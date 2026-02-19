Кашкин - Литургика - 2 части

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Educational, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
Предлагаемая вниманию читателя книга является продолжением учебника «Устав православного богослужения», выпущенного издательством Саратовской митрополии (тогда еще епархии) в 2010 году. Популярность первой книги и все чаще звучавшие вопросы о том, когда будет следующая часть, побудили автора приступить к написанию настоящего пособия, которое охватывает два обширных раздела Литургики: двунадесятые неподвижные праздники и период Триоди, вместе составляющие годичный круг богослужения. Если говорить об этих тематических блоках применительно к семинарской программе, то ранее двунадесятые праздники и период Триоди изучали на III курсе духовной семинарии, тогда как теперь, после перехода на программу бакалавриата, эти разделы рассматриваются во 2-м, 3-м и 4-м семестрах (2-е полугодие I курса и оба полугодия II курса соответственно), по крайней мере, так сделано в Саратовской и Пензенской православных духовных семинариях.

Во введении к книге скажем несколько слов о задачах и актуальности предлагаемого учебного пособия. В наше время богословская наука находится на подъеме, определенный бум переживает и Литургика. Издаются труды авторитетных литургистов (например, трехтомное собрание трудов профессора Н.Д. Успенского, пятитомное собрание сочинений М. Арранца), переиздаются руководства известных дореволюционных авторов (протоиереев К. Никольского и Г. Дебольского, магистра В. Розанова и др.), выходят весьма содержательные статьи в «Православной энциклопедии», появляются новые интересные книги по литургической тематике (отметим, в частности, книгу Г.С. Битбунова «Двунадесятые праздники»). Тем не менее недостаток учебных и справочных пособий все же ощущается достаточно остро.
***
В православной традиции выделяется ряд праздников, превосходящих все другие праздники по своему статусу и степени торжественности богослужения и уступающих только Пасхе, которая как «праздников праздник» находится выше всех остальных. В современном Уставе насчитывается 17 великих праздников, из которых, в свою очередь, в особую подгруппу выделяются 12 праздников, названных в силу своего количества «двунадесятыми».

Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 430 с.
ISBN: 978-5-98599174-1
ISBN: 978-5-98599-175-8 (Ч. 1)

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Содержание

Введение
Глава 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ
§ 1. Генезис понятия «двунадесятые праздники»
§ 2. Классификация двунадесятых праздников
§ 3. Сравнительный анализ богослужебных особенностей Господских и Богородичных праздников
§ 4. Предпразднство и попразднство: общая характеристика периодов
Глава 2. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 3. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Суббота и Неделя пред Воздвижением
§ 5. Служба на Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме
§ 6. Богослужебные особенности праздника
§ 7. Попразднство Воздвижения. Суббота и Неделя по Воздвижении
Глава 4. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 5. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
§ 1. Событие праздника
§ 2. История праздников Рождества Христова и Богоявления
§ 2.1. Установление праздника Богоявления и выделение из пего Рождества Христова
§ 2.2. Краткая история богослужения праздников Рождества Христова и Богоявления
§ 3. Подготовка к празднику Рождества Христова
§ 3.1. Начальный подготовительный период (до Недели святых праотец)
§ 3.2. Неделя святых праотец
§ 3.3. Суббота пред Рождеством Христовым
§ 3.4. Неделя святых отец
§ 3.5. Предпразднство Рождества Христова
§ 4. Богослужение в навечерие праздника
§ 4.1. Два варианта богослужений. Вопрос о посте в сочельник
§ 4.2. Великие часы и изобразительны
§ 4.3. Вечерня в соединении с литургией в седмичные дни (первый вариант)
§ 4.4. Литургия и великая вечерня в субботу или воскресенье (второй вариант)
§ 5. Богословие праздничных молитвословий
§ 6. Богослужебные особенности праздника
§ 7. Богослужебные особенности попразднства
§ 7.1. Общие особенности попразднства Рождества Христова.Суббота по Рождестве Христовом
§ 7.2. Собор Пресвятой Богородицы
§ 7.3. Неделя святых Богоотец
Глава 6. БОГОЯВЛЕНИЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Предпразднство Богоявления. Суббота и Неделя пред Богоявлением
§ 3. Богослужение в навечерие Богоявления
§ 3.1. Два варианта богослужений
§ 3.2. Великие часы и изобразительны
§ 3.3. Особенности великой вечерни праздника
§ 3.4. Великое освящение воды
§ 4. Богословие праздничных молитвословий
§ 5. Богослужебные особенности праздника
§ 6. Богослужебные особенности попразднства. Суббота и Неделя по Богоявлении
Глава 7. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности предпразднства. Марковы главы 1 февраля
§ 5. Богослужебные особенности праздника
§ 5.1. Особенности праздничного богослужения (вне периода Триоди)
§ 5.2. Марковы главы праздника Сретения Господня
§ 6. Богослужебные особенности попразднства
§ 6.1. Длительность периода попразднства в разных случаях
§ 6.2. Марковы главы, относящиеся к попразднству Сретения
§ 6.3. Марковы главы, относящиеся к отданию Сретения
Глава 8. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородице
§ 4.1. Особенности богослужения, если предпразднство случится в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 4.2. Марковы главы 24 марта: обзор
§ 5. Богослужение на праздник Благовещения Пресвятой Богородице
§ 5.1. Особенности службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 5.1.1. Великая вечерня накануне праздника
§ 5.1.2. Великое повечерие (кроме понедельника) и лития
§ 5.1.3. Утреня
§ 5.1.4. Часы и изобразительны
§ 5.1.5. Вечерня и литургия в сам праздник Благовещения
§ 5.2. Марковы главы праздника Благовещения Пресвятой Богородице
§ 5.2.1. Благовещение в субботы 3־ю или 4-ю Великого поста
§ 5.2.2. Благовещение в Неделю Крестопоклонную
§ 5.2.3. Благовещение в понедельник, среду или пятницу 4-й седмицы
§ 5.2.4. Благовещение в 4-ю или 5-ю Недели Великого поста
§ 5.2.5. Благовещение на 5-й седмице Великого поста
§ 5.2.6. Благовещение в Субботу Акафиста
§ 5.2.7. Благовещение в Лазареву субботу
§ 5.2.8. Благовещение в Неделю ваий
§ 5.2.9. Благовещение в первые три дня Страстной седмицы
§ 5.2.10. Благовещение в Великий Четверг
§ 5.2.11. Благовещение в Великую Пятницу
§ 5.2.12. Благовещение в Великую Субботу
§ 5.2.13. Кириопасха
§ 5.2.14. Благовещение в первые три дня Светлой седмицы
§ 6. Особенности в отдание праздника
§ 6.1. Повечерие и утреня на отдание Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 6.2. Обзор Марковых глав, относящихся к отданию Благовещения Пресвятой Богородице
Глава 9. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
Глава 10. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Богословие праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства
§ 5.1. Общая характеристика периодов пред- и попразднства Успения
§ 5.2. Праздник Нерукотворного Образа
§ 5.3. Чин Погребения Богоматери
Список использованной литературы и источников

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Введение

Мы предлагаем читателям (и в особенности студентам духовных школ и священнослужителям) настоящее учебное пособие, в котором основное внимание уделено богослужебным особенностям праздников и периода Триоди, но также в необходимой степени говорится о богословии литургических текстов и рассматриваются вопросы, связанные с генезисом самих праздников и историческим развитием их богослужений. Еще раз вспомним, что наука Литургика включает в себя три области: Церковный Устав, историческую Литургику и Литургическое богословие. Сразу отметим, что основной акцент в нашем пособии сделан на Церковный Устав, где мы постараемся указать и разобрать все важнейшие особенности богослужений годичного круга. То есть этот аспект заявленной темы мы попытаемся раскрыть максимально глубоко, насколько позволяют рамки учебника. Наряду с этим мы намереваемся уделить достойное внимание историко-литургической и богословской части курса, однако здесь будет выбран «средний путь»: мы укажем основные исторические вехи развития праздников и богословские темы, в них отраженные. При этом мы не стремимся эти аспекты исчерпать полностью, но за более подробной информацией советуем обращаться к другим пособиям: по праздникам — к статьям в «Православной энциклопедии» и книгам серии «Христианские праздники» М.Н. Скабаллановича и Ю. Рубана, по периоду Постной Триоди — к одноименной книге И.А. Карабинова.
Несмотря на то что книга рассматривается в первую очередь как учебное пособие для духовных школ, автор надеется на доступность книги широкому читательскому кругу. Хочется верить, что каждый верующий христианин найдет для себя в книге то, что ему интересно и необходимо. Священнослужители, регенты и псаломщики, а также интересующиеся совершением богослужения, естественно, могут воспользоваться изложенными здесь уставными особенностями. Вместе с тем в книге есть параграфы, где излагаются суть, история празднуемого события и идейное содержание богослужения праздника. Эти фрагменты, надеемся, будут интересны не только клирикам, но и мирянам. Кроме того, эти же части могут использовать священнослужители при составлении проповеди. Скажем несколько слов относительно расположения тем в предлагаемом учебнике. Мы посчитали целесообразным сначала рассмотреть неподвижные праздники (двунадесятые Господские и Богородичные в порядке их следования в годовом богослужебном круге), а лишь затем период Триоди (от подготовительных недель пред Великим постом до Недели Всех святых, венчающей период Триоди Цветной). Такой порядок связан с установившейся традицией (и Г.И. Шиманский, и протоиерей К. Никольский, и другие литургисты также прежде рассматривают праздники, а только потом — Триодь). Однако если преподаватель (или просто любой читатель) посчитает оптимальным начать изучение голичного круга с периода Триоди, то он вполне может сначала обратиться ко 2-й части книги, а лишь потом вернуться к 1-й. Отметим важную деталь: если курс будет начат с двунадесятых праздников (с 1-й части), то изучение праздников Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородице имеет смысл включить в программу периода Триодей.
Важную часть знакомства с богослужением обоих праздников составляют Марковы главы Типикона; если читатель не знает ординарного чина богослужения дней Триоди, ему будет сложнее понять нюансы этих праздников при совпадении с особыми днями подвижного круга. Потому Сретение Господне лучше рассмотреть после ознакомления с особенностями богослужения на сырной седмице (т.к. этот праздник бывает не позднее Недели сыропустной), а праздник Благовещения — после изучения Светлой седмицы (т.к. он может случиться в период от четверга 3-й седмицы Великого поста до Светлой среды включительно). Наконец, еще одно важное замечание: в тексте книги мы неоднократно будем говорить об особенностях современной приходской практики в совершении конкретных богослужений или пении (чтении) определенных молитвословий (например, слова о том, что вечерня в Великую Пятницу во многих храмах совершается в 14.00, или то, что вторая катавасия по 9-й песни канона на праздники Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня в приходской практике почти всегда опускается). Сразу скажем, что такого рода указания следует воспринимать только как констатацию факта (!), а не как «руководство к действию». К примеру, совсем не обязательно петь только одну катавасию по 9-й песни канона на указанные выше праздники, имея в виду распространенность подобной практики, но по возможности можно спеть и обе катавасии (во всяком случае, при сокращенном исполнении катавасии все равно следует помнить о том, что требования Устава несколько иные).
В заключение следует сказать об особенностях исполь зования настоящей книги в учебном процессе. Объем книги достаточно велик, и для полного аудиторного усвоения ее содержания потребуется немало времени. Но, кажется, это не должно стать серьезной проблемой: во-первых, в новом учебном плане для духовных семинарий, предлагаемом Учебным комитетом Русской Православной Церкви, предусмотрено
большое количество часов на Литургику (этот план вступил в силу с сентября 2015 г.). Во-вторых, часть тем можно пропустить или предложить студентам для самостоятельного изучения, а имеющееся в распоряжении преподавателя аудиторное время употребить для усвоения важнейших тем, в первую очередь богослужебных особенностей праздников и периода Триоди.

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и цветная Триоди

Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 750 с.
ISBN: 978-5-98599174-1
ISBN 978-5-98599-176-5 (Ч. 2)

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и цветная Триоди - Содержание

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ПОСТНУЮ ТРИОДЬ
§ 1. Общая характеристика периода Постной Триоди
§ 2. Постная Триодь как богослужебная книга
§ 3. Краткая история Великого поста
§ 4. Духовное содержание и значение Великого поста
Глава 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
§ 1. Воскресные дни подготовительного периода
§ 2. Седмичные дни подготовительного периода
Глава 3. ПОСЛЕДОВАНИЕ И ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
§ 1. Великая вечерня и малое повечерие в Неделю сыропустную и воскресные дни поста вечером
§ 2. Великопостная утреня
§ 3. Великопостные часы
§ 4. Изобразительны в седмичные дни Святой Четыредесятницы
§ 5. Последование великопостной вечерни в понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы
§ 6. Великое повечерие
§ 7. Литургия Преждеосвященных Даров
§ 8. Особенности богослужения в случае полиелейного святого в седмичный день Святой Четыредесятницы
§ 9. Чин пассии
§ 10. Замечания о поклонах в седмичные дни Великого поста
Глава 4. БОГОСЛУЖЕНИЯ ОСОБЫХ ДНЕЙ СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ
§ 1. Особенности богослужения на 1-й седмице Великого поста. Неделя 1-я Великого поста
§ 2. Субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста
§ 3. Неделя 2-я Великого поста
§ 4. Неделя 3-я Великого поста и 4-я седмица
§ 5. Недели 4-я и 5-я Великого поста
§ 6. Четверг 5-й седмицы Великого поста
§ 7. Суббота 5-й седмицы Великого поста
§ 8. Идейное содержание богослужений 6-й седмицы Великого поста
Глава 5. ЛАЗАРЕВА СУББОТА И НЕДЕЛЯ ВАИЙ
§ 1. Краткая характеристика периода
§ 2. Лазарева суббота
§ 3. Вход Господень в Иерусалим
Глава 6. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
§ 1. Общая характеристика богослужений Страстной седмицы
§ 2. Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда
§ 3. Великий Четверг
§ 4. Великая Пятница
§ 5. Великая Суббота
Глава 7. ПАСХА И СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
§ 1. История праздника
§ 2. Идейное содержание пасхальных песнопений
§ 3. Богослужение в Неделю Пасхи
§ 4. Службы Светлой седмицы
Глава 8. ОТ АНТИПАСХИ ДО ОТДАНИЯ ПАСХИ
§ 1. Общая характеристика воскресных дней периода Цветной Триоди
§ 2. Общие особенности богослужений периода от Антипасхи до отдания Пасхи
§ 3. Антипасха
§ 4. Неделя святых жен-мироносиц
§ 5. Неделя о расслабленном
§ 6. Преполовение Пятидесятницы
§ 7. Неделя о самаряныне
§ 8. Неделя о слепом
§ 9. Отдание Пасхи
Глава 9. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. НЕДЕЛЯ 7-я ПО ПАСХЕ
§ 1. Событие праздника
§ 2. Краткая история праздника
§ 3. Идейное содержание праздничных молитвословий
§ 4. Богослужебные особенности праздника
§ 5. Соединение службы праздника со службой святого
§ 6. Попразднство Вознесения Господня
§ 7. Неделя 7־я по Пасхе
Глава 10. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
§ 1. Служба Троицкой субботы
§ 2. Пятидесятница. День Святой Троицы
§ 3. Попразднство Пятидесятницы. День Святого Духа
Глава 11. НЕДЕЛИ ВСЕХ СВЯТЫХ И ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
§ 1. Неделя Всех святых
§ 2. Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших
Приложение
100 вопросов для любознательных
Ответы на 100 вопросов для любознательных
Список использованной литературы и источников
Об авторе
Comments (3 comments)

Данил Исаев 4 years ago

Отличное издание, которое помогает разобраться во многих сложностях богослужебного устава, спасибо!
zodds007 5 years ago

Хорошая книга спасибо
aleksandrpoctov64 5 years ago

спасибо за книгу!

