Хрестоматия представляет собой собрание ключевых текстов по предмету «История западных исповеданий и сравнительное богословие», который изучается в духовных школах Русской Православной Церкви.

Представлены как уже ранее переведенные на русский язык тексты, так и новые, выполненные составителем. Большая часть текстов отражает разные аспекты догматического учения Римо-Католической Церкви и представляет собой ее официальные документы. В этом случае приводятся переводы на русский язык без поправок в отношении чинов святости и традиционных западных наименований отцов и учителей Церкви, которые в Православной Церкви не признаются святыми либо имеют иное наименование. Также сохраняются ссылки, сделанные переводчиками. Особо выделяются ссылки, сделанные составителем. Представлены и полемические сочинения православных авторов.

Хрестоматия состоит из введения, пяти частей и семи приложений. В вводной части приводятся правила Древней Церкви, на которые наиболее часто ссылаются церковные авторы и которые касаются отношения к иноверцам, а также основные толкования этих правил (Зонары, Вальсамона, Аристена, Книги правил, Славянской кормчей). Представлены три Символа веры, используемые Католической Церковью: апостольский, Никео-Константинопольский и Афанасьев, а также Тридентское исповедание веры папы Пия IV.

Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие»

СПб.: Алетейя, 2020. - 572 с.

ISBN 978-5-00165-148-2

Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие» - Содержание

От составителя

Правила древней Церкви

Символы веры

A) АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ (Symbolum Apostolorum, Credo Apostolorum)

Б) НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ (Symbolum Nicaenum Constantinopolitanum)

B) АФАНАСИЕВ СИМВОЛ ВЕРЫ (Quicumque vult, Symbolum Quicumque)

Г) Папа Пий IV. Professio Fidei Tridentinae (Тридентское исповедание веры)

I. ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ РИМСКОГО ЕПИСКОПА

I. 1. Евангельские тексты о власти ап. Петра

1. 2. Документы по истории разделения Церквей (1054 г.) А) Кардинал Гумберт «Хартия об отлучении от Церкви» (Charta excommunicatoria) Б) Кардинал Гумберт «Анафема»

I. 3. “Dictatus рарае” Григория VII (1075 г.)

г.) 1. 4. Апостольская конституция “Unam Sanctam” папы Бонифация VIII (18 ноября 1302 г.)

I. 5. Догматическая Конституция I Ватиканского Собора “Pastor Aetemus” (18 июля 1870 г.)

июля 1870 г.) I. 6. Догматическая конституция Второго Ватиканского Собора О Церкви (“Lumen gentium”) (21 ноября 1964 г.). Глава III. «Об иерархическом строении Церкви и, в частности, о Епископате»

I. 7. Катехизис Католической Церкви. № 874-896. Иерархическое строение Церкви

I. 8. Ut unum sint («Да будут все едино»). Энциклика Папы Иоанна Павла II об экуменическом служении. Епископ Рима в служении единству

II. FILIOQUE

II. 1. Окружное послание свт. Фотия, Патриарха Константинопольского (867 г.)

II. 2. Свт. Марк Эфесский «Силлогистические главы против латинян»

II. 3. Катехизис Католической Церкви. № 243-248. Откровение Отца и Сына Духом

II. 4. Документ Папского совета по содействию христианскому единству «Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа» (1995 г.)

III. КАТОЛИЧЕСКАЯ МАРИОЛОГИЯ

III. 1. Апостольская Конституция папы Пия IX “Ineffabilis Deus” (8 декабря 1854 г.)

III. 2. Апостольская Конституция папы Пия XII “Munificentissimus Deus” (1 ноября 1950 г.)

III. 3. Догматическая конституция II Ватиканского Собора О Церкви (“Lumen gentium”). ГЛАВА VIII. О Пресвятой Богородице Деве Марии в Тайне Христа и Церкви

III. 4. Катехизис Католической Церкви. № 963-972. §6. Мария - Матерь Христа, Матерь Церкви

IV. ЧИСТИЛИЩЕ

IV. 1. Документы Ферраро-Флорентийского Собора относительно чистилища A) Главы латинян к грекам об очистительном огне, данные в письменном виде их представителям Б) Святейшего митрополита Ефесского Кир Марка Евгеника опровержение латинских глав, которые были представлены относительно очистительного огня B) Ответ греков на доклад латинян об очистительном огне, прочитанный Виссарионом Никейским дня 14-го июня 1438 г Г) Ответные тезисы латинян на представленный греками доклад касательно очистительного огня Д) Мудрейшего и ученейшего Ефесского Кир Марка Евгеника ответ латинянам второй, в котором он излагает также истинное учение Греческой Церкви Е) Его же ответы на трудности и вопросы, представленные ему со стороны кардиналов и прочих латинских учителей, в связи с высказанными речами Ж) Десять аргументов, показывающих, что не существует очистительного огня

IV. 2. Катехизис Католической Церкви № 1030-1032. III. Последнее очищение, или чистилище

IV. 3. Документ Международной богословской комиссии «НАДЕЖДА СПАСЕНИЯ НЕКРЕЩЕНЫХ МЛАДЕНЦЕВ» (2007 г.)

V. СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ

V. 1. Совместная Декларация Римско-Католической Церкви и Константинопольской Православной Церкви по случаю снятия анафем (1965 г.). «Томос агапис» («Диалог любви») V. 1. 1. Совместное заявление Папы Павла VI и Патриарха Афинагора об их решении изгладить из памяти и из среды Церкви анафемы 1054 г V. 1. 2. Послание Папы Павла VI «Ambulante in dilectione», изглаживающее из памяти Церкви анафему 1054 г V. 1.3. Патриарший томос, в котором Патриарх Афинагор и его Синод изглаживают из памяти и из среды Церкви анафему 1054 г

V. 2. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию (документ Архиерейского Собора 2000 г.)

V. 3. Документы Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквами V. 3. 1. «Тайна Церкви и Евхаристии в свете Тайны Святой Троицы» Церквями. (Мюнхен, 30 июня - 6 июля 1982 г.) V. 3. 2. «Вера, таинства и единство Церкви» (Бари, 9-16 июня 1987 г.) V. 3. 3. «Таинство священства в структуре таинств Церкви. Важность апостольской преемственности для освящения и единения народа Божьего» (Новый Валаам, 1988 г.) V. 3. 4. Баламандская декларация. «Униатство как метод единения в прошлом и нынешний поиск полного общения» (1993 г.) V. 3.4.1. Официальный ответ Русской Православной Церкви на Баламандскую декларацию. Комментарий Синодальной Богословской комиссии к документам диалога между Русской Православной и Римско-Католической Церквами

V. 3. 5. «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви. Церковное единство, соборность и власть» (Равенна, 13 октября 2007 г.)

V. 3. 6. «Синодальность и Первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию в служении единству Церкви» (Кьети, 21 сентября 2016 г.)

V. 4. Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла (12 февраля 2016 г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Bonifacius VIII. “Unam Sanctam”

Приложение 2. Анафема кардинала Гумберта (1054 г.)

Приложение 3. Dictatus рарае (1075 г.)

Приложение 4. PIUS IX. INEFFABILIS DEUS. Litterae Apostolicae De Dogmatica Definitione Immaculatae Conceptionis Virginis Deiparae

Приложение 5. Чин, како приимати приходящих ко Православней Церкви от римско-латинского вероисповедания

Приложение 6. Римские папы

Приложение 7. Католические наименования «докторов»- учителей Церкви

Индекс имен

Католицизм. Хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие» - Совместное заявление Папы Павла VI и Патриарха Афинагора об их решении изгладить из памяти и из среды Церкви анафемы 1054 г.

1. Преисполнившись благодарностью Богу за дарованную Его неизреченным милосердием встречу на Святой Земле, где - в смерти и воскресении Господа Иисуса - свершилась тайна нашего спасения и излияние Святого Духа положило начало Церкви, Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I не забыли данного ими тогда обетов впредь не упускать ни одной возможности сделать - каждый со своей стороны - шаг навстречу обновлению вдохновляемых любовью отношений между Римско-католической и Православной Церквами, а также между всеми христианами, дабы преодолеть различия между ними и вновь быть все едино, как молил о них Господь Иисус Своего Отца.

2. Среди препятствий, находящихся на пути дальнейшего развития этих братских отношений, основанных на взаимном доверии и уважении, - память о достойных сожаления решениях, действиях и событиях, приведших в 1054 г. к анафеме, произнесенной против Патриарха Михаила Керулария и еще двух лиц легатами Римского Престола, возглавляемыми Кардиналом Гумбертом, - легатами, которые, в свою очередь, были преданы анафеме со стороны Константинопольского Патриарха и Синода.

3. Все это было, и нельзя ничего изменить в тех событиях, происходивших в ту тревожную и смутную историческую эпоху. Однако сегодня, когда мы можем взглянуть на них более спокойно и непредвзято, необходимо признать злоупотребления, которыми были отмечены принятые тогда решения, последствия которых оказались - насколько мы можем судить - гораздо серьезнее и глобальнее, нежели того хотели и ожидали сами участники тех событий, чьи приговоры были направлены против конкретных лиц, а не против Церквей. В их цели не входил разрыв церковного общения между Римским и Константинопольским Престолами.

4. Поэтому Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I со своим Синодом, исходя из убеждения, что они выражают общее стремление к справедливости и единодушное чувство любви своих церковных общин, и помня заповедь Господа: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5.23-24), в полном единодушии заявляют:

а) что они сожалеют об оскорбительных словах, необоснованных обвинениях и достойных осуждения действиях, имевших место как с одной, так и с другой стороны и сопровождавших печальные события той эпохи;

б) что они сожалеют также о последовавших затем анафемах, память о которых жива и по сей день, мешая основанному на любви сближению, их изглаживают из памяти и из среды Церкви и предают их полному забвению;

в) что они, наконец, скорбят по поводу дальнейших печальных событий, приведших в конечном итоге - под влиянием разных факторов, главные среди которых - взаимное непонимание и недоверие, - к полному прекращению церковного общения.

5. Папа Павел VI и Патриарх Афинагор I со Священным Синодом сознают, что этот жест справедливости и взаимного прощения не может разом покончить с прежними и новыми разногласиями, все еще сушествующими между Римскокатолической и Православной Церквами, разногласиями, которые можно преодолеть только с помощью Святого Духа - очищением сердец, осознанием исторической вины и покаянием, а также единодушным стремлением к единому пониманию и выражению апостольской веры и требований, ею налагаемых.

Тем не менее, совершая этот жест, они надеются, что он будет угоден Богу, готовому простить нас, если мы простим друг друга, и что он будет оценен всем христианским миром, и прежде всего - Римско-католической и Православной Церквами, как выражение единодушной искренней воли к примирению и как призыв к продолжению диалога, ведущегося в духе взаимного доверия, уважения и любви, - диалога, ведущего, с Божией помощью, его участников ко спасению душ и стяжанию Царства Божиего в полном единстве веры, братском единодушии и общности жизни в таинствах, существовавшей между ними в течение первого тысячелетия жизни Церкви.