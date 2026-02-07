Борис Алексеевич Тихомиров - Состав и канон Священного Писания Ветхого Завета в основных христианских конфессиях
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, History
Series Учебник бакалавра теологии (26 books)
Предваряя предметный разговор первой главы и формулируя общее определение библейского канона как нормативного состава и объема Священного Писания, принятого в Церкви и Церковью, необходимо подчеркнуть важность этого понятия в системе христианского вероучения. Библейский канон — это апробированные Церковью книги, пользующиеся безусловным доверием, исключительным, неоспоримым, ни с чем не сравнимым авторитетом во всех религиозно значимых обстоятельствах веры, призванные привести верующих на путь спасения. Это откровенные тексты, на которых Церковь основывает свое учение. В этом заключается основная суть и значимость библейского канона. Точное и четкое установление границ Священного Писания всегда осознавалось Церковью как одна из первостепенных задач. Отсюда и пристальное, неослабевающее внимание к многочисленным проблемам, возникающим при решении данного вопроса, непрекращающиеся споры, а подчас и противоречивые постановления.
Обозначившаяся уже на ранних этапах истории Церкви разносторонняя проблематика библейского канона так, однако, и не получила однозначного разрешения в отношении ветхозаветной части. Если нормативный состав книг Нового Завета одинаков в основных христианских конфессиях, то положение с каноном Ветхого Завета принципиально иное. В православии, католичестве, протестантизме сложились разнящиеся воззрения не только на комплектацию Ветхого Завета, но и на границы отдельных книг; используется своя отличительная терминология. Истоки данных разногласий восходят к ранним этапам формирования корпуса ветхозаветных книг Библии. Обозначившись уже во II в., став предметом споров и диаметрально противоположных решений в период неразделенной Церкви, пережив Средневековье, они достались в наследие Новому времени. В этих вопросах не всегда можно констатировать единство мнений даже среди Церквей одной конфессиональной принадлежности.
Так, между Православными Автокефальными Церквами существуют отличия в оценке как количественного состава Ветхого Завета, так и статусного положения отдельных книг. В своей основе эти разночтения обусловлены своеобразием формирования национальных Библий, расхождением богословских позиций в отношении объема ветхозаветного наследия Церкви, различиями в понимании и интерпретациях исторических обстоятельств и фактов комплектации ветхозаветных книг. При этом состав Священного Писания Ветхого Завета отдельных национальных Библий необязательно совпадает с установленным каноном. К примеру, в корпус книг Ветхого Завета славянской Библии и Синодального перевода (СП) входят произведения, которым русским православным богословием XIX в. было отказано в каноническом достоинстве. В конце концов, проблема несогласия в вопросе о каноне Ветхого Завета в христианстве упирается в проблему единства Церкви как исключительной инстанции, правомочной выносить авторитетные суждения о составе письменного источника Откровения, которому она следует.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. — 200 с.
ISBN 978-5-6044877-4-7

Борис Алексеевич Тихомиров - Состав и канон Священного Писания Ветхого Завета в основных христианских конфессиях - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
I. ПОНЯТИЕ КАНОНА КНИГ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
II. СОСТАВ И КАНОН СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ В ИУДЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ДОХРИСТИАНСКОЙ ЭПОХИ И ИУДАИЗМЕ
Вводные замечания
II. 1. Библейские свидетельства о формировании собрания священных книг
II. 2. Состояние иудейского сообщества в I в. по Р. X. и вопрос канонизации Священного Писания
II. 3. Кодификация еврейской Библии в раввинистическом иудаизме
II. 4. Отдельные свидетельства и теории формирования иудейского канона Священного Писания
III. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ КАНОН В НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЦЕРКВИ
Вводные замечания
III. 1. Начало формирования первой части христианской Библии, Ветхого Завета: предпосылки и исходные позиции
III. 2. Формирование первой части христианской Библии: решения и определения по канону Ветхого Завета
Вводные замечания
III. 2. 1. Корпус книг Ветхого Завета в I-III вв.: свидетельства Нового Завета и христианской письменности; «апокрифы»
III. 2. 2. Соборные определения и правила свв. отцов в отношении ветхозаветного канона
IV. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ КАНОН В НОВОЕ ВРЕМЯ
Вводные замечания
IV. 1. Канон Ветхого Завета в протестантизме
IV. 2. Канон Ветхого Завета в Католической Церкви
IV. 3. Канон Ветхого Завета в греческих Православных Церквах
V. КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Вводные замечания
V. 1. Состав Ветхого Завета славянской Библии
V. 2. Списки библейских книг на Руси
V. 3. Ветхозаветные книги в богослужении Русской Православной Церкви
V. 4. Определения о составе и каноне Ветхого Завета в русском богословии XIX века
V. 5. Историко-критические и богословские замечания по концепции канона Ветхого Завета школы русского православного богословия XIX века
V. 6. Состав и канон Ветхого Завета в связи с изданиями Синодального перевода Библии
VI. ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЕТХОЗАВЕТНОГО КАНОНА В ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВАХ В XX ВЕКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I. КРИТЕРИЙ КАНОНИЧНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ II. «КАНОН» КАК ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛЕЙСКОГО ТЕКСТА: В ПОИСКАХ ДОСТОВЕРНОГО И КАНОНИЧЕСКОГО ТЕКСТА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Вводные замечания
. Масоретский текст, Септуагинта, Вульгата
. Вопрос «канонического текста» Священного Писания в отечественной библейской традиции. Славянская Библия, Синодальный перевод
ПРИЛОЖЕНИЕ III. О ВЕРОЯТНОМ АВТОРЕ ТЕРМИНА «НЕКАНОНИЧЕСКИЕ» КНИГИ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ XIX ВЕКА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Related Books

All Books