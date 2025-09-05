Патрология - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода
Учебник бакалавра
Предлагаемый учебник, первый том которого читатель держит в руках, является единственным русскоязычным учебником для духовных семинарий, отражающим весь классический период церковной письменности с I по XV век. Изданные к настоящему времени курсы патрологии чаще всего сосредотачиваются на каком-то одном периоде - доникейском или IV — начале V века, изредка доходят до VIII века.
Большинство из них содержат в себе избыток научной информации, интересующей более специалистов. Некоторые же — несколько устарели. Поэтому сведение воедино (в трех томах) всего курса патрологии, основанного на материалах современной отечественной и зарубежной литературы и многолетнем опыте преподавания данного предмета его авторами с использованием материалов проводимых ими исследований в этой области, определило цель написания данного учебника.
Патрология - Учебник - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода
А. И. Сидоров, П. К. Доброцветов, А. Р. Фокин
М.: Издательский дом «Познание», 2019. —376 с.
ISBN 978-5-906960-53-5
Патрология - Учебник - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ВВЕДЕНИЕ В ПАТРОЛОГИЮ
- Глава 1. Предмет патрологической науки
- Глава 2. Определение основных понятий науки патрологии
- Глава 3. Языки древнецерковной письменности
- Глава 4. Издания и переводы творений отцов Церкви и памятников древнецерковной письменности
- Глава 5. Основные этапы развития науки патрологии
- Глава 6. Переводы творений святых отцов и церковных писателей на русский язык
- Глава 7. Периодизация церковной письменности
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ДОНИКЕЙСКАЯ ЭПОХА ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
- Введение в раздел второй
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Глава 1. Мужи апостольские
- 1.1. Введение к главе 1. Понятие о мужах апостольских
- 1.2. «Учение двенадцати Апостолов» («Дидахе»)
- 1.3. Свт. Климент Римский
- 1.4. Свт. Игнатий Богоносец
- 1.5. Свт. Поликарп Смирнский
- 1.6. «Послание Варнавы»
- 1.7. «Пастырь» Ерма
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Глава 2. Греческие апологеты II века
- 2.1. Введение к главе 2. Понятие о раннехристианских апологетах
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2.2. Обзор греческой апологетики II века
- 2.2.1. Кодрат
- 2.2.2. Аристид Афинский
- 2.2.3. Афинагор Афинянин
- 2.2.4. Свт. Феофил Антиохийский
- 2.2.5. Свт. Мелитон Сардийский,
- 2.2.6. «Послание к Диогнету»,
- 2.2.7. Татиан
- 2.2.8. Ермий философ и Аполлинарий Иерапольский
- 2.3. Св. Иустин Философ и Мученик
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Глава 3. Борьба Церкви против гностицизма и антигностические церковные авторы II-Ш веков
- 3.1. Введение к главе 3. Гностицизм
- 3.2. Церковная антигностическая литература
- 3.3. Свт. Ириней Лионский
- 3.4. Свт. Ипполит Римский
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Глава 4. Латинская церковная письменность II - начала IV века
- 4.1. Введение к главе 4. Зарождение латинской церковной письменности
- 4.2. Минуций Феликс
- 4.3. Новациан
- 4.4. Коммодиан
- 4.5. Свт. Викторин Петавский
- 4.6. Арнобий
- 4.7. Лактанций
- 4.8. Тертуллиан
- 4.9. Свт. Киприан Карфагенский,
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Глава 5. Александрийская школа (2-я пол. II - V в.)
- 5.1. Введение к главе 5. Понятие об Александрийской школе
- 5.2. Пантен
- 5.3. Климент Александрийский
- 5.4. Ориген Александрийский
- 5.5. Учение Оригена
- 5.6. Александрийская школа после Оригена
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Глава 6. Греческая святоотечская письменность III - начала IV века
- 6.1. Введение к главе 6. Свв. Григорий Чудотворец, Мефодий Патарский
- 6.2. Свт. Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийский
- 6.3. Свт. Мефодий Патарский
ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Библиография русских переводов основных творений св. отцов и церковных писателей доникейского периода и примыкающих к нему
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Библиография исследований
- Исследования на русском языке
- Исследования на иностранных языках
- Глоссарий
Патрология - Учебник - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода - Предисловие
Авторами отобран необходимый для усвоения семинаристами объем материала и его тематическое разнообразие, выбор персоналий для рассмотрения был сделан в соответствии со следующими требованиями:
- В учебнике собран материал о наиболее значимых церковных авторах, в первую очередь великих и известных святых отцах и учителях Церкви, а также о самых известных церковных писателях, оказавших значительное влияние на церковную письменность. Не вошедших в учебник отцов Церкви и церковных писателей авторы предлагают изучать на уровне магистерских и аспирантских программ по теологии.
- Рассматриваемое в учебнике содержание святоотеческих произведений выбрано в соответствии с необходимостью изучения тех или иных аспектов учения святых отцов, важных по мнению авторов, для служения будущего священства. Незатронутые моменты содержания учения святых отцов также рекомендуется вынести для изучения на последующих уровнях образования.
- Авторы считают возможным ограничиться упоминанием не о всех, а лишь о наиболее важных из числа подлинных произведений того или иного святого отца. Изучение полного перечня творений, а также творений сомнительных и подложных, полагаем возможным на последующих уровнях обучения.
Данный учебник написан авторами на основании их собственных книг — курсов патрологии, и прежде всего это:
- Сидоров А. К Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1-4. М., 2011-2014.
- Фокин А. Р. Латинская патрология, Т. I. М., 2003.
Помимо этого, авторы используют и выпущенные при их содействии (научном редактировании и комментировании) некоторые известные отечественные дореволюционные курсы и собрания работ по патрологии:
- Попов К В. Патрология, краткий курс. М., 2003.
- Попов И. В. Труды по патрологии. Т. 1. Святые отцы II—IV веков. Сергиев Посад, 2004.
- Епифанович С. Л. Лекции по патрологии. СПб., 2010.
В учебнике использованы материалы иных источников — самих первоисточников — творений святых отцов и церковных писателей, отечественной и зарубежной исследовательской литературы по патрологии, истории Церкви, богословию.
Авторы стремились к простоте изложения столь непростой по составу и тематике науки. С этой целью материалы учебника подбирались в соответствии с приоритетом представления фактологии, необходимой для освоения и осмысления святоотеческого наследия Православной Церкви. Собственно научная составляющая патрологии, с ее частой дискуссионностью и сложной проблематикой, доступной лишь весьма узкому кругу квалифицированных ученых, вынесена авторами за рамки данного учебника. В тексте учебника сведены к минимуму научные комментарии и ссылки на литературу, непосредственно не относящиеся к тематике рассматриваемого материала.
Авторы стремились максимально полно отразить учение Церкви о Боге и спасении, нравственное учение, а также образцы христианской святости на примере житий святых отцов в содержании данного учебника по патрологии для современной семинарии.
Полезный учебник! Не без недостатков, но в качестве базы очень хорош!
Хороший учебник. Емко и коротко.