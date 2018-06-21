Алфеев - Катехизис
Христианская вера — это целостная система, основанная на учении Господа Иисуса Христа. Это учение Церковь осмыслила и изложила на языке богословских определений, или догмáтов — вероучительных истин. Согласие с ними — непременное условие членства в Церкви. Основы христианского вероучения мы будем осваивать, следуя шаг за шагом по тексту Символа веры — краткого изложения основных христианских догматов, получившего свой окончательный вид в IV веке.
Символ веры начинается со слова «Верую». Оно указывает на веру как основу взаимоотношений между человеком и Богом. Что такое вера? Многие люди называют себя верующими. При этом некоторые не знают основ своей религии, не умеют отличить ее от других религий. Некоторые говорят: «В церковь я не хожу, но Бог у меня в душе». На вопрос о том, как человек представляет себе Бога, нередко можно услышать расплывчатые ответы: «Я верю во что-то светлое, доброе»; «Я верю в добро. Ведь самое главное — быть добрым, а ходить в церковь и соблюдать обряды необязательно».
Почему недостаточно «иметь Бога в душе»? Почему недостаточно верить в какое-то абстрактное и далекое доброе начало? Потому что вера — не просто интеллектуальная или рациональная убежденность в существовании Бога, в существовании иного мира, высших сил. Вера — это образ жизни, основанный на богообщении. Вера предполагает личную встречу человека с Богом.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере
Изд. 4-е.
М.: Издательский дом «Познание», 2018. 280 с.: ил.
ISBN 978-5-906960-25-2
Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере - Содержание
Предисловие
I. Вероучение
- 1. Вера
- 2. Единый Бог — Отец и Творец
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3. Иисус Христос
- 3.1. Сын Человеческий
- 3.2. Сын Божий
- 4. Святой Дух
- 5. Троица
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6. Церковь
- 7. Крещение
- 7.1. Крещение — Таинство Церкви
- 7.2. Порядок совершения Таинств Крещения и Миропомазания
- 8. Воскресение мертвых
II. Христианская нравственность
- 1. Десять заповедей Ветхого Завета
- 2. Заповеди Блаженства
- 3. Ветхозаветные заповеди и христианская нравственность
- 4. Любовь к Богу и любовь к ближнему
- 5. Грех и покаяние
- 6. Семейная этика
- 7. Воспитание детей
- 8. Женщина в Церкви
- 9. Христианская жизнь — путь духовного подвига
III. Церковь и богослужение
- 1. Богородица и святые
- 2. Молитва
- 3. Церковная жизнь
- 4. Православный храм
- 5. Иконы и крест
- 6. Церковные праздники
- 7. Седмичный и дневной круги богослужения
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8. Евхаристия
- 8.1. Евхаристия — Таинство Церкви
- 8.2. Порядок совершения Божественной Литургии
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9. Другие Таинства и обряды
- 9.1. Исповедь
- 9.2. Брак
- 9.3. Елеосвящение
- 9.4. Священство
- 9.5. Церковные обряды
Послесловие
Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере - Предисловие
Вы решили креститься?
Вы решили крестить ребенка?
Вы были крещены в младенчестве, но не были воспитаны в вере?
Вы заходите в храм поставить свечку, но не понимаете смысл богослужения?
Вы принадлежите к Православной Церкви, но не знаете ее учение?
Вы пытались читать Библию, но не поняли ее смысл? Вы бываете в храме, но никогда не исповедовались? Вы ходите в храм, исповедуетесь и причащаетесь, но многого не понимаете и хотите углубить свои знания? Во всех перечисленных случаях эта книга — для Вас. Слово «катехизис» — греческого происхождения. Буквально оно означает «оглашение» или «научение». Катехизисом принято называть книгу, в которой в краткой и доступной форме излагаются основные истины христианской веры. Катехизис — это путеводитель по вере. Он не призван что-либо доказать: его задача — изложить и разъяснить. Автор наиболее известного «Православного катехизиса» — святитель Филарет, выдающийся церковный деятель и богослов, митрополит Московский с 1821 по 1867 год. Его катехизис и поныне сохраняет значение в качестве авторитетного и одобренного высшей церковной властью изъяснения основ православного вероучения.
Однако с тех пор, как он был издан, прошло почти двести лет. За это время радикально изменилось мышление людей; некоторые темы утратили актуальность; в то же время возникло множество новых вопросов, на которые люди ищут простые и понятные ответы; наконец, появились новые церковные нормативные тексты, которых не было в XIX веке, и сегодня их нельзя игнорировать. Поэтому вполне естественно, что появляются и новые катехизисы — пространные и краткие, коллективные и авторские. Катехизис, который Вы держите в руках, — это попытка осмыслить православную веру и кратко изложить ее основы для нашего современника. Он состоит из трех разделов.
Первый посвящен основным вероучительным истинам Православной Церкви: речь в нем идет о вере, о Боге, об Иисусе Христе, о Святом Духе, о Церкви, о крещении и о воскресении мертвых. Второй раздел посвящен нравственным темам. В нем говорится о десяти заповедях Ветхого Завета, о заповедях Блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа, о любви к Богу и любви к ближнему, о грехе и покаянии, о различных вопросах семейной этики, о воспитании детей, о месте женщины в Церкви.
В третьем разделе мы поговорим о молитве и богослужении, о храме и иконах, о церковном календаре и церковных праздниках, о Божественной Литургии и других церковных службах, о Таинствах и обрядах. Итак, в путь. Этот путь мы пройдем вместе — Вы и я, автор этой книги, священнослужитель Русской Православной Церкви. И да будет Сам Господь Иисус Христос нашим проводником на этом пути.
спасибо