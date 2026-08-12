Печально то, что зачастую верующий — чужой своему собственному сердцу и неправильно понимает Провидение. И все же у Бога, по Его милости, есть тысячи ключей Провидения к замку человеческого сердца, посредством которых Он пылко к нему обращается и открывает его (Ос.2:14). Как правило, церковь возрастает благодаря гонениям. Так и каждое Божье дитя, как правило, становится лучше в испытаниях и страданиях. Действия сокрушающего Провидения имеют свойство открывать и прояснять Божью реальность, и, освященные Духом, они обычно приводят к возрастанию в благодати. Благоденствие часто заглушает и притупляет духовные чувства (Втор. 6:8), тогда как очистительный огонь бедствий испытывает и исправляет сердце, возвращая блуждающую душу ко Христу. Как Иоав дважды отказывался прийти к Авессалому, но пришел сразу же, когда загорелось его поле, так и Бог жжет нас бедствиями и стрелами, чтобы нам ничего не оставалось, как только прийти к Нему (2 Цар. 14:29-31). Как блудный сын сначала пришел в себя, а потом вернулся к отцу, так обычно и верующему нужно осознать свое бедственное положение в Божьем свете прежде, чем наступит обновление покаяния и послушной веры во Христа. Замысел Вседержителя — посылать стрелы из Своего колчана, чтобы они проникали глубоко в сердце и пробуждали дремлющего святого к большему самопознанию, чтобы затем привести его к большей верности Христу, как Высшему Благу души.

Рон Харрис - Стрелы Вседержителя

Киев: ППВФ, "Рука допомоги", 2010. — 436 с.

ISBN 978-966-651-456-4

Рон Харрис - Стрелы Вседержителя - Содержание

Читателю-христианину

Предисловие

Часть І. Душа под ударами стрел

Глава 1. Природа стрел

Глава 2. Переживание стрел

Глава 3. Смятение под градом стрел

Глава 4. Особое искушение в период стрел

Глава 5. Происхождение стрел

Глава 6. Мишень для стрел

Глава 7. Великая ревность стрел

Глава 8. Великий замысел Лучника

Глава 9. Ответственность души в период стрел

Часть ІІ. Духовные упражнения в ответ на стрелы

Глава 10. Принимать стрелы

Глава 11. Смотреть сквозь стрелы

Глава 12. Изучать стратегии сатаны в стрелах

Глава 13. Понимать работу стрел

Глава 14. Использовать Божьи средства в ответ на стрелы

Глава 15. Слышать голос стрел

Глава 16. Собирать сокровища Лучника в стрелах

Глава 17. Практиковать сыновние добродетели под ударами стрел

Глава 18. Пробуждать устремления в ответ на стрелы

Глава 19. Исповедовать веру под ударами стрел

Часть III. Принципы толкования

Глава 20. Нравственная дилемма под ударами стрел

Глава 21. Путь вверх лежит через путь вниз

Заключение

Приложения