Патрология - Учебник - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ВВЕДЕНИЕ В ПАТРОЛОГИЮ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ДОНИКЕЙСКАЯ ЭПОХА ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Авторами отобран необходимый для усвоения семинаристами объем материала и его тематическое разнообразие, выбор персоналий для рассмотрения был сделан в соответствии со следующими требованиями:

В учебнике собран материал о наиболее значимых церковных авторах, в первую очередь великих и известных святых отцах и учителях Церкви, а также о самых известных церковных писателях, оказавших значительное влияние на церковную письменность. Не вошедших в учебник отцов Церкви и церковных писателей авторы предлагают изучать на уровне магистерских и аспирантских программ по теологии. Рассматриваемое в учебнике содержание святоотеческих произведений выбрано в соответствии с необходимостью изучения тех или иных аспектов учения святых отцов, важных по мнению авторов, для служения будущего священства. Незатронутые моменты содержания учения святых отцов также рекомендуется вынести для изучения на последующих уровнях образования. Авторы считают возможным ограничиться упоминанием не о всех, а лишь о наиболее важных из числа подлинных произведений того или иного святого отца. Изучение полного перечня творений, а также творений сомнительных и подложных, полагаем возможным на последующих уровнях обучения.

Данный учебник написан авторами на основании их собственных книг — курсов патрологии, и прежде всего это:

Сидоров А. К Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1-4. М., 2011-2014.

Фокин А. Р. Латинская патрология, Т. I. М., 2003.

Помимо этого, авторы используют и выпущенные при их содействии (научном редактировании и комментировании) некоторые известные отечественные дореволюционные курсы и собрания работ по патрологии:

Попов К В. Патрология, краткий курс. М., 2003.

Попов И. В. Труды по патрологии. Т. 1. Святые отцы II—IV веков. Сергиев Посад, 2004.

Епифанович С. Л. Лекции по патрологии. СПб., 2010.

В учебнике использованы материалы иных источников — самих первоисточников — творений святых отцов и церковных писателей, отечественной и зарубежной исследовательской литературы по патрологии, истории Церкви, богословию.

Авторы стремились к простоте изложения столь непростой по составу и тематике науки. С этой целью материалы учебника подбирались в соответствии с приоритетом представления фактологии, необходимой для освоения и осмысления святоотеческого наследия Православной Церкви. Собственно научная составляющая патрологии, с ее частой дискуссионностью и сложной проблематикой, доступной лишь весьма узкому кругу квалифицированных ученых, вынесена авторами за рамки данного учебника. В тексте учебника сведены к минимуму научные комментарии и ссылки на литературу, непосредственно не относящиеся к тематике рассматриваемого материала.

Авторы стремились максимально полно отразить учение Церкви о Боге и спасении, нравственное учение, а также образцы христианской святости на примере житий святых отцов в содержании данного учебника по патрологии для современной семинарии.