Священник Димитрий Лушников - Основное богословие - учебное пособие
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, Educational
Series Богословие и философия (3 books)
В общей системе богословских наук основное богословие занимает исключительное положение, поскольку является основополагающей богословской наукой. Основное богословие или фундаментальная теология в своем научном статусе имеет характер пограничной дисциплины между богословием и рациональными науками.
Отсюда научно-теоретически вытекает его посредническое положение, а миссионерски - его посредническая задача. Основное богословие особенным образом должно сообщать и обосновывать притязание христианской веры на истину в ее специфическом своеобразии, а также представлять его, прежде всего, в горизонте философского вопроса об истине. Представленное в качестве основополагающей богословской науки, основное богословие свидетельствует о том, что христианская вера должна и может подчиняться разумным критериям истины, что она способна к рациональной ответственности и желает ее. «Основное богословие тем самым является выражением бескомпромиссного обязательства по отношению к истине».
Если говорить о предмете или предметном направлении в рамках основного богословия, то метафора основы (фундамента) как содержательно, так и методологически будет указывать на область деятельности этой дисциплины. Согласно современному представлению об основном богословии ее область простирается, «с одной стороны, на общие основы или фундаментальное в христианстве по отношению к его понятийному постижению и идеальнойреконструкции в виде дисциплины оснований или обоснования теории христианства, которая логически предшествует догматической форме мысли; с другой, она включает в себя научную теорию богословия, вновь в общем закладывает его основы».
Как наука основное богословие рассматривает и изучает главные, или основные, истины религиозной веры, без усвоения которых изучение других богословских наук может оказаться беспочвенным.

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия
2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019. - 320 с. - (Богословие и философия).
ISBN 978-5-906627-71-1

Предисловие ко второму изданию
Введение. Основное богословие, его предмет и задачи
Глава 1. О сущности и происхождении религии
  • 1.1.Понятие о религии
    • 1.1.1. Понятие о религии согласно этимологии слова
    • 1.1.2. Понятие о религии с психологической (субъективной) точки зрения
  • 1.2.Об отношении религии к основным сферам деятельности человека .
    • 1.2.1. Религия и наука
    • 1.2.2. Религия и нравственность
    • 1.2.3. Религия и эстетика
  • 1.3.О происхождении религии
    • 1.3.1. Учение о религии софистов
    • 1.3.2. Теория страха
    • Критика теории страха
    • 1.3.3.Анимистическая теория
    • Критика анимистической теории
    • 1.3.4.Учение о религии Фейербаха
    • Критика учения о религии Фейербаха
  • 1.4.О сущности религии с точки зрения немецкой «классической» философии
    • 1.4.1.Учение Канта о религии (моралистический взгляд на религию)
    • Критика учения о религии
    • 1.4.2.Учение о религии Гегеля (рационалистический взгляд на религию
    • Критика учения о религии Гегеля
    • 1.4.3.Учение о религии Шлейермахера (религия как чувство)
    • Критика учения о религии Шлейермахера
  • Выводы
  • Рекомендуемая литература
Глава 2. Рациональное обоснование основных религиозных истин
  • О возможности и необходимости рационального обоснования религиозных истин
  • История доказательств бытия Божия и их критики
  • Об аутентичной «доказательной силе» доказательств
  • 2.1.Онтологическое доказательство бытия Божия
  • Анализ кантовой критики онтологического доказательства бытия Божия...
  • 2.2.Космологическое доказательство бытия Божия
  • Анализ кантовой критики космологического доказательства бытия Божия
  • 2.3.Телеологическое доказательство бытия Божия
  • Анализ критики телеологического доказательства
  • 2.4. Нравственное доказательство бытия Божия
  • 2.5. Истина бессмертия души
  • Решение вопроса о бессмертии души с точки зрения рационального богословия (положительное решение вопроса)
  • Рекомендуемая литература.
Глава 3. О сверхъестественном Откровении
  • 3.1. Понятие об естественном и сверхъестественном Откровениях
  • 3.2. Анализ критики рационализмом сверхъестественного Откровения Рекомендуемая литература
Глава 4. Об отношении Бот и мира
  • 4.1.Деизм и его критика
  • Критика деизма
  • 4.2.Пантеизм и его критика
  • Критика пантеизма
  • 4.3. Философское обоснование теизма
  • 4.4. Атеизм и его критика
  • Критика атеизма
  • 4.5.Критический анализ феномена «нового атеизма»
  • Рекомендуемая литература
Глава 5. Естественная человеческая мысль и богооткровенная религия в учении о Боге и мире
  • 5.1. Политеизм
  • 5.2. Дуализм
    • 5.2.1. Метафизический дуализм
    • 5.2.2. Этический дуализм
  • 5.3.Ветхозаветное учение о Боге (учение о Боге в богооткровенной религии)
  • 5.4.Ветхозаветное учение о творении мира (учение о происхождении мира в богооткровенной религии
  • Рекомендуемая литература
Глава 6. Понерология
  • 6.1.Обыкновенная (естественная) человеческая мысль в решении вопроса о происхождении зла
    • 6.1.1. Пессимистический взгляд
    • 6.1.2. Оптимистический взгляд
  • 6.2.Библейский (христианский) взгляд на сущность и происхождение зла
  • Рекомендуемая литература
Список литературы

Священник Димитрий Лушников - Основное богословие - учебное пособие - Введение

Хочется отметить, что в последние годы исследования в области рациональной теологии стали одним из основных направлений научной деятельности кафедры богословия. Так, на кафедре регулярно проводятся научные семинары, межрегиональные и международные конференции, в первую очередь посвященные проблематике рационального богословия.
Затем, весной 2017 года, был учрежден научный журнал - «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии». Все это вместе взятое - публикации многочисленных статей журнала, материалы конференций и семинаров, - дополненное собственными наработками автора, а также немалым количеством современных изданий по рациональной теологии, сделало необходимым и возможным новое издание учебного пособия по основному богословию.
Особо хочется обратить внимание на то новое, что появилось в книге. Прежде всего, это темы, посвященные критическому анализу атеизма, в том числе в его современном исполнении (феномен т. н. «нового атеизма»). Учтен также опыт издания других учебных пособий кафедры, вышедших в последние годы. Это главным образом относится к стилю подачи материала — в тексте выделяются ключевые положения и определения, в конце каждой главы приводится список рекомендуемой литературы.
