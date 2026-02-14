Богословие и философия
В общей системе богословских наук основное богословие занимает исключительное положение, поскольку является основополагающей богословской наукой. Основное богословие или фундаментальная теология в своем научном статусе имеет характер пограничной дисциплины между богословием и рациональными науками.
Отсюда научно-теоретически вытекает его посредническое положение, а миссионерски - его посредническая задача. Основное богословие особенным образом должно сообщать и обосновывать притязание христианской веры на истину в ее специфическом своеобразии, а также представлять его, прежде всего, в горизонте философского вопроса об истине. Представленное в качестве основополагающей богословской науки, основное богословие свидетельствует о том, что христианская вера должна и может подчиняться разумным критериям истины, что она способна к рациональной ответственности и желает ее. «Основное богословие тем самым является выражением бескомпромиссного обязательства по отношению к истине».
Если говорить о предмете или предметном направлении в рамках основного богословия, то метафора основы (фундамента) как содержательно, так и методологически будет указывать на область деятельности этой дисциплины. Согласно современному представлению об основном богословии ее область простирается, «с одной стороны, на общие основы или фундаментальное в христианстве по отношению к его понятийному постижению и идеальнойреконструкции в виде дисциплины оснований или обоснования теории христианства, которая логически предшествует догматической форме мысли; с другой, она включает в себя научную теорию богословия, вновь в общем закладывает его основы».
Как наука основное богословие рассматривает и изучает главные, или основные, истины религиозной веры, без усвоения которых изучение других богословских наук может оказаться беспочвенным.
Священник Димитрий Лушников - Основное богословие - учебное пособие
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия
2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019. - 320 с. - (Богословие и философия).
ISBN 978-5-906627-71-1
Предисловие ко второму изданию
Введение. Основное богословие, его предмет и задачи
Глава 1. О сущности и происхождении религии
1.1.Понятие о религии
- 1.1.1. Понятие о религии согласно этимологии слова
- 1.1.2. Понятие о религии с психологической (субъективной) точки зрения
1.2.Об отношении религии к основным сферам деятельности человека .
- 1.2.1. Религия и наука
- 1.2.2. Религия и нравственность
- 1.2.3. Религия и эстетика
1.3.О происхождении религии
- 1.3.1. Учение о религии софистов
- 1.3.2. Теория страха
- Критика теории страха
- 1.3.3.Анимистическая теория
- Критика анимистической теории
- 1.3.4.Учение о религии Фейербаха
- Критика учения о религии Фейербаха
1.4.О сущности религии с точки зрения немецкой «классической» философии
- 1.4.1.Учение Канта о религии (моралистический взгляд на религию)
- Критика учения о религии
- 1.4.2.Учение о религии Гегеля (рационалистический взгляд на религию
- Критика учения о религии Гегеля
- 1.4.3.Учение о религии Шлейермахера (религия как чувство)
- Критика учения о религии Шлейермахера
- Выводы
- Рекомендуемая литература
Глава 2. Рациональное обоснование основных религиозных истин
- О возможности и необходимости рационального обоснования религиозных истин
- История доказательств бытия Божия и их критики
- Об аутентичной «доказательной силе» доказательств
- 2.1.Онтологическое доказательство бытия Божия
- Анализ кантовой критики онтологического доказательства бытия Божия...
- 2.2.Космологическое доказательство бытия Божия
- Анализ кантовой критики космологического доказательства бытия Божия
- 2.3.Телеологическое доказательство бытия Божия
- Анализ критики телеологического доказательства
- 2.4. Нравственное доказательство бытия Божия
- 2.5. Истина бессмертия души
- Решение вопроса о бессмертии души с точки зрения рационального богословия (положительное решение вопроса)
- Рекомендуемая литература.
Глава 3. О сверхъестественном Откровении
- 3.1. Понятие об естественном и сверхъестественном Откровениях
- 3.2. Анализ критики рационализмом сверхъестественного Откровения Рекомендуемая литература
Глава 4. Об отношении Бот и мира
- 4.1.Деизм и его критика
- Критика деизма
- 4.2.Пантеизм и его критика
- Критика пантеизма
- 4.3. Философское обоснование теизма
- 4.4. Атеизм и его критика
- Критика атеизма
- 4.5.Критический анализ феномена «нового атеизма»
- Рекомендуемая литература
Глава 5. Естественная человеческая мысль и богооткровенная религия в учении о Боге и мире
- 5.1. Политеизм
5.2. Дуализм
- 5.2.1. Метафизический дуализм
- 5.2.2. Этический дуализм
- 5.3.Ветхозаветное учение о Боге (учение о Боге в богооткровенной религии)
- 5.4.Ветхозаветное учение о творении мира (учение о происхождении мира в богооткровенной религии
- Рекомендуемая литература
Глава 6. Понерология
6.1.Обыкновенная (естественная) человеческая мысль в решении вопроса о происхождении зла
- 6.1.1. Пессимистический взгляд
- 6.1.2. Оптимистический взгляд
- 6.2.Библейский (христианский) взгляд на сущность и происхождение зла
- Рекомендуемая литература
Список литературы
Священник Димитрий Лушников - Основное богословие - учебное пособие - Введение
Хочется отметить, что в последние годы исследования в области рациональной теологии стали одним из основных направлений научной деятельности кафедры богословия. Так, на кафедре регулярно проводятся научные семинары, межрегиональные и международные конференции, в первую очередь посвященные проблематике рационального богословия.
Затем, весной 2017 года, был учрежден научный журнал - «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии». Все это вместе взятое - публикации многочисленных статей журнала, материалы конференций и семинаров, - дополненное собственными наработками автора, а также немалым количеством современных изданий по рациональной теологии, сделало необходимым и возможным новое издание учебного пособия по основному богословию.
Особо хочется обратить внимание на то новое, что появилось в книге. Прежде всего, это темы, посвященные критическому анализу атеизма, в том числе в его современном исполнении (феномен т. н. «нового атеизма»). Учтен также опыт издания других учебных пособий кафедры, вышедших в последние годы. Это главным образом относится к стилю подачи материала — в тексте выделяются ключевые положения и определения, в конце каждой главы приводится список рекомендуемой литературы.
No comments yet. Be the first!