Каноны на двунадесятые праздники - Церковнославянский текст с переводом и комментариями

Православное богослужение, как оно дошло до нас в литургических книгах и церковных уставах, в лучших памятниках гимнографии, иконописи и храмовой архитектуры, есть чудный плод самых высоких устремлений человеческого духа, озаренного благодатными лучами Святого Духа Божия. Это живое, яркое и многогранное свидетельство нашей веры и жизни по вере, выражение многовекового исторического опыта Церкви. Ценность этого достояния - огромна, если рассматривать его не просто как исторический памятник одной из человеческих культур, а как саму непрерывную молитвенную жизнь, дыхание христианства. Храмовое богослужение - это среда, в которой век за веком происходит величайшее чудо - явление Воплотившегося Бога-Слова в таинствах Его Тела и Крови, подаваемых в живоносную и нетленную пищу верным; это среда, в которой совершается обожение человека. Церковь, с ее молитвенным строем

жизни, без преувеличения может быть названа земным Небом, начатком Царствия Божия. И как в будущем веке, во всеобщем Воскресении, любящие Бога будут вечно славить Его в обоженных, светоносных телах и душах, направляя свои очищенные, обновленные чувства и силы к Источнику Благости, - так и ныне Церковь, пребывая в дольнем мире, устремляет к горнему, невещественному Свету все чувства человека и через это наполняет его небесною любовью и духовным ведением.

Предыстория появления канонов вкратце такова. С первых веков христианства в обычае верующих было, разделяясь на два хора, петь псалмы, припевая к их стихам слова тех или иных божественных хвалений - так же, как поныне припеваем мы хвалительные или просительные стихи к псалму 103 в начале всенощного бдения или, в торжественных случаях, к «хвалитным» псалмам в его конце. Кроме псалмов, горячо любимы христианами были песни из Ветхого Завета - песнь пророка Моисея, воспетая при виде чудесного спасения еврейского народа от рук Фараона (Исх 15: 1-19), песнь Деворы о победе над хананеями (Суд 5), благодарственная песнь праведной Анны, которой Бог даровал долгожданный плод - будущего пророка Самуила (1 Цар 2:1-10), песни пророков Аввакума (Авв 3:1-19) и Исаии (Ис 26:9-19), песнь-молитва Ионы, проглоченного китом (Ион 2: 3-10), две песни-молитвы - одна сокрушенная, а другая благодарственная - еврейских юношей Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в раскаленную печь за верность истинному Богу (Дан 3:26-56 и Дан 3:57-88) и, наконец, две песни из Нового Завета - Пресвятой Богородицы (Лк 1:46-55) и священника Захарии, отца Иоанна Крестителя (Лк 1:68-79). Насколько эти места Священного Писания были дороги древним христианам, видно из того, что в сохранившихся от первых веков христианских катакомбах или молитвенных зданиях, от Испании до берегов Евфрата, на стенах многократно изображались соответствующие сюжеты: Моисей, осеняющий жезлом Чермное море или изводящий воду из сухой скалы в пустыне, пророк Иона, извергнутый из чрева кита, пророк Даниил во рву со львами и еврейские юноши, молитвенно простирающие руки из пламени. Это значит, что пророческие песни, в том или ином составе, были хорошо знакомы членам христианских общин. Судя по всему, они, наряду с псалмами, составляли часть регулярных церковных песнопений. Специальные же гимны, относившиеся к определенным праздникам, от первых трех веков христианства, за редчайшими исключениями, не сохранились.

Каноны на двунадесятые праздники свв. Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Козмы Маюмского и других боговдохновенных песнописцев. - Церковнославянский текст с переводом и комментариями - Том 1

Cост., предисл., перевод и коммент. Петра Епифанова.

Москва: АО «Первая Образцовая типография», 2024. — 400 с., ил.

ISBN 978-5-7164-1359-7

ISBN 978-5-7164-1360-3 (т. 1)

Каноны на двунадесятые праздники свв. Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Козмы Маюмского и других боговдохновенных песнописцев. - Церковнославянский текст с переводом и комментариями - Том 1 - Содержание