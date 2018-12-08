Диаконские Ектении (diakonikav = диаконства)

Предварительное замечание: Слово "ектения" по-гречески дается одной ектении "Рцем вси" или "Помилуй нас, Боже" и оно происходит из наречия ejktenw'" — молиться протяжно: три "Господи, помилуй" вместо одного обычного.

Ектения "Рцем вси" или "Помилуй нас" по Матеос'у происходит из процессиональных литий. Она помещена после Евангелия в Литургии уже в рукописи Барберини 336 VIII века. В этой же самой рукописи говорится, что на Вечерне "после прокимна" и "Господи, помилуй" а на Утрене: "…после Трисвятого и прокимeна …диакон читает ектению, а другой — молитву оглашенных"; но текст священнической молитвы не дается ни для Вечерни, ни для Утрени. Во всяком случае ни в древней традиции, ни в других невизантийских обрядах не существует практики читать эту ектению перед отпустом оглашенных.

Самым важным элементом этой ектении был явно т. наз. "ответ" верующих: "Господи помилуй". Молитвы священника могло не быть и даже приглашения диакона ("Еще молимся") могли отсутствовать: церковь Божия молилась единогласно через древнее "Kuvrie ejlevhson". Эти "Господи помилуй" не следует считать чем-то заменяющим диаконскую ектению; наоборот, диаконская ектения прибавляется к этой древней практике молитвы "Кирие елейсон", чтобы помочь малобразованным христианам молиться более конкретно. (Это объяснение находится у сирийского автора VII в. Гавриила Катрая). До сих пор в своих ектениях диакон приглашает на молитву: "Помолимся" или "Просим", но молится народ. Священническая молитва как бы рекомендует перед Богом молитву верующих, но ее не заменяет.

Мирная ектения" по-гречески значит — sunapth; eijrhnikhv или просто ta; eijrhnikav. "Просительная ектения": synapth; tw'n aijthvsewn или aijthvsei". В настоящей работе мы будем называть ектении их русскими названиями: "Мирная ектения", "Просительная" и т. д. Надо еще заметить, что "Малая ектения" в древних рукописях не называется "малой", и что вообще, она не всегда начинается с "Паки и паки ", а часто с: "Миром Господу помолимся".

Михаил Арранц - Евхаристия Востока и Запада

Москва, 1999

Михаил Арранц - Евхаристия Востока и Запада - Содержание

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОБНОВЛЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО ЕВХАРИСТИИ

1-АЯ ЧАСТЬ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ XРИСТИАНСКОЙ АНАФОРЫ

1-1. СВИДЕТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗАВЕТА

1-2. ЕВРЕЙСКИЕ И ХРИСТИАНСКИЕ МОЛИТВЫ

1-3. УСЛОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ЕВРЕЙСКИХ БЕРАХОТ

1-4. СОКРАЩЕННЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ БЕРАХОТЫ

1-5. ОБЩИE ТЕМЫ ЕВРЕЙСКИХ БEРАХОТ И ВИЗАНТИЙСКИХ АНАФОР

2-АЯ ЧАСТЬ: ДРЕВНИЕ АНАФОРЫ

2-1. ДИДАХИ (ГЛ. IX)

2-2. АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ "ИППОЛИТА"

2-3. ЗАВЕЩАНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО IИСУСА ХРIСТА

2-4. ДРЕВНЯЯ ЧАСТЬ МЕСОПОТАМСКОЙ АНАФОРЫ

3-ЬЯ ЧАСТЬ: КЛАССИЧЕСКИЕ АНАФОРЫ

3-1. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ АНАФОРA

3-2. РИМСКAЯ АНАФОРA

3-3. МЕСОПОТАМСКАЯ АНАФОРА

3-5. АНАФОРА VIII-ОЙ КНИГИ АПОСТОЛЬСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

3-6. IЕРУСАЛИМСКАЯ АНАФОРА СВ.IАКОВА

3-7. СИРИЙСКАЯ АНАФОРА "ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ" И ВИЗАНТИЙСКАЯ "СВ.IОАННА ЗЛАТОУСТА"

3-8. АНАФОРЫ СВ.ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

3-9. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АНАФОРАХ

4-АЯ ЧАСТЬ: ВНЕАНАФОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТУРГИИ

4-1. ОБЩИЕ СХЕМЫ ЛИТУРГИИ

4-1-1. ДРЕВНИЕ ЕВХАРИСТИИ

4-1-2. ВОСТОЧНЫЕ ЛИГУРГИИ IV ВЕКА

4-1-3. ЛИТУРГИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

4-2. ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТУРГИИ

4-2-1. ПРОТЕСИС И ПРОСКОМИДИЯ

4-2-2. НАЧАЛО И КОНЕЦ ЛИТУРГИИ

4-2-3. ТРИ АНТИФОНА И ТРИСВЯТОЕ

4-2-4. ПРОКИМЕН

4-2-5. ЧТЕНИЯ

4-2-6. ДИАКОНСКИЕ ЕКТЕНИИ

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВСЕГО ОПЫТА

Михаил Арранц - Евхаристия Востока и Запада - Заключение

Заключение Об Ектениях

Если происхождение некоторых ектений легко объясняется исторически: т. н. первая "мирная ектения" и уже не существующая "мирная" перед Трисвятым, а также "сугубая ектения" сразу перед оглашенными, другие ектении имеют более древние корни и нам сегодня трудно объяснить их сокращения и особенно их повторения. Во всяком случае ектения — очень древний элемент, обеспечивающий существенное участие народа Божиего в молитве Церкви. Пренебрежение ектенией, как будто бы менее важным элементом службы, объясняется, вероятно, сильным монашеским духом, которым пропитан Типикон и вообще сегодняшнее богослужение. В древней церкви и даже в Константинополе средних веков к ектениям относились с большим уважением. Важным моментом приготовления оглашенных ко крещению был тот, когда в Великую Пятницу, после отречения от сатаны и сочетания Христу, оглашенные поднимали руки вверх, чтобы вместе с патриархом впервые участвовать в ектении и молиться о мире и о церкви.

Общеезаключение всего опыта (ЛДА, 1978 г.)

Наш опыт изложения исторического развития Литургии здесь заканчивается. Автор осознает границы своей работы. Не только конспекты, но и настоящие учебники по данной теме можно было бы написать во многих томах. Из Литургии мы старались объяснить некоторые элементы, которые, по нашему мнению, являются более актуальными, но все же оставили неосвещенными очень важные аспекты темы, как, например, развитие Литургии по рукописям после XI века. Об обрядах раздробления Хлеба, вливании теплоты и о самом причащении мы ничего не говорили. Об интересном чине проскомидии и о самом великом входе мы только упомянули. И о многом еще мы не сказали. Любознательный читатель найдет много в библиографии русской и иностранной, нами указанной в начале. Большая часть работы остается еще неоконченной или даже не начатой. Дай Бог, чтобы по примеру Дмитриевского и его школы, наша Академия смогла бы продолжить эту работу не только во имя чистой науки, но и для просвещения пастырей, с тем, чтобы они, в свою очередь, просвещали своих духовных чад.