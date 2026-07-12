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де Грааф - Царь Давид

де Грааф - Царь Давид
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Эта книга пересказывает поздние и трагические страницы истории царя Давида: его падение, покаяние, семейные бедствия, мятеж Авессалома, возвращение в Иерусалим и последние наставления Соломону. В центре повествования стоит не только величие Давида как царя, но и его духовная уязвимость: человек, любящий Бога, может согрешить тяжко, но путь к восстановлению проходит через признание вины, покаяние и доверие Божьему милосердию.

Автор показывает Давида не идеализированным героем, а живым человеком, которого Бог наставляет через пророков, обстоятельства, друзей, врагов, утраты и собственные ошибки. Поэтому книга помогает детям и взрослым увидеть в библейской истории важные духовные темы: опасность греха, тяжесть последствий, силу прощения, верность Божьего избрания и необходимость передать следующему поколению жизнь в послушании Господу.

де Грааф Анна – Царь Давид – Бог наставляет и хранит Давида

Пер. и лит. обработка М. Торчинской; худож. Х. Перес Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 30 с.: цв. ил. – (Серия «Библейские истории».)
ISBN 978-5-89355-548-6

де Грааф Анна – Царь Давид – Содержание

  • Проступок Давида

    • Сам себе враг

    • Искушение Давида

    • Убийство Урии

    • Бог прощает Давида

    • Семейный разлад

  • Авессалом, сын Давида

    • Давид прощает Авессалома

    • Авессалом рвётся к трону

    • Опять в бегах

    • Во вражеском стане

    • Два советника

    • Смерть Авессалома

    • Давид возвращается в Иерусалим

    • Коварство Иоава

    • Воссоединение народа

    • Лучшие люди Давида

    • Давид возносит Богу благодарность

    • Мечта о Храме

    • Прощальные слова Давида

Views 28
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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