Алфеев - Корытко - Васечко - История религий

На протяжении всего времени существования человека на Земле вопрос преодоления ограниченности, относительности нашего бытия не переставал волновать наших с вами предков и, несомненно, останется принципиальным и важнейшим для грядущих поколений. Долгие тысячелетия люди отказывались соглашаться с тем, что их личность, обладающая разумом, способностью познания и общения, прекращает свое существование вместе с биологической смертью. Стремление вырваться из уз материальной ограниченности к свободе от «прокрустова ложа» временных рамок земного существования побуждало человека искать пути к обретению единства или по крайней мере взаимосвязи с Источником всякого бытия, с Беспредельной Истиной, над Которой не властны никакие ограничения и Которая Сама способна даровать неиссякаемую жизнь и жизнь с избытком (ср.: Ин. 10, 10). Эти поиски не были простыми. Самые разнообразные доктрины формулировались на поприще духовных дерзаний человечества, ожидавшего в лице лучших своих представителей кардинального изменения ситуации, наступления времени, когда «истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес» (Пс. 84, 12). Очень часто поиски Источника всякого блага шли тернистыми путями, на которых человек, выражаясь словами великого русского поэта, томимый духовной жаждою, претерпевал множество скорбей. Бесчисленные злоключения выпали на долю тех, кто желал следовать Истине вопреки мнению общества, историческим обстоятельствам и даже самой окружающей реальности. Эти первопроходцы духа «испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 3638). Говоря языком христианской традиции, человек искал Бога на протяжении тысячелетий. Его поиски не были бесплодными, ибо «во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10, 35). Однако они не были и в полном смысле успешными до тех пор, пока Сам Бог во Христе не нашел человечество и не соединил его с Собой, подобно тому как пастырь находит пропавшую овцу и возвращает ее в дом (ср.: Мф. 18, 12-13).

Митрополит Иларион - Алфеев - протоиерей Олег Корытко - протоиерей Валентин Васечко - История религий

Митрополит Иларион (Алфеев) — Глава 1; Протоиерей Олег Корытко — Введение, главы 2-9; Протоиерей Валентин Васечко — Раздел «Инославие».

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. — 776 с.

ISBN 978-5-9908680-0-7

Митрополит Иларион - Алфеев - протоиерей Олег Корытко - протоиерей Валентин Васечко - История религий - Содержание

Читателям книги «История религий»

ВВЕДЕНИЕ. Что такое религия? (Протоиерей Олег Корытко)

Часть I Монотеистические (Авраамические) религии

Глава 1. ХРИСТИАНСТВО (Митрополит Иларион (Алфеев))

I. Земная жизнь и служение Иисуса Христа

Земная жизнь и служение Иисуса Христа II. История христианства

История христианства III.Священное Писание и Предание в Православной Церкви

IV.Вероучение и нравственность

V.Православное богослужение и практика личного благочестия

VI.Каноническое устройство Церкви

VII.Православие на современном этапе

VIII. Инославие (Протоиерей Валентин Васечко)

Католичество

Краткая история католичества

Основы католического вероучения

Католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима

Протестантизм

Истоки и история Реформации

Основы протестантского вероучения

Глава 2. ИУДАИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

Еврейство: религия и культура

От начала истории еврейского народа до «конца дней»

Ключевые книги иудаизма

Основные положения вероучения иудаизма

Иудейские традиции

Конфессиональная ситуация в иудаизме

Иудейский мистицизм

Статистические данные

Глава 3. ИСЛАМ (Протоиерей Олег Корытко)

Арабы и Аравия в доисламский период

Религиозно-социальная ситуация в Аравии в VI-VII веках н.э.

Возникновение ислама

Мухаммад — посланник Аллаха и основатель ислама

Коран

Сунна

Вероучение. «Шесть основ веры»

Этика и практика мусульманского благочестия.

«Пять столпов ислама»

Исламское право

Мистический ислам. Суфизм

Течения ислама

Статистические данные

Часть II Политеистические религии

Глава 4. ШАМАНИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

Общая характеристика шаманизма

Космологические представления

Шаман: призвание и посвящение

Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна

Социальная роль шамана и религиозная практика

Глава 5. СИНТОИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

Ками

Ключевые тексты для традиции синтоизма

Синтоистская мифология

Люди и боги в синтоизме

Нормы поведения и синтоистские ритуалы

Синтоистское общественное богослужение

Синто: взгляд сквозь века

Глава 6. ДАОСИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

Общая характеристика даосизма

Лао-цзы как основатель даосизма

Основные принципы даосизма в период его доктринального

становления

Ключевые тексты даосизма

Основные категориальные понятия и божества в даосизме

Космология даосизма

Антропология и «сотериология» даосизма

Жизненные принципы и этические нормы даосизма

Литургическая практика и частные обряды в даосизме

Глава 7. КОНФУЦИАНСТВО (Протоиерей Олег Корытко)

Конфуцианство как особый духовно-культурный

феномен

Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя

Ключевые тексты конфуцианской традиции

Учение Конфуция

Конфуцианская ритуальная практика

Конфуцианство в истории Китая

Глава 8. ИНДУИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

I.Религиозно-культурная ситуация в Древней Индии

II.Религиозные представления в Древней Индии эпохи брахманизма и упанишад

III.Современный индуизм

Глава 9. БУДДИЗМ (Протоиерей Олег Корытко)

Будда: легенда и реальность

Буддийский священный канон

Доктрины буддизма

Религиозная практика в буддизме

Религиозно-философские течения в буддизме

Статистические данные о количестве буддистов

Вместо послесловия

Митрополит Иларион - Алфеев - протоиерей Олег Корытко - протоиерей Валентин Васечко - История религий - Введение - Что такое религия?

Слово «религия» имеет латинское происхождение: religio в переводе на русский буквально означает «совестливость, добросовестность, благочестие, благоговение, набожность». Относительно этимологии слова существует две основные версии.

Первая из них принадлежит римскому оратору и политическому деятелю Цицерону (106-43 гг. до н. э.), который возводил religio к латинскому глаголу relegere, что значит «перечитывать», «вновь собирать», «снова обсуждать», «вновь обдумывать»1. Выдающийся отечественный мыслитель XX века И. А. Ильин, комментируя данную версию, отмечал, что ценность толкования Цицерона — в акценте на весьма важной стороне религиозности: обостренном чувстве ответственности, в том числе и коллективной, — ответственности за свою связь с миром духовным. Приобщение к сакральному заставляет человека осознать собственное недостоинство и несовершенство. «Без чувства ответственности невозможен и самый религиозный опыт, — писал И. А. Ильин. — Вступая в сферу Божественного, человеку естественно собирать свои силы и относиться критически к своим слабостям, <...> он становится благоговеен, а потому осторожен и совестлив»2. Эта ответственность побуждает человека вновь и вновь обдумывать свои слова, мысли и поступки, побуждает людей собираться для совместного обсуждения или молитвы, поскольку во все времена религия считалась делом общественной важности, а не просто вопросом личных убеждений и духовных пристрастий.

Автор второй версии — европейский мыслитель и оратор Лактанций (250-325 гг.), стяжавший за свою образованность и красноречие славу «христианского Цицерона». В своем труде «Божественные установления» Лактанций высказал предположение о том, что слово religio могло быть образовано от латинского глагола religare со значением «связывать», «привязывать». Такое объяснение позволило ему определить религию как союз Бога и человека.

Подхватывая мысль о религии как богочеловеческом союзе, блаженный Августин (354-430 гг.) отметил, что наличие в слове вычленяемой приставки re-, имеющей значение повторного действия по основному глаголу, позволяет заключить, что religio есть не что иное, как восстановление утраченной связи между человеком и Богом.

Подобная трактовка была поддержана многими христианскими мыслителями и получила свое дальнейшее развитие в различных богословских и философских трудах, в том числе и отечественных исследователей. Ощущение связи с миром духовным или, выражаясь словами протоиерея Сергия Булгакова, «переживание связи с Богом и опознание Бога» составляют суть религиозного опыта человека. При этом, как указывал мыслитель, «понятие "божество, бог" берется <...> в самом широком и неопределенном смысле, объемлющем различные религии, как формальная категория, применимая ко всевозможному содержанию. Существенным признаком, установляющим природу религии, является

объективный характер этого поклонения, связанный с чувством трансцендентности божества».

Итак, «религия, — продолжает данную мысль другой известный отечественный философ Семен Франк, — есть жизнь в общении с Богом, имеющая целью удовлетворение личной потребности человеческой души в спасении, в отыскании последней прочности и удовлетворенности, незыблемого душевного покоя и радости». И. А. Ильин, давая определение религии, также отмечал, что «религия есть всежизненная (в смысле сферы охвата) и живая (по характеру действия) связь человека с Богом; или иначе: человеческого субъекта с божественным Предметом».

Данного понимания религии, сформулированного цитированными выше христианскими авторами, мы будем придерживаться и в настоящем издании. Вместе с тем следует оговориться, что, примеряя такое понимание религии к буддизму, читатель может столкнуться с определенными трудностями и задаться вопросом, в какой мере возможно считать эту одну из мировых и наиболее многочисленных по количеству своих сторонников традицию религией в том смысле слова, о котором было сказано только что.

На этот вопрос протоиерей Сергий Булгаков предлагает следующий ответ: «Народный, экзотерический буддизм, которому, собственно, и обязана эта религия обширностью своего распространения, отнюдь не ограничивается одной "нетовщиной", но содержит в себе элементы конкретного политеизма, даже фетишизма. Сверх того, — и это самое главное, — буддийское ничто, небытие, нирвана, всеединство безразличия <...>, отнюдь не представляет собой только отрицательного понятия, но вполне подходит под наше общее определение Божества. <...> Это положительное ничто и составляет подлинную, хотя и трансцендентную для нас действительность, по отношению к которой и установляется типически религиозное отношение».