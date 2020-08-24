Католицизм - Хрестоматия
Хрестоматия представляет собой собрание ключевых текстов по предмету «История западных исповеданий и сравнительное богословие», который изучается в духовных школах Русской Православной Церкви.
Представлены как уже ранее переведенные на русский язык тексты, так и новые, выполненные составителем. Большая часть текстов отражает разные аспекты догматического учения Римо-Католической Церкви и представляет собой ее официальные документы. В этом случае приводятся переводы на русский язык без поправок в отношении чинов святости и традиционных западных наименований отцов и учителей Церкви, которые в Православной Церкви не признаются святыми либо имеют иное наименование. Также сохраняются ссылки, сделанные переводчиками. Особо выделяются ссылки, сделанные составителем. Представлены и полемические сочинения православных авторов.
Хрестоматия состоит из введения, пяти частей и семи приложений. В вводной части приводятся правила Древней Церкви, на которые наиболее часто ссылаются церковные авторы и которые касаются отношения к иноверцам, а также основные толкования этих правил (Зонары, Вальсамона, Аристена, Книги правил, Славянской кормчей). Представлены три Символа веры, используемые Католической Церковью: апостольский, Никео-Константинопольский и Афанасьев, а также Тридентское исповедание веры папы Пия IV.
Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие»
СПб.: Алетейя, 2020. - 572 с.
ISBN 978-5-00165-148-2
Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие» - Содержание
От составителя
Правила древней Церкви
Символы веры
- A) АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ (Symbolum Apostolorum, Credo Apostolorum)
- Б) НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ (Symbolum Nicaenum Constantinopolitanum)
- B) АФАНАСИЕВ СИМВОЛ ВЕРЫ (Quicumque vult, Symbolum Quicumque)
- Г) Папа Пий IV. Professio Fidei Tridentinae (Тридентское исповедание веры)
I. ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ РИМСКОГО ЕПИСКОПА
- I. 1. Евангельские тексты о власти ап. Петра
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1. 2. Документы по истории разделения Церквей (1054 г.)
- А) Кардинал Гумберт «Хартия об отлучении от Церкви» (Charta excommunicatoria)
- Б) Кардинал Гумберт «Анафема»
- I. 3. “Dictatus рарае” Григория VII (1075 г.)
- 1. 4. Апостольская конституция “Unam Sanctam” папы Бонифация VIII (18 ноября 1302 г.)
- I. 5. Догматическая Конституция I Ватиканского Собора “Pastor Aetemus” (18 июля 1870 г.)
- I. 6. Догматическая конституция Второго Ватиканского Собора О Церкви (“Lumen gentium”) (21 ноября 1964 г.). Глава III. «Об иерархическом строении Церкви и, в частности, о Епископате»
- I. 7. Катехизис Католической Церкви. № 874-896. Иерархическое строение Церкви
- I. 8. Ut unum sint («Да будут все едино»). Энциклика Папы Иоанна Павла II об экуменическом служении. Епископ Рима в служении единству
II. FILIOQUE
- II. 1. Окружное послание свт. Фотия, Патриарха Константинопольского (867 г.)
- II. 2. Свт. Марк Эфесский «Силлогистические главы против латинян»
- II. 3. Катехизис Католической Церкви. № 243-248. Откровение Отца и Сына Духом
- II. 4. Документ Папского совета по содействию христианскому единству «Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа» (1995 г.)
III. КАТОЛИЧЕСКАЯ МАРИОЛОГИЯ
- III. 1. Апостольская Конституция папы Пия IX “Ineffabilis Deus” (8 декабря 1854 г.)
- III. 2. Апостольская Конституция папы Пия XII “Munificentissimus Deus” (1 ноября 1950 г.)
- III. 3. Догматическая конституция II Ватиканского Собора О Церкви (“Lumen gentium”). ГЛАВА VIII. О Пресвятой Богородице Деве Марии в Тайне Христа и Церкви
- III. 4. Катехизис Католической Церкви. № 963-972. §6. Мария - Матерь Христа, Матерь Церкви
IV. ЧИСТИЛИЩЕ
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IV. 1. Документы Ферраро-Флорентийского Собора относительно чистилища
- A) Главы латинян к грекам об очистительном огне, данные в письменном виде их представителям
- Б) Святейшего митрополита Ефесского Кир Марка Евгеника опровержение латинских глав, которые были представлены относительно очистительного огня
- B) Ответ греков на доклад латинян об очистительном огне, прочитанный Виссарионом Никейским дня 14-го июня 1438 г
- Г) Ответные тезисы латинян на представленный греками доклад касательно очистительного огня
- Д) Мудрейшего и ученейшего Ефесского Кир Марка Евгеника ответ латинянам второй, в котором он излагает также истинное учение Греческой Церкви
- Е) Его же ответы на трудности и вопросы, представленные ему со стороны кардиналов и прочих латинских учителей, в связи с высказанными речами
- Ж) Десять аргументов, показывающих, что не существует очистительного огня
- IV. 2. Катехизис Католической Церкви № 1030-1032. III. Последнее очищение, или чистилище
- IV. 3. Документ Международной богословской комиссии «НАДЕЖДА СПАСЕНИЯ НЕКРЕЩЕНЫХ МЛАДЕНЦЕВ» (2007 г.)
V. СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ
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V. 1. Совместная Декларация Римско-Католической Церкви и Константинопольской Православной Церкви по случаю снятия анафем (1965 г.). «Томос агапис» («Диалог любви»)
- V. 1. 1. Совместное заявление Папы Павла VI и Патриарха Афинагора об их решении изгладить из памяти и из среды Церкви анафемы 1054 г
- V. 1. 2. Послание Папы Павла VI «Ambulante in dilectione», изглаживающее из памяти Церкви анафему 1054 г
- V. 1.3. Патриарший томос, в котором Патриарх Афинагор и его Синод изглаживают из памяти и из среды Церкви анафему 1054 г
- V. 2. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию (документ Архиерейского Собора 2000 г.)
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V. 3. Документы Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквами
- V. 3. 1. «Тайна Церкви и Евхаристии в свете Тайны Святой Троицы» Церквями. (Мюнхен, 30 июня - 6 июля 1982 г.)
- V. 3. 2. «Вера, таинства и единство Церкви» (Бари, 9-16 июня 1987 г.)
- V. 3. 3. «Таинство священства в структуре таинств Церкви. Важность апостольской преемственности для освящения и единения народа Божьего» (Новый Валаам, 1988 г.)
- V. 3. 4. Баламандская декларация. «Униатство как метод единения в прошлом и нынешний поиск полного общения» (1993 г.)
- V. 3.4.1. Официальный ответ Русской Православной Церкви на Баламандскую декларацию. Комментарий Синодальной Богословской комиссии к документам диалога между Русской Православной и Римско-Католической Церквами
- V. 3. 5. «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви. Церковное единство, соборность и власть» (Равенна, 13 октября 2007 г.)
- V. 3. 6. «Синодальность и Первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию в служении единству Церкви» (Кьети, 21 сентября 2016 г.)
- V. 4. Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла (12 февраля 2016 г.)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Bonifacius VIII. “Unam Sanctam”
- Приложение 2. Анафема кардинала Гумберта (1054 г.)
- Приложение 3. Dictatus рарае (1075 г.)
- Приложение 4. PIUS IX. INEFFABILIS DEUS. Litterae Apostolicae De Dogmatica Definitione Immaculatae Conceptionis Virginis Deiparae
- Приложение 5. Чин, како приимати приходящих ко Православней Церкви от римско-латинского вероисповедания
- Приложение 6. Римские папы
- Приложение 7. Католические наименования «докторов»- учителей Церкви
Индекс имен
Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие» - Совместное заявление Папы Павла VI и Патриарха Афинагора об их решении изгладить из памяти и из среды Церкви анафемы 1054 г.
1. Преисполнившись благодарностью Богу за дарованную Его неизреченным милосердием встречу на Святой Земле, где - в смерти и воскресении Господа Иисуса - свершилась тайна нашего спасения и излияние Святого Духа положило начало Церкви, Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I не забыли данного ими тогда обетов впредь не упускать ни одной возможности сделать - каждый со своей стороны - шаг навстречу обновлению вдохновляемых любовью отношений между Римско-католической и Православной Церквами, а также между всеми христианами, дабы преодолеть различия между ними и вновь быть все едино, как молил о них Господь Иисус Своего Отца.
2. Среди препятствий, находящихся на пути дальнейшего развития этих братских отношений, основанных на взаимном доверии и уважении, - память о достойных сожаления решениях, действиях и событиях, приведших в 1054 г. к анафеме, произнесенной против Патриарха Михаила Керулария и еще двух лиц легатами Римского Престола, возглавляемыми Кардиналом Гумбертом, - легатами, которые, в свою очередь, были преданы анафеме со стороны Константинопольского Патриарха и Синода.
3. Все это было, и нельзя ничего изменить в тех событиях, происходивших в ту тревожную и смутную историческую эпоху. Однако сегодня, когда мы можем взглянуть на них более спокойно и непредвзято, необходимо признать злоупотребления, которыми были отмечены принятые тогда решения, последствия которых оказались - насколько мы можем судить - гораздо серьезнее и глобальнее, нежели того хотели и ожидали сами участники тех событий, чьи приговоры были направлены против конкретных лиц, а не против Церквей. В их цели не входил разрыв церковного общения между Римским и Константинопольским Престолами.
4. Поэтому Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I со своим Синодом, исходя из убеждения, что они выражают общее стремление к справедливости и единодушное чувство любви своих церковных общин, и помня заповедь Господа: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5.23-24), в полном единодушии заявляют:
а) что они сожалеют об оскорбительных словах, необоснованных обвинениях и достойных осуждения действиях, имевших место как с одной, так и с другой стороны и сопровождавших печальные события той эпохи;
б) что они сожалеют также о последовавших затем анафемах, память о которых жива и по сей день, мешая основанному на любви сближению, их изглаживают из памяти и из среды Церкви и предают их полному забвению;
в) что они, наконец, скорбят по поводу дальнейших печальных событий, приведших в конечном итоге - под влиянием разных факторов, главные среди которых - взаимное непонимание и недоверие, - к полному прекращению церковного общения.
5. Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I со Священным Синодом сознают, что этот жест справедливости и взаимного прощения не может разом покончить с прежними и новыми разногласиями, все еще сушествующими между Римскокатолической и Православной Церквами, разногласиями, которые можно преодолеть только с помощью Святого Духа - очищением сердец, осознанием исторической вины и покаянием, а также единодушным стремлением к единому пониманию и выражению апостольской веры и требований, ею налагаемых.
Тем не менее, совершая этот жест, они надеются, что он будет угоден Богу, готовому простить нас, если мы простим друг друга, и что он будет оценен всем христианским миром, и прежде всего - Римско-католической и Православной Церквами, как выражение единодушной искренней воли к примирению и как призыв к продолжению диалога, ведущегося в духе взаимного доверия, уважения и любви, - диалога, ведущего, с Божией помощью, его участников ко спасению душ и стяжанию Царства Божиего в полном единстве веры, братском единодушии и общности жизни в таинствах, существовавшей между ними в течение первого тысячелетия жизни Церкви.
Необходимые тексты