Гилкрист - «Идите, научите...»
Проповедь Евангелия мусульманам — одна из самых сложных областей христианской деятельности. В последние два века, когда христиане призывали мусульман обратиться к Христу, чтобы снискать спасение, выяснилось одно важное обстоятельство: убедить мусульман признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем чрезвычайно трудно. В недалеком прошлом многие христианские миссии и отдельные проповедники предлагали различные методы, обеспечивающие успех христианского свидетельства мусульманам, иными словами, достижение на этом поприще желанной цели.
С любовью произнесенная проповедь, сравнительное богословие, разнообразные подходы, ориентированные на удовлетворение тех или иных потребностей мусульман, — вот лишь некоторые методы и приемы, которые считаются лучшими для действенного благовестия последователям ислама. Насаждение Церкви в мусульманской среде становится предметом богословских споров и исследований и зачастую осуществляется еще до того, как будет отдано предпочтение той или иной методике благовестия, главная цель которого — его плоды, причем по возможности столько, сколько понадобится для создания общин новообращенных из мусульман.
Гилкрист Джон - «Идите, научите...»
Пер. с англ.
Москва: Огнь, 2008, 238 с.
ISBN 978-5-94861-091-7
Гилкрист Джон - «Идите, научите...» - Содержание
Введение
Часть первая: Ветхий Завет. Отдельные лица и пророчества
1. Адам. Человек из персти, Человек с неба
2. Ева. Три великих сатанинских искушения
3. Ной. Первый проповедник правды
4. Авраам. Евангелие, которое возвещалось Аврааму
5. Исаак. Отражение любви Отца к Сыну
6. Иосиф. Символическое пришествие Спасителя
7. Моисей. Поразительный контраст закона и благодати
8. Давид. Пророчества смерти и воскресения
9. Соломон. Образ истинного Сына Давидова
10. Исаия. «Вот, отрок... избранный Мой...»
Часть вторая: Новый Завет. Господь и Спаситель
11. Иисус. Неповторимый в Библии и Коране
12. Сын Божий. Мессия, Дух и Слово
13. Иса аль-Масих. Мессия, Помазанник Божий
14. Божья Любовь. Отец, Сын и Святой Дух
15. Нузуль-и-Иса. Второе пришествие Иисуса
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