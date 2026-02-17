Э. Лазо пишет: «Не может быть случайностью, что почти одновременно за 600 лет до н.э. в качестве реформаторов народной религии выступили в Персии Заратустра, в Индии — Гаутама Будда, в Китае — Конфуций, у иудеев — пророки, в Риме — царь Нума, а в Элладе — первые философы ионийцы, дорийцы, элеаты».

В. Штраус в своем замечательном комментарии к Лао-цзы утверждает: «В эпоху, когда в Китае жили Лао-цзы и Кун-цзы, все культурные народы были охвачены своеобразным духовным течением. В Израиле — это время пророков — Иеремии, Аввакума, Даниила, Иезекииля; в последующем поколении был воздвигнут второй храм в Иерусалиме (521-516). В Греции еще жил Фалес, выступили со своими учениями Анаксимандр, Пифагор, Гераклит, Ксенофонт, родился Парменид. В Персии произошла, по-видимому, серьезная реформация древнего учения Заратустры. А в Индии выступил Шакья-Муни, основатель буддизма».

Москва: Лепта Книга, Вече, ГрифЪ, 2014 г. — 768 с.

ISBN 978-5-91173-384-1 (Лепта Книга)

ISBN 978-5-905889-37-0 (ГрифЪ)

ISBN 978-5-4444-1622-8 (Вече)

Хрестоматия. История мировых религий. Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм – Содержание

Раздел I. Религия древних евреев и иудаизм

Библейская история

Танах: Тора, Невиим, Ктувим

Каин и Гевель. «Разве сторож я брату моему?»

Патриархи: Авраам, Ицхак и Яаков

Еврейская этика и основы веры

Заповедь / Мицва. 613 Заповедей Торы

«По образу Б-га»

«Пред слепым не клади претыкания»

Семь правил Ноаха

Страх Б-жий

Раскаяние / Тшува

Мессия / Машиах. Мессианизм

Загробная жизнь / Олам Габа

Еврейский календарь и еврейские праздники

Новый год / Рош-Гашана. Великие праздники

Ташлих

Йом-Кипур

Ханука. Менора. Дрейдл

Пурим

Песах. Поиски квасного / БдикатХамец

«Седер». Маца. Марор. Четыре чаши вина. Чаша Элиягу. Афикоман

Малые посты

Новый месяц / Рош-ходеш

Суббота/ Шабат. 39 Млахот. Мукце. Эрув

Круг жизни

Обрезание / «Брит-мила». Выкуп первенцев / «Пидьон габен». Наречение имен девочкам

Свадебная церемония / «Кидушин». Молодожены /Хатан Векала

Похоронные общества / Хевра кадиша

Криа. «Шива». Траур

Раздел II. Христианство

Часть I. Древняя неразделенная Церковь

Святое Евангелие (фрагменты)

Соборное послание св. ап. Иакова (фрагменты)

Послание св. ап. Павла к Римлянам

Апостольский символ веры

Правила свв. Апостолов

Нравы первых христиан

Часть II. Православие

Никео-цареградский Символ веры

Катехизис свт. Филарета Московского (фрагменты)

Сочинения прп. Иосифа Волоцкого

Сочинения прп. Нила Сорского

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное (фрагмент)

Письма свт. Феофана Затворника

Сочинения свт. Игнатия (Брянчанинова)

Часть III. Католичество

Катехизис Католической Церкви (фрагменты)

Монашеские ордена

Устав Ордена бенедиктинцев

Фроссар А. Соль земли

Духовно-рыцарские ордена

Цветочки Франциска Ассизского (фрагменты)

Акт Флорентийской унии 1439 г.

Часть IV. Протестантизм

Лютеранство

Мартин Лютер. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индульгенций

Мартин Лютер. Предисловие к Посланию св. Павла к Римлянам (фрагмент)

М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма (фрагменты)

Кальвинизм

Жан Кальвин. Наставление в христианской вере (фрагменты)

Часть V. Древние Восточные Церкви

Армяно-григорианская

Никейский символ веры Армянской Церкви

Раздел III. Ислам

Коран

Пять столпов ислама

Раздел IV. Буддизм

История буддизма

Основные сакральные тексты в буддизме

Сутта Ни пата

Книга первая. Урагавагга «Змеиная»

«Путь» в буддизме

Притча о плоте

Нравственность в буддизме

Советы Рахуле в Амбалаттхике

Беседа с Сигалой: Кодекс дисциплины для мирянина

Тибетская книга мертвых

Обычаи в буддизме

Список литературы

Хрестоматия. История мировых религий. Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм – Введение. Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. Осевое время

Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия, которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным — если не своей эмпирической неопровержимостью, то во всяком случае некоей эмпирической основой для Запада, для Азии, для всех людей вообще,— что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их исторической значимости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н.э. Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем.

1. Характеристика осевого времени

В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии — в Индии, как и в Китае, — были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки — Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции — это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга.

Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира.

Все это происходило посредством рефлексии. Сознание осознавало сознание, мышление делало своим объектом мышление. Началась духовная борьба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, сообщая ему свои идеи, обоснования, свой опыт. Испытывались самые противоречивые возможности. Дискуссии, образование различных партий, расщепление духовной сферы, которая и в противоречивости своих частей сохраняла их взаимообусловленность, — все это породило беспокойство и движение, граничащее с духовным хаосом.