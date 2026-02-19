Предлагаемая вниманию читателя книга является продолжением учебника «Устав православного богослужения», выпущенного издательством Саратовской митрополии (тогда еще епархии) в 2010 году. Популярность первой книги и все чаще звучавшие вопросы о том, когда будет следующая часть, побудили автора приступить к написанию настоящего пособия, которое охватывает два обширных раздела Литургики: двунадесятые неподвижные праздники и период Триоди, вместе составляющие годичный круг богослужения. Если говорить об этих тематических блоках применительно к семинарской программе, то ранее двунадесятые праздники и период Триоди изучали на III курсе духовной семинарии, тогда как теперь, после перехода на программу бакалавриата, эти разделы рассматриваются во 2-м, 3-м и 4-м семестрах (2-е полугодие I курса и оба полугодия II курса соответственно), по крайней мере, так сделано в Саратовской и Пензенской православных духовных семинариях.

Во введении к книге скажем несколько слов о задачах и актуальности предлагаемого учебного пособия. В наше время богословская наука находится на подъеме, определенный бум переживает и Литургика. Издаются труды авторитетных литургистов (например, трехтомное собрание трудов профессора Н.Д. Успенского, пятитомное собрание сочинений М. Арранца), переиздаются руководства известных дореволюционных авторов (протоиереев К. Никольского и Г. Дебольского, магистра В. Розанова и др.), выходят весьма содержательные статьи в «Православной энциклопедии», появляются новые интересные книги по литургической тематике (отметим, в частности, книгу Г.С. Битбунова «Двунадесятые праздники»). Тем не менее недостаток учебных и справочных пособий все же ощущается достаточно остро. ***

В православной традиции выделяется ряд праздников, превосходящих все другие праздники по своему статусу и степени торжественности богослужения и уступающих только Пасхе, которая как «праздников праздник» находится выше всех остальных. В современном Уставе насчитывается 17 великих праздников, из которых, в свою очередь, в особую подгруппу выделяются 12 праздников, названных в силу своего количества «двунадесятыми».



Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 430 с.

Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Содержание

Введение

Глава 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ

§ 1. Генезис понятия «двунадесятые праздники»

§ 2. Классификация двунадесятых праздников

§ 3. Сравнительный анализ богослужебных особенностей Господских и Богородичных праздников

§ 4. Предпразднство и попразднство: общая характеристика периодов

Глава 2. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Богослужебные особенности праздника

§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства

Глава 3. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Суббота и Неделя пред Воздвижением

§ 5. Служба на Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме

§ 6. Богослужебные особенности праздника

§ 7. Попразднство Воздвижения. Суббота и Неделя по Воздвижении

Глава 4. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Богослужебные особенности праздника

§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства

Глава 5. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

§ 1. Событие праздника

§ 2. История праздников Рождества Христова и Богоявления

§ 2.1. Установление праздника Богоявления и выделение из пего Рождества Христова

§ 2.2. Краткая история богослужения праздников Рождества Христова и Богоявления

§ 3. Подготовка к празднику Рождества Христова

§ 3.1. Начальный подготовительный период (до Недели святых праотец)

§ 3.2. Неделя святых праотец

§ 3.3. Суббота пред Рождеством Христовым

§ 3.4. Неделя святых отец

§ 3.5. Предпразднство Рождества Христова

§ 4. Богослужение в навечерие праздника

§ 4.1. Два варианта богослужений. Вопрос о посте в сочельник

§ 4.2. Великие часы и изобразительны

§ 4.3. Вечерня в соединении с литургией в седмичные дни (первый вариант)

§ 4.4. Литургия и великая вечерня в субботу или воскресенье (второй вариант)

§ 5. Богословие праздничных молитвословий

§ 6. Богослужебные особенности праздника

§ 7. Богослужебные особенности попразднства

§ 7.1. Общие особенности попразднства Рождества Христова.Суббота по Рождестве Христовом

§ 7.2. Собор Пресвятой Богородицы

§ 7.3. Неделя святых Богоотец

Глава 6. БОГОЯВЛЕНИЕ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Предпразднство Богоявления. Суббота и Неделя пред Богоявлением

§ 3. Богослужение в навечерие Богоявления

§ 3.1. Два варианта богослужений

§ 3.2. Великие часы и изобразительны

§ 3.3. Особенности великой вечерни праздника

§ 3.4. Великое освящение воды

§ 4. Богословие праздничных молитвословий

§ 5. Богослужебные особенности праздника

§ 6. Богослужебные особенности попразднства. Суббота и Неделя по Богоявлении

Глава 7. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Богослужебные особенности предпразднства. Марковы главы 1 февраля

§ 5. Богослужебные особенности праздника

§ 5.1. Особенности праздничного богослужения (вне периода Триоди)

§ 5.2. Марковы главы праздника Сретения Господня

§ 6. Богослужебные особенности попразднства

§ 6.1. Длительность периода попразднства в разных случаях

§ 6.2. Марковы главы, относящиеся к попразднству Сретения

§ 6.3. Марковы главы, относящиеся к отданию Сретения

Глава 8. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородице

§ 4.1. Особенности богослужения, если предпразднство случится в седмичный день Святой Четыредесятницы

§ 4.2. Марковы главы 24 марта: обзор

§ 5. Богослужение на праздник Благовещения Пресвятой Богородице

§ 5.1. Особенности службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы

§ 5.1.1. Великая вечерня накануне праздника

§ 5.1.2. Великое повечерие (кроме понедельника) и лития

§ 5.1.3. Утреня

§ 5.1.4. Часы и изобразительны

§ 5.1.5. Вечерня и литургия в сам праздник Благовещения

§ 5.2. Марковы главы праздника Благовещения Пресвятой Богородице

§ 5.2.1. Благовещение в субботы 3־ю или 4-ю Великого поста

§ 5.2.2. Благовещение в Неделю Крестопоклонную

§ 5.2.3. Благовещение в понедельник, среду или пятницу 4-й седмицы

§ 5.2.4. Благовещение в 4-ю или 5-ю Недели Великого поста

§ 5.2.5. Благовещение на 5-й седмице Великого поста

§ 5.2.6. Благовещение в Субботу Акафиста

§ 5.2.7. Благовещение в Лазареву субботу

§ 5.2.8. Благовещение в Неделю ваий

§ 5.2.9. Благовещение в первые три дня Страстной седмицы

§ 5.2.10. Благовещение в Великий Четверг

§ 5.2.11. Благовещение в Великую Пятницу

§ 5.2.12. Благовещение в Великую Субботу

§ 5.2.13. Кириопасха

§ 5.2.14. Благовещение в первые три дня Светлой седмицы

§ 6. Особенности в отдание праздника

§ 6.1. Повечерие и утреня на отдание Благовещения Пресвятой Богородице в седмичный день Святой Четыредесятницы

§ 6.2. Обзор Марковых глав, относящихся к отданию Благовещения Пресвятой Богородице

Глава 9. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Богослужебные особенности праздника

§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства

Глава 10. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

§ 1. Событие праздника

§ 2. Краткая история праздника

§ 3. Богословие праздничных молитвословий

§ 4. Богослужебные особенности праздника

§ 5. Богослужебные особенности предпразднства и попразднства

§ 5.1. Общая характеристика периодов пред- и попразднства Успения

§ 5.2. Праздник Нерукотворного Образа

§ 5.3. Чин Погребения Богоматери

Список использованной литературы и источников



Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 1 - Двунадесятые неподвижные праздники - Введение

Мы предлагаем читателям (и в особенности студентам духовных школ и священнослужителям) настоящее учебное пособие, в котором основное внимание уделено богослужебным особенностям праздников и периода Триоди, но также в необходимой степени говорится о богословии литургических текстов и рассматриваются вопросы, связанные с генезисом самих праздников и историческим развитием их богослужений. Еще раз вспомним, что наука Литургика включает в себя три области: Церковный Устав, историческую Литургику и Литургическое богословие. Сразу отметим, что основной акцент в нашем пособии сделан на Церковный Устав, где мы постараемся указать и разобрать все важнейшие особенности богослужений годичного круга. То есть этот аспект заявленной темы мы попытаемся раскрыть максимально глубоко, насколько позволяют рамки учебника. Наряду с этим мы намереваемся уделить достойное внимание историко-литургической и богословской части курса, однако здесь будет выбран «средний путь»: мы укажем основные исторические вехи развития праздников и богословские темы, в них отраженные. При этом мы не стремимся эти аспекты исчерпать полностью, но за более подробной информацией советуем обращаться к другим пособиям: по праздникам — к статьям в «Православной энциклопедии» и книгам серии «Христианские праздники» М.Н. Скабаллановича и Ю. Рубана, по периоду Постной Триоди — к одноименной книге И.А. Карабинова.

Несмотря на то что книга рассматривается в первую очередь как учебное пособие для духовных школ, автор надеется на доступность книги широкому читательскому кругу. Хочется верить, что каждый верующий христианин найдет для себя в книге то, что ему интересно и необходимо. Священнослужители, регенты и псаломщики, а также интересующиеся совершением богослужения, естественно, могут воспользоваться изложенными здесь уставными особенностями. Вместе с тем в книге есть параграфы, где излагаются суть, история празднуемого события и идейное содержание богослужения праздника. Эти фрагменты, надеемся, будут интересны не только клирикам, но и мирянам. Кроме того, эти же части могут использовать священнослужители при составлении проповеди. Скажем несколько слов относительно расположения тем в предлагаемом учебнике. Мы посчитали целесообразным сначала рассмотреть неподвижные праздники (двунадесятые Господские и Богородичные в порядке их следования в годовом богослужебном круге), а лишь затем период Триоди (от подготовительных недель пред Великим постом до Недели Всех святых, венчающей период Триоди Цветной). Такой порядок связан с установившейся традицией (и Г.И. Шиманский, и протоиерей К. Никольский, и другие литургисты также прежде рассматривают праздники, а только потом — Триодь). Однако если преподаватель (или просто любой читатель) посчитает оптимальным начать изучение голичного круга с периода Триоди, то он вполне может сначала обратиться ко 2-й части книги, а лишь потом вернуться к 1-й. Отметим важную деталь: если курс будет начат с двунадесятых праздников (с 1-й части), то изучение праздников Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородице имеет смысл включить в программу периода Триодей.

Важную часть знакомства с богослужением обоих праздников составляют Марковы главы Типикона; если читатель не знает ординарного чина богослужения дней Триоди, ему будет сложнее понять нюансы этих праздников при совпадении с особыми днями подвижного круга. Потому Сретение Господне лучше рассмотреть после ознакомления с особенностями богослужения на сырной седмице (т.к. этот праздник бывает не позднее Недели сыропустной), а праздник Благовещения — после изучения Светлой седмицы (т.к. он может случиться в период от четверга 3-й седмицы Великого поста до Светлой среды включительно). Наконец, еще одно важное замечание: в тексте книги мы неоднократно будем говорить об особенностях современной приходской практики в совершении конкретных богослужений или пении (чтении) определенных молитвословий (например, слова о том, что вечерня в Великую Пятницу во многих храмах совершается в 14.00, или то, что вторая катавасия по 9-й песни канона на праздники Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня в приходской практике почти всегда опускается). Сразу скажем, что такого рода указания следует воспринимать только как констатацию факта (!), а не как «руководство к действию». К примеру, совсем не обязательно петь только одну катавасию по 9-й песни канона на указанные выше праздники, имея в виду распространенность подобной практики, но по возможности можно спеть и обе катавасии (во всяком случае, при сокращенном исполнении катавасии все равно следует помнить о том, что требования Устава несколько иные).

В заключение следует сказать об особенностях исполь зования настоящей книги в учебном процессе. Объем книги достаточно велик, и для полного аудиторного усвоения ее содержания потребуется немало времени. Но, кажется, это не должно стать серьезной проблемой: во-первых, в новом учебном плане для духовных семинарий, предлагаемом Учебным комитетом Русской Православной Церкви, предусмотрено

большое количество часов на Литургику (этот план вступил в силу с сентября 2015 г.). Во-вторых, часть тем можно пропустить или предложить студентам для самостоятельного изучения, а имеющееся в распоряжении преподавателя аудиторное время употребить для усвоения важнейших тем, в первую очередь богослужебных особенностей праздников и периода Триоди.



Кашкин Алексей - Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и цветная Триоди

Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017 г. - 750 с.