Предваряя предметный разговор первой главы и формулируя общее определение библейского канона как нормативного состава и объема Священного Писания, принятого в Церкви и Церковью, необходимо подчеркнуть важность этого понятия в системе христианского вероучения. Библейский канон — это апробированные Церковью книги, пользующиеся безусловным доверием, исключительным, неоспоримым, ни с чем не сравнимым авторитетом во всех религиозно значимых обстоятельствах веры, призванные привести верующих на путь спасения. Это откровенные тексты, на которых Церковь основывает свое учение. В этом заключается основная суть и значимость библейского канона. Точное и четкое установление границ Священного Писания всегда осознавалось Церковью как одна из первостепенных задач. Отсюда и пристальное, неослабевающее внимание к многочисленным проблемам, возникающим при решении данного вопроса, непрекращающиеся споры, а подчас и противоречивые постановления.

Обозначившаяся уже на ранних этапах истории Церкви разносторонняя проблематика библейского канона так, однако, и не получила однозначного разрешения в отношении ветхозаветной части. Если нормативный состав книг Нового Завета одинаков в основных христианских конфессиях, то положение с каноном Ветхого Завета принципиально иное. В православии, католичестве, протестантизме сложились разнящиеся воззрения не только на комплектацию Ветхого Завета, но и на границы отдельных книг; используется своя отличительная терминология. Истоки данных разногласий восходят к ранним этапам формирования корпуса ветхозаветных книг Библии. Обозначившись уже во II в., став предметом споров и диаметрально противоположных решений в период неразделенной Церкви, пережив Средневековье, они достались в наследие Новому времени. В этих вопросах не всегда можно констатировать единство мнений даже среди Церквей одной конфессиональной принадлежности.

Так, между Православными Автокефальными Церквами существуют отличия в оценке как количественного состава Ветхого Завета, так и статусного положения отдельных книг. В своей основе эти разночтения обусловлены своеобразием формирования национальных Библий, расхождением богословских позиций в отношении объема ветхозаветного наследия Церкви, различиями в понимании и интерпретациях исторических обстоятельств и фактов комплектации ветхозаветных книг. При этом состав Священного Писания Ветхого Завета отдельных национальных Библий необязательно совпадает с установленным каноном. К примеру, в корпус книг Ветхого Завета славянской Библии и Синодального перевода (СП) входят произведения, которым русским православным богословием XIX в. было отказано в каноническом достоинстве. В конце концов, проблема несогласия в вопросе о каноне Ветхого Завета в христианстве упирается в проблему единства Церкви как исключительной инстанции, правомочной выносить авторитетные суждения о составе письменного источника Откровения, которому она следует.