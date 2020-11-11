Новая Византийская библиотека. Источники

Преподобный Ефрем Сирин не случайно назван пророком сирийцев. Во-первых, он является достаточно таинственным автором, его произведения глубоки и находятся, по выражению С.С. Аверинцева, «между изъяснением и прикровением». Во-вторых, как древний пророк, он оставил все и пошел за Господом. Он ушел из дома своего отца - языческого жреца и стал христианином, а затем - монахом. Преподобный Ефрем сблизился со святителем Иаковом Нисибинским, был его другом и верным помощником. Вместе с ним он пережил осаду Нисибина в 351 году, когда город был спасен от захвата персами молитвами праведного епископа Иакова и мужеством его защитников. Однако преподобному Ефрему пришлось оставить Нисибин, перешедший к персам по мирному договору 363 года. Святой переселился в Эдессу, где наставлял ко спасению мирян и «дочерей завета» - местных монахинь. В Эдессе он мирно скончался в 373 году в сане диакона.

Существуют споры относительно творческого наследия прп. Ефрема. Тот прп. Ефрем, к которому привык русский читатель, начиная с XII века, является т. н. Ефремом Греческим, который может быть одним лицом с сирийским Ефремом, а может и не быть. По крайней мере, исследователи почти не находят общих точек Ефрема Сирина «сирийского» и Ефрема «греческого».

От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика

(Новая Византийская библиотека. Источники)

СПб.: Алетейя, 2020. - 404 с.

ISBN 978-5-00165-157-4

От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика - Содержание

А.Н. Ужанков - Тропой Аверинцева

ПОЭЗИЯ ВОСТОКА

ДОНИКЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

О Евхаристическом гимне третьего века

Гимн Троице как возможный однопеснец

Гимн святой Феклы из «Пира десяти дев»

ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Гимны прп. Ефрема Сирина

Первый гимн на Богоявление

Гимны в честь сорока Севастийских мучеников

Гимны Григория Богослова

Бог, превышающий все («Гимн к Богу»)

Вечерний гимн

НАСЛЕДИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Кондаки прп. Романа Сладкопевца

Кондак на Рождество Богородицы

Кондак на Богоявление

Кондак на Иосифа

Кондак на распятие Господа

Кондак в честь св. праведного Иоанна Предтечи

НАСЛЕДИЕ ИЕРУСАЛИМА

Воскресение Христово видевше

Стихиры и каноны из Иадгари

Древний Рождественский канон

Об Иерусалимской утрене Великого Вторника

Четверопеснец Великой Субботы

Скинией явилась Блаженная Мария небес и земли (древнейшая служба Благовещения)

Кто постиг как вознесся Господь Бог наш (древнейшая служба Вознесения)

«Духом Святым Ты апостолов исполнил днесь» (древнейшая служба Пятидесятницы)

Древнейшая служба мученикам

«Эммануил ученикам явил Царствие Свое» (древнейшая служба Преображения)

Древнейший канон Успению

Богословие мученичества в ранней Грузинской гимнографии (служба св. Або Тбилисскому)

Ямбические каноны прп. Иоанна Дамаскина

Второй канон Богоявления

Второй канон Пятидесятницы

Древнейший канон Константину Великому

СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ ЭПОХА IX-XI вв.

О неизвестной службе Святителю Николаю

О службе Императору Никифору и параллелях со службой св. Борису и Глебу

Благодарственная молитва по причащении прп. Симеона Метафраста

НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ. ВОСТОЧНЫЙ ЭПИЛОГ

Похвала святому князю Лазарю

ПОЭЗИЯ ЗАПАДА

Пруденций. Рождественский гимн

«МУСПИЛЛИ» - древнегерманская поэма о Страшном Суде

Гибель Содома в древнегерманской поэзии (Саксонский фрагмент из Бытия)

«ГЕЛИАНД»

Пролог. Явление Архангела Гавриила Захарии

Благовещение

Крещение Господне

Секвенция святой Евлалии

БИБЛИОГРАФИЯ

От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика - Кондак на Рождество Богородицы

Источник этого кондака - т. н. «Протоевангелие Иакова», текст, созданный не позднее II века в среде иерусалимских христиан. Из него позаимствованы истории об отвержении даров праведного Иоакима, его молитве на горе, скорби праведной Анны в саду, пире, устроенном Иоакимом в честь рождения Пресвятой Богородицы, и, наконец, рассказ о Введении Пресвятой Богородицы во храм. Первоначальный праздник Рождества Богородицы, введенный в Константинополе в первой половине VI в. при св. императоре Юстиниане, подразумевал также и воспоминание Введения во храм. Кондак на Рождество Богородицы мог быть написан преподобным Романом между 527 и 548 гг., поскольку в нем говорится как минимум о двух благоверных царях, т. е. о святых Юстиниане и Феодоре. Поскольку святая царица Феодора скончалась в 548 г., именно этот год является верхней датирующей границей написания кондака.

Богословие кондака говорит о Рождестве Богородицы как о всемирной радости, освобождении человечества от бесплодия, тления, смерти и погибели. Рождество Богородицы - торжество жизни и святости, ибо рождается Всесвященный Храм Бога и Творца и Питательница Жизни нашей, то есть Иисуса Христа.

Переводчик постарался по возможности точно передать стихотворный размер оригинала, который написан достаточно сложным стихом, подразумевающим как определенное количество слогов не только в каждом стихе, но и его отрезке, так и соответственный порядок ударений.

Песнь Романа (кондак на Рождество)

Самогласен:

Иоаким и Анна поношения безчадства

и Адам и Ева от истления смерти

освободились, Пречиста, в святом Твоем Рождестве.

Его совершает и сей народ Твой,

от вины прегрешений он избавлен, взывая:

«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея». Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия Иоакима же и Анны воспринято.

И вошло во уши Господа, и произрастило Плод животворный для мира. Ведь на горе совершал он молитву, она же поношенье в саду переносила, но со радостию

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя, ибо Ты - рожденный Храм всесвященнейший?

Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.

И принятой была от святого молитва, после же чревоношенья радость в сем мире преблаженная бысть.

Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он, ведь не хотели воспринять его священники

от неплодного и семя неимущему, и средь Израиля сынов Иоаким был отвержен,

но пришел он потом, и привел с собою Деву с дарами благодаренья вместе со Анной, ибо, радуясь днесь,

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.