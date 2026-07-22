Гилкрист - «Идите, научите...»

Проповедь Евангелия мусульманам — одна из самых сложных областей христианской деятельности. В последние два века, когда христиане призывали мусульман обратиться к Христу, чтобы снискать спасение, выяснилось одно важное обстоятельство: убедить мусульман признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем чрезвычайно трудно. В недалеком прошлом многие христианские миссии и отдельные проповедники предлагали различные методы, обеспечивающие успех христианского свидетельства мусульманам, иными словами, достижение на этом поприще желанной цели.

С любовью произнесенная проповедь, сравнительное богословие, разнообразные подходы, ориентированные на удовлетворение тех или иных потребностей мусульман, — вот лишь некоторые методы и приемы, которые считаются лучшими для действенного благовестия последователям ислама. Насаждение Церкви в мусульманской среде становится предметом богословских споров и исследований и зачастую осуществляется еще до того, как будет отдано предпочтение той или иной методике благовестия, главная цель которого — его плоды, причем по возможности столько, сколько понадобится для создания общин новообращенных из мусульман.

Гилкрист Джон - «Идите, научите...»

Пер. с англ.

Москва: Огнь, 2008, 238 с.

ISBN 978-5-94861-091-7

Гилкрист Джон - «Идите, научите...» - Содержание

Введение

Часть первая: Ветхий Завет. Отдельные лица и пророчества

1. Адам. Человек из персти, Человек с неба

2. Ева. Три великих сатанинских искушения

3. Ной. Первый проповедник правды

4. Авраам. Евангелие, которое возвещалось Аврааму

5. Исаак. Отражение любви Отца к Сыну

6. Иосиф. Символическое пришествие Спасителя

7. Моисей. Поразительный контраст закона и благодати

8. Давид. Пророчества смерти и воскресения

9. Соломон. Образ истинного Сына Давидова

10. Исаия. «Вот, отрок... избранный Мой...»

Часть вторая: Новый Завет. Господь и Спаситель