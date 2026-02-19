Кашкин - Литургика - 2 части
Предлагаемая вниманию читателя книга является продолжением учебника «Устав православного богослужения», выпущенного издательством Саратовской митрополии (тогда еще епархии) в 2010 году. Популярность первой книги и все чаще звучавшие вопросы о том, когда будет следующая часть, побудили автора приступить к написанию настоящего пособия, которое охватывает два обширных раздела Литургики: двунадесятые неподвижные праздники и период Триоди, вместе составляющие годичный круг богослужения. Если говорить об этих тематических блоках применительно к семинарской программе, то ранее двунадесятые праздники и период Триоди изучали на III курсе духовной семинарии, тогда как теперь, после перехода на программу бакалавриата, эти разделы рассматриваются во 2-м, 3-м и 4-м семестрах (2-е полугодие I курса и оба полугодия II курса соответственно), по крайней мере, так сделано в Саратовской и Пензенской православных духовных семинариях.
Во введении к книге скажем несколько слов о задачах и актуальности предлагаемого учебного пособия. В наше время богословская наука находится на подъеме, определенный бум переживает и Литургика. Издаются труды авторитетных литургистов (например, трехтомное собрание трудов профессора Н.Д. Успенского, пятитомное собрание сочинений М. Арранца), переиздаются руководства известных дореволюционных авторов (протоиереев К. Никольского и Г. Дебольского, магистра В. Розанова и др.), выходят весьма содержательные статьи в «Православной энциклопедии», появляются новые интересные книги по литургической тематике (отметим, в частности, книгу Г.С. Битбунова «Двунадесятые праздники»). Тем не менее недостаток учебных и справочных пособий все же ощущается достаточно остро.
***
В православной традиции выделяется ряд праздников, превосходящих все другие праздники по своему статусу и степени торжественности богослужения и уступающих только Пасхе, которая как «праздников праздник» находится выше всех остальных. В современном Уставе насчитывается 17 великих праздников, из которых, в свою очередь, в особую подгруппу выделяются 12 праздников, названных в силу своего количества «двунадесятыми».
Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники
Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 430 с.
ISBN: 978-5-98599174-1
ISBN: 978-5-98599-175-8 (Ч. 1)
Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Содержание
Введение
Глава 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ
§ 1. Генезис понятия «двунадесятые праздники»
§ 2. Классификация двунадесятых праздников
§ 3. Сравнительный анализ богослужебных особенностей Господских и Богородичных праздников
§ 4. Предпразднство и попразднство: общая характеристика периодов
Глава 2. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 3. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Суббота и Неделя пред Воздвижением
§ 5. Служба на Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме
§ 6. Богослужебные особенности праздника
§ 7. Попразднство Воздвижения. Суббота и Неделя по Воздвижении
Глава 4. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 5. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
§ 1. Событие праздника
§ 2. История праздников Рождества Христова и Богоявления
§ 2.1. Установление праздника Богоявления и выделение из пего Рождества Христова
§ 2.2. Краткая история богослужения праздников Рождества Христова и Богоявления
§ 3. Подготовка к празднику Рождества Христова
§ 3.1. Начальный подготовительный период (до Недели святых праотец)
§ 3.2. Неделя святых праотец
§ 3.3. Суббота пред Рождеством Христовым
§ 3.4. Неделя святых отец
§ 3.5. Предпразднство Рождества Христова
§ 4. Богослужение в навечерие праздника
§ 4.1. Два варианта богослужений. Вопрос о посте в сочельник
§ 4.2. Великие часы и изобразительны
§ 4.3. Вечерня в соединении с литургией в седмичные дни (первый вариант)
§ 4.4. Литургия и великая вечерня в субботу или воскресенье (второй вариант)
§ 5. Богословие праздничных молитвословий
§ 6. Богослужебные особенности праздника
§ 7. Богослужебные особенности попразднства
§ 7.1. Общие особенности попразднства Рождества Христова.Суббота по Рождестве Христовом
§ 7.2. Собор Пресвятой Богородицы
§ 7.3. Неделя святых Богоотец
Глава 6. БОГОЯВЛЕНИЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Предпразднство Богоявления. Суббота и Неделя пред Богоявлением
§ 3. Богослужение в навечерие Богоявления
§ 3.1. Два варианта богослужений
§ 3.2. Великие часы и изобразительны
§ 3.3. Особенности великой вечерни праздника
§ 3.4. Великое освящение воды
§ 4. Богословие праздничных молитвословий
§ 5. Богослужебные особенности праздника
§ 6. Богослужебные особенности попразднства. Суббота и Неделя по Богоявлении
Глава 7. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности предпразднства. Марковы главы 1 февраля
§ 5. Богослужебные особенности праздника
§ 5.1. Особенности праздничного богослужения (вне периода Триоди)
§ 5.2. Марковы главы праздника Сретения Господня
§ 6. Богослужебные особенности попразднства
§ 6.1. Длительность периода попразднства в разных случаях
§ 6.2. Марковы главы, относящиеся к попразднству Сретения
§ 6.3. Марковы главы, относящиеся к отданию Сретения
Глава 8. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородице
§ 4.1. Особенности богослужения, если предпразднство случится в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 4.2. Марковы главы 24 марта: обзор
§ 5. Богослужение на праздник Благовещения Пресвятой Богородице
§ 5.1. Особенности службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 5.1.1. Великая вечерня накануне праздника
§ 5.1.2. Великое повечерие (кроме понедельника) и лития
§ 5.1.3. Утреня
§ 5.1.4. Часы и изобразительны
§ 5.1.5. Вечерня и литургия в сам праздник Благовещения
§ 5.2. Марковы главы праздника Благовещения Пресвятой Богородице
§ 5.2.1. Благовещение в субботы 3־ю или 4-ю Великого поста
§ 5.2.2. Благовещение в Неделю Крестопоклонную
§ 5.2.3. Благовещение в понедельник, среду или пятницу 4-й седмицы
§ 5.2.4. Благовещение в 4-ю или 5-ю Недели Великого поста
§ 5.2.5. Благовещение на 5-й седмице Великого поста
§ 5.2.6. Благовещение в Субботу Акафиста
§ 5.2.7. Благовещение в Лазареву субботу
§ 5.2.8. Благовещение в Неделю ваий
§ 5.2.9. Благовещение в первые три дня Страстной седмицы
§ 5.2.10. Благовещение в Великий Четверг
§ 5.2.11. Благовещение в Великую Пятницу
§ 5.2.12. Благовещение в Великую Субботу
§ 5.2.13. Кириопасха
§ 5.2.14. Благовещение в первые три дня Светлой седмицы
§ 6. Особенности в отдание праздника
§ 6.1. Повечерие и утреня на отдание Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 6.2. Обзор Марковых глав, относящихся к отданию Благовещения Пресвятой Богородице
Глава 9. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 10. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
§ 5.1. Общая характеристика периодов пред- и попразднства Успения
§ 5.2. Праздник Нерукотворного Образа
§ 5.3. Чин Погребения Богоматери
Список использованной литературы и источников
Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Введение
Мы предлагаем читателям (и в особенности студентам духовных школ и священнослужителям) настоящее учебное пособие, в котором основное внимание уделено богослужебным особенностям праздников и периода Триоди, но также в необходимой степени говорится о богословии литургических текстов и рассматриваются вопросы, связанные с генезисом самих праздников и историческим развитием их богослужений. Еще раз вспомним, что наука Литургика включает в себя три области: Церковный Устав, историческую Литургику и Литургическое богословие. Сразу отметим, что основной акцент в нашем пособии сделан на Церковный Устав, где мы постараемся указать и разобрать все важнейшие особенности богослужений годичного круга. То есть этот аспект заявленной темы мы попытаемся раскрыть максимально глубоко, насколько позволяют рамки учебника. Наряду с этим мы намереваемся уделить достойное внимание историко-литургической и богословской части курса, однако здесь будет выбран «средний путь»: мы укажем основные исторические вехи развития праздников и богословские темы, в них отраженные. При этом мы не стремимся эти аспекты исчерпать полностью, но за более подробной информацией советуем обращаться к другим пособиям: по праздникам — к статьям в «Православной энциклопедии» и книгам серии «Христианские праздники» М.Н. Скабаллановича и Ю. Рубана, по периоду Постной Триоди — к одноименной книге И.А. Карабинова.
Несмотря на то что книга рассматривается в первую очередь как учебное пособие для духовных школ, автор надеется на доступность книги широкому читательскому кругу. Хочется верить, что каждый верующий христианин найдет для себя в книге то, что ему интересно и необходимо. Священнослужители, регенты и псаломщики, а также интересующиеся совершением богослужения, естественно, могут воспользоваться изложенными здесь уставными особенностями. Вместе с тем в книге есть параграфы, где излагаются суть, история празднуемого события и идейное содержание богослужения праздника. Эти фрагменты, надеемся, будут интересны не только клирикам, но и мирянам. Кроме того, эти же части могут использовать священнослужители при составлении проповеди. Скажем несколько слов относительно расположения тем в предлагаемом учебнике. Мы посчитали целесообразным сначала рассмотреть неподвижные праздники (двунадесятые Господские и Богородичные в порядке их следования в годовом богослужебном круге), а лишь затем период Триоди (от подготовительных недель пред Великим постом до Недели Всех святых, венчающей период Триоди Цветной). Такой порядок связан с установившейся традицией (и Г.И. Шиманский, и протоиерей К. Никольский, и другие литургисты также прежде рассматривают праздники, а только потом — Триодь). Однако если преподаватель (или просто любой читатель) посчитает оптимальным начать изучение голичного круга с периода Триоди, то он вполне может сначала обратиться ко 2-й части книги, а лишь потом вернуться к 1-й. Отметим важную деталь: если курс будет начат с двунадесятых праздников (с 1-й части), то изучение праздников Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородице имеет смысл включить в программу периода Триодей.
Важную часть знакомства с богослужением обоих праздников составляют Марковы главы Типикона; если читатель не знает ординарного чина богослужения дней Триоди, ему будет сложнее понять нюансы этих праздников при совпадении с особыми днями подвижного круга. Потому Сретение Господне лучше рассмотреть после ознакомления с особенностями богослужения на сырной седмице (т.к. этот праздник бывает не позднее Недели сыропустной), а праздник Благовещения — после изучения Светлой седмицы (т.к. он может случиться в период от четверга 3-й седмицы Великого поста до Светлой среды включительно). Наконец, еще одно важное замечание: в тексте книги мы неоднократно будем говорить об особенностях современной приходской практики в совершении конкретных богослужений или пении (чтении) определенных молитвословий (например, слова о том, что вечерня в Великую Пятницу во многих храмах совершается в 14.00, или то, что вторая катавасия по 9-й песни канона на праздники Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня в приходской практике почти всегда опускается). Сразу скажем, что такого рода указания следует воспринимать только как констатацию факта (!), а не как «руководство к действию». К примеру, совсем не обязательно петь только одну катавасию по 9-й песни канона на указанные выше праздники, имея в виду распространенность подобной практики, но по возможности можно спеть и обе катавасии (во всяком случае, при сокращенном исполнении катавасии все равно следует помнить о том, что требования Устава несколько иные).
В заключение следует сказать об особенностях исполь зования настоящей книги в учебном процессе. Объем книги достаточно велик, и для полного аудиторного усвоения ее содержания потребуется немало времени. Но, кажется, это не должно стать серьезной проблемой: во-первых, в новом учебном плане для духовных семинарий, предлагаемом Учебным комитетом Русской Православной Церкви, предусмотрено
большое количество часов на Литургику (этот план вступил в силу с сентября 2015 г.). Во-вторых, часть тем можно пропустить или предложить студентам для самостоятельного изучения, а имеющееся в распоряжении преподавателя аудиторное время употребить для усвоения важнейших тем, в первую очередь богослужебных особенностей праздников и периода Триоди.
Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и цветная Триоди
Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 750 с.
ISBN: 978-5-98599174-1
ISBN 978-5-98599-176-5 (Ч. 2)
Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и цветная Триоди - Содержание
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ПОСТНУЮ ТРИОДЬ
§ 1. Общая характеристика периода Постной Триоди
§ 2. Постная Триодь как богослужебная книга
§ 3. Краткая история Великого поста
§ 4. Духовное содержание и значение Великого поста
Глава 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
§ 1. Воскресные дни подготовительного периода
§ 2. Седмичные дни подготовительного периода
Глава 3. ПОСЛЕДОВАНИЕ И ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
§ 1. Великая вечерня и малое повечерие в Неделю сыропустную и воскресные дни поста вечером
§ 2. Великопостная утреня
§ 3. Великопостные часы
§ 4. Изобразительны в седмичные дни Святой Четыредесятницы
§ 5. Последование великопостной вечерни в понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы
§ 6. Великое повечерие
§ 7. Литургия Преждеосвященных Даров
§ 8. Особенности богослужения в случае полиелейного святого в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 9. Чин пассии
§ 10. Замечания о поклонах в седмичные дни Великого поста
Глава 4. БОГОСЛУЖЕНИЯ ОСОБЫХ ДНЕЙ СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ
§ 1. Особенности богослужения на 1-й седмице Великого поста. Неделя 1-я Великого поста
§ 2. Субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста
§ 3. Неделя 2-я Великого поста
§ 4. Неделя 3-я Великого поста и 4-я седмица
§ 5. Недели 4-я и 5-я Великого поста
§ 6. Четверг 5-й седмицы Великого поста
§ 7. Суббота 5-й седмицы Великого поста
§ 8. Идейное содержание богослужений 6-й седмицы Великого поста
Глава 5. ЛАЗАРЕВА СУББОТА И НЕДЕЛЯ ВАИЙ
§ 1. Краткая характеристика периода
§ 2. Лазарева суббота
§ 3. Вход Господень в Иерусалим
Глава 6. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
§ 1. Общая характеристика богослужений Страстной седмицы
§ 2. Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда
§ 3. Великий Четверг
§ 4. Великая Пятница
§ 5. Великая Суббота
Глава 7. ПАСХА И СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
§ 1. История праздника
§ 2. Идейное содержание пасхальных песнопений
§ 3. Богослужение в Неделю Пасхи
§ 4. Службы Светлой седмицы
Глава 8. ОТ АНТИПАСХИ ДО ОТДАНИЯ ПАСХИ
§ 1. Общая характеристика воскресных дней периода Цветной Триоди
§ 2. Общие особенности богослужений периода от Антипасхи до отдания Пасхи
§ 3. Антипасха
§ 4. Неделя святых жен-мироносиц
§ 5. Неделя о расслабленном
§ 6. Преполовение Пятидесятницы
§ 7. Неделя о самаряныне
§ 8. Неделя о слепом
§ 9. Отдание Пасхи
Глава 9. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. НЕДЕЛЯ 7-я ПО ПАСХЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Идейное содержание праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Соединение службы праздника со службой святого
§ 6. Попразднство Вознесения Господня
§ 7. Неделя 7־я по Пасхе
Глава 10. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
§ 1. Служба Троицкой субботы
§ 2. Пятидесятница. День Святой Троицы
§ 3. Попразднство Пятидесятницы. День Святого Духа
Глава 11. НЕДЕЛИ ВСЕХ СВЯТЫХ И ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
§ 1. Неделя Всех святых
§ 2. Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших
Приложение
100 вопросов для любознательных
Ответы на 100 вопросов для любознательных
Список использованной литературы и источников
Об авторе
Ответы на 100 вопросов для любознательных
Список использованной литературы и источников
Об авторе
