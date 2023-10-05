Наука о религии в России - Том 1-2
Становление религиоведения как науки связано с появлением сравнительного метода в языкознании, а также с развитием сравнительно-исторической методологии в этнокультурных исследованиях и социологии. В XVIII в. формируется представление о единстве человечества, с одной стороны, и о самостоятельной ценности каждой отдельной культуры — с другой. В европейском обществе усиливается интерес к национальным традициям и особенностям отдельных народов, что способствует исследованию нравов и обычаев, изучению национальных языков и народного поэтического творчества. Возникновение этнографии и фольклористики оказало решающее воздействие на начало серьезного исследования мифологических представлений и обрядов. середине XIX в. стало очевидно, что использование сравнительной методологии при изучении религии требует осмысления теоретических религиоведческих проблем, поиска новых методологических оснований, свободных от конфессиональных предпочтений и опирающихся на эмпирические исследования.
Сравнительное изучение религии становится «позитивной наукой». Л. Я. Штернберг в посвященной этому статье отмечал, что наступил момент, когда «исследователи религии усвоили ту основную истину, что на место априорных идей должны стать факты, объективное изучение которых должно привести к единственно возможной философии религии — открытию законов и общих принципов религиозных явлений». Он указывал на то, что исследования религии следует начинать с изучения верований архаического общества, ибо именно эти верования были тем зерном, из которого постепенно выросли все остальные религии. Отмечая, что не найдено ни одного народа, у которого не было бы никаких религиозных верований и обрядов, Л. Я. Штернберг писал, что в основании всех религий, которые можно наблюдать, лежит общая для всех людей архаическая философия природы, названная Эдуардом Тэйлором анимизмом и состоящая в том, что человек признает в каждом явлении или объекте природы жизнь, разум и волю. С развитием культуры древние боги и мифы, связанные с ними, превращались в символы, которые, в свою очередь, трансформировались в пантеистические или спиритуально-этические системы. Так постепенно происходила эволюция религий.
В начале XX в. эволюционизм стал важнейшим методологическим основанием науки о религии. Прошло более ста лет и поступательное развитие знания сделало новый виток, приведя современное религиоведение вновь к эволюционным теориям происхождения и развития религий. Пройдя сложный путь развития, создав новые школы и открыв новые методологические парадигмы, современная наука о религии с интересом обращается к наследию прошлого, желая найти там источник для вдохновения на новые открытия. В этой книге собраны работы выдающихся российских исследователей религии, опубликованные впервые в самом конце XIX — первой трети XX в. Большинство из них практически не известно современным читателям, а также тем исследователям, которые привыкли следить только за книжными новинками и не считают нужным заниматься изучением историографии. Хотя эти труды были написаны около или больше ста лет назад, они представляют интерес не только с точки зрения истории науки, так как собранные исследователями материалы и поставленные ими проблемы не потеряли своей актуальности.
Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 1
предисл. и общ. ред. М. М. Шахнович
2-е изд.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2023, 512 с.
Серия «Из архива»
ISBN 978-5-288-06322-0
Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 1 - Содержание
От составителей
РЕЛИГИЯ И АРХАИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
- Штернберг Л. Я. Сравнительное изучение религии (1900)
- Богораз В. Г. Чукчи. Религия (1910). Фрагмент
- Штернберг Л. Я. Эволюция религиозных верований. Лекция V (1925-1926)
- Богораз В. Г. Эволюция религиозных верований. Лекция I (1927)
- Никитина Н.А. К вопросу о русских колдунах (1928). Фрагмент
- Зеленин Д. К. Запреты, связанные с душами убитых зверей (1929)
- Маторин Н. Μ. и Невский А. А. Программа для изучения «православного язычества» (1929)
- Кагаров Е. Г. Нечистая сила (1934). Фрагмент
РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. МЕСОПОТАМИЯ И ЕГИПЕТ
- Шилейко В. К. Вавилония. Религия (1912)
- Тураев Б. А. Магический папирус Salt 825 Британского музея (1917). Фрагмент
- Тураев Б. А. Египетские рельефы с изображением погребальных процессий Музея изящных искусств (1921)
- Матье Μ. Э. Религия египетских бедняков (1926)
- Струве В. В. Социальная проблема в заупокойном культе Древнего Египта (1926)
- Францев Ю. П. Змеиный остров в древнеегипетской сказке (1929)
АНТИЧНЫЕ РЕЛИГИИ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
- Лебедев А. П. О переписке апостола Павла с философом Сенекой (1883). Фрагмент
- Латышев В. В. Очерк греческих древностей (1899). Фрагмент
- Зелинский Ф. Ф. Рим и его религия (1907). Фрагмент
- Жебелёв С. А. Евангелия канонические и апокрифические (1919). Фрагмент
- Болдырев А. В. Религия греческих мореходов. Опыт изучения профессиональной религии (1926)
- Казанский Б. В. Бытовые основы жертвоприношения в Древней Греции (1913)
- Преображенский П. Ф. Тертуллиан и Рим (1926). Фрагмент
- Богаевский Б. Л. Мужское божество на Крите (1930). Фрагмент
- Ранович А.Б. Цельс (1935)
ИУДАИЗМ
- Никольский М. В. Jakhin и Воаz (1 Цар. 7,21) (1896). Фрагмент
- Ан-ский С. А. Из народных легенд о Големе (1912). Фрагмент
- Франк-Каменецкий И. Г. Пережитки анимизма в библейской поэзии (1926). Фрагмент
- Лозинский С. Г. Изгнание евреев из Испании и Португалии (1929)
- Шахнович М. И. Социальная сущность Талмуда (1929). Фрагмент
- Ранович А. Б. Очерк истории древнееврейской религии. Книжники (1937)
РЕЛИГИИ КИТАЯ И ИНДИИ
- Иакинф (Бичурин). Китай в гражданском и нравственном состоянии (1848). Фрагмент
- Алексеев В. М. Бессмертные двойники и даос с золотой жабой в свите бога богатства (1918). Фрагмент
- Щербатской Ф. И. Учение о категорическом императиве у брахманов (1918)
- Мерварт Л. А. Сказания о Паттини-Деви (1918)
Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 2
предисл. и общ. ред. М. М. Шахнович
2-е изд.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2023, 560 с.
Серия «Из архива»
ISBN 978-5-288-06322-0
Наука о религии в России (конец XIX — первая треть XX в.): Антология трудов: в 2 т. Том 2 - Содержание
БУДДИЗМ
- Минаев И. П. Буддизм (1887). Фрагмент
- Цыбиков Г.Ц. О далай-ламах(1919)
- Ольденбург С. Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге (1919)
- Щербатской Ф. И. Философское учение буддизма (1919)
- Розенберг О. О. О миросозерцании современного буддизма на Дальнем Востоке (1919)
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА
- Голубинский Е. Е. Так называемый болгарский церковный вопрос и вообще духовное возрождение болгарского народа (1871)
- Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра (1873). Фрагмент
- Каптерев Н. Ф. Отрицательное отношение к реформам Никона в среде православных (1909)
- Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти (1916). Фрагмент
- Верховский П. В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об отношении церкви и государства в России (1916). Фрагмент
- Дружинин В. Г. К вопросу о колонизации старообрядцами Олонецкого края в конце XVII в. (1922)
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ НА ЗАПАДЕ
- Любович Н. Н. Вражда протестантов с антитринитариями (1890)
- Виппер Р. Ю. Переход Женевы к протестантизму и церковная политика магистрата до 1536 г. (1894). Фрагмент
- Корелин Μ. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства (1901). Фрагменты
- Квачала И. И. Послание Ф. Кампанеллы к великому князю Московскому (1905). Фрагмент
- Геръе В. И. Франциск. Апостол нищеты и любви (1908). Фрагмент
- Карсавин Л. П. Начала монашества (1912)
- Бицилли П. М. Западное влияние на Руси и начальная летопись (1914). Фрагменты
- Добиаш-Рождественская О. А. Культ святого Михаила в латинском Средневековье. V-ХШ вв. (1917). Фрагмент
- Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха Крестовых походов. Запад в крестоносном движении (1918). Фрагмент
ИСЛАМ
- Розен В. Р. Древнеарабская поэзия и ее критика (1872). Фрагмент
- Жузе П. К. Положение христиан в мусульманских странах (1897)
- Крымский А. Е. Мусульманство и его будущность (1899). Фрагмент
- Бартольд В. В. Халиф и султан (1912). Фрагмент
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И СВОБОДА СОВЕСТИ
- Красножен М. Е. Положение неправославных христиан в России (1900). Фрагменты
- Мельгунов С. П. Закон и «религиозные отщепенцы» (1904)
- Рейснер М. А. Право свободного исповедания (1905)
- Бонч-Бруевич В.Д. Из «Материалов к истории и изучению русского сектантства и раскола» (1909). Фрагменты
- Пругавин А. С. «Братцы» и трезвенники. Из области религиозных исканий (1912). Фрагменты
- Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (1916). Фрагмент
ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
- Токарский А. А. Заклинание со стрелой тибетских лам (1894). Фрагмент
- Токарский А. А. Происхождение и развитие нравственных чувств (1895). Фрагмент
- Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни (1903). Фрагмент
- Лахтин М. Ю. Страдание как источник человеческих верований (1913)
- Яроцкий А. И. Ценность религии с биологической точки зрения (1915). Фрагмент
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