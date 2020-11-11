От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира
Новая Византийская библиотека. Источники
Преподобный Ефрем Сирин не случайно назван пророком сирийцев. Во-первых, он является достаточно таинственным автором, его произведения глубоки и находятся, по выражению С.С. Аверинцева, «между изъяснением и прикровением». Во-вторых, как древний пророк, он оставил все и пошел за Господом. Он ушел из дома своего отца - языческого жреца и стал христианином, а затем - монахом. Преподобный Ефрем сблизился со святителем Иаковом Нисибинским, был его другом и верным помощником. Вместе с ним он пережил осаду Нисибина в 351 году, когда город был спасен от захвата персами молитвами праведного епископа Иакова и мужеством его защитников. Однако преподобному Ефрему пришлось оставить Нисибин, перешедший к персам по мирному договору 363 года. Святой переселился в Эдессу, где наставлял ко спасению мирян и «дочерей завета» - местных монахинь. В Эдессе он мирно скончался в 373 году в сане диакона.
Существуют споры относительно творческого наследия прп. Ефрема. Тот прп. Ефрем, к которому привык русский читатель, начиная с XII века, является т. н. Ефремом Греческим, который может быть одним лицом с сирийским Ефремом, а может и не быть. По крайней мере, исследователи почти не находят общих точек Ефрема Сирина «сирийского» и Ефрема «греческого».
От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика
(Новая Византийская библиотека. Источники)
СПб.: Алетейя, 2020. - 404 с.
ISBN 978-5-00165-157-4
От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика - Содержание
А.Н. Ужанков - Тропой Аверинцева
ПОЭЗИЯ ВОСТОКА
ДОНИКЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
- О Евхаристическом гимне третьего века
- Гимн Троице как возможный однопеснец
- Гимн святой Феклы из «Пира десяти дев»
ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Гимны прп. Ефрема Сирина
- Первый гимн на Богоявление
- Гимны в честь сорока Севастийских мучеников
- Гимны Григория Богослова
- Бог, превышающий все («Гимн к Богу»)
- Вечерний гимн
НАСЛЕДИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
- Кондаки прп. Романа Сладкопевца
- Кондак на Рождество Богородицы
- Кондак на Богоявление
- Кондак на Иосифа
- Кондак на распятие Господа
- Кондак в честь св. праведного Иоанна Предтечи
НАСЛЕДИЕ ИЕРУСАЛИМА
- Воскресение Христово видевше
- Стихиры и каноны из Иадгари
- Древний Рождественский канон
- Об Иерусалимской утрене Великого Вторника
- Четверопеснец Великой Субботы
- Скинией явилась Блаженная Мария небес и земли (древнейшая служба Благовещения)
- Кто постиг как вознесся Господь Бог наш (древнейшая служба Вознесения)
- «Духом Святым Ты апостолов исполнил днесь» (древнейшая служба Пятидесятницы)
- Древнейшая служба мученикам
- «Эммануил ученикам явил Царствие Свое» (древнейшая служба Преображения)
- Древнейший канон Успению
- Богословие мученичества в ранней Грузинской гимнографии (служба св. Або Тбилисскому)
- Ямбические каноны прп. Иоанна Дамаскина
- Второй канон Богоявления
- Второй канон Пятидесятницы
- Древнейший канон Константину Великому
СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ ЭПОХА IX-XI вв.
- О неизвестной службе Святителю Николаю
- О службе Императору Никифору и параллелях со службой св. Борису и Глебу
- Благодарственная молитва по причащении прп. Симеона Метафраста
НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ. ВОСТОЧНЫЙ ЭПИЛОГ
- Похвала святому князю Лазарю
ПОЭЗИЯ ЗАПАДА
- Пруденций. Рождественский гимн
«МУСПИЛЛИ» - древнегерманская поэма о Страшном Суде
- Гибель Содома в древнегерманской поэзии (Саксонский фрагмент из Бытия)
«ГЕЛИАНД»
- Пролог. Явление Архангела Гавриила Захарии
- Благовещение
- Крещение Господне
- Секвенция святой Евлалии
БИБЛИОГРАФИЯ
От Евфрата до берегов Ла-Манша. Церковь и Лира: церковная поэзия Востока и Запада в переводах Владимира Василика - Кондак на Рождество Богородицы
Источник этого кондака - т. н. «Протоевангелие Иакова», текст, созданный не позднее II века в среде иерусалимских христиан. Из него позаимствованы истории об отвержении даров праведного Иоакима, его молитве на горе, скорби праведной Анны в саду, пире, устроенном Иоакимом в честь рождения Пресвятой Богородицы, и, наконец, рассказ о Введении Пресвятой Богородицы во храм. Первоначальный праздник Рождества Богородицы, введенный в Константинополе в первой половине VI в. при св. императоре Юстиниане, подразумевал также и воспоминание Введения во храм. Кондак на Рождество Богородицы мог быть написан преподобным Романом между 527 и 548 гг., поскольку в нем говорится как минимум о двух благоверных царях, т. е. о святых Юстиниане и Феодоре. Поскольку святая царица Феодора скончалась в 548 г., именно этот год является верхней датирующей границей написания кондака.
Богословие кондака говорит о Рождестве Богородицы как о всемирной радости, освобождении человечества от бесплодия, тления, смерти и погибели. Рождество Богородицы - торжество жизни и святости, ибо рождается Всесвященный Храм Бога и Творца и Питательница Жизни нашей, то есть Иисуса Христа.
Переводчик постарался по возможности точно передать стихотворный размер оригинала, который написан достаточно сложным стихом, подразумевающим как определенное количество слогов не только в каждом стихе, но и его отрезке, так и соответственный порядок ударений.
Песнь Романа (кондак на Рождество)
Самогласен:
Иоаким и Анна поношения безчадства
и Адам и Ева от истления смерти
освободились, Пречиста, в святом Твоем Рождестве.
Его совершает и сей народ Твой,
от вины прегрешений он избавлен, взывая:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея». Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия Иоакима же и Анны воспринято.
И вошло во уши Господа, и произрастило Плод животворный для мира. Ведь на горе совершал он молитву, она же поношенье в саду переносила, но со радостию
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя, ибо Ты - рожденный Храм всесвященнейший?
Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.
И принятой была от святого молитва, после же чревоношенья радость в сем мире преблаженная бысть.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он, ведь не хотели воспринять его священники
от неплодного и семя неимущему, и средь Израиля сынов Иоаким был отвержен,
но пришел он потом, и привел с собою Деву с дарами благодаренья вместе со Анной, ибо, радуясь днесь,
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
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