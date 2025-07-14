Алфеев - Иларион - Благодать и закон - Толкование на Послание апостола Павла к Римлянам
В книге, посвященной биографии апостола Павла (Иларион (Алфеев), митр. Апостол Павел. Биография. М., 2017.), мы обозрели жизнь великого апостола, насколько ее можно восстановить по книге Деяний и по тем фрагментам Павловых посланий, которые содержат автобиографическую информацию.
Вместе с великим апостолом мы прошли путями, которыми прошел он, посещая церкви в разных городах Римской империи, стали свидетелями его беспримерного миссионерского подвига, длившегося около трех десятилетий и сопряженного со многими испытаниями. Земной путь апостола завершился в Риме, где он, по преданию, был казнен через отсечение головы.
Задача настоящей книги — облегчить восприятие Послания к Римлянам, по праву считающегося одним из самых трудных богословских текстов, вышедших из-под пера великого апостола. Наша цель — по возможности сделать более понятным и доступным то, что на первый взгляд может показаться «неудобовразумительным».
По своей тематической структуре послание может быть разделено на четыре части: вступление (1:1-16), вероучительную часть (1:17-11:36), нравственно-практическую часть (12:1-15:13) и заключительные разделы (15:14-16:24). В настоящей книге каждой из частей послания будет посвящена отдельная глава.
Отметим, что в оригинальном тексте посланий Павла не было деления на главы или стихи, и мы можем предположить, что на собраниях первых христиан эти послания читались целиком. Впоследствии они были разделены на зачала (перикопы ) — отрывки, предназначенные для литургического чтения. Первое деление всего корпуса Нового Завета, включая послания Павла, на зачала принадлежит диакону Александрийской церкви Аммонию, жившему в III веке. Известное нам сегодня деление на главы восходит к архиепископу Кентерберийскому Стивену Лэнгтону, жившему в XIII веке.
Послание к Римлянам имеет богатую историю интерпретации как в ранней Церкви, так и в христианской традиции последующих веков. В частности, основатель немецкой Реформации Мартин Лютер именно на этом послании построил свое учение об «оправдании верою», которое противопоставил учению Католической церкви.
К протестантскому прочтению Послания к Римлянам мы будем обращаться лишь эпизодически, основное же внимание будем уделять самому тексту послания, который будет рассматриваться в контексте истории ранней Церкви и в общем контексте богословия Павла.
В качестве вспомогательного материала мы будем привлекать толкования Отцов Церкви, в особенности Иоанна Златоуста, а также труды некоторых современных специалистов в области Нового Завета.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Благодать и закон - Толкование на Послание апостола Павла к Римлянам
Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; М.: 2018. — 256 с.
ISBN 978-5-906960-24-5
Митрополит Иларион (Алфеев) - Благодать и закон - Толкование на Послание апостола Павла к Римлянам - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1 ОБЩИЙ КОНТЕКСТ. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
- Послание к Римлянам и римская христианская община
- Общий контекст
- «Благовесте Божие» (1:1-17)
Глава 2 ВЕРОУЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
- Язычество (1:18-32)
- Естественный закон (2:1-16)
- «Какое преимущество быть Иудеем?» (2:17-3:20)
- Оправдание верою (3:21-5:5)
- Примирение с Богом (5:1-11)
- Христос — новый Адам (5:12-19)
- Грех, закон и благодать (5:20-8:8)
- «Дух усыновления» (8:9-27)
- Предопределение к спасению (8:28-30)
- Сила любви Божией (8:31-39)
- «Весь Израиль спасется» (9:1-11:36)
Глава 3 НРАВСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- «Одно тело во Христе» (12:1-21)
- «Нет власти не от Бога» (13:1-7)
- «Люби ближнего твоего, как самого себя» (13:8-14)
- «Царствие Божие не пища и питие» (14:1 -23)
- Славословие (14:24-25)
- Два эпилога (15:1-13)
Глава 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ
- Извинения, планы, просьба молитв (15:14-30)
- Приветствия (16:1-16)
- Заключительное увещание и благословение (16:17-20)
- Приписки (16:21 -24)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Митрополит Иларион (Алфеев) - Благодать и закон - Толкование на Послание апостола Павла к Римлянам - Предисловие
Послания апостола Павла составляют существенную часть Нового Завета - не менее трети от общего объема. В этих посланиях, адресованных различным церковным общинам, Павел поднимает важнейшие вопросы, касающиеся основ христианской веры, устройства Церкви[1], личной, семейной и социальной этики.
Многие современные верующие не читают послания Павла, ссылаясь на их трудность для понимания. Эта трудность была обнаружена уже в первом поколении христиан: она отражена, в частности, в словах из Второго Послания апостола Петра о том, что в посланиях Павла «есть нечто неудобовразумительное (δυσνόητα τινα), что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают[2], как и прочие Писания» (2 Пет. 3:16). На сложность посланий Павла указывали и последующие комментаторы. По мнению святого Ефрема Сирина (IV в.), сам Павел сознавал, что «читателям трудно понять разнообразное сочетание его слов»[3].
Послания Павла можно изучать по-разному. Довольно часто ученые систематизируют взгляды Павла на основные вопросы веры и нравственности путем вычленения конкретных пассажей из корпуса его посланий или из некоторой его части. Таким образом складывается цельная картина богословского мышления Павла, однако она неизбежно окрашена собственным восприятием систематизатора. Данный подход не совсем соответствует поставленной нами задаче.
Во многих случаях исследователь пытается проследить эволюцию богословских взглядов Павла на основе рассмотрения его посланий в предполагаемом хронологическом порядке. Такой подход сам по себе интересен и абсолютно легитимен, однако порядок написания Павлом посланий можно установить лишь гипотетически.
Современный читатель Нового Завета всегда имеет дело с корпусом посланий Павла, выстроенных в определенном порядке. И для того, чтобы облегчить понимание посланий, самый удобный способ — читать их в том порядке, в каком они размещены в изданиях Нового Завета. Вот почему мы решили данную книгу посвятить Посланию к Римлянам, стоящему в корпусе посланий Павла на первом месте.
При этом необходимо отметить, что порядок, в котором послания Павла расположены в изданиях Нового Завета, не соответствует тому, в котором они, как предполагается, были написаны. Иоанн Златоуст в IV веке писал в предисловии к своему толкованию на Послание к Римлянам:
Вопреки мнению многих, оно не первое из всех остальных Посланий, но, будучи составлено ранее тех, которые написаны из Рима, оно позднее других, хотя и не всех. Так, оба Послания к Коринфянам были отправлены раньше этого... А, по моему мнению, и Послание к Фессалоникийцам было написано раньше Послания к Коринфянам... Но хотя Послание к Римлянам позднее этих, однако оно написано раньше тех, которые отправлены из Рима. Он еще не прибыл в город Рим, когда написал это Послание... К Филиппийцам же Павел писал из Рима... И к Евреям писано оттуда же... Также и Послание к Тимофею Павел писал из Рима, находясь в узах. Даже мне кажется, что оно есть последнее из всех его Посланий... Всякому же известно, что Павел кончил жизнь в Риме. И Послание к Филимону есть также одно из последних, так как Павел написал его в глубокой старости... Но, конечно, оно написано прежде Послания к Колоссянам... Мне еще кажется, что Послание к Галатам написано прежде Послания к Римлянам[4].
Свои выводы Златоуст основывает исключительно на внутренних данных, в подтверждение приводя цитаты из упоминаемых посланий. Взгляды современных ученых на порядок, в котором были написаны послания Павла, в целом соответствуют тому, как этот порядок представлен у Иоанна Златоуста.
[1] Здесь и далее в настоящей книге слово «Церковь» пишется с заглавной буквы, когда речь идет о Церкви вселенской. Когда речь идет о той или иной местной церкви (Восточная, Западная, Римская, Антиохийская, Иерусалимская и др.), слово пишется со строчной буквы.
[2] Греч, στρεβλοϋσιν — букв, «извращают».
[3] Ефрем Сирин. Толкование на послания апостола Павла. К Римлянам 7 (S. Ephraemi Syri commentarii in epistolas divi Pauli. P. 19). C. 26.
[4] Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам, предисловие (PG 60, 392-393). Рус. пер.: Т. 9. Кн. 2. С. 484-485.
Отличная книга, пригодится для проведения занятий на приходе, спасибо брату Олексию!