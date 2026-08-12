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Харрис - Стрелы Вседержителя

Харрис - Стрелы Вседержителя
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Ресурсы для библейского душепопечения (7 books)

Печально то, что зачастую верующий — чужой своему собственному сердцу и неправильно понимает Провидение. И все же у Бога, по Его милости, есть тысячи ключей Провидения к замку человеческого сердца, посредством которых Он пылко к нему обращается и открывает его (Ос.2:14). Как правило, церковь возрастает благодаря гонениям. Так и каждое Божье дитя, как правило, становится лучше в испытаниях и страданиях. Действия сокрушающего Провидения имеют свойство открывать и прояснять Божью реальность, и, освященные Духом, они обычно приводят к возрастанию в благодати. Благоденствие часто заглушает и притупляет духовные чувства (Втор. 6:8), тогда как очистительный огонь бедствий испытывает и исправляет сердце, возвращая блуждающую душу ко Христу. Как Иоав дважды отказывался прийти к Авессалому, но пришел сразу же, когда загорелось его поле, так и Бог жжет нас бедствиями и стрелами, чтобы нам ничего не оставалось, как только прийти к Нему (2 Цар. 14:29-31). Как блудный сын сначала пришел в себя, а потом вернулся к отцу, так обычно и верующему нужно осознать свое бедственное положение в Божьем свете прежде, чем наступит обновление покаяния и послушной веры во Христа. Замысел Вседержителя — посылать стрелы из Своего колчана, чтобы они проникали глубоко в сердце и пробуждали дремлющего святого к большему самопознанию, чтобы затем привести его к большей верности Христу, как Высшему Благу души.

Рон Харрис - Стрелы Вседержителя

Киев: ППВФ, "Рука допомоги", 2010. — 436 с.

ISBN 978-966-651-456-4

Рон Харрис - Стрелы Вседержителя - Содержание

Читателю-христианину

Предисловие

Часть І. Душа под ударами стрел

  • Глава 1. Природа стрел

  • Глава 2. Переживание стрел

  • Глава 3. Смятение под градом стрел

  • Глава 4. Особое искушение в период стрел

  • Глава 5. Происхождение стрел

  • Глава 6. Мишень для стрел

  • Глава 7. Великая ревность стрел

  • Глава 8. Великий замысел Лучника

  • Глава 9. Ответственность души в период стрел

Часть ІІ. Духовные упражнения в ответ на стрелы

  • Глава 10. Принимать стрелы

  • Глава 11. Смотреть сквозь стрелы

  • Глава 12. Изучать стратегии сатаны в стрелах

  • Глава 13. Понимать работу стрел

  • Глава 14. Использовать Божьи средства в ответ на стрелы

  • Глава 15. Слышать голос стрел

  • Глава 16. Собирать сокровища Лучника в стрелах

  • Глава 17. Практиковать сыновние добродетели под ударами стрел

  • Глава 18. Пробуждать устремления в ответ на стрелы

  • Глава 19. Исповедовать веру под ударами стрел

Часть III. Принципы толкования

  • Глава 20. Нравственная дилемма под ударами стрел

  • Глава 21. Путь вверх лежит через путь вниз

Заключение

Приложения

  • Приложение 1. Архитектоническая структура книги Иова

  • Приложение 2. Библейское мышление о благодарите душах

  • Приложение 3. Наша нравственная драма

  • Приложение 4. Блок-схема "Дилемма сердца

  • Приложение 5. Библейский указатель

  • Приложение 6. Тематический указатель

  • Приложение 7. Цитата для размышления и обновления ума

Views 38
Rating 4.0 / 5
Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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