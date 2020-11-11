Представленная вниманию читателей книга является результатом многолетних исследований автора, посвященных роли христианских церквей в общественно-политической жизни.

В XX в. роль религии в западном обществе неуклонно снижалась. О религии судили по численности верующих на богослужениях, по тому, как религию и религиозные идеалы стали воспринимать в публичном пространстве. По сравнению с предыдущими веками социологам и широкой общественности казалось, что вера уже никогда не будет определять жизнь людей столь сильно, как раньше, а религиозные деятели уже никогда не будут (или не должны) участвовать в политике. Помимо этого, в абсолютном большинстве стран мира воцарился религиозный плюрализм, грубо называемый «рынком религиозных идей». Появилась свобода выбора между старыми традиционными религиями и ранее невиданными, завезенными из других частей света. Новые боги и пророки из неожиданно возникающих религиозных движений дополнили эту многообразную палитру религиозных красок. Мир переживает особую религиозную эпоху. Европа находится на грани нового заката. Однако христианство не стало просто культурой, церкви не стали музеями, вера не стала просто «личным делом», «верой в душе», «онлайн-верой». Религия подготовилась к «новому прыжку» в человеческой истории, а трамплином для этого витка стало участие церковных деятелей в политической жизни и в социальном служении.

Роман Николаевич Лункин - Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское общество

Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН

М. : ИЕ РАН : Изд-во «Нестор-История», 2020.- 504 с.

ISBN 978-5-98163-155-9 (ИЕ РАН)

ISBN 978-5-4469-1764-8 («Нестор-История»)

Роман Николаевич Лункин - Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское общество - Содержание

Введение. Многообразная религия под микроскопом ученых

Глава I. Политическая роль религии

1.1. Основные понятия

1.2. Как изучать религиозные институты?

1.3. Религия в рамках демократической системы

Глава II. Христианские церкви в европейском обществе

2.1. Статистика европейского христианства

2.2. Влияние христианских конфессий

2.3. Религиозные институты в структурах Евросоюза

Глава III. Церкви в эпоху кризисов

3.1. Кризис партийно-политической системы

3.2. Кризис европейской интеграции

3.3. Мигранты: между ненавистью и состраданием

3.4. Религиозная реакция на пандемию коронавируса

Глава IV. Церкви на постсоветском пространстве

4.1. Политическая позиция Русской православной церкви

4.2. Социальное православие

4.3. Православие против православия в Украине

4.4. Украинский фактор во внешней политике РПЦ

4.5. Социально-политическая роль Католической церкви

4.6. Роль протестантских церквей в гражданском обществе

Заключение. Активное общество под влиянием религии

Р. S. Коронавирусная реформация

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Abstract

Библиография

Роман Николаевич Лункин - Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское общество - Религиозная реакция на пандемию коронавируса

3.4.1. Особенности религиозною сознания

Церковь в Европе — в отличие от светских властей — накопила многовековой опыт борьбы с эпидемиями. Последние послужили толчком для появления целого ряда церковных больниц и монастырей, орденов (например, католический Орден св. Лазаря, члены которого устраивали своего рода лечебницы — «лазареты»). Ватикан также использовал эпидемии, чтобы напомнить верующим о болезни как наказании за грехи, о том, что грядут последние времена. Наряду с помощью людям и организацией первых больниц в монастырях церковь собирала большие пожертвования в трудные времена (многие эпидемии продолжались по десятку лет). Православные церкви, как правило, действовали в соответствии с указаниями властей, священнослужители посещали больницы, служили молебны, церкви закрывались в крайнем случае. Только к 1860-м гг. после ряда эпидемий холеры в России были выработаны четкие гигиенические правила проведения служб во время борьбы с болезнями. Пандемия корона-вируса 2020 г. стала вызовом для многих церквей — их способности быть полезными обществу и государству в условиях, когда чиновники перестали обращать внимание на специфические интересы верующих и духовенства.

В то время как страны Европейского союза закрывают границы друг с другом, прерывается авиасообщение, да и просто человеческое общение в условиях карантина, религиозные организации показывают пример солидарности и открытости в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Христианские церкви проявили себя активной частью гражданского общества. Они живо и оперативно отреагировали на критическую ситуацию, которая сложилась в целом ряде европейских стран (прежде всего, в Италии, Германии, Испании, Великобритании). Во-первых, церкви снова (как и во время миграционного кризиса) показали свое значение для общества и разрешения его социальных проблем. Во-вторых, оказалось, что церковная деятельность в действительности является одним из оснований европейского единства, а христианство — «душой Европы», как об этом неоднократно заявляли религиозные лидеры. Еще в 1990 г. президент Европейской комиссии Жак Делор призвал церкви участвовать в созидании «сердца и души Европы». Значение христианства и необходимость особого диалога Евросоюза с церквями и иными мировоззренческими группами признавались во время разработки Конституции ЕС и затем Лиссабонского договора (хотя от упоминания христианства в документе отказались). Церкви занимали общую позицию по поводу помощи мигрантам и в отношении популизма (они осудили национализм). Социальное служение религиозных организаций уже давно перешло их собственные границы и стало основой их новой общественно-политической роли в европейском обществе.

Во время коронакризиса представители самых разных церквей предложили свой вариант сохранения европейской солидарности.

Религиозные организации вступили в борьбу с пандемией коронавируса как полноправная часть гражданского общества. Руководители различных объединений в подавляющем своем большинстве приняли условия карантина и самоизоляции, а также согласились следовать санитарным нормам, часто необычным для верующих. Часть христианского мира (Ватикан и либеральные протестантские церкви) безоговорочно подчинилась требованиям государства ради общеевропейской солидарности, которая также стала своеобразной религией для церквей Европы. Наиболее оппозиционными по отношению к строгому карантину и фундаменталистски настроенными в отстаивании права на общую молитву оказались православные священнослужители.

Однако религия не была бы религией, если бы не предложила свое мистическое решение проблемы распространения и искоренения коронавируса. И это решение в глазах священнослужителей (и мусульман, и христиан, и буддистов, и иудаистов) может быть единственно спасительным, а с точки зрения общества — преступным, нарушающим общественный порядок, потенциально опасным для людей. Безусловно, по большей части это касается проведения публичных богослужений, любых совместных молитв.