Обширные источники изучения раннего христианства подразделяются на две большие группы: христианские, среди которых различают канонические произведения Нового Завета, неканонические сочинения, а также произведения раннехристианских авторов, и нехристианские. Среди канонических сочинений важнейшими являются четыре Евангелия — Рассказы о земной жизни Иисуса Христа (само слово переводится с греческого как «благая весть»). Христианская традиция приписывает их авторство Матфею, Марку, Луке и Иоанну.

Евангелия, Деяния апостолов, автором которых считается евангелист Лука, Апокалипсис, приписываемый евангелисту Иоанну, а также послания апостолов, первых последователей Христа, церковь называет боговдохновенными, поэтому каждое их слово рассматривается как абсолютная истина. Все эти сочинения составляют христианский Новый Завет. Христиане всегда рассматривали себя в качестве законных наследников иудаизма. Именно поэтому они признают и Ветхий, и Новый Завет, называя их единым целым. Они и составляют христианскую Библию.

Неканонические сочинения не являются боговдохновенными, но тоже признаются церковью. Многие из них известны только по названиям, от других сохранились фрагменты. Из дошедших до нас наибольший интерес представляет «Учение 12 апостолов», или «Дидахе», описывающее ранний период существования христианства. К третьей группе относятся сочинения Отцов Церкви и так называемых апологетов — защитников христианства от его литературных врагов. Наиболее ценными являются свидетельства Климента Александрийского, Оригена, Евсевия Кесарийского, блаженного Иеронима и ряда других авторов.

История религий мира. Хрестоматия

Сост. О. В. Рагунштейн

Москва: Издательство «Прометей», 2017 464 с.

ISBN 978-5-906879-28-8

История религий мира. Хрестоматия - Оглавление

Предисловие

Раздел I. Религии народов Древнего Востока Глава 1. Древний Египет Глава 2. Религия Древней Месопотамии Глава 3. Религия Древнего Ирана

Раздел II. Религии Античности Глава 4. Религия Древней Греции Глава 5. Религия Древнего Рима

Раздел III. Религиозные системы Древних славян, германцев и кельтов Глава 6. Религия Древних славян Глава 7. Религия Древних германцев Глава 8. Религия Древних кельтов

Раздел IV. Религии индейского населения Америки Глава 9. Религии Доколумбовой Америки

Раздел V. Религиозные системы Китая и Японии Глава 10. Древнекитайская религия Глава 11. Синтоизм

Раздел VI. Религиозные системы Индии

Раздел VII. Буддизм

Раздел VIII. Ислам

Раздел IX. Иудаизм

Раздел X. Христианство

Раздел XI. История западного христианства Глава 12. Католические ордена Глава 13. История монашества Глава 14. История папства Глава 15. Крестовые походы



Литература

История религий мира. Хрестоматия - Предисловие

В современном общественном сознании утвердилось представление о религии как одной из важнейших форм духовной культуры, смысложизненных поисков человечества. Одним из основных элементов современного вузовского образования выступает изучение истории религий мира. Концепция учебных программ религиоведческих дисциплин исходит из сосуществования в мировой и отечественной ультуре традиций религии и свободомыслия, выступающих альтернативами мировоззренческого выбора личности.

Необходимо отметить, что автор-составитель хрестоматии придерживается традиционной клафссификации религий, а именно:

Родоплеменные архаические верования. Они зародились в далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют среди людей и по сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в древнеруссом языке «суе» — «напрасно, без пользы, попусту») — примитивные верования, которые очень похожи на религию по характеру своего возникновения, но не являются собственно религиями, так как не предполагают существования бога или богов, они не составляют целостного мировоззрения человека. Национально-государственные религии, которые являются основами религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или иудаизм у еврейского народа). Мировые религии — распространившиеся за границы наций и государств и насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама. Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, что существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У термина «политеизм» есть русский аналог – многобожие.

Изучение многообразия религиозных традиций едва ли возможно без знакомства с мифологией и священными текстами народов мира. В хрестоматии приведены фрагменты мифов, сакральные тексты и другие источники, характеризующие религии древних цивилизаций, современные национально-государственные и мировые религии.

Все разделы книги, посвящённые соответствующим религиям, сопровождаются краткими справками об их важнейших письменных источниках. Цитируемые тексты снабжены комментариями. Примечания поясняют важнейшие имена собственные и географические названия, а также приводятся сведения об источниках. В основу примечаний положен преимущественно ссылочные материал используемых публикаций и справочных изданий. Символом <…> обозначены пропуски в оригинальных источниках или фрагменты, опущенные при цитировании. При цитировании переводов в квадратные скобки заключены названия, а также слова, отсутствующие в подлиннике и добавленные переводчиком для лучшего понимания текста. В конце работы приводится список литературы.

Хрестоматия предназначена студентам-бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки «История», «Международные отошения», «Теология» и «Религиоведение», учителям обществоведческих дисциплин, а также всем интересующимся историей религий.