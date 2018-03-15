В современной России есть несколько регионов, где мусульмане составляют большинство или значительное меньшинство. Это прежде всего Поволжье, где живут татары и башкиры, и Северный Кавказ с многочисленными традиционно мусульманскими народами. Средняя Азия, третий преимущественно мусульманский регион, была частью Советского Союза, и сейчас оттуда в европейскую часть России прибывают многочисленные трудовые мигранты, обогащая и усложняя ее религиозно-этнический пейзаж. Эксперты говорят о нескольких миллионах мигрантов, которые концентрируются в больших городах.

Только в Москве живет около двух миллионов мусульман, делая ее городом с крупнейшим мусульманским населением в Европе (за исключением Стамбула). Сложно сказать, сколько мусульман или православных живет в России. Официальной статистики религиозной принадлежности не существует, так что опираться можно лишь на косвенные данные. Русская православная церковь говорит о 120 миллионах православных в России при общем населении около 150 миллионов. Мусульманские лидеры говорят о 20 миллионах приверженцев ислама. Здесь речь, конечно, идет не о верующих, а об этнической или культурной принадлежности. Реальные цифры гораздо скромнее. Россия очень секулярная страна.

Число верующих, регулярно посещающих церкви или мечети, не превышает нескольких процентов населения. Различные экспертные оценки говорят, что в России проживают около 15 миллионов традиционных мусульманских народностей, т. е. около 10% населения. К этому нужно добавить несколько миллионов мигрантов из Средней Азии и других регионов. Социологические опросы обычно показывают, что люди, которые определяют себя как мусульмане, составляют около 5% населения. Количество религиозно активных мусульман, конечно, значительно ниже.

Христианско-исламский диалог

Хрестоматия

Под ред. Мартина Аффольдербаха, Алексея Бодрова, Фолькера Майснера, Хамидех Мохагеги и Андреаса Ренца

(Серия «Диалог»)

М.: Издательство ББИ, 2018. 402 с.

ISBN 978-5-89647-361-9

Христианско-исламский диалог - Хрестоматия - Содержание

Друзья, партнеры, враги? Предисловие к русскому изданию

Алексей Бодров

Из предисловия к немецкому изданию

1. Основоположения

Подходы к христианско-исламскому диалогу... 1.1 ... с католической точки зрения (Андреас Ренц) 1.2 ... с протестантской точки зрения (Мартин Аффольдербах) 1.3 ... с мусульманской точки зрения (Хамидех Мохагеги) 1.4 ... с православной точки зрения (Ассаад Элияс Каштан) 1.5 ... с алавитской точки зрения (Измаил Каплан) 1.6 ... с обществоведческой и политологической точки зрения (Фриц Эрих Анхелъм) 1.7 ... с юридической точки зрения (Буркхард Гунтау) 1.8 ... с религиоведческой точки зрения (Ина Вунн) 1.9 ... с точки зрения эмпирического исследования религии (Гритт Клинкхаммер)



2. Темы

2.1 Исток и цель: Бог как Творец и судья (Дирк Анзорге / Хамидех Мохагеги)

2.2 «Слово Божье» в истории: Библия и Коран (Ганс Циркер / Мохаммад Гарайбех)

2.3 Прообраз веры: Авраам как общий праотец (Ульрике Бехман / Маха эль-Кайзи-Фримут)

2.4 Иисус: пророк или Сын Божий? (Вольфганг Райнболъд /Хамидех Мохагеги)

2.5 Мухаммед: образец для мусульман - вопрос к христианам (Туба Ишик / Клаус фон Штош)

2.6 Наместник Божий: достоинство и задача человека (Муна Татари / Андреас Ренц)

2.7 Справедлив и милосерден? Вера в Бога перед лицом страдания (Джамеледдин бен Абдулжелил /Аня Миддельбек-Варвик)

2.8 Ответственность за жизнь: основания этики (Гансйорг Шмид / Юлия Рахман)

2.9 Жизнь в свободе и достоинстве: права человека (Мартин Аффольдербах /Хамидех Мохагеги)

2.10 Установить справедливость, покончить с несправедливостью: мир и насилие (Дирк Радемахер / Сайд аль Дайлами)

2.11 Партнерство, супружество и семья (Арнульф фон Шелиха / Холима Краузен)

2.12 Никто не верует сам по себе: церковь и умма (Бернд Йохен Хилъберат / Махмуд Абдалла)

2.13 Вместе пред Богом: молитва и духовность (Тобиас Шпекер / Эркан Каракоюн)

2.14 Свидетельствовать о вере: к соотношению диалога и миссии (Детлеф Герриг / Сайед Аббас Хосейни Гэммагами)

2.15 На что мы надеемся ? Спасение в земном и потустороннем мире (Иоахим Валентин /Хамидех Мохагеги)

Приложение к русскому изданию Загадки Книги. История и современность (Сулейман Мурад)

Православно-мусульманские отношения в России Список сокращений (Доминик Рубин)

Библиография

Предметный указатель

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Христианско-исламский диалог - Предисловие к русскому изданию

В эпоху, когда различия между народами, религиями и конфессиями подчеркиваются столь чрезмерно, что это начинает угрожать всеобщему миру, особое значение приобретает поиск твердых оснований для экуменического богословия.

Я могу только повторить: нет мира между народами без мира между религиями и конфессиями.

Мира между религиями и конфессиями не будет, если не будет партнерского диалога. А диалог не возможен без твердой научной базы.

Ганс Кюнг

Когда недавно в России обсуждалось введение нового праздника, Дня крещения Руси, российские мусульмане немедленно предложили отмечать также и мусульманский праздник. Действительно, ислам пришел на современную российскую территорию задолго до православия. Первая мечеть была построена в Дербенте в 642 году, а в 922 году Волжская Булгария приняла ислам как государственную религию - до крещения Руси в 988 году. Ислам - традиционная религия в России с более чем 1350-летней историей, так что многие местные мусульмане предпочитают говорить о российском исламе, а не об исламе в России. Для них Россия - мусульманская страна с ее традиционной религией и примерно 20 миллионами приверженцев.

Православие и ислам сосуществуют в этом регионе уже много столетий, влияя друг на друга и соревнуясь друг с другом. Это как минимум в два раза дольше, чем на Балканах - другом европейском регионе, где существует долгая традиция взаимодействия двух мировых религий. Завоевание Казани Иваном Грозным в 1552 году, когда большой мусульманский регион вошел в состав тогдашнего Русского царства, стало началом нового периода взаимодействия двух культурных традиций и их отношений с государством.

Анастасий Яннулатос, архиепископ Албании, выделил в истории Византии и современной Европы пять периодов православно-мусульманского диалога, которые включают и периоды конфликта, и периоды мирного сосуществования. Изначально, в VIII—IX веках, отношение византийцев к исламу было в основном «насмешливо-пренебрежительным». С IX по XIV век, по мере того как византийцы начали воспринимать ислам как серьезную угрозу их империи, появляется враждебность. XIV-XV века были периодом некоторой «мягкости и объективности» с большим интересом и желанием диалога с мусульманами. Под оттоманским правлением, в XV-XIX веках, наступил период молчания (со стороны христиан) и монолога (со стороны турков). В настоящее время в христианско-исламский диалог вовлекаются все более широкие круги специалистов, церковных и мусульманских организаций. II Ватиканский собор и межрелигиозный диалог во Всемирном совете церквей принесли более глубокое понимание и уважение к мусульманской традиции и духовности.

И в российской истории и современности мы можем обнаружить похожие типы диалога, часто существующие одновременно. По-прежнему есть люди с пренебрежительным отношением к исламу, другие не доверяют мусульманам и боятся их. После присоединения мусульманских территорий Поволжья к Руси в XVI веке поначалу не было активного взаимодействия ислама с государством. Но уже в начале XVIII века Петр I пытался принудительно ассимилировать мусульманские общины, тогда были случаи принудительного крещения и разрушения мечетей. Екатерина II вела толерантную политику и основала в 1788 году Магометанское духовное собрание, дав мусульманам, таким образом, возможность политического существования.

После этого целый ряд исследователей работали над историей ислама в России, что способствовало его лучшему пониманию и принятию. Кажется, что на русском языке существует больше переводов Корана, чем Библии. Часто православно-мусульманский диалог в России описывается как «межконфессиональный», и на религиозно-политическом уровне он выглядит куда более успешным, чем диалог с католиками и протестантами. Видимо, диалог «восток-восток» идет гораздо легче, чем диалог «восток-запад», несмотря на большие религиозные различия.