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Гилкрист - «Идите, научите...»

Гилкрист - «Идите, научите...»
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, PROTESTANTISM, Theology

Проповедь Евангелия мусульманам — одна из самых сложных областей христианской деятельности. В последние два века, когда христиане призывали мусульман обратиться к Христу, чтобы снискать спасение, выяснилось одно важное обстоятельство: убедить мусульман признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем чрезвычайно трудно. В недалеком прошлом многие христианские миссии и отдельные проповедники предлагали различные методы, обеспечивающие успех христианского свидетельства мусульманам, иными словами, достижение на этом поприще желанной цели.

С любовью произнесенная проповедь, сравнительное богословие, разнообразные подходы, ориентированные на удовлетворение тех или иных потребностей мусульман, — вот лишь некоторые методы и приемы, которые считаются лучшими для действенного благовестия последователям ислама. Насаждение Церкви в мусульманской среде становится предметом богословских споров и исследований и зачастую осуществляется еще до того, как будет отдано предпочтение той или иной методике благовестия, главная цель которого — его плоды, причем по возможности столько, сколько понадобится для создания общин новообращенных из мусульман.

Гилкрист Джон - «Идите, научите...»

Пер. с англ.

Москва: Огнь, 2008, 238 с.

ISBN 978-5-94861-091-7

Гилкрист Джон - «Идите, научите...» - Содержание

Введение

Часть первая: Ветхий Завет. Отдельные лица и пророчества

  • 1. Адам. Человек из персти, Человек с неба

  • 2. Ева. Три великих сатанинских искушения

  • 3. Ной. Первый проповедник правды

  • 4. Авраам. Евангелие, которое возвещалось Аврааму

  • 5. Исаак. Отражение любви Отца к Сыну

  • 6. Иосиф. Символическое пришествие Спасителя

  • 7. Моисей. Поразительный контраст закона и благодати

  • 8. Давид. Пророчества смерти и воскресения

  • 9. Соломон. Образ истинного Сына Давидова

  • 10. Исаия. «Вот, отрок... избранный Мой...»

Часть вторая: Новый Завет. Господь и Спаситель

  • 11. Иисус. Неповторимый в Библии и Коране

  • 12. Сын Божий. Мессия, Дух и Слово

  • 13. Иса аль-Масих. Мессия, Помазанник Божий

  • 14. Божья Любовь. Отец, Сын и Святой Дух

  • 15. Нузуль-и-Иса. Второе пришествие Иисуса

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 22.07.2026
Author brat Andron
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