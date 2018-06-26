Каспер - Петрово служение - Диалог католиков и православных
Кардинал Вальтер Каспер, председатель Папского совета по содействию христианскому единству (Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unita dei Cristiani) (далее -Совет по единству или Папский совет. - Прим. пер.), созвал 21-24 мая 2003 г. в Риме научный симпозиум на тему служения св. Петра.
Эта инициатива непосредственно связана с энцикликой Ut unum sint (Да будут все едино) (№ 95) и с заявлением папы Иоанна Павла II о необходимости изучать в сотрудничестве с другими христианами вопрос о служении Петра с целью «безусловно совместного поиска форм, в которых это служение может стать служением любви, признанным всеми сторонами».
За годы, прошедшие после опубликования энциклики, деятельность Совета по единству сочеталась с тем богатым вкладом, который другие церкви и церковные сообщества внесли в изучение пожеланий, выраженных в Ut unum sint. Они стали предметом синтеза и глубоких размышлений на пленарной сессии Дикастерия (ноябрь 2001 г.). Кроме того, после опубликования энциклики в 1995 г. начался диалог с другими церквами и церковными сообществами на тему служения Петра в ее богословских и исторических аспектах. Он вызвал многочисленные отклики в экуменических кругах, а также положил начало разнообразным исследовательским инициативам в научных институтах и центрах.
Наконец, вопрос о служении Петра, рассмотренный также в рамках Папского комитета по историческим наукам (Симпозиум 1989 г.) и Конгрегации вероучения (1996 г.), был затронут в сообщениях и официальных диалогах, которые Католическая церковь вела с наиболее значительными представителями других церквей и церковных сообществ.
Петрово служение - Диалог католиков и православных - Под ред. Вальтера Каспера
Серия «Диалог»
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 284 с.
ISBN 5-89647-113-0
Петрово служение - Диалог католиков и православных - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Список докладчиков
- Список православных делегатов симпозиума
- Список католических экспертов симпозиума
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ И КАТОЛИЧЕСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I ВАТИКАНСКОГО СОБОРА Вальтер Каспер
СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка
- Предварительные замечания
- 1 Симон, образец ученика
- 2 Служение Петра
- Выводы
- Резюме
- Обсуждение
К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос
- Введение
- 1 Герменевтические замечания
- 2 Первенство по Матфею (Мф 16:16-19)
- 3 Первенство по Павлу и Луке,
- 4 Первенство по другим новозаветным текстам
- Выводы
- Резюме
- Обсуждение
ПРИМАТ ПАПЫ РИМСКОГО И ПЕНТАРХИЯ ПАТРИАРХОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ Власиос Фидас
- 1 Эволюция управления и соборное сознание
- 2 Первенства чести и установление патриаршества....
- 3 Два различных понятия первенства
- 4 Каноническая совместимость
- Резюме
- Обсуждение
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕТРЕ, ЕПИСКОПЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ. Направления историко-богословского прочтения
Витторино Гросси
I.Общая картина проблем,связанных с Петром
- 1.Доступные источники
- Археологические памятники
- 2.Свидетельства в литературе
II. Некоторые направления историко-богословских исследований о Петре и Римской церкви
- 1 Петр — законный представитель «Нового Израиля»
- 2 Петр — мученик Римской церкви
- 3 Апостол Петр — основатель Римской церкви
- 4 Петр — епископ/папа Римской церкви: кафедра Петра (формирование богословия примата)
- 5 Петр — епископ «ecclesia principalis» латинских церквей
- 6 Римская церковь в посленикейский период. Патриархаты
- 7 Геласианский декрет. Римский документ (конец V — начало VI в.)
- 8 Триада: епископ Рима (= папа) — Римская церковь — апостол Петр
Заключение
- 1 Доникейский период
- 2 Посленикейский период
- 3 Период Средневековья
- 4 Новое время
- Резюме
- Обсуждение
РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА ВО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ Витторио Пери
- 1.Новизна и инновации (Kainotomiai, «традиции людей») в живой традиции Церкви
- 2.«Вселенская» власть Соборов и иерархии в ее исторических проявлениях
- 3.Синодальное иерархическое управление до IX века: вселенские «синергия», «согласие», «симфония»
- 4.Церковь как хор, оркестр, симфония переживаемой веры
- Резюме
- Обсуждение
«ПЕРВЕНСТВО ПЕТРА». РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА СОГЛАСНО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Канонико-экклезиологическая оценка. В. Николае Дурэ
- Предварительные замечания
- 1.Роль епископа Рима в свете текста диалога Папского совета по содействию христианскому единству
- 2.«Первенство Петра» и роль епископа Рима в христианском единстве согласно каноническому праву Вселенских соборов первого тысячелетия
- Вместо заключения
- Резюме
- Обсуждение
ВОПРОС О ПЕРВЕНСТВЕ РИМА В ТРУДАХ СВ. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА Жан-Клод Ларше
I. Прерогативы, признаваемые за Римской церковью
II. Основания прерогатив, признаваемых за Римской церковью
III. Пределы и условия прерогатив, признаваемых за Римской церковью
- 1.Позиция св. Максима в связи с историческими условиями, в которых он жил
- 2.Соборные и канонические основания первенства Римской церкви имеют первостепенное значение
- 3.Максим имел в виду прежде всего Римскую церковь, а не лично папу
- 4.Апостольское основание римской церкви одновременно относится к св. Петру и св. Павлу
- 5.Исповедание ортодоксальной веры и верность ей как критерий власти и авторитета
- 6.Принцип и начало единства церкви — не папа, а Христос
- 7.Кафоличность церкви - это не универсальность юрисдикции, власти и авторитета, но единодушное исповедание истинной веры
- 8.Вероучительный авторитет принадлежит традиции. Папа не безошибочен
- 9.Исповедание ортодоксальной (православной) веры как экклезиологический критерий
- Заключение
- Резюме
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В СВЯЗИ С I ВАТИКАНСКИМ СОБОРОМ Герман Иозеф Поттмайер
- 1 Современная дискуссия
- 2 Герменевтика догмата
- 3 Борьба между двумя концепциями Собора
- 4 Результаты современной дискуссии и исследования
- Резюме
- Обсуждение
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ Иоанн Зизиулас
- Введение
- 1. Первый среди равных, или первенство чести
- 2. Существует ли универсальное первенство?
- Выводы
- Резюме
- Обсуждение
Петрово служение - Диалог католиков и православных - Иоанн Зизиулас - Современные дискуссии о первенстве в православном богословии - Введение
Мне хотелось бы начать выражением глубокой благодарности за приглашение принять участие в этом симпозиуме. Разногласия о первенстве, возможно, наиболее важная экуменическая проблема. Современный папский документ Ut unum sint напоминает о серьезности проблемы и приглашает всех христиан к ее исследованию. Настоящая конференция предназначена быть частью такого исследования в ответ на приглашение Его Святейшества. Мы не можем не рассматривать это как позитивный знак серьезности, с которой Римско-католическая церковь подходит к проблеме церковного единства и открытости ко взглядам и позициям других христианских общин, включая, возможно, особым образом Православную церковь.
Вопрос первенства, несомненно, лежит в самом средоточии римско-католических и православных отношений. Исторически именно этот вопрос привел к постепенному отчуждению и окончательному разделению двух церквей. Беспрестанно, с трагического события 1054 г., вопрос о папском первенстве все больше и больше углублял и усиливал разделение между римо-католиками и православными, большую часть времени сопровождавшееся полемикой, психологически отягощавшей дебаты по данному вопросу. Обсуждение этого предмета, наконец, стало жарким спором, особенно во время и после I Ватиканского собора, и продолжало быть таковым вплоть до недавнего времени, когда был начат диалог любви и в дискуссиях между двумя сторонами возобладал более спокойный дух. В таком духе мы подходим к этому противоречивому вопросу сегодня, и мы должны продолжать до тех пор, пока не будут возобновляться сердечные дружественные отношения. Ведь мы не можем не продолжать наших дискуссий до тех пор, пока это не произойдет.
Меня попросили представить взгляды современных православных богословов по вопросу первенства. Это серьезная задача, и я сомневаюсь, что смогу выполнить ее удовлетворительным образом. Я лишь могу надеяться представить некоторые типичные примеры того, как современное православное богословие подходило к вопросу о первенстве в церкви в ответ на заявления римской церкви. Я ограничу себя некоторыми богословами XX века, поскольку они, кажется, представляют позиции, которые тем или иным образом доминируют в богословии. Я не буду следовать строгому хронологическому порядку, классифицируя различных богословов скорее согласно их позициям, нежели историческому периоду, в который они жили, хотя в большинстве случаев различные богословские позиции совпадают с определенным историческим периодом. Наконец, позвольте мне сказать о моей личной позиции в данном вопросе.
Существуют различные способы классификации взглядов современных православных богословов в вопросе первенства. То, каким образом я вижу вещи, ведет меня к следующей классификации:
(а) Имеется группа богословов, которые видят слабую, если вообще какую-либо, связь между первенством и природой церкви. Для них полномочия первенства есть вопрос bene esse, а не esse церкви, т. е. вопрос больше канонической, чем экклезиологической необходимости.
(в) Имеется группа богословов, которые рассматривают первенство в церкви как принадлежащее к esse церкви, т. е. как дело церковного, а не просто канонического порядка.
С помощью этой классификации мы попытаемся понять православную позицию в отношении первенства епископа Рима. Я глубоко уверен, что вопрос первенства - насущный не только в отношении заявлений епископа Рима, но и внутри самой Православной церкви.
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