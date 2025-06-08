В 323 г. равноапостольный Константин обратился с эдиктом, адресованным президам восточных провинций Римской империи, на которые распространилась его власть после победы над Лицинием. Этот акт начинается со слов, посвященных действию Промысла Божия в мире, где присутствует добро и зло: «Всё, определяемое главнейшими законами природы, даёт каждому достаточно чувствовать попечение и Промысл Божиих распоряжений… Благотворность добродетели оставалась бы для нас бесполезно сокрытой, если бы порок не противопоставлял ей жизни развращённого безумия». В пример такого безумия Константин приводит деяния своих предшественников — гонителей христиан: «Я чуждался бывших перед этим автократоров, потому что видел дикость их нравов».

Это первое политическое заявление Константина, проникнутое глубоким богословским смыслом. Бог, по мысли императора, незримо присутствует в истории, направляет её к благу, а зло в мире нужно для того, чтобы выявить и утвердить добро. Отныне политическая деятельность становится способом служения Богу, а сам правитель рассматривается как орудие Промысла. С этого момента начинается новое понимание роли государственной власти в истории человечества — как служения Богу и Его народу.

Константин, побеждая Лициния, считал себя исполнителем воли Божией. Он видел в этой победе проявление Божественной справедливости и был убеждён, что Бог призвал его к особому служению. С тех пор он воспринимал свою власть не только как политическую, но и как духовную миссию. Именно в этом свете следует понимать его последующую деятельность по созыву Собора и вмешательству в церковные дела.

Итак, в 324 г. после окончательной победы над Лицинием Константин становится единовластным правителем всей Римской империи. Он делает выбор в пользу христианства как объединяющей идеологии и начинает последовательно проводить политику поддержки Церкви. Уже в следующем году он собирает Первый Вселенский Собор в Никее, на котором закладываются основы христианского вероучения, канонического права и церковной структуры, ставшие определяющими для всего последующего хода церковной истории.

Таким образом, события 323–325 годов являются ключевыми не только в политической, но и в церковной истории. Именно они положили начало симфонии Церкви и государства, определившей облик христианской цивилизации на многие века вперёд.

Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Очерки из истории Церкви

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 1008 с.

ISBN 978-5-7533-1979-1

Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Содержание