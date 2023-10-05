Становление религиоведения как науки связано с появлением сравнительного метода в языкознании, а также с развитием сравнительно-исторической методологии в этнокультурных исследованиях и социологии. В XVIII в. формируется представление о единстве человечества, с одной стороны, и о самостоятельной ценности каждой отдельной культуры — с другой. В европейском обществе усиливается интерес к национальным традициям и особенностям отдельных народов, что способствует исследованию нравов и обычаев, изучению национальных языков и народного поэтического творчества. Возникновение этнографии и фольклористики оказало решающее воздействие на начало серьезного исследования мифологических представлений и обрядов. середине XIX в. стало очевидно, что использование сравнительной методологии при изучении религии требует осмысления теоретических религиоведческих проблем, поиска новых методологических оснований, свободных от конфессиональных предпочтений и опирающихся на эмпирические исследования.

Сравнительное изучение религии становится «позитивной наукой». Л. Я. Штернберг в посвященной этому статье отмечал, что наступил момент, когда «исследователи религии усвоили ту основную истину, что на место априорных идей должны стать факты, объективное изучение которых должно привести к единственно возможной философии религии — открытию законов и общих принципов религиозных явлений». Он указывал на то, что исследования религии следует начинать с изучения верований архаического общества, ибо именно эти верования были тем зерном, из которого постепенно выросли все остальные религии. Отмечая, что не найдено ни одного народа, у которого не было бы никаких религиозных верований и обрядов, Л. Я. Штернберг писал, что в основании всех религий, которые можно наблюдать, лежит общая для всех людей архаическая философия природы, названная Эдуардом Тэйлором анимизмом и состоящая в том, что человек признает в каждом явлении или объекте природы жизнь, разум и волю. С развитием культуры древние боги и мифы, связанные с ними, превращались в символы, которые, в свою очередь, трансформировались в пантеистические или спиритуально-этические системы. Так постепенно происходила эволюция религий.

В начале XX в. эволюционизм стал важнейшим методологическим основанием науки о религии. Прошло более ста лет и поступательное развитие знания сделало новый виток, приведя современное религиоведение вновь к эволюционным теориям происхождения и развития религий. Пройдя сложный путь развития, создав новые школы и открыв новые методологические парадигмы, современная наука о религии с интересом обращается к наследию прошлого, желая найти там источник для вдохновения на новые открытия. В этой книге собраны работы выдающихся российских исследователей религии, опубликованные впервые в самом конце XIX — первой трети XX в. Большинство из них практически не известно современным читателям, а также тем исследователям, которые привыкли следить только за книжными новинками и не считают нужным заниматься изучением историографии. Хотя эти труды были написаны около или больше ста лет назад, они представляют интерес не только с точки зрения истории науки, так как собранные исследователями материалы и поставленные ими проблемы не потеряли своей актуальности.

Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 1

предисл. и общ. ред. М. М. Шахнович

2-е изд.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2023, 512 с.

Серия «Из архива»

ISBN 978-5-288-06322-0

Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 1 - Содержание

От составителей

РЕЛИГИЯ И АРХАИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

Штернберг Л. Я. Сравнительное изучение религии (1900)

Богораз В. Г. Чукчи. Религия (1910). Фрагмент

Штернберг Л. Я. Эволюция религиозных верований. Лекция V (1925-1926)

Богораз В. Г. Эволюция религиозных верований. Лекция I (1927)

Никитина Н.А. К вопросу о русских колдунах (1928). Фрагмент

Зеленин Д. К. Запреты, связанные с душами убитых зверей (1929)

Маторин Н. Μ. и Невский А. А. Программа для изучения «православного язычества» (1929)

Кагаров Е. Г. Нечистая сила (1934). Фрагмент

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. МЕСОПОТАМИЯ И ЕГИПЕТ

Шилейко В. К. Вавилония. Религия (1912)

Тураев Б. А. Магический папирус Salt 825 Британского музея (1917). Фрагмент

Тураев Б. А. Египетские рельефы с изображением погребальных процессий Музея изящных искусств (1921)

Матье Μ. Э. Религия египетских бедняков (1926)

Струве В. В. Социальная проблема в заупокойном культе Древнего Египта (1926)

Францев Ю. П. Змеиный остров в древнеегипетской сказке (1929)

АНТИЧНЫЕ РЕЛИГИИ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

Лебедев А. П. О переписке апостола Павла с философом Сенекой (1883). Фрагмент

Латышев В. В. Очерк греческих древностей (1899). Фрагмент

Зелинский Ф. Ф. Рим и его религия (1907). Фрагмент

Жебелёв С. А. Евангелия канонические и апокрифические (1919). Фрагмент

Болдырев А. В. Религия греческих мореходов. Опыт изучения профессиональной религии (1926)

Казанский Б. В. Бытовые основы жертвоприношения в Древней Греции (1913)

Преображенский П. Ф. Тертуллиан и Рим (1926). Фрагмент

Богаевский Б. Л. Мужское божество на Крите (1930). Фрагмент

Ранович А.Б. Цельс (1935)

ИУДАИЗМ

Никольский М. В. Jakhin и Воаz (1 Цар. 7,21) (1896). Фрагмент

Ан-ский С. А. Из народных легенд о Големе (1912). Фрагмент

Франк-Каменецкий И. Г. Пережитки анимизма в библейской поэзии (1926). Фрагмент

Лозинский С. Г. Изгнание евреев из Испании и Португалии (1929)

Шахнович М. И. Социальная сущность Талмуда (1929). Фрагмент

Ранович А. Б. Очерк истории древнееврейской религии. Книжники (1937)

РЕЛИГИИ КИТАЯ И ИНДИИ