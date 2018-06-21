Христианская вера — это целостная система, основанная на учении Господа Иисуса Христа. Это учение Церковь осмыслила и изложила на языке богословских определений, или догмáтов — вероучительных истин. Согласие с ними — непременное условие членства в Церкви. Основы христианского вероучения мы будем осваивать, следуя шаг за шагом по тексту Символа веры — краткого изложения основных христианских догматов, получившего свой окончательный вид в IV веке.

Символ веры начинается со слова «Верую». Оно указывает на веру как основу взаимоотношений между человеком и Богом. Что такое вера? Многие люди называют себя верующими. При этом некоторые не знают основ своей религии, не умеют отличить ее от других религий. Некоторые говорят: «В церковь я не хожу, но Бог у меня в душе». На вопрос о том, как человек представляет себе Бога, нередко можно услышать расплывчатые ответы: «Я верю во что-то светлое, доброе»; «Я верю в добро. Ведь самое главное — быть добрым, а ходить в церковь и соблюдать обряды необязательно».

Почему недостаточно «иметь Бога в душе»? Почему недостаточно верить в какое-то абстрактное и далекое доброе начало? Потому что вера — не просто интеллектуальная или рациональная убежденность в существовании Бога, в существовании иного мира, высших сил. Вера — это образ жизни, основанный на богообщении. Вера предполагает личную встречу человека с Богом.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере

Изд. 4-е.

М.: Издательский дом «Познание», 2018. 280 с.: ил.

ISBN 978-5-906960-25-2

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере - Содержание

Предисловие

I. Вероучение

1. Вера

2. Единый Бог — Отец и Творец

3. Иисус Христос 3.1. Сын Человеческий 3.2. Сын Божий

4. Святой Дух

5. Троица

6. Церковь 7. Крещение 7.1. Крещение — Таинство Церкви 7.2. Порядок совершения Таинств Крещения и Миропомазания

8. Воскресение мертвых

II. Христианская нравственность

1. Десять заповедей Ветхого Завета

2. Заповеди Блаженства

3. Ветхозаветные заповеди и христианская нравственность

4. Любовь к Богу и любовь к ближнему

5. Грех и покаяние

6. Семейная этика

7. Воспитание детей

8. Женщина в Церкви

9. Христианская жизнь — путь духовного подвига

III. Церковь и богослужение

1. Богородица и святые

2. Молитва

3. Церковная жизнь

4. Православный храм

5. Иконы и крест

6. Церковные праздники

7. Седмичный и дневной круги богослужения

8. Евхаристия 8.1. Евхаристия — Таинство Церкви 8.2. Порядок совершения Божественной Литургии

9. Другие Таинства и обряды 9.1. Исповедь 9.2. Брак 9.3. Елеосвящение 9.4. Священство 9.5. Церковные обряды



Послесловие

Митрополит Иларион (Алфеев) - Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере - Предисловие

Вы решили креститься?

Вы решили крестить ребенка?

Вы были крещены в младенчестве, но не были воспитаны в вере?

Вы заходите в храм поставить свечку, но не понимаете смысл богослужения?

Вы принадлежите к Православной Церкви, но не знаете ее учение?

Вы пытались читать Библию, но не поняли ее смысл? Вы бываете в храме, но никогда не исповедовались? Вы ходите в храм, исповедуетесь и причащаетесь, но многого не понимаете и хотите углубить свои знания? Во всех перечисленных случаях эта книга — для Вас. Слово «катехизис» — греческого происхождения. Буквально оно означает «оглашение» или «научение». Катехизисом принято называть книгу, в которой в краткой и доступной форме излагаются основные истины христианской веры. Катехизис — это путеводитель по вере. Он не призван что-либо доказать: его задача — изложить и разъяснить. Автор наиболее известного «Православного катехизиса» — святитель Филарет, выдающийся церковный деятель и богослов, митрополит Московский с 1821 по 1867 год. Его катехизис и поныне сохраняет значение в качестве авторитетного и одобренного высшей церковной властью изъяснения основ православного вероучения.

Однако с тех пор, как он был издан, прошло почти двести лет. За это время радикально изменилось мышление людей; некоторые темы утратили актуальность; в то же время возникло множество новых вопросов, на которые люди ищут простые и понятные ответы; наконец, появились новые церковные нормативные тексты, которых не было в XIX веке, и сегодня их нельзя игнорировать. Поэтому вполне естественно, что появляются и новые катехизисы — пространные и краткие, коллективные и авторские. Катехизис, который Вы держите в руках, — это попытка осмыслить православную веру и кратко изложить ее основы для нашего современника. Он состоит из трех разделов.

Первый посвящен основным вероучительным истинам Православной Церкви: речь в нем идет о вере, о Боге, об Иисусе Христе, о Святом Духе, о Церкви, о крещении и о воскресении мертвых. Второй раздел посвящен нравственным темам. В нем говорится о десяти заповедях Ветхого Завета, о заповедях Блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа, о любви к Богу и любви к ближнему, о грехе и покаянии, о различных вопросах семейной этики, о воспитании детей, о месте женщины в Церкви.

В третьем разделе мы поговорим о молитве и богослужении, о храме и иконах, о церковном календаре и церковных праздниках, о Божественной Литургии и других церковных службах, о Таинствах и обрядах. Итак, в путь. Этот путь мы пройдем вместе — Вы и я, автор этой книги, священнослужитель Русской Православной Церкви. И да будет Сам Господь Иисус Христос нашим проводником на этом пути.