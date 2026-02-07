Книга, которую читатель держит в руках, посвящена традиционному для отечественной богословской науки предмету — основное богословие. Значение этой дисциплины в контексте образовательной парадигмы Русской Православной Церкви определяется прежде всего ее фундаментальной задачей, состоящей в предоставлении рационального обоснования христианской веры. Основное богословие, определяемое как «наука о вере», находится в глубочайшей связи с самой природой христианской веры и с притязаниями христианства на истинность, разумно и убедительно представляя последнее. Именно этим обусловливается возможность и необходимость преподавания основного богословия.

В наши дни, в нравственном отношении во многом бездуховные и развращенные, когда попираются не только христианские, но зачастую и общечеловеческие ценности, и с особой силой и напряженностью возрастает необходимость противостояния разрушительной силе агрессивного неверия, стремящегося уничтожить основы религиозно-нравственной жизни не только отдельных лиц, но даже целых государств и народов, для основного богословия важно обосновать веру в Иисуса Христа на фундаменте разума, который доступен и неверующим, и инаковерующим. Главным для основного богословия является вопрос о том, могут ли истины религиозной веры быть согласованы с требованиями и принципами разума? Поэтому основное богословие в ходе своей внутренней исследовательской работы стремится показать глубинное единство человеческой веры и разума, которые не исключают друг друга, но вполне между собой согласуются. Обосновывая разумность христианской веры, которая не является слепой и безотчетной, основное богословие движется к достижению своей главной цели — аргументированному обоснованию фундаментальных принципов христианской веры. Как научная дисциплина, оно выражает присущее христианству стремление быть понятым и воспринятым окружающим миром, что, в свою очередь, предполагает утверждение того воззрения, что христианская вера является разумной или, во всяком случае, не противоречит разуму.

Данное издание учебника по основному богословию является для автора уже третьим. Оно значительно отличается от предыдущих, первое из которых вышло в свет в 2015 г., второе — в дополненном и переработанном виде — в 2019-м. Изменения коснулись прежде всего содержательной части. По сравнению с изданием 2019 г. объем материала увеличился более чем наполовину. Это, в свою очередь, повлекло за собой изменение и самой структуры учебника. Теперь он состоит из трех разделов: «Основное богословие как базовая богословская дисциплина», «О религии» и «Об Откровении».

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Издательский дом «Познание», 2021. — 408 с.

ISBN 978-5-6044874-6-4

Священник Димитрий Лушников - Основное богословие: учебник бакалавра теологии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК БАЗОВАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОД И ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНОГО БОГОСЛОВИЯ

1.1. Идентичность основного богословия

1.2. Предметно-исторический взгляд на основное богословие: основное богословие или апологетика

1.3. Внутридисциплинарное деление основного богословия. Интегративная модель

1.4. Предметная структура основного богословия

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 2. НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ОСНОВНОМУ БОГОСЛОВИЮ

2.1. Апологетическая мысль в ранней Церкви

2.2. Модели фундаментально-теологической проблематики в Средние века

2.3. Фундаментально-теологические модели Нового времени

2.4. Католическая фундаментальная теология в XX-XXI вв.

2.5. Протестантская фундаментальная теология в XX-XXI вв.

2.6. Основное богословие и современные философско-теологические размышления о религии

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 3. ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ В РОССИИ В XIX-XXI ВВ.

3.1. Преподавание основного богословия в Киевской духовной академии

3.2. Преподавание основного богословия в Санкт-Петербургской Духовной Академии

3.3. Преподавание основного богословия в Казанской духовной академии

3.4. Преподавание основного богословия в Московской духовной академии

3.5. Преподавание основного богословия в университетах и других высших учебных заведениях России

3.6. Основное богословие в послереволюционный период

Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ II. О РЕЛИГИИ

ГЛАВА 1. О СУЩНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИИ

1.1. Понятие о религии

1.2. О происхождении религии

1.3. Основные типологические философские решения вопроса о сущности религии

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ИСТИН

2.1. О возможности и необходимости рационального обоснования религиозных истин

2.2. Онтологическое доказательство бытия Божия

2.3. Космологическое доказательство бытия Божия

2.4. Телеологическое доказательство бытия Божия

2.5. Нравственное доказательство бытия Божия

2.6. Обоснования существования Бога в современной западной рациональной теологии

2.7. Истина бессмертия души

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 3. ОБ ОТНОШЕНИИ БОГА И МИРА

3.1. Деизм и его критика

3.2. Пантеизм и его критика

3.3. Философское обоснование теизма

3.4. Атеизм и его критика

3.5. Критический анализ феномена «нового атеизма»

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 4. О СУЩНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗЛА

4.1. Обыкновенная (естественная) человеческая мысль в решении вопроса о происхождении зла

4.2. Библейский (христианский) взгляд на сущность и происхождение зла

4.3. Проблема зла в современной западной рациональной теологии

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 5. ОБ ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ К ОСНОВНЫМ СФЕРАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

5.1. Религия и наука

5.2. Религия и наука в современной западной рациональной теологии

5.3. Религия и нравственность

5.4. Религия и мораль в современной западной рациональной теологии

5.5. Религия и эстетика

5.6. Религия и эстетика в современной западной рациональной теологии и философии искусства

Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ III. ОБ ОТКРОВЕНИИ

ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРОВЕНИЯ

1.1. Понятие Откровения

1.2. Откровение и Священное Писание

1.3. Вопрос об Откровении в апологетике. Анализ рационалистической критики сверхъестественного Откровения

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 2. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И БОГООТКРОВЕННАЯ РЕЛИГИЯ В УЧЕНИИ О БОГЕ И МИРЕ

2.1. Происхождение политеизма и его логическая несостоятельность

2.2. Дуализм, его происхождение и разновидности

2.3. Ветхозаветное учение о Боге (учение о Боге в Богооткровенной религии)

2.4. Ветхозаветное учение о творении мира (учение о происхождении мира в Богооткровенной религии)

Рекомендуемая литература

ГЛАВА 3. О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ХРИСТИАНСТВА

3.1. Христианство как религия Откровения

3.2. Воскресение Иисуса Христа как историческое событие

3.3. Крестная смерть Иисуса Христа в аспекте обоснования христианства

Рекомендуемая литература

ЛИТЕРАТУРА