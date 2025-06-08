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Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов

Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Educational

В 323 г. равноапостольный Константин обратился с эдиктом, адресованным президам восточных провинций Римской империи, на которые распространилась его власть после победы над Лицинием. Этот акт начинается со слов, посвященных действию Промысла Божия в мире, где присутствует добро и зло: «Всё, определяемое главнейшими законами природы, даёт каждому достаточно чувствовать попечение и Промысл Божиих распоряжений… Благотворность добродетели оставалась бы для нас бесполезно сокрытой, если бы порок не противопоставлял ей жизни развращённого безумия». В пример такого безумия Константин приводит деяния своих предшественников — гонителей христиан: «Я чуждался бывших перед этим автократоров, потому что видел дикость их нравов».

Это первое политическое заявление Константина, проникнутое глубоким богословским смыслом. Бог, по мысли императора, незримо присутствует в истории, направляет её к благу, а зло в мире нужно для того, чтобы выявить и утвердить добро. Отныне политическая деятельность становится способом служения Богу, а сам правитель рассматривается как орудие Промысла. С этого момента начинается новое понимание роли государственной власти в истории человечества — как служения Богу и Его народу.

Константин, побеждая Лициния, считал себя исполнителем воли Божией. Он видел в этой победе проявление Божественной справедливости и был убеждён, что Бог призвал его к особому служению. С тех пор он воспринимал свою власть не только как политическую, но и как духовную миссию. Именно в этом свете следует понимать его последующую деятельность по созыву Собора и вмешательству в церковные дела.

Итак, в 324 г. после окончательной победы над Лицинием Константин становится единовластным правителем всей Римской империи. Он делает выбор в пользу христианства как объединяющей идеологии и начинает последовательно проводить политику поддержки Церкви. Уже в следующем году он собирает Первый Вселенский Собор в Никее, на котором закладываются основы христианского вероучения, канонического права и церковной структуры, ставшие определяющими для всего последующего хода церковной истории.

Таким образом, события 323–325 годов являются ключевыми не только в политической, но и в церковной истории. Именно они положили начало симфонии Церкви и государства, определившей облик христианской цивилизации на многие века вперёд.

Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Очерки из истории Церкви

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 1008 с.
ISBN 978-5-7533-1979-1

Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Содержание

  • Глава I. Троица Единосущная и Нераздельная
    • 1. Церковь на пути к Никейскому Собору
    • 2. Первый Вселенский Собор в Никее
    • 3. Новый Рим — Константинополь
    • 4. Церковная жизнь после Никейского Собора
    • 5. Крещение и кончина святого Константина
    • 6. Церковь в правление сыновей святого Константина
    • 7. Церковь в правление императора Юлиана Отступника
    • 8. Церковь на пути ко II Вселенскому Собору
    • 9. II Вселенский Собор
    • 10. Церковь в конце IV века
    • 11. Церковь в эпоху святого Иоанна Златоуста и блаженного Августина
  • Глава II. Господь Иисус Христос — Сын Божий и Сын Человеческий
    • 1. Несторианская ересь
    • 2. Третий Вселенский Собор
    • 3. Разбойничий собор в Эфесе
    • 4. IV Вселенский Собор
    • 5. Церковь во второй половине V — начале VI века
    • 6. Арианские королевства на руинах имперского Запада
    • 7. Крещение франков
    • 8. Церковь на Британских островах в V столетии и в начале VI века
  • Глава III. Иисус Христос — Сын Божий, распятый на Голгофе
    • 1. Церковь на пути к V Вселенскому Собору
    • 2. V Вселенский Собор
    • 3. Церковь в период от V Вселенского Собора до кончины императора Юстиниана
    • 4. Церковь в последней трети VI столетия
    • 5. Церковное искусство и христианская литература эпохи Юстиниана
    • 6. Христианские черты общественной жизни в империи VI веке
    • 7. Православие и арианство в Королевстве лангобардов в VI веке
    • 8. Обращение вестготов в Православие
    • 9. Церковь Галлии в VI веке
    • 10. Христианская Ирландия в VI веке
    • 11. Христианская миссия в кельтской Британии
    • 12. Начало христианской миссии среди англосаксов
    • 13. Христианская и языческая Европа в середине VI столетия
  • Глава IV. «Не Моя воля, но Твоя да будет»
    • 1. Константинополь в VIII столетии
    • 2. VIII Вселенский Собор
    • 3. Карл Великий и Рим
    • 4. Славянская миссия
    • 5. Крещение Руси
    • 6. Византийская Церковь после VIII Собора
    • 7. Церковная жизнь в X–XI веках
    • 8. Борьба за церковную независимость на Западе
    • 9. Схизма 1054 года
    • 10. Борьба за каноническое устройство Русской Церкви
  • Глава V. «Поклоняющийся иконе поклоняется Ипостаси...»
    • 1. Константинопольский Собор 1166 года
    • 2. Соборы XII века
    • 3. Латинская Церковь в XII веке
    • 4. Константинополь и Рим
    • 5. Четвёртый Крестовый поход
    • 6. Никея и Лион
    • 7. Воссоединение и разделение
    • 8. Исихазм
    • 9. Флорентийская Уния
    • 10. Кафоличность Православной Церкви
Views 363
Rating 5.0 / 5
Added 08.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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