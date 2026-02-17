Настоящая книга представляет собой краткое изложение исторического пути Православной Церкви, насчитывающего двадцать столетий.

По истории Православной Церкви написано достаточное количество исследований на русском языке. Существует обширная литература, посвященная отдельным периодам жизни Православной Церкви, отдельным персоналиям, истории догматических движений и богословских споров, монашества и богослужения. История Русской Православной Церкви получила широкое и многообразное освещение в трудах отечественных и зарубежных ученых. К уже написанному и сказанному трудно добавить что-то принципиально новое, если речь идет не о специальном исследовании, а об историческом очерке общего характера, каковым является настоящая книга.

И все же обращение к историческому опыту православия никогда не может быть лишним, поскольку мы сами погружены в историю и являемся ее частью и каждая эпоха ставит перед Церковью и перед нами, ее членами, новые задачи. По слову апостола Петра, на эти вызовы времени мы должны быть всегда готовы... дать ответ с кротостью и благоговением (1 Пет. 3, 15).

Современное бытие Православной Церкви основано на ее историческом опыте. Православие исторично по самой своей сути, оно укоренено в истории: вне исторического контекста невозможно понять своеобразие Православной Церкви, ее догматического учения и канонического устройства, ее богослужебного строя и социальной доктрины. Поэтому обращение к истории, к истокам имеет для нас не только познавательное, но и воспитательное, духовное значение.

Митрополит Иларион - Алфеев - Церковь в истории - Православная Церковь от Иисуса Христа до наших дней

М.: Издательский дом «Познание»: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. — 2-е изд. — 360 с.

ISBN 978-5-906960-20-7 (Издательский дом «Познание»)

ISBN 978-5-88017-341-9 (ИМП РПЦ)

Митрополит Иларион - Алфеев - Церковь в истории - Православная Церковь от Иисуса Христа до наших дней - Содержание

Предисловие

Раздел I. Первое тысячелетие

1.Раннее христианство Христос - основатель Церкви Апостольская община Эпоха мученичества Раннехристианская письменность

2.Эпоха Вселенских Соборов Тринитарные споры Христологические споры Иконоборческий спор Значение Вселенских Соборов в истории христианства Богословская литература эпохи Вселенских Соборов



3.Становление монашестваи аскетическая письменность

Становление монашества

Аскетическая письменность

4.Крещение славянских народов

5.Итоги первого тысячелетия

Раздел II. Второе тысячелетие

1. Поздняя Византия Великий раскол Крестовые походы и Лионская уния Церковная литература поздневизантиЙского периода. Исихазм и паламитские споры Флорентийская уния и падение Византии. Православие под турецким игом

2.Православие на Руси Православие в Киевской Руси Православие в Московской Руси Православие в Западной Руси. Брестская уния и ее последствия

3.Русская Церковь в синодальный период Синодальная эпоха в истории Русской Церкви Русские духовные писатели синодального периода Православие в русской культуре XIX века Русская религиозная философия

4.Православие в XX веке Гонения на веру в России Русское рассеяние в XX веке Возрождение Русской Православной Церкви Древние Восточные Патриархаты на современном этапе Православие в Европе Православие в Америке, Австралии и Азии

5.Православная Церковь на пороге третьего тысячелетия

Цитированная литература

Митрополит Иларион - Алфеев - Церковь в истории - Православная Церковь от Иисуса Христа до наших дней - Православие в XX веке

4 мая 1944 года умер Святейший Патриарх Сергий, Местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Алексий (Симанский). К осени 1944 года на архиерейских кафедрах было уже около 50 архиереев. 21-23 ноября в здании Патриархии в Чистом переулке состоялся Архиерейский Собор с участием 50 архиереев, а 31 января в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках открылся Поместный Собор в составе 46 архиереев, 87 клириков и 38 мирян. Поместный Собор избрал патриархом митрополита Алексия и принял «Положение об управлении Русской Православной Церковью». На Соборе присутствовали Патриархи Александрийский Христофор, Антиохийский Александр III, Грузинский Каллистрат, представители Константинопольской, Иерусалимской, Румынской и Сербской Православных Церквей. 4 февраля 1945 года в Богоявленском соборе в Москве состоялась интронизация Патриарха Алексия.

В 1946 году Русская Православная Церковь расширилась за счет присоединения украинских греко-католиков к Православной Церкви. Решение о воссоединении было принято 8-9 марта 1946 года на Львовском Соборе, в котором приняло участие 204 греко-католических священника и 12 мирян. В результате воссоединения более трех тысяч униатских церквей стали православными. Так были, по сути, ликвидированы последствия Брестской унии, тяготевшей над Украиной на протяжении четырех с половиной столетий. Однако процесс воссоединения проходил при активной поддержке государственной власти, которая после Львовского Собора сняла с регистрации греко-католические приходы, не вошедшие в состав Русской Православной Церкви, и подвергла жестоким репрессиям униатское духовенство. В этих репрессиях не было вины Русской Православной Церкви, которая сама только начинала возрождаться из пепла. По словам исследователя, «сама подвергшаяся несравненно более страшным ударам в 20-30-х годах, Русская Православная Церковь ни о какой помощи со стороны НКВД в святом деле воссоединения униатов с Матерью-Церковью не ходатайствовала. И то обстоятельство, что это воссоединение соответствовало видам государственной политики, не могло и не должно было удерживать Православную Церковь от того, чтобы принять возвращающихся в свою спасительную ограду»[1].

В послевоенные годы продолжался численный рост Русской Православной Церкви: на 1 января 1949 года епископат насчитывал 73 архиерея, число действующих храмов достигло 14 477, монастырей — 75, действовали 2 духовных академии и 8 семинарий. Впрочем, начиная с 1948 года храмы стали вновь закрываться, возобновились аресты духовенства.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года на свободу были выпущены многие узники совести, в том числе священнослужители. Однако уже в 1958 году началась новая кампания против Церкви, инициированная Н. С. Хрущевым, пообещавшим за 20 лет построить коммунизм, а в 1980 году показать по телевизору «последнего попа». В соответствии с новой установкой на искоренение религии, возобновилось массовое закрытие храмов и монастырей, была значительно усилена антирелигиозная пропаганда. В период между 1961 и 1964 годом 1234 человека было осуждено по религиозным мотивам и приговорено к тюремному заключению или ссылке. К началу 1966 года у Русской Православной Церкви осталось 7523 храма, 16 монастырей, 2 духовных академии и 3 семинарии[2]. Число клириков по сравнению с 1948 годом сократилось вдвое. При этом храмы распределялись по территории страны неравномерно: в областях, не входивших в состав СССР до 1939 года, их было значительно больше, чем в других местах. В некоторых городах с населением в несколько сот тысяч человек могли действовать лишь один или два храма.

Хрущевское гонение характеризовалось не столько открытыми репрессиями против духовенства, сколько мощным идеологическим давлением со стороны властей, стремившихся подорвать потенциал Церкви, разрушить ее изнутри и дискредитировать в глазах народа. С этой целью органы госбезопасности начали предлагать священникам отречение от Бога и вступление на стезю пропаганды «научного атеизма». Для этой неблагородной миссии подыскивали, как правило, тех священнослужителей, которые или состояли под запрещением, или имели канонические нарушения, или находились «на крючке» у властей и боялись репрессий.

5 декабря 1959 года газета «Правда» опубликовала статью, в которой от Бога и Церкви отрекался бывший протоиерей и профессор Ленинградской духовной академии Александр Осипов.





[1] Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в Новейший период. 1917-1999 гг. // Православная энциклопедия. М, 1997. С. 153.

[2] См.: Данаскнн (Орловский), пером. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период // Православная энциклопедия. М., 1997. С. 188.

2018-05-28

