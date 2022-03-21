История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века - Учебник бакалавра теологии

История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века
Управление Российской Церковью до 1917 года. К 1917 году, согласно Основным Законам Российской империи, первенствующей и господствующей верой была «христианская, православная, кафолического восточного исповедания» (ст. 62). Император Всероссийский не мог исповедовать никакой другой религии, кроме православной. Он же по закону считался Верховным защитником и хранителем догматов господствовавшей веры, а также блюстителем правоверия и благочиния (ст. 63-64). В церковном управлении император действовал посредством Святейшего Правительствующего Синода, учрежденного в 1721 году, в эпоху Петра Великого. Исключительно велико было влияние на церковные дела в начале XX столетия обер-прокурора Святейшего Синода, что не в последнюю очередь явилось итогом многолетнего руководства ведомством православного исповедания учителя двух последних самодержцев — Александра III и Николая II — К. П. Победоносцева. Именно обер-прокурор представлял доклады Святейшего Синода императору, информировал его членов о повелениях Высочайшей власти и имел полномочия объявлять словесно Высочайшие указы. В 1903 году должность обер-прокурора Святейшего Синода была юридически приравнена к должности министра, до этого К. П. Победоносцев только лично входил в Кабинет министров.
На местах руководство церковной жизнью осуществляло епархиальное управление, состоявшее из местного архиерея — руководителя епархии (церковного округа, в большинстве случаев территориально совпадавшегос губернией[1]) — и консистории (учреждения, занимавшегося судом и управлением епархии). При этом существовала должность секретаря консистории, напрямую подотчетного обер-прокурору Святейшего Синода и имевшего возможность опосредованного влияния на ход дел в епархии. Согласно существовавшим правилам, дела в консисториях должны были решаться только единогласно, в случае же разногласия инициатива объяснения сути изучавшейся проблемы целиком переходила в руки секретаря. Для удобства управления епархией в Православной Церкви существовала должность благочинных — помощников епископов в надзоре за духовенством вверенных им епархий.
Состояние приходской жизни и материальное положение духовенства. Фундаментом всего институционального здания Церкви являлся приход — «общество верующих православных христиан, имеющих свой храм и своих священнослужителей». Однако, являясь низшей цер-ковно-административной единицей, приход в большинстве случаев не оказывал решающего влияния на жизнь верующих, формально к нему приписанных. Приходский священник преимущественно ограничивал свою деятельность совершением богослужений и исполнением треб для верующих, за что прихожане содержали его и остальной причт своими подаяниями. Со времени царствования императора Николая I правительство из общегосударственных средств стало назначать духовенству жалованье. Однако размер жалованья был минимален и не мог обеспечить духовенство, являясь лишь вспомогательным средством его существования.
Правительство из года в год увеличивало число церквей (приходов), причты которых получали жалованье. Так, если на 1907 год таких причтов было 27925, то на 1917 год — уже 35516.
[1] В начале XX века православные епархии в пространственном отношении не совпадали с губерниями только в нескольких случаях (в Финляндии, в Царстве Польском, в Пермской губернии и в ряде других). Епархий же было 63 (исключая Грузинский Экзархат и Северо-Американскую архиерейскую кафедру). Общая численность русского епископата (считая епархиальных архиереев и викариев, а также епископов — настоятелей монастырей и находившихся на покое) составляла на 1916 год более 150 человек.
История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века - Учебник бакалавра теологии
М, Издательский дом «Познание», 2022 г. - 776 с.
ISBN: 978-5-6044873-6-5
История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века - Учебник бакалавра теологии - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917–1920 ГГ.)
§ 1. Российская Церковь в начале XX века
§ 2. Российская Церковь и революционные потрясения 1917 года
§ 3. Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 годов. Восстановление патриаршества
§ 4. Российская Церковь в период Гражданской войны. Начало гонений
Вопросы и задания
ГЛАВА II. ЦЕРКОВНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ И РАСКОЛЫ 1920-Х ГОДОВ ..
§ 1. Кампания по изъятию церковных ценностей. Арест Святейшего Патриарха Тихона. Возникновение обновленческого раскола (1922–1923 гг.)
§ 2. Русская Церковь в последние годы жизни Святейшего Патриарха Тихона (1923–1925 гг.) .
§ 3. Русская Церковь при Патриаршем Местоблюстителе митрополите Петре и его заместителях в 1925 — начале 1927 года
§ 4. Изменение курса церковной политики митрополита Сергия в 1927 году. Возникновение «правой» церковной оппозиции
Вопросы и задания
ГЛАВА III. АНТИЦЕРКОВНЫЕ ГОНЕНИЯ И ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ (1929–1941 ГГ.)
§ 1. Ужесточение религиозной политики в конце 1920-х — начале 1930-х годов
§ 2. Иосифлянское разделение. Появление катакомбных общин
§ 3. Массовые репрессии верующих в 1930-е годы. Подвиг новомучеников
§ 4. Положение Русской Православной Церкви накануне Великой Отечественной войны (1939–1941 гг.)
Вопросы и задания
ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ .
§ 1. Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви
§ 2. Религиозное возрождение на оккупированной территории СССР
§ 3. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов
§ 4. Религиозная политика Советского государства в годы войны
Вопросы и задания
ГЛАВА V. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1958 ГГ.)
§ 1. Временное «перемирие» в государственно-церковных отношениях в 1945–1953 годах
§ 2. Укрепление позиций Русской Православной Церкви в 1953–1957 годах
§ 3. Внешнецерковная деятельность Московского Патриархата
Вопросы и задания
ГЛАВА VI. АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ГОНЕНИЯ 1958–1964 ГОДОВ
§ 1. Основные причины, цели и этапы «хрущевских» гонений
§ 2. Церковное сопротивление
§ 3. Международная деятельность Русской Православной Церкви в 1958–1964 годах
Вопросы и задания
ГЛАВА VII. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1965–1991 ГГ.)
§ 1. Церковная жизнь в период «застоя»
§ 2. Святые и подвижники
§ 3. Церковное сопротивление
§ 4. Изменение государственно-церковных отношений в годы «перестройки»
§ 5. Расколы, разделения, лжеучения конца 1980-х годов
§ 6. Развитие внешних связей Московского Патриархата
Вопросы и задания
ГЛАВА VIII. РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ .
§ 1. Формирование русского церковного зарубежья в 1918–1920 годах. Начало создания Русской Зарубежной Церкви
§ 2. Русская Зарубежная Церковь в 1921–1926 годах. От создания до разделения
§ 3. Русская Зарубежная Церковь в 1927–2019 годах
§ 4. Западноевропейский экзархат приходов русской традиции
§ 5. Североамериканская митрополия
§ 6. Зарубежные приходы Московского Патриархата
Вопросы и задания
ГЛАВА IX. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СВЯТЕЙШЕМ ПАТРИАРХЕ АЛЕКСИИ II .
§ 1. Состояние Русской Православной Церкви и церковно-государственные отношения в годы служения Патриарха Алексия II .
§ 2. Проблема церковных расколов
§ 3. Внешнецерковная деятельность Московской Патриархии
Вопросы и задания
ГЛАВА X. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ СВЯТЕЙШЕМ ПАТРИАРХЕ КИРИЛЛЕ
§ 1. Внутрицерковное развитие и церковно-государственные отношения
§ 2. Церковный раскол на Украине
§ 3. Московский Патриархат на международной арене
Вопросы и задания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
2022-02-04
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