Развитие арианского кризиса было обусловлено формированием в процессе межцерковной коммуникации устойчивых конфликтных полей, которые могут быть описаны с помощью ряда оппозиций: 1) ортодоксия - ересь, 2) Восток - Запад, 3) священство - царство. В реальной практике церковного общения первая оппозиция реализовывалась в конфронтации обширных и неустойчивых течений, внутри которых формировались небольшие консолидированные микрогруппы. При этом представители самих противоборствующих течений претендовали на то, что именно их позиция, в силу одобрения ее на церковных соборах разного уровня, являет собой общецерковный или региональный (общезападный, общевосточный) консенсус.

Противники же этого консенсуса являются еретиками или раскольниками. Таким образом, арианский кризис привел к формированию в церковной жизни оппозиции Запад - Восток, при всей неопределенности социокультурного содержания этих понятий. В противостояние течений вынуждены были вмешиваться императоры, поскольку церковные нестроения представляли существенную угрозу для общественного порядка. При этом императорам приходилось принимать сторону одной из противоборствующих групп или пытаться заставить их примириться между собой. Подобные действия государственной власти зачастую интерпретировались как насильственные и незаконные, хотя нужно учитывать, что соборные решения о низложении тех или иных епископов в принципе невозможно было реализовать без государственной поддержки.

Захаров Георгий - Внешняя коммуникация и богословская традиция Римской Церкви в эпоху арианских споров

М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 320 с.

ISBN 978-5-7429-1172-2

Захаров Георгий - Внешняя коммуникация и богословская традиция Римской Церкви в эпоху арианских споров - Оглавление

Введение

ГЛАВА I. Общие тенденции развития межцерковной коммуникации в раннехристианский период

1. Генезис церковного строя

2. Римский престол в экклезиологической традиции и церковном общении доникейского периода

3. Взаимоотношения епископата и императорской власти в IV в

4. Арианский кризис как конфронтация церковных течений

5. Арианский кризис как столкновение Востока и Запада

ГЛАВА II. Римский престол и кризис церковного общения в середине IV В

1. Конфронтация папы Юлия с евсевианами и Римский собор 341 г

2. Папа Юлий I и Сердикский собор 343 г.

3. Церковно-политическая деятельность папы Либерия в 50-е гг. IV в.: конфронтация с императором Констанцием II и ее последствия

4. Церковно-политическая деятельность папы Либерия в 60-е гг. IV в.: отвержение омийского компромисса и диалог с омиусианами

ГЛАВА III. Римский престол в межцерковной коммуникации 60-80-х гг. IV в

1. Папа Дамас I и проникейские восточные течения 60-70-х гг. IV в

2. Римская программа разрешения арианского кризиса: послания «Confidimus quidem» и «Еа gratia» и их рецепция на Востоке

3. Римский собор 378 г.

4. Римский престол и цсрковно-политичсская ситуация рубежа 70-х и 80-х гг. IV в

5. Римский собор 382 г.

ГЛАВА IV. Богословская проблематика во внешней коммуникации Римской Церкви эпохи арианских споров

1. Ортодоксия и ересь

2. Римская интерпретация никейской веры

3. Римский примат в экклезиологической традиции IV в

4. Римский примат в церковной практике IV в

Заключение

Список сокращений

Библиография

Захаров Георгий - Внешняя коммуникация и богословская традиция Римской Церкви в эпоху арианских споров - Введение

Арианский кризис IV в. зачастую рассматривается как столкновение различных богословских традиций, а также как церковно-политическое противостояние, в которое были вовлечены многочисленные группы епископов и государственная власть. В то же время нужно учитывать, что церковно-политическая деятельность епископата и императоров является лишь частью такого всеобъемлющего феномена, как церковное общение. Внутри локальной Церкви общение конституируется в первую очередь в ее сакраментальной и общинной жизни. В то же время феномен общения не исчерпывается этим локальным уровнем. Локальные Церкви в своей совокупности являют собой союз общения и взаимодействуют друг с другом. Высшая форма такого взаимодействия - сослужение предстоятелей и клириков, однако в рамках церковного общения используются и иные (внелитургические) средства и инструменты коммуникации, характерные для данной исторической эпохи. Именно процесс церковной коммуникации порождает в жизни Церкви такой феномен, как церковное Предание, как в его письменных, так и в устных и изобразительных формах. Предание Церкви, основанное на преемственной интерпретации апостольского свидетельства, и церковное общение, связующее локальные Церкви в единый союз, являют кафолическое единство Церкви в его диахронном и синхронном аспектах и позволяют раскрыть в конкретное время и в конкретном месте ее таинственную природу как единство во Христе. Как и другие церковные конфликты, арианские споры IV в. не могут рассматриваться исключительно как богословский диспут или как политическое противостояние. В сущности, мы имеем дело с кризисом церковного общения, вызванным принципиальными разногласиями в интерпретации базовых составляющих Предания. В этот на тот момент беспрецедентный по своему масштабу конфликт, который зачастую порождал разделения не только на межцерковном, но и на локальном уровне (внутри одной общины), было вовлечено большинство Церквей, находившихся в границах Римской империи.

Роль различных локальных Церквей в церковном общении и конфликтах эпохи арианских споров, очевидно, была различной, поскольку различными были их численность, интеллектуальный, политический и экономический потенциал, географические сферы влияния, а также историческое наследие. И каждая из влиятельных Церквей формировала свою собственную идеальную модель церковного общения, которая, сталкиваясь с другими подобными моделями, трансформировала его реальную практику и сама в свою очередь претерпевала метаморфозы в процессе межцерковной коммуникации. Настоящее исследование будет посвящено участию в арианских спорах Римской Церкви, которая занимала одно из ведущих мест в рамках церковного общения еще в доникейский период. В эпоху же арианских споров был поставлен вопрос об уникальном вселенском примате Римского престола. Как справедливо отмечает автор монументального исследования по истории христианского Рима IV - первой половины V в. Ш. Пиетри, рассматривая процесс возвышения Римской Церкви, было бы неверно сводить ее роль исключительно к статусу «центра церковной дипломатии». Французский исследователь рисует в своем труде масштабную картину христианизации внутренней жизни и городского пространства Рима, а также его социокультурной идентичности. В то же время, рассматривая в перспективе событийной истории внешние связи Римской Церкви, Ш. Пиетри не стремится системно представить механизмы и принципы церковной коммуникации, а также обобщить римскую позицию в арианских спорах и интерпретировать ее в свете важнейших оппозиций, придавших конфликту характер кризиса церковного общения. Именно эти вопросы окажутся в центре внимания в рамках настоящей работы. Таким образом, данное исследование направлено не просто на заполнение «пробелов», присутствующих в труде Ш. Пиетри, а на комплексную реконструкцию внешней коммуникации и формируемой в ее рамках богословской традиции Римской Церкви IV в. как в диахронной, так и в синхронной перспективах.