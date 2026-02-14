Священник Димитрий Лушников - Основное богословие - учебное пособие

Богословие и философия

В общей системе богословских наук основное богословие занимает исключительное положение, поскольку является основополагающей богословской наукой. Основное богословие или фундаментальная теология в своем научном статусе имеет характер пограничной дисциплины между богословием и рациональными науками.

Отсюда научно-теоретически вытекает его посредническое положение, а миссионерски - его посредническая задача. Основное богословие особенным образом должно сообщать и обосновывать притязание христианской веры на истину в ее специфическом своеобразии, а также представлять его, прежде всего, в горизонте философского вопроса об истине. Представленное в качестве основополагающей богословской науки, основное богословие свидетельствует о том, что христианская вера должна и может подчиняться разумным критериям истины, что она способна к рациональной ответственности и желает ее. «Основное богословие тем самым является выражением бескомпромиссного обязательства по отношению к истине».

Если говорить о предмете или предметном направлении в рамках основного богословия, то метафора основы (фундамента) как содержательно, так и методологически будет указывать на область деятельности этой дисциплины. Согласно современному представлению об основном богословии ее область простирается, «с одной стороны, на общие основы или фундаментальное в христианстве по отношению к его понятийному постижению и идеальнойреконструкции в виде дисциплины оснований или обоснования теории христианства, которая логически предшествует догматической форме мысли; с другой, она включает в себя научную теорию богословия, вновь в общем закладывает его основы».

Как наука основное богословие рассматривает и изучает главные, или основные, истины религиозной веры, без усвоения которых изучение других богословских наук может оказаться беспочвенным.