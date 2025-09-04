Предлагаемая вниманию читателя часть 4-я (в 2 томах, 3 книгах) учебного пособия «Введение в историю Церкви», посвященная в основном отечественной историографии истории Церкви в России, завершает серию изданий, предпринятых кафедрой истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, имеющего право разрабатывать образовательные программы на основе самостоятельно установленных стандартов и требований, в целях методического обеспечения преподавания учебных курсов по направлению подготовки 030600.62 «История» со специализацией по истории Церкви, и предназначена для студентов магистратуры (курс «История христианства в России») и бакалавриата (спецдисциплины по кафедре истории Церкви: «Историография истории Церкви», «Историческая литургика», «История канонического права», курсы по истории книгопечатания в России и русского старообрядчества). Несомненно, венцом серии могла бы стать хрестоматия по истории Церкви, однако такого рода учебное издание имеет смысл только при наличии в учебном плане семицарских занятий для поточных курсов, а они, к сожалению, в современную расчасовку не умещаются. Для дисциплин же, связанных со специализацией, наличие хрестоматийных эксцерптов уже не принципиально, поскольку дисциплины специализации и спецкурсы рассчитаны на работу студентов с оригинальными источниками и научной литературой.

Первая книга 1-го тома предлагаемого учебного пособия посвящена, с одной стороны, анализу объемов и методов экспозиции историко-церковной проблематики в обобщающих трудах отечественных гражданских историков, а также концептуальных решений, которые вырабатывались ими на основании изученных и представленных историко-церковных источников касательно оценки места и роли Русской Церкви в развитии отечественной истории.

С другой стороны, во второй книге тома представлены конфессионально ориентированные исследования отечественной церковной истории — труды исследователей, нацеленные не только и не столько на экспозицию церковно-исторической проблематики в познавательных целях, но на использование полученных результатов в педагогическом процессе, направленном на подготовку специалистов в очень конкретной сфере — церковно-практической деятельности (даже такой, казалось бы, чисто научный, источниковедческий прежде всего труд, как многотомная «История Русской Церкви» преосвященного Макария (Булгакова), также должен рассматриваться в данном контексте: не назначенный, уже в силу своего объема, для использования в семинарско-академическом учебном процессе, он служил и служит доныне документальным основанием поколений более лаконичных учебных курсов отечественной церковной истории).

Историография (ιστορία + γράφω — «писать, записывать, регистрировать»), воспринимаемая не только как история исторической науки, но, прежде всего, как совокупность исследований в той или иной области последней, представляет собой, пользуясь современной хозяйственной терминологией, своеобразный аудит1 исторического процесса, взятого в целом или в конкретной его части (составляющей объект конкретно-исторического исследования). В том случае, конечно, если в основании исследования лежит некая научная методология, а не принцип элементарной демонстрации формально систематизированных фактов.

Вениамин Владимирович Симонов - Введение в историю Церкви - в 4 частях. Часть 4. Обзор историографии по истории Церкви в России : в 2 томах, в 3 книгах - Том 1: Обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI вв.: в 2 книгах - Книга 1: История Русской Церкви в гражданских «Историях» XVIII-XX вв.

учебное пособие для вузов по направлению подготовки 030600.62 «История»

(Труды Исторического факультета МГУ ; № 216)

(Серия III: Instrumenta studiorum ; № 48)

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра истории Церкви

Под редакцией В.В. Симонова, Г.М. Запальского

Санкт-Петербург: БАН, 2022. — 575 с.

ISBN 978-5-336-00288-1

ISBN 978-5-211-06193-4 (Часть 4)

ISBN 978-5-336-00309-3 (Том 1).

ISBN 978-5-336-00310-9 (Т. 1. Кн. 1)

Вениамин Владимирович Симонов - Введение в историю Церкви - в 4 частях. Часть 4. Обзор историографии по истории Церкви в России : в 2 томах, в 3 книгах - Том 1: Обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI вв.: в 2 книгах - Книга 1: История Русской Церкви в гражданских «Историях» XVIII-XX вв. - Содержание

Предисловие

Глава 1. Церковная история в «Российских историях» XVIII — начала XX в

§ 1. «Российские истории» XVIII — начала XIX в.

§ 2. «История Российская» В.Н. Татищева

§ 3. «История России от древнейших времен» князя М.М. Щербатова

§ 4. «История государства Российского» Н.М. Карамзина

1. Обзор концепции

2. История Русской Церкви в структуре изложения

3. От крещения руси до нашествия монголов

4. Нашествие «Моголов»

5. Церковь в период формирования централизованного государства: Московская митрополия

6. Церковь в государственно-управленческой системе абсолютной монархии: первая Московская патриархия

7. История Церкви в историософии Н.М. Карамзина

Глава 2. История Русской Церкви в обобщающих трудах по российской истории второй половины XIX — начала XX в.

§ 1. «Русская история» К.Н. Бестужева-Рюмина

§ 2. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева

1. Обзор концепции

2. История Русской Церкви в структуре изложения — до петровских реформ

а) Проникновение и распространение христианства в русских землях

б) Кириархальная митрополия в государственной политической системе. Церковное управление

в) Церковная экономика. Монастырская колонизация

г) «Невежество», нравственность и ереси

д) Русская автокефалия: переход от митрополии к патриаршей форме возглавления

е) Церковь в государственном строительстве

ж) Церковные земли — московский период

з) Православие в Западной Руси. Внешнецерковные сношения

и) Проблема просвещения и церковный раскол

3. История Русской Церкви в структуре изложения — начало синодального периода

а) Предпосылки и условия петровских церковных реформ

б) Синодальная реформа и ее первые следствия

в) Церковное управление при преемниках Петра I

г) Церковная экономика в «Новое время». Секуляризация

д) Нравы и просвещение

е) Раскол и секты

ж) Миссионерская деятельность

з) Елизаветинская Библия

и) Обзор источников и церковной литературы

4. Церковная история в историософии С.М.Соловьева

§ 3. Лекции В.О. Ключевского

1. Обзор концепции

2. Эпизод 1-й: крещение руси и становление системы управления (источники права)

3. Эпизод 2-й: Церковь в системе централизованного государства — проблема собственности

4. Эпизод 3-й: раскол

5. Эпизод 4-й: христианская благотворительность

6. Церковь в историософии В.О. Ключевского

§ 4. Труды С.Ф. Платонова

1. Обзор концепции

2. Церковь в Киевский период

3. Церковь в период раздробленности и становления централизованного государства

4. От Ивана Грозного до Федора Алексеевича

5. Время Петра I и его ближайших преемников

6. От Екатерины II до Александра II и «великих реформ»

7. История Церкви в концепции С.Ф. Платонова

§ 5. «Русская история» М.Н. Покровского

Глава 3. История Русской Церкви в советской исторической науке (обобщающие работы)

§ 1. «История русской церкви» Н.М. Никольского

1. Проблема «качества» христианизации

2. «Феодальная Церковь»

3. Кризис «феодальной Церкви» и московская автокефалия

4. Старообрядчество и сектантство как результат «классовой эволюции» Церкви

5. Петровская реформа и Церковь «крепостной эпохи»

6. Кризис Церкви в пореформенное время

§ 2. Академическая «История СССР» и учебные издания

§ 3. Отдельные издания

§ 4. Коллективные «вехи истории» русского православия

1. Киевская митрополия

2. Московская митрополия

3. Первая Московская патриархия

4. Синодальный период

5. Вторая Московская патриархия

§ 5. «История Российская» Р.Г. Скрынникова

1. Крещение Руси

2. Церковь во время усобиц и монголо-татарского нашествия

3. Московская митрополия

4. Первая Московская патриархия

Memorabilia (некоторые итоги)

Список сокращений

Указатель имен (сост. О.В. Новикова)