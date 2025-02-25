Иларион - Троицкий - священномученик - Творения - 4 тома
Настоящее 4-томное собрание творений сщмч. Илариона содержит почти все известные труды святого. При подготовке настоящего тома издательство руководствовалось списком трудов священномученика, составленным протод. Сергием Голубцовым и Н. А. Кривошеевой (Архиепископ Иларион (Троицкий), «Церковь как союз любви». М.: Издательство ПСТГУ. 1998, с. 445–453). Не вошли в книгу без достаточных оснований приписанная архиеп. Илариону рецензия на изданную в 1914 г. в Киеве книгу «Евангельские блаженства» (подписана в «Богословском вестнике» буквой Z) и статья «No Christianity without the Church». Не удалось найти несколько выпусков т. н. листков для Галиции (№№ 12, 14 и 17).
Сверх упомянутых в списке трудов, сборник дополнен словом архим. Илариона при наречении во епископа, письмом «Ответ православных иерархов» и запиской «От архиепископа Илариона к сведению всех православных»; письмом Д. А. Хомякову, двумя письмами проф. Н. Н. Глубоковскому и фрагментами писем за период 1913–1926 гг.
Также в сборнике помещены показаниями архим. Илариона после первого ареста. В Приложении помещены доклады сотрудников ГПУ о выступлениях архиеп. Илариона на диспутах с обновленцами. Представление о сщмч. Иларионе как ученом богослове и педагоге дополняют материалы, опубликованные в свое время в «Богословском вестнике»: «Особое мнение архимандрита Илариона о просьбе А. Ремезова» (1915), «Представление о преподавании еврейского языка в семинарии» (коллективное письмо, 1916) и «Отзыв об отчете профессорского стипендиата М. Введенского» (1917).
При работе в ОР РГБ (Ф. 172. МДА) были выявлено несколько автографов, не учтенных в упомянутом списке трудов: отзывы на кандидатские студенческие сочинения и рецензия на научные труды прот. Д. А. Лебедева (Ф. 172: К. 215, ед. 9; К. 242, ед. 2; К. 384, ед. 13).
Также впервые публикуется последняя, 7-я глава кандидатского сочинения В. Троицкого «История догмата о Церкви» — «Учение о Церкви отцев восточных» (копия автографа предоставлена А. А. Горбачевым), часть которой легла в основу завершающей, но неопубликованной главы магистерского сочинения «Очерки из истории догмата о Церкви» (1-й т. наст. изд.). Неатрибутированный автограф этой главы — «Об учении отцов Западной Церкви о существе и признаках Церкви» (с утраченным началом) был выявлен в составе Ф. 172 и публикуется впервые.
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Среди сонма святых Русской Православной Церкви, засвидетельствовавших верность Христу в тяжелейшие гонения XX века, выделяется светлая и величественная фигура священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Выдающийся богослов, духовный писатель святоотеческого направления, профессор Московской духовной академии в 1910-е годы; сподвижник патриарха Тихона, мужественный борец с обновленчеством, знаменитый проповедник в начале 20-х, наконец, узник Соловков с 1923 по 1929 годы — таковы основные этапы жизни священномученика Илариона. Строго православное и при этом укорененное в собственном духовном опыте богословское творчество святителя, сосредоточенное преимущественно на проблемах экклезиологии, свидетельствует о его глубокой, органичной церковности и душевной чистоте, возвышенной до совершенства молитвенным подвигом. Богословие архиепископа Илариона и все его видимые миру дела — не что иное, как борьба за Церковь, за ее святость и единство в сложнейшей исторической ситуации. В предельных обстоятельствах владыка Иларион сохранял верность своей церковной позиции, в последней инстанции — верность Христу. Это стоило ему свободы и в конце концов — жизни.
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 1
Очерки из истории догмата о церкви
Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. —
2-е изд., доп. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 504 с. : 8 л. ил.
ISBN 978-5-7533-1935-7 (Том 1)
ISBN 978-5-7533-1934-0
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 1 - Содержание
НОСИТЕЛЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕГО ХРИСТИАНСТВА
О НЕОБХОДИМОСТИ ИСТОРИКО-ДОГМАТИЧЕСКОЙ АПОЛОГИИ ДЕВЯТОГО ЧЛЕНА СИМВОЛА ВЕРЫ
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ДОГМАТА О ЦЕРКВИ
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1 Новозаветное учение о Церкви
- 2 Понятие о Церкви в противоиудейской полемике первых двух веков
- 3 Учение о Церкви писателей антигностических
- 4 Учение о святости Церкви и борьба с монтанизмом
- 5 Учение о Церкви святителя Киприана Карфагенского
- 6 Вопрос о Церкви в догматической полемике с донатизмом
Источники и пособия
Примечания
Указатели
- имен
- предметов
Приложение - Речь при пострижении доцента Московской академии Владимира Троицкого, в монашестве Илариона
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 2
Богословские труды
Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. — 2-е изд., доп. —
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 424 с.
ISBN 978-5-7533-1936-4 (Том 2)
ISBN 978-5-7533-1934-0
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 2 - Содержание
Богословские труды
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. БИБЛЕЙСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ВЕТХОЗАВЕТНОГО СВЯЩЕНСТВА И ПРОРОЧЕСТВА
ГНОСТИЦИЗМ И ЦЕРКОВЬ В ОТНОШЕНИИ К НОВОМУ ЗАВЕТУ
ТРИЕДИНСТВО БОЖЕСТВА И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
О ЦЕРКОВНОСТИ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ И БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ
ПОКАЯНИЕ В ЦЕРКВИ И ПОКАЯНИЕ В КАТОЛИЧЕСТВЕ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ЦЕРКОВЬ
О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА А. КРЯЖИМСКОГО НА ТЕМУ: «О ПОДЛИННОСТИ ПЕРВЫХ ДВУХ ГЛАВ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ»
ХРИСТИАНСТВА НЕТ БЕЗ ЦЕРКВИ
БОГОСЛОВИЕ И СВОБОДА ЦЕРКВИ (О ЗАДАЧАХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В ОБЛАСТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ)
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЦЕРКВИ (Мф. 16,13–18)
ВИФЛЕЕМ И ГОЛГОФА (ПИСЬМО К ДРУГУ)
О ЦЕРКОВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПАСХАЛЬНОЙ ЭННЕАКЭДЕКАЕТИРИДЫ АНАТОЛИЯ ЛАОДИКИЙСКОГО. 1. 19-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ АНАТОЛИЯ ЛАОДИКИЙСКОГО. СПБ., 1912
НОВЫЙ ЗАВЕТ В АПОСТОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
НОВЫЙ ЗАВЕТ ВО ВТОРОМ ВЕКЕ
О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА П. АЛФЕРОВА НА ТЕМУ: «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ О БРАКЕ (В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМИ СУЖДЕНИЯМИ О НЕМ)
О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА М. ВВЕДЕНСКОГО НА ТЕМУ: «СОТЕРИОЛОГИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА»
О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА А. ЛЮБИМОВА НА ТЕМУ: «СУД НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ»
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. А. А. ГОРБАЧЕВ. ОБЗОР И АНАЛИЗ КРИТИКИ БОГОСЛОВСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 3
Церковно-публицистические труды
Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. — 2-е изд., доп.
Москва : Изд-во Сретенского монастыря: 2024. — 600 с.
ISBN 978-5-7533-1937-1 (Том 3)
ISBN 978-5-7533-1934-0
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 3 - Содержание
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА
ОТ АКАДЕМИИ ДО АФОНА. ПО ВОСТОКУ И ЗАПАДУ. ПУТЕВЫЕ НАБРОСКИ
ДА НЕ БУДУТ ТЕБЕ БОЗИ ИНИИ! СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 95-Й ГОДОВЩИНЫ ОСНОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛИЗМ. НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ
НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
А. С. ХОМЯКОВ И ДРЕВНЕЦЕРКОВНЫЕ ПОЛЕМИСТЫ
ОБ УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. НЕСКОЛЬКО ЧУЖИХ СЛОВ
ПРАВДА ЛИ, БУДТО УЧЕНЫЕ ЛЮДИ В БОГА НЕ ВЕРУЮТ? РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А. Г. ТАБРУМ «РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ»
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, ЦЕРКОВЬ И НАУКА
ДУХОВНАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕРКОВНОЙ!
ИСТОРИЯ ПЛАЩАНИЦЫ
ВОПЛОЩЕНИЕ
СЛОВО ПРИ ОТПЕВАНИИ ПРОФЕССОРА А. И. ВЕДЕНСКОГО
ПОСЕЩЕНИЕ АКАДЕМИИ ПАТРИАРХОМ АНТИОХИЙСКИМ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ЦЕРКОВЬ ГОНИМАЯ И ЦЕРКОВЬ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ. К ПРАЗДНОВАНИЮ 1600-ЛЕТИЯ СО ВРЕМЕНИ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА
НАУКА И ЖИЗНЬ
ВОПЛОЩЕНИЕ И СМИРЕНИЕ
О МУДРОСТИ. РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ДВУМЯ ТРОПАРЯМИ ВЕЛИКОГО КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО
ПОСТНОЕ И ПОСТ. СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЧЬ ПЕРЕД ВСЕНАРОДНЫМ МОЛЕБСТВИЕМ НА ПЛОЩАДИ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ
ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ПОКРОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХРАМ К НАЧАЛУ ВТОРОГО СТОЛЕТИЯ АКАДЕМИИ
ПРОГРЕСС И ВОЙНА
ВОПЛОЩЕНИЕ И ЦЕРКОВЬ
ОТКРЫТИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЕРМОГЕНА
ЕДИНСТВО ИДЕАЛА ХРИСТОВА ПИСЬМО К ДРУГУ
ПАСХА НЕТЛЕНИЯ
СЛОВО ПРИ МОНАШЕСКОМ ПОСТРИГЕ
ПИСЬМА О ЗАПАДЕ
О ЖИЗНИ В ЦЕРКВИ И О ЖИЗНИ ЦЕРКОВНОЙ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА АНДРЕЯ К ПАСТЫРЯМ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ
ГРЕХ ПРОТИВ ЦЕРКВИ ДУМЫ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
СЛОВО ПРИ ОБНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХРАМА
ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ И ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ХРИСТИАНСТВА ПИСЬМО Г. РОБЕРТУ ГАРДИНЕРУ
ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРА
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ПАТРИАРШЕСТВО? РЕЧЬ НА ОБЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА 23 ОКТЯБРЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА И ИЗБРАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИАРХА
ПРИМЕЧАНИЯ
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 4
Богословские и церковно-публицистические труды
Иларион (Троицкий), священномученик ; составитель иером. Никон (Париманчук). — 2-е изд., доп.
Москва : Изд-во Сретенского монастыря: 2024. — 640 с.
ISBN 978-5-7533-1938-8 (Том 4)
ISBN 978-5-7533-1934-0
Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 4 - Содержание
БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ
ИСТОРИЯ ДОГМАТА О ЦЕРКВИ
- Глава 7. Учение о Церкви отцов восточных
ОТЗЫВЫ НА МАГИСТЕРСКИЕ, КАНДИДАТСКИЕ И КУРСОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
ЦЕРКОВНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА АРХИМАНДРИТА О НАШЕЙ ДОГМАТИКЕ
ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ АРХИМАНДРИТА ИЛАРИОНА И ИЕРОМОНАХА ВАРФОЛОМЕЯ О ПЕРЕДАЧЕ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ БРАТСТВУ УЧЕНЫХ МОНАХОВ
ДОКЛАД МИТРОПОЛИТУ ТИХОНУ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 1917–1918 ГОДОВ
ПОКАЗАНИЯ АРХИМАНДРИТА ИЛАРИОНА ПОСЛЕ ПЕРВОГО АРЕСТА
СЛОВО ПРИ НАРЕЧЕНИИ ВО ЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО
ОТВЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ИЕРАРХОВ
ОТ АРХИЕПИСКОПА ИЛАРИОНА К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ
ИЗ ПИСЕМ АРХИЕПИСКОПА ИЛАРИОНА
- Письмо Д. А. Хомякову
- Письма профессору Н. Н. Глубоковскому
- Письма разным лицам. 1913–1929
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Доклады о выступлениях архиепископа Илариона на диспутах с обновленцами
Примечания
Алфавитный указатель творений архиепископа Илариона
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