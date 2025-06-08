Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов
В 323 г. равноапостольный Константин обратился с эдиктом, адресованным президам восточных провинций Римской империи, на которые распространилась его власть после победы над Лицинием. Этот акт начинается со слов, посвященных действию Промысла Божия в мире, где присутствует добро и зло: «Всё, определяемое главнейшими законами природы, даёт каждому достаточно чувствовать попечение и Промысл Божиих распоряжений… Благотворность добродетели оставалась бы для нас бесполезно сокрытой, если бы порок не противопоставлял ей жизни развращённого безумия». В пример такого безумия Константин приводит деяния своих предшественников — гонителей христиан: «Я чуждался бывших перед этим автократоров, потому что видел дикость их нравов».
Это первое политическое заявление Константина, проникнутое глубоким богословским смыслом. Бог, по мысли императора, незримо присутствует в истории, направляет её к благу, а зло в мире нужно для того, чтобы выявить и утвердить добро. Отныне политическая деятельность становится способом служения Богу, а сам правитель рассматривается как орудие Промысла. С этого момента начинается новое понимание роли государственной власти в истории человечества — как служения Богу и Его народу.
Константин, побеждая Лициния, считал себя исполнителем воли Божией. Он видел в этой победе проявление Божественной справедливости и был убеждён, что Бог призвал его к особому служению. С тех пор он воспринимал свою власть не только как политическую, но и как духовную миссию. Именно в этом свете следует понимать его последующую деятельность по созыву Собора и вмешательству в церковные дела.
Итак, в 324 г. после окончательной победы над Лицинием Константин становится единовластным правителем всей Римской империи. Он делает выбор в пользу христианства как объединяющей идеологии и начинает последовательно проводить политику поддержки Церкви. Уже в следующем году он собирает Первый Вселенский Собор в Никее, на котором закладываются основы христианского вероучения, канонического права и церковной структуры, ставшие определяющими для всего последующего хода церковной истории.
Таким образом, события 323–325 годов являются ключевыми не только в политической, но и в церковной истории. Именно они положили начало симфонии Церкви и государства, определившей облик христианской цивилизации на многие века вперёд.
Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Очерки из истории Церкви
Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 1008 с.
ISBN 978-5-7533-1979-1
Прот. Владислав Цыпин — Эпоха Вселенских Соборов — Содержание
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Глава I. Троица Единосущная и Нераздельная
- 1. Церковь на пути к Никейскому Собору
- 2. Первый Вселенский Собор в Никее
- 3. Новый Рим — Константинополь
- 4. Церковная жизнь после Никейского Собора
- 5. Крещение и кончина святого Константина
- 6. Церковь в правление сыновей святого Константина
- 7. Церковь в правление императора Юлиана Отступника
- 8. Церковь на пути ко II Вселенскому Собору
- 9. II Вселенский Собор
- 10. Церковь в конце IV века
- 11. Церковь в эпоху святого Иоанна Златоуста и блаженного Августина
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Глава II. Господь Иисус Христос — Сын Божий и Сын Человеческий
- 1. Несторианская ересь
- 2. Третий Вселенский Собор
- 3. Разбойничий собор в Эфесе
- 4. IV Вселенский Собор
- 5. Церковь во второй половине V — начале VI века
- 6. Арианские королевства на руинах имперского Запада
- 7. Крещение франков
- 8. Церковь на Британских островах в V столетии и в начале VI века
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Глава III. Иисус Христос — Сын Божий, распятый на Голгофе
- 1. Церковь на пути к V Вселенскому Собору
- 2. V Вселенский Собор
- 3. Церковь в период от V Вселенского Собора до кончины императора Юстиниана
- 4. Церковь в последней трети VI столетия
- 5. Церковное искусство и христианская литература эпохи Юстиниана
- 6. Христианские черты общественной жизни в империи VI веке
- 7. Православие и арианство в Королевстве лангобардов в VI веке
- 8. Обращение вестготов в Православие
- 9. Церковь Галлии в VI веке
- 10. Христианская Ирландия в VI веке
- 11. Христианская миссия в кельтской Британии
- 12. Начало христианской миссии среди англосаксов
- 13. Христианская и языческая Европа в середине VI столетия
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Глава IV. «Не Моя воля, но Твоя да будет»
- 1. Константинополь в VIII столетии
- 2. VIII Вселенский Собор
- 3. Карл Великий и Рим
- 4. Славянская миссия
- 5. Крещение Руси
- 6. Византийская Церковь после VIII Собора
- 7. Церковная жизнь в X–XI веках
- 8. Борьба за церковную независимость на Западе
- 9. Схизма 1054 года
- 10. Борьба за каноническое устройство Русской Церкви
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Глава V. «Поклоняющийся иконе поклоняется Ипостаси...»
- 1. Константинопольский Собор 1166 года
- 2. Соборы XII века
- 3. Латинская Церковь в XII веке
- 4. Константинополь и Рим
- 5. Четвёртый Крестовый поход
- 6. Никея и Лион
- 7. Воссоединение и разделение
- 8. Исихазм
- 9. Флорентийская Уния
- 10. Кафоличность Православной Церкви
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