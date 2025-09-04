Симонов - Введение в историю Церкви - Часть 4 - Том 1 - Книга 1
Предлагаемая вниманию читателя часть 4-я (в 2 томах, 3 книгах) учебного пособия «Введение в историю Церкви», посвященная в основном отечественной историографии истории Церкви в России, завершает серию изданий, предпринятых кафедрой истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, имеющего право разрабатывать образовательные программы на основе самостоятельно установленных стандартов и требований, в целях методического обеспечения преподавания учебных курсов по направлению подготовки 030600.62 «История» со специализацией по истории Церкви, и предназначена для студентов магистратуры (курс «История христианства в России») и бакалавриата (спецдисциплины по кафедре истории Церкви: «Историография истории Церкви», «Историческая литургика», «История канонического права», курсы по истории книгопечатания в России и русского старообрядчества). Несомненно, венцом серии могла бы стать хрестоматия по истории Церкви, однако такого рода учебное издание имеет смысл только при наличии в учебном плане семицарских занятий для поточных курсов, а они, к сожалению, в современную расчасовку не умещаются. Для дисциплин же, связанных со специализацией, наличие хрестоматийных эксцерптов уже не принципиально, поскольку дисциплины специализации и спецкурсы рассчитаны на работу студентов с оригинальными источниками и научной литературой.
Первая книга 1-го тома предлагаемого учебного пособия посвящена, с одной стороны, анализу объемов и методов экспозиции историко-церковной проблематики в обобщающих трудах отечественных гражданских историков, а также концептуальных решений, которые вырабатывались ими на основании изученных и представленных историко-церковных источников касательно оценки места и роли Русской Церкви в развитии отечественной истории.
С другой стороны, во второй книге тома представлены конфессионально ориентированные исследования отечественной церковной истории — труды исследователей, нацеленные не только и не столько на экспозицию церковно-исторической проблематики в познавательных целях, но на использование полученных результатов в педагогическом процессе, направленном на подготовку специалистов в очень конкретной сфере — церковно-практической деятельности (даже такой, казалось бы, чисто научный, источниковедческий прежде всего труд, как многотомная «История Русской Церкви» преосвященного Макария (Булгакова), также должен рассматриваться в данном контексте: не назначенный, уже в силу своего объема, для использования в семинарско-академическом учебном процессе, он служил и служит доныне документальным основанием поколений более лаконичных учебных курсов отечественной церковной истории).
Историография (ιστορία + γράφω — «писать, записывать, регистрировать»), воспринимаемая не только как история исторической науки, но, прежде всего, как совокупность исследований в той или иной области последней, представляет собой, пользуясь современной хозяйственной терминологией, своеобразный аудит1 исторического процесса, взятого в целом или в конкретной его части (составляющей объект конкретно-исторического исследования). В том случае, конечно, если в основании исследования лежит некая научная методология, а не принцип элементарной демонстрации формально систематизированных фактов.
Вениамин Владимирович Симонов - Введение в историю Церкви - в 4 частях. Часть 4. Обзор историографии по истории Церкви в России : в 2 томах, в 3 книгах - Том 1: Обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI вв.: в 2 книгах - Книга 1: История Русской Церкви в гражданских «Историях» XVIII-XX вв.
учебное пособие для вузов по направлению подготовки 030600.62 «История»
(Труды Исторического факультета МГУ ; № 216)
(Серия III: Instrumenta studiorum ; № 48)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра истории Церкви
Под редакцией В.В. Симонова, Г.М. Запальского
Санкт-Петербург: БАН, 2022. — 575 с.
ISBN 978-5-336-00288-1
ISBN 978-5-211-06193-4 (Часть 4)
ISBN 978-5-336-00309-3 (Том 1).
ISBN 978-5-336-00310-9 (Т. 1. Кн. 1)
Вениамин Владимирович Симонов - Введение в историю Церкви - в 4 частях. Часть 4. Обзор историографии по истории Церкви в России : в 2 томах, в 3 книгах - Том 1: Обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI вв.: в 2 книгах - Книга 1: История Русской Церкви в гражданских «Историях» XVIII-XX вв. - Содержание
Предисловие
Глава 1. Церковная история в «Российских историях» XVIII — начала XX в
§ 1. «Российские истории» XVIII — начала XIX в.
§ 2. «История Российская» В.Н. Татищева
§ 3. «История России от древнейших времен» князя М.М. Щербатова
§ 4. «История государства Российского» Н.М. Карамзина
1. Обзор концепции
2. История Русской Церкви в структуре изложения
3. От крещения руси до нашествия монголов
4. Нашествие «Моголов»
5. Церковь в период формирования централизованного государства: Московская митрополия
6. Церковь в государственно-управленческой системе абсолютной монархии: первая Московская патриархия
7. История Церкви в историософии Н.М. Карамзина
Глава 2. История Русской Церкви в обобщающих трудах по российской истории второй половины XIX — начала XX в.
§ 1. «Русская история» К.Н. Бестужева-Рюмина
§ 2. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева
1. Обзор концепции
2. История Русской Церкви в структуре изложения — до петровских реформ
а) Проникновение и распространение христианства в русских землях
б) Кириархальная митрополия в государственной политической системе. Церковное управление
в) Церковная экономика. Монастырская колонизация
г) «Невежество», нравственность и ереси
д) Русская автокефалия: переход от митрополии к патриаршей форме возглавления
е) Церковь в государственном строительстве
ж) Церковные земли — московский период
з) Православие в Западной Руси. Внешнецерковные сношения
и) Проблема просвещения и церковный раскол
3. История Русской Церкви в структуре изложения — начало синодального периода
а) Предпосылки и условия петровских церковных реформ
б) Синодальная реформа и ее первые следствия
в) Церковное управление при преемниках Петра I
г) Церковная экономика в «Новое время». Секуляризация
д) Нравы и просвещение
е) Раскол и секты
ж) Миссионерская деятельность
з) Елизаветинская Библия
и) Обзор источников и церковной литературы
4. Церковная история в историософии С.М.Соловьева
§ 3. Лекции В.О. Ключевского
1. Обзор концепции
2. Эпизод 1-й: крещение руси и становление системы управления (источники права)
3. Эпизод 2-й: Церковь в системе централизованного государства — проблема собственности
4. Эпизод 3-й: раскол
5. Эпизод 4-й: христианская благотворительность
6. Церковь в историософии В.О. Ключевского
§ 4. Труды С.Ф. Платонова
1. Обзор концепции
2. Церковь в Киевский период
3. Церковь в период раздробленности и становления централизованного государства
4. От Ивана Грозного до Федора Алексеевича
5. Время Петра I и его ближайших преемников
6. От Екатерины II до Александра II и «великих реформ»
7. История Церкви в концепции С.Ф. Платонова
§ 5. «Русская история» М.Н. Покровского
Глава 3. История Русской Церкви в советской исторической науке (обобщающие работы)
§ 1. «История русской церкви» Н.М. Никольского
1. Проблема «качества» христианизации
2. «Феодальная Церковь»
3. Кризис «феодальной Церкви» и московская автокефалия
4. Старообрядчество и сектантство как результат «классовой эволюции» Церкви
5. Петровская реформа и Церковь «крепостной эпохи»
6. Кризис Церкви в пореформенное время
§ 2. Академическая «История СССР» и учебные издания
§ 3. Отдельные издания
§ 4. Коллективные «вехи истории» русского православия
1. Киевская митрополия
2. Московская митрополия
3. Первая Московская патриархия
4. Синодальный период
5. Вторая Московская патриархия
§ 5. «История Российская» Р.Г. Скрынникова
1. Крещение Руси
2. Церковь во время усобиц и монголо-татарского нашествия
3. Московская митрополия
4. Первая Московская патриархия
Memorabilia (некоторые итоги)
Список сокращений
Указатель имен (сост. О.В. Новикова)
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