Алфеев - митрополит Иларион - Апостол Пётр - Биография
Эта книга посвящена апостолу Петру - ближайшему ученику Иисуса Христа, «корифею апостолов», как его именовали в раннехристианской Церкви.
В биографии Петра много пробелов. Нам не известно почти ничего о его жизни до призвания на апостольское служение. Во всех четырех Евангелиях он многократно упоминается, но почти всегда находится не в центре повествования, а в тени главного героя евангельской истории - Иисуса Христа. Лишь в нескольких эпизодах он играет самостоятельную роль. Наиболее важный из них — рассказ о его отречении, присутствующий во всех четырех Евангелиях.
В первых главах книги Деяний апостольских Пётр занимает центральное место. Эта книга дает нам достаточно подробные сведения о начале его самостоятельного служения после воскресения Иисуса Христа, мы слышим несколько речей Петра, узнаем о нескольких связанных с ним событиях и чудесах. Но затем автор книги Деяний переключается на Павла и основное внимание уделяет его трудам и путешествиям. В последний раз Пётр упоминается в рассказе об Апостольском Соборе в Иерусалиме, после чего исчезает из поля зрения автора книги.
О дальнейших событиях жизни Петра мы узнаем из отрывочных упоминаний о нем в посланиях Павла, а также из более поздних преданий, зафиксированных у Отцов и учителей Церкви II и последующих веков (Игнатия Богоносца, Иринея Лионского, Тертуллиана, Оригена у церковных историков (в частности у Евсевия Кесарийского), а также в памятниках христианской апокрифической литературы. Миссионерская деятельность Петра за пределами Иерусалима покрыта мраком неизвестности, точными сведениями об обстоятельствах его кончины мы не располагаем.
В этих условиях можно ли вообще писать биографию Петра? Ответ зависит от того, что понимать под биографией. Если исчерпывающее жизнеописание, то такое составить невозможно: слишком много имеется лакун. Однако даже об Иисусе Христе мы многого не знаем (например, чем Он занимался от 12 до 30 лет). Это не препятствует появлению всё новых и новых исследований о Нем, в том числе имеющих биографический характер.
Жизнь Петра на определенных отрезках времени хорошо документирована, и именно эти отрезки станут объектом нашего преимущественного внимания: образ первоверховного апостола восстанавливается по ним с достаточной полнотой. Что же касается других периодов его жизни, то сведения о них нам придется собирать по крупицам.
Митрополит Иларион – Алфеев - Апостол Пётр. Биография
М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2018. - 464 с: цв. ил.
ISBN 978-5-906960-28-3
На 1-й стр. обложки: Ап. Пётр. Икона. VI в. (монастырь вмц. Екатерины на Синае)
Митрополит Иларион – Алфеев - Апостол Пётр - Биография - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ
- 1. Жизнь до призвания на апостольское служение
- 2. Призвание
- 3. Избрание на апостольское служение
- 4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий
- 5. Тайная вечеря и молитва в Гефсимании
- 6. Отречение
- 7. Пётр после воскресения Иисуса
Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ
- 1. От Вознесения до Пятидесятницы
- 2. Пятидесятница
- 3. Чудеса Петра
- 4. Роль Петра в жизни общины
- 5. Три ареста Петра
- 6. Миссионерские путешествия Петрапо книге Деяний
- 7. Пётр на Апостольском Соборе
Глава 3. ПЁТР В ДРУГИХ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ИСТОЧНИКАХ
- 1. Пётр в посланиях Павла
- 2. Пётр в творениях мужей апостольских
- 3. Сведения о кончине Петра у древних авторов.
- 4. Место захоронения Петра
- 5. Пётр - первый епископ Рима?
- 6. Пётр - первый епископ Антиохии?
Глава 4. ПОСЛАНИЯ ПЕТРА
- 1. Первое послание
- 2. Второе послание
ПОСЛЕСЛОВИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Митрополит Иларион – Алфеев - Апостол Пётр - Биография - Тень Петра исцеляет людей
О том, что апостолы совершали многочисленные чудеса, неоднократно говорится в первых главах книги Деяний. При этом отдельного упоминания в качестве чудотворцев удостаиваются лишь некоторые апостолы:
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме (Деян. 2:43). А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе (Деян. 6:8).
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса (Деян. 8:6). Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все (Деян. 5:12-16).
Даже говоря о чудесах апостолов как единой группы, автор Деяний не упускает из поля зрения Петра как главу этой группы: сила чудотворения приписывается и другим апостолам, но ни об одном из них не говорится, чтобы его тень обладала целительными свойствами.
Это упоминание о тени стоит особняком во всей раннехристианской литературе. Одно из чудес Иисуса Христа произошло благодаря прикосновению к Его одежде; некоторые исцеления Иисус совершал на расстоянии. Но о целительных свойствах Его тени в Евангелиях не упоминается.
Современные комментаторы видят в упоминании о тени Петра отголоски древних магических представлений о тени как о продолжении тела человека и о том, что сила, исходящая из тела, может передаваться через его тень[1]. Древние толкователи предпочитали обращать внимание на иные аспекты темы. Златоуст, например, отмечая отсутствие упоминаний в Евангелиях о целительной силе тени Иисуса, видит в данном месте книги Деяний подтверждение пророчества Иисуса о том, что Его ученики будут не только творить такие же дела, как Он, но «и больше сих сотворят» (Ин. 14:12). «При Христе этого не происходило, откуда и можно видеть, что теперь на деле исполнилось сказанное Им», — подчеркивает Златоуст[2].
В Евангелиях значительное место отведено рассказам о том, как Иисус изгонял бесов.
Хорошая книга, как и многие другие у Алфеева...
полностью согласен)
Имхо, труд не м. Илариона, а литературных негров, но, кажется, он от этого только выигрывает