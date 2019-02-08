Книга Николаева "Восточный обряд" особенно ценна потому, что она составлена не из обывательских впечатлений и переживаний, всегда личных и потому небеспристрастных, а на основании документов. Из накопленных в течение долгого ряда лет фактов, непосредственных впечатлений, вырезок из польских газет, итальянских католических журналов, официальных распоряжений Рима, разбросанных повсюду в повременных изданиях и потому уже забытых, К. Николаевым восстановлен любопытный и очень поучительный исторический фильм, из которого выявляется вся сущность "восточного обряда", как пропагандистского средства Рима. Кроме того книга воссоздает яркую картину нескольких печальных "обращений" православных священников в латинство, и обратное затем их движение к Православию. Одной из интересных и поучительных подробностей этой книги является соревнование римских сторонников "восточного обряда" с польскими методами чистого обращения в католичество. Как оказывается, польские иерархи и администраторы боялись в "восточном обряде" средства русификации, что в глазах имперской политики Рима не могло не казаться мелочным провинциализмом. Своей документированностью эта книга убеждает и заставляет помнить о непрекращающейся опасности обращения простодушных людей в католичество при помощи таких средств, как "византийский обряд", стилизация под русский быт, игра на национальном романтизме. Рим не забыл и никогда не может забыть своей главной цели —. обратить в латинство, подчинить себе, заставить признать первое и основное требование, предъявляемое к некатоликам: прежде всего подчиниться римскому престолу. Книгу К. Н. Николаева надо признать очень удачной и ценной именно как напоминание всем нам о непрекращающейся опасности римокатолических обращений всех растерявшихся, всех малодушных, всех малосведующих людей. Надо помнить, что за словами о любви Римского Первосвященника скрывается желание подчинить себе; что за желанием "взаимного ознакомления" и "сближения" стоит единая цель —. обращение в католицизм; что так называемый "восточный обряд" вовсе не есть какая-то незначительная внешняя ритуальная подробность. Здесь не может быть "все равно" или "это совсем не важно", это "только внешнее". "Восточный обряд" — большая и реальная опасность для наших детей, наших простецов, наших малоцерковных людей. Опасность и потому, что он покоится на неискренности. Сергеевское подворье. Ноябрь 1948 года. Профессор Архимандрит, КИПРИАН.

Константин Николаевич Николаев - Восточный обряд

1950 YMC A-PRESS, ПАРИЖ

Константин Николаев - Восточный обряд - Содержание

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН. — ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Католическая Церковь и Власть в России

ГЛАВА ВТОРАЯ. Борьба папства за светскую власть и со светской властью

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Русский Католицизм.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. На рубеже России.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Старые пути и новые средства.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Римская поэзия и польская проза

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Разрушительная любовь

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Удар 1929 года.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Разрыв.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Будни Восточного обряда.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Накануне катастрофы.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Катастрофа.

СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

ИСТОЧНИКИ

Константин Николаев - Восточный обряд - От автора Окончательный разрыв между Константинополем и Римом, известный под именем "разделения церквей", является бесспорно самым сильным потрясением, которое Христианство пережило за всю свою многовековую историю. Не надо забывать уроков прошлого и думать, что этот разрыв произошел неожиданно или что несогласия двух первенствующих престолов Востока и Запада возникли только в конце первого тысячелетия. Ее следует упускать из виду все те исторические, канонические и политические подробности, которые постепенно подготовляли отделение латинства от Православия и создали невозможным дальнейшее общение. Единение христианского мира и единение христианских церквей повелительно диктуются всем ходом всемирной истории. Православный мир это давно ощущает, но он считает, что это единение может произойти только в путях взаимного понимания и любви. Окончательный разрыв между Константинополем и Римом, известный под именем "разделения церквей", является бесспорно самым сильным потрясением, которое Христианство пережило за всю свою многовековую историю.Единение христианского мира и единение христианских церквей повелительно диктуются всем ходом всемирной истории. Православный мир это давно ощущает, но он считает, что это единение может произойти только в путях взаимного понимания и любви.



В настоящий момент нет места для чьей-либо гордости, а есть место для сознания взаимных ошибок и поисков истинного пути для возвращения к церковному единству. Это церковное единство явится духовным единством всего человечества западной культуры, к которой принадлежит и Россия с ее оригинальным и глубоким содержанием духовной жизни.

Вместе с тем должно быть покончено с теми утверждениями, которыми до сих пор пользуются униатские писатели. В небольшой брошюре по поводу 350-летнего юбилея Брестской унии некий Петр Исаев утверждает:



«Будущее церковной унии вообще зависит от политического будущего Украины. Если Украина окажется подъ влиянием западной Европы и западная культура там постепенно восторжествует, то вместе с этой культурою постепенно и добровольно восторжествуют и западные церковные влияния. (В случае же, если Украина останется в сфере московско-азиатской культуры на длинное время, то там вообще уничтожат всякую церковь, всякую Украину, оставивши, в крайнем случае, на карте ее имя» (23).



Этой мысли можно противопоставить иную и эта иная мысль является и творческой, и созидательной.



Русская культура не является культурой московской и азиатской. Это есть культура, где преломились и выявились начала и запада, и востока. Борьба с безбожием и с коммунизмом есть общая задача человечества и в этом залог того, что в полной мере возродится после общих страданий западно-европейская христианская культура, которая обнимает собою и Россию, и тогда Украина станет реальностью, опираясь на украинский народ, общего этнического корня с народом русским, на православную церковь, которая в течение веков не только духовно окормляла народ, создавший величайшее государство в мире, но и утвердила величайшую по богатству и разнообразию общерусскую культуру.



Июль, 1948 года.

Бавария