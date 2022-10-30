Введение в историю Церкви - Часть 4. Обзор историографии истории Церкви в России - Том I - Книга II - «Истории Русской Церкви» отечественных церковных историков (XIX - начало XXI в.)

В отличие от европейских путей развития научной исторической мысли (имевших, напомним, два выраженных систематизаторских начала: ранневизантийские «Церковные истории», писаные с целью включить мировую историю в систему христианской истории, — эта линия угасает к XIV в., — и латинские монументальные труды, начатые «Магдебургскими центуриями» и продолженные «Историей» кардинала Барония, которые, хотя весьма долго преследовали прежде всего апологетические задачи и потому несли на себе явственный отпечаток конфессиональной ориентированности, в итоге сформировали систему знаний, ставшую базисом церковной истории как самостоятельной научной дисциплины, основанной на специфической Источниковой базе и историко-критическом методе), российская историко-церковная наука (то, что можно очень обобщенно и с определенной степенью абстрактности определить термином historia ecclesiastica), в части отечественной церковной истории, явилась довольно поздно и, в своем систематически-обобщающем виде, весьма долго ориентировалось главным образом на обслуживание нужд школьного богословия.

Начиная с первого отечественного опыта изложения истории Русской Церкви, принадлежавшего перу митрополита Платона (Левшина), сквозные «Истории Русской Церкви» адресовались, как правило, аудитории духовных школ и должны были соответствовать их задачам, программе и учебному плану. Ученые труды преосвященных Филарета (Гумилевского) и Макария (Булгакова) были, по замыслу и исполнению, счастливыми исключениями. Базового университетского курса русской церковной истории (несмотря на попытки учреждения в университетах церковно-исторических кафедр по уставам 1804 и 1835 гг. и практическую реализацию этих попыток с введением устава 1863 г.), создано не было — во многом, видимо, потому, что для университетов история Церкви считалась «непрофильной» дисциплиной.

Развитие истории Русской Церкви как самостоятельной исторической дисциплины гуманитарного цикла в определенной степени повторило пути развития гражданской историографии отечественной истории: она прошла (в довольно сжатом временном периоде) путь от «собирательства» — своеобразного коллекционирования и первичной обработки источников (что было в существенной степени, по крайней мере, в той части, которая затрагивает «внешнюю» церковную историю: церковно-политические проблемы и вопросы церковно-государственных отношений, — облегчено трудами гражданских историографов XVIII в.) — до концептуальных обобщений. При этом конституирование церковной истории как части круга богословских дисциплин (даже во второй половине XIX в., во времена о. Горского, церковная история рассматривалась как вспомогательная богословская дисциплина) не могло не накладывать своего отпечатка на методологию церковно-исторического исследования.

Введение в историю Церкви - Часть 4. Обзор историографии истории Церкви в России - Том I - Книга II - «Истории Русской Церкви» отечественных церковных историков (XIX - начало XXI в.)

учебное пособие для вузов

под редакцией В. В. Симонова, Г. М. Запальского

Санкт-Петербург: БАН, 2022. 302 с.

Труды Исторического факультета МГУ ; № 216/11, Серия III: Instrumenta studiorum ; № 48/Н

ISBN 978-5-211-06193-4

Введение в историю Церкви - Часть 4. Обзор историографии истории Церкви в России - Том I - Книга II - «Истории Русской Церкви» отечественных церковных историков (XIX - начало XXI в.) - Оглавление

Очерк истории русской богословской науки Н. Н. Глубоковского (вместо введения)

Глава 1. Становление церковно-исторической науки

Глава 2. Первый расцвет: митрополит Макарий (Булгаков) и архиепископ Филарет (Гумилевский)

Глава 3. Академическая и университетская церковно-историческая наука во второй половине XIX — начале XX в

Глава 4. История Русской Церкви в русской эмиграции

Глава 5. Обобщающие труды отечественных историков Русской Церкви в первые десятилетия после реставрации капитализма

Глава 6. Современные отечественные исследования истории Русской Церкви

Некоторые итоги (вместо заключения)

Список сокращений

Некоторые книги по истории Русской Церкви (помимо упомянутых в тексте), рекомендуемые к изучению

Указатель имен