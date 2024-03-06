Кенааниты - Евреи в средневековом славянском мире
Кенааниты, средневековая еврейская община, говорившая на славянском языке, не были популярными персонажами в современных исторических и филологических исследованиях, хотя они известны ученому миру уже более 150 лет.
Настоящая книга — это по существу первый всеобъемлющий том о кенаанитах, включающий как современные работы, так и собрание наиболее важных предыдущих исследований на эту тему, начиная с 1865 года.
Что мы знаем о кенаанитах?
Это исчезнувшая славяноязычная этнолингвистическая еврейская община. Она существовала в восточнославянских землях на протяжении около восьми веков (с девятого до семнадцатого века), а на западе славянского мира несколько более короткий период времени (с десятого по пятнадцатый век). Ее существование в еще более ранний период, с седьмого-восьмого веков на Балканах, остается предметом дискуссии. Языком этих евреев был кенаанский, большинство глосс которого найдено в средневековых еврейских рукописях из чешских земель. Впоследствии кенааниты были поглощены пришельцами с Запада ашкеназами, говорившими на языке идиш. Пределами распространения кенаанитов в славянском мире были Киев на севере, Салоники на юге, Прага на западе и хазарская волжская столица Итиль на востоке.
Большинство материалов нашего сборника принадлежит российским авторам или авторам - выходцам из России. Он включает классические работы Авраама Гаркави, Исаака Маркона и Романа Якобсона. Мы представляем все известные нам работы Якобсона по данной теме. Помимо одной из работ Якобсона о средневековых еврейских старочешских глоссах, публикуемой здесь впервые, мы помещаем также статьи наших современных коллег из Чехии, продолжающих линию исследований Якобсона.
Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире
М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. - 576 с.
ISBN 978-5932733-394-3
Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире - Содержание
Part I The Knaanites and Their Language : The State of the Art
M.A. Chlenov (Moscow).
Knaanim — the Medieval Jewry of the Slavonic World
Abram Torpusman (Jerusalem).
Где и когда возникла первая община кенаанитов? (В порядке постановки вопроса)
Alexandre Beider (Paris).
Onomastic Analysis of the Origins of Jews in Central and Eastern Europe
Ondrej Bldha (Olomouc), Robert Dittmann (Prague), Karel Komdrek (Olomouc), Daniel Polakovic (Prague), Lenka Ulicnd (Olomouc)
On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of nth to 13th Centuries in Hebrew Manuscripts
Abram Torpusman (Jerusalem).
Кенаанские женские личные имена: попытка реконструкции
A.A. Alexeev (St.Petersburg).
Русско-еврейские литературные связи Киевской эпохи. Результаты и перспективы исследования
Wolf Moskovich (Jerusalem).
In Quest for Traces of Knaanic in Yiddish
M.A. Chlenov (Moscow).
Переносные топонимы/этнонимы в еврейской средневековой историко-географической традиции
V.L. Vikhnovich (St.Petersburg).
Ица из Чернигова в XIII в.
S. lakerson (St.Petersburg).
Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма»
Moshe Taube (Jerusalem).
On the Slavic Testimonies in Rabbinical Responsa
Michael Schneider (Jerusalem).
The “Judaizers” in Muscovite Russia and Kabbalistic Eschatology
Sergey Y. Temchin (Vilnius).
Learning Hebrew in the Grand Duchy of Lithuania: An Evidence from a 16th-Century Cyrillic Manuscript
Ondrej Bldha (Olomouc), Robert Dittmann (Prague), Karel Komdrek (Olomouc), Daniel Polakovic (Prague), Lenka Ulicnd (Olomouc)
Roman Jakobson 's Unpublished Study on the Language of Canaanite Gloss
Darya Vasyutinski (KfarEldad, Israel).
«Об языке евреев» Авраама Гаркави
Part II The Knaanites and Their Language: Research Milestones and Sources
А.Я. Гаркави.
Об языке евреев живших в древнее время на Руси, и о славянских словах встречаемых у еврейских писателей
L. Zunz.
Alteste Nachrichten uber Juden und judische Gelehrte in Polen, Slavonien und Russland
И.Ю. Маркой.
Славянские глоссы у Исаака бен-Моисея из Вены в его сочинении Ор-Заруа
Isaak Markon.
Die slavischen Glossen bei Isaak ben Mose Or Sarua
Г.И. Барац.
Повести и сказания древнерусской письменности, имеющие отношение к евреям
С.М. Дубнов.
Разговорный язык и народная литература польско-литовских евреев в 16 и первой половине 17 века
A. Marmorstein.
Nouveaux renseignements sur Tobiya ben Eliezer
Ю. Бруцкус.
Перші звістки про євреїв у Польщі та на Русі
R. Jakobson and М. Halle.
Ihe Term Canaan in Medieval Hebrew
Роман Якобсон.
Из разысканий над старочешскими глоссами в средневековых еврейских памятниках
Ибн Хордадбех.
Книга путей и стран
В.Н. Топоров.
Еврейский элемент в Киевской Руси
Андрей Архипов.
Об одном древнем названии Киева
Александр Кулик.
Евреи древней Руси: источники и историческая реконструкция
Книга на англиском языке