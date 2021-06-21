«Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии» принадлежит к циклу исторических работ, вот уже более столетия выходящих в издательстве «Cambridge University Press». Сегодня в этом собрании насчитывается уже около трехсот названий, двенадцать из них относятся к истории философии. Кембриджские истории философии, охватывающие период протяженностью более двух с половиной тысяч лет, от времени Фалеса до 1945 года, хотя формально и не составляют единой серии, отмечены достаточно высокой степенью концептуального единства, основанного на особой «кембриджской идеологии» исторического анализа. В том, что кембриджский подход к теории и методологии исследования успешно применяется не только к различным историческим эпохам, но и к различным видам истории, отечественный читатель может убедиться, познакомившись с несколькими уже вышедшими русскими переводами. Но для понимания сущности проекта кембриджских историй потребуется вернуться к самому началу его осуществления, к замыслу «Кембриджской современной истории» («Cambridge Modem History»).

13 марта 1896 года правление («совет синдиков») издательства Кембриджского университета обратилось к лорду Актону, который с 1895 года был профессором по королевскому назначению (Regius Professor) Кембриджского университета по курсу новой истории, с предложением возглавить работу над изданием всеобщей истории Нового времени. В том, что издатели обратились именно к нему, заключен глубокий смысл — лорд Актон был последовательным сторонником максимально объективного взгляда на историю, независимого от индивидуальных пристрастий и политических симпатий, глубоко чувствовавшим внутреннее единство исторического процесса, сторонником исторического прогресса и решительным апологетом свободы. Эти же черты должны были быть присущи и кембриджскому историческому проекту в целом. Конечно, Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон, 1-й барон Актон, сам по себе был чрезвычайно своеобразной и интересной личностью, но пока нам придется ограничиться рассказом о его роли в создании кембриджского проекта. С самого начала работы над изданием на первый план вышла проблема подбора авторов и решение вопроса о координации их усилий, поэтому лорду Актону пришлось стать организатором: исторический материал, который требовалось исследовать, обобщить и изложить, был настолько обширен, что потребовал участия большого числа авторов (их количество к окончанию издания превысило двести человек), которых необходимо было объединить общей идеологией для достижения поставленной цели создания всесторонней объективной истории Нового времени. Разработанный лордом Актоном план работы над «Кембриджской современной историей» предполагал, что каждый раздел должен быть написан отдельным автором, специалистом в данной теме, а ответственность за сохранение внутреннего единства издания возлагалась на редакторов. Издание должно было быть доступным широкому кругу читателей, в соответствии с этим требованием все ссылки и цитаты переводились на английский язык.

Этих принципов, с большей или меньшей строгостью, придерживались издатели и всех последующих «Кембриджских историй», однако ошибкой было бы свести кембриджскую идеологию к одной только методике организации коллективной работы. Лорд Актон выдвинул и положил в основание кембриджского проекта свое четкое видение истории, представление о сути и цели исторической науки, о роли историка как исследователя и как учителя. Эти идеи были оформлены лордом Актоном в виде ряда принципиальных тезисов и разосланы будущим авторам «Кембриджской современной истории» в письме от 12 марта 1898 года. В нем он говорит о стремлении создать историю, лучшую, чем все имеющиеся, но не тем путем, которым историки шли до сих пор, то есть открытием новых источников: по сути, все необходимые источники новой истории уже открыты. Введению их в научный оборот мешает отсутствие общего взгляда на историю как на всеобщую историю: «Под всеобщей историей я подразумеваю историю, отличную от собирательной истории отдельных стран. Это не иллюзия, но непрерывное развитие, не нагрузка на память, но озарение души. История разворачивается с определенной последовательностью, по отношению к которой нации являются чем-то вспомогательным. Их история будет рассказана, но не ради них самих, а лишь в связи с величинами более высокого порядка, в соответствии с тем временем, когда они внесли свой вклад в общую судьбу человечества, и размером этого вклада». Изложение всеобщей истории должно быть полным в том смысле, что оно должно охватывать все имеющиеся источники информации и не противоречить им.

Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии

(Слово о сущем)

Под редакцией А. X. Армстронга

Санкт- Петербург, «Владимир Даль», 2021. - 808 с.

ISBN 978-5-93615-277-1

Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии - Содержание

В. В. Прокопенко - Что такое «Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии»?

Предисловие (А. X. Армстронг)

Сокращения

Глава 1. Общее введение (А. X. Армстронг)

Раздел I. Греческая философия от Платона до Плотина (Ф. Мерлан)

Сокращения

Глава 2. Древняя Академия

Глава 3. Аристотель

Глава 4. Поздняя Академия и платонизм

Глава 5. Пифагорейцы

Глава 6. Перипатетики

Глава 7. Стоя

Раздел II. Филон и начало христианской мысли (Г. Чедвик)

Сокращения

Глава 8. Филон

Глава 9. Начало христианской философии: Юстин, гностики

Глава 10. Климент Александрийский

Глава 11. Ориген

Раздел III. Плотин (А. X. Армстронг)

Глава 12. Жизнь: Плотин и религия, суеверия его времени

Глава 13. Преподавание и сочинения

Глава 14. Человек и реальность

Глава 15. Единое и Ум

Глава 16. От Ума к материи: возвращение к Единому

Приложение. Плотин, Амелий и Порфирий

Раздел IV. Поздние неоплатоники (Э. Ч. Ллойд)

Сокращения

Глава 17. Введение в поздний неоплатонизм

Введение в поздний неоплатонизм Глава 18. Порфирий и Ямвлих

Порфирий и Ямвлих Глава 19. Афинский и александрийский неоплатонизм

Афинский и александрийский неоплатонизм Эпилог. Философские характеристики неоплатонизма

Раздел V. Марий Викторин и Августин (Р. О. Маркус)

Сокращения

Глава 20. Марий Викторин

Марий Викторин Глава 21. Августин. Биографическое вступление: христианство и философия

Глава 22. Августин. Человек: тело и душа

Глава 23. Августин. Разум и озарение

Глава 24. Августин. Ощущение и воображение

Глава 25. Августин.Человеческий поступок: воля и добродетель

Глава 26. Августин. Бог и природа

Глава 27. Августин. Человек в истории и обществе

Раздел VI. Греческая христианская платоническая традиция от каппадокийцев до Максима Исповедника и Эриугены (И. П. Шелдон-Уильямс)

Сокращения

Глава 28. Введение: греческий христианский платонизм

Глава 29. Каппадокийцы

Глава 30. Псевдо-Дионисий

Глава 31. Реакция против Прокла

Глава 32. Св. Максим Исповедник

Глава 33. Философия икон

Глава 34. Иоанн Скот Эриугена

Раздел VII. Западная христианская мысль от Боэция до Ансельма (Г. Либешютц)

Сокращения

Глава 35. Боэций и наследие античности

Глава 36. Развитие мысли в империи Каролингов

Глава 37. Дискуссии о философии в переходный период (900—1080)

Глава 38. Ансельм Кентерберийский. Философская интерпретация веры

Раздел VIII. Ранняя исламская философия (Р. Вальцер)

Глава 39. Введение

Глава 40. Аль-Фараби и его последователи

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