де Грааф - Царь Давид
Эта книга пересказывает поздние и трагические страницы истории царя Давида: его падение, покаяние, семейные бедствия, мятеж Авессалома, возвращение в Иерусалим и последние наставления Соломону. В центре повествования стоит не только величие Давида как царя, но и его духовная уязвимость: человек, любящий Бога, может согрешить тяжко, но путь к восстановлению проходит через признание вины, покаяние и доверие Божьему милосердию.
Автор показывает Давида не идеализированным героем, а живым человеком, которого Бог наставляет через пророков, обстоятельства, друзей, врагов, утраты и собственные ошибки. Поэтому книга помогает детям и взрослым увидеть в библейской истории важные духовные темы: опасность греха, тяжесть последствий, силу прощения, верность Божьего избрания и необходимость передать следующему поколению жизнь в послушании Господу.
де Грааф Анна – Царь Давид – Бог наставляет и хранит Давида
Пер. и лит. обработка М. Торчинской; худож. Х. Перес Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 30 с.: цв. ил. – (Серия «Библейские истории».)
ISBN 978-5-89355-548-6
де Грааф Анна – Царь Давид – Содержание
Проступок Давида
Сам себе враг
Искушение Давида
Убийство Урии
Бог прощает Давида
Семейный разлад
Авессалом, сын Давида
Давид прощает Авессалома
Авессалом рвётся к трону
Опять в бегах
Во вражеском стане
Два советника
Смерть Авессалома
Давид возвращается в Иерусалим
Коварство Иоава
Воссоединение народа
Лучшие люди Давида
Давид возносит Богу благодарность
Мечта о Храме
Прощальные слова Давида
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