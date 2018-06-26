Наконец, вопрос о служении Петра, рассмотренный также в рамках Папского комитета по историческим наукам (Симпозиум 1989 г.) и Конгрегации вероучения (1996 г.), был затронут в сообщениях и официальных диалогах, которые Католическая церковь вела с наиболее значительными представителями других церквей и церковных сообществ.

За годы, прошедшие после опубликования энциклики, деятельность Совета по единству сочеталась с тем богатым вкладом, который другие церкви и церковные сообщества внесли в изучение пожеланий, выраженных в Ut unum sint. Они стали предметом синтеза и глубоких размышлений на пленарной сессии Дикастерия (ноябрь 2001 г.). Кроме того, после опубликования энциклики в 1995 г. начался диалог с другими церквами и церковными сообществами на тему служения Петра в ее богословских и исторических аспектах. Он вызвал многочисленные отклики в экуменических кругах, а также положил начало разнообразным исследовательским инициативам в научных институтах и центрах.

Эта инициатива непосредственно связана с энцикликой Ut unum sint (Да будут все едино) (№ 95) и с заявлением папы Иоанна Павла II о необходимости изучать в сотрудничестве с другими христианами вопрос о служении Петра с целью «безусловно совместного поиска форм, в которых это служение может стать служением любви, признанным всеми сторонами».

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ И КАТОЛИЧЕСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I ВАТИКАНСКОГО СОБОРА Вальтер Каспер

СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка

К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос

ПРИМАТ ПАПЫ РИМСКОГО И ПЕНТАРХИЯ ПАТРИАРХОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ Власиос Фидас

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕТРЕ, ЕПИСКОПЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ. Направления историко-богословского прочтения

Витторино Гросси

I.Общая картина проблем,связанных с Петром

II. Некоторые направления историко-богословских исследований о Петре и Римской церкви

Заключение

РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА ВО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ Витторио Пери

«ПЕРВЕНСТВО ПЕТРА». РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА СОГЛАСНО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Канонико-экклезиологическая оценка. В. Николае Дурэ

ВОПРОС О ПЕРВЕНСТВЕ РИМА В ТРУДАХ СВ. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА Жан-Клод Ларше

I. Прерогативы, признаваемые за Римской церковью

II. Основания прерогатив, признаваемых за Римской церковью

III. Пределы и условия прерогатив, признаваемых за Римской церковью

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В СВЯЗИ С I ВАТИКАНСКИМ СОБОРОМ Герман Иозеф Поттмайер

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ Иоанн Зизиулас

Петрово служение - Диалог католиков и православных - Иоанн Зизиулас - Современные дискуссии о первенстве в православном богословии - Введение

Мне хотелось бы начать выражением глубокой благодарности за приглашение принять участие в этом симпозиуме. Разногласия о первенстве, возможно, наиболее важная экуменическая проблема. Современный папский документ Ut unum sint напоминает о серьезности проблемы и приглашает всех христиан к ее исследованию. Настоящая конференция предназначена быть частью такого исследования в ответ на приглашение Его Святейшества. Мы не можем не рассматривать это как позитивный знак серьезности, с которой Римско-католическая церковь подходит к проблеме церковного единства и открытости ко взглядам и позициям других христианских общин, включая, возможно, особым образом Православную церковь.

Вопрос первенства, несомненно, лежит в самом средоточии римско-католических и православных отношений. Исторически именно этот вопрос привел к постепенному отчуждению и окончательному разделению двух церквей. Беспрестанно, с трагического события 1054 г., вопрос о папском первенстве все больше и больше углублял и усиливал разделение между римо-католиками и православными, большую часть времени сопровождавшееся полемикой, психологически отягощавшей дебаты по данному вопросу. Обсуждение этого предмета, наконец, стало жарким спором, особенно во время и после I Ватиканского собора, и продолжало быть таковым вплоть до недавнего времени, когда был начат диалог любви и в дискуссиях между двумя сторонами возобладал более спокойный дух. В таком духе мы подходим к этому противоречивому вопросу сегодня, и мы должны продолжать до тех пор, пока не будут возобновляться сердечные дружественные отношения. Ведь мы не можем не продолжать наших дискуссий до тех пор, пока это не произойдет.

Меня попросили представить взгляды современных православных богословов по вопросу первенства. Это серьезная задача, и я сомневаюсь, что смогу выполнить ее удовлетворительным образом. Я лишь могу надеяться представить некоторые типичные примеры того, как современное православное богословие подходило к вопросу о первенстве в церкви в ответ на заявления римской церкви. Я ограничу себя некоторыми богословами XX века, поскольку они, кажется, представляют позиции, которые тем или иным образом доминируют в богословии. Я не буду следовать строгому хронологическому порядку, классифицируя различных богословов скорее согласно их позициям, нежели историческому периоду, в который они жили, хотя в большинстве случаев различные богословские позиции совпадают с определенным историческим периодом. Наконец, позвольте мне сказать о моей личной позиции в данном вопросе.

Существуют различные способы классификации взглядов современных православных богословов в вопросе первенства. То, каким образом я вижу вещи, ведет меня к следующей классификации:

(а) Имеется группа богословов, которые видят слабую, если вообще какую-либо, связь между первенством и природой церкви. Для них полномочия первенства есть вопрос bene esse, а не esse церкви, т. е. вопрос больше канонической, чем экклезиологической необходимости.

(в) Имеется группа богословов, которые рассматривают первенство в церкви как принадлежащее к esse церкви, т. е. как дело церковного, а не просто канонического порядка.

С помощью этой классификации мы попытаемся понять православную позицию в отношении первенства епископа Рима. Я глубоко уверен, что вопрос первенства - насущный не только в отношении заявлений епископа Рима, но и внутри самой Православной церкви.