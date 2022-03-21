История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века - Учебник бакалавра теологии

Управление Российской Церковью до 1917 года. К 1917 году, согласно Основным Законам Российской империи, первенствующей и господствующей верой была «христианская, православная, кафолического восточного исповедания» (ст. 62). Император Всероссийский не мог исповедовать никакой другой религии, кроме православной. Он же по закону считался Верховным защитником и хранителем догматов господствовавшей веры, а также блюстителем правоверия и благочиния (ст. 63-64). В церковном управлении император действовал посредством Святейшего Правительствующего Синода, учрежденного в 1721 году, в эпоху Петра Великого. Исключительно велико было влияние на церковные дела в начале XX столетия обер-прокурора Святейшего Синода, что не в последнюю очередь явилось итогом многолетнего руководства ведомством православного исповедания учителя двух последних самодержцев — Александра III и Николая II — К. П. Победоносцева. Именно обер-прокурор представлял доклады Святейшего Синода императору, информировал его членов о повелениях Высочайшей власти и имел полномочия объявлять словесно Высочайшие указы. В 1903 году должность обер-прокурора Святейшего Синода была юридически приравнена к должности министра, до этого К. П. Победоносцев только лично входил в Кабинет министров.

На местах руководство церковной жизнью осуществляло епархиальное управление, состоявшее из местного архиерея — руководителя епархии (церковного округа, в большинстве случаев территориально совпадавшегос губернией [1] ) — и консистории (учреждения, занимавшегося судом и управлением епархии). При этом существовала должность секретаря консистории, напрямую подотчетного обер-прокурору Святейшего Синода и имевшего возможность опосредованного влияния на ход дел в епархии. Согласно существовавшим правилам, дела в консисториях должны были решаться только единогласно, в случае же разногласия инициатива объяснения сути изучавшейся проблемы целиком переходила в руки секретаря. Для удобства управления епархией в Православной Церкви существовала должность благочинных — помощников епископов в надзоре за духовенством вверенных им епархий.

Состояние приходской жизни и материальное положение духовенства. Фундаментом всего институционального здания Церкви являлся приход — «общество верующих православных христиан, имеющих свой храм и своих священнослужителей». Однако, являясь низшей цер-ковно-административной единицей, приход в большинстве случаев не оказывал решающего влияния на жизнь верующих, формально к нему приписанных. Приходский священник преимущественно ограничивал свою деятельность совершением богослужений и исполнением треб для верующих, за что прихожане содержали его и остальной причт своими подаяниями. Со времени царствования императора Николая I правительство из общегосударственных средств стало назначать духовенству жалованье. Однако размер жалованья был минимален и не мог обеспечить духовенство, являясь лишь вспомогательным средством его существования.

Правительство из года в год увеличивало число церквей (приходов), причты которых получали жалованье. Так, если на 1907 год таких причтов было 27925, то на 1917 год — уже 35516.

[1] В начале XX века православные епархии в пространственном отношении не совпадали с губерниями только в нескольких случаях (в Финляндии, в Царстве Польском, в Пермской губернии и в ряде других). Епархий же было 63 (исключая Грузинский Экзархат и Северо-Американскую архиерейскую кафедру). Общая численность русского епископата (считая епархиальных архиереев и викариев, а также епископов — настоятелей монастырей и находившихся на покое) составляла на 1916 год более 150 человек. История Русской Православной Церкви - том 3 - XX - начало XXI века - Учебник бакалавра теологии

Шкаровский Михаил Витальевич / Фирсов Сергей Львович / протоиерей Алексий Марченко / иерей Александр Мазырин / Кострюков Андрей Александрович / Маслова Ирина Ивановна