцов Церкви, а в отдельных случаях — также к мнениям современных исследователей. Такой под ход позволяет рассмотреть евангельский текст в различных ракурсах, познакомиться с разными его интерпретациями.