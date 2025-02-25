Иларион - Троицкий - священномученик - Творения - 4 тома

Настоящее 4-томное собрание творений сщмч. Илариона содержит почти все известные труды святого. При подготовке настоящего тома издательство руководствовалось списком трудов священномученика, составленным протод. Сергием Голубцовым и Н. А. Кривошеевой (Архиепископ Иларион (Троицкий), «Церковь как союз любви». М.: Издательство ПСТГУ. 1998, с. 445–453). Не вошли в книгу без достаточных оснований приписанная архиеп. Илариону рецензия на изданную в 1914 г. в Киеве книгу «Евангельские блаженства» (подписана в «Богословском вестнике» буквой Z) и статья «No Christianity without the Church». Не удалось найти несколько выпусков т. н. листков для Галиции (№№ 12, 14 и 17).

Сверх упомянутых в списке трудов, сборник дополнен словом архим. Илариона при наречении во епископа, письмом «Ответ православных иерархов» и запиской «От архиепископа Илариона к сведению всех православных»; письмом Д. А. Хомякову, двумя письмами проф. Н. Н. Глубоковскому и фрагментами писем за период 1913–1926 гг.

Также в сборнике помещены показаниями архим. Илариона после первого ареста. В Приложении помещены доклады сотрудников ГПУ о выступлениях архиеп. Илариона на диспутах с обновленцами. Представление о сщмч. Иларионе как ученом богослове и педагоге дополняют материалы, опубликованные в свое время в «Богословском вестнике»: «Особое мнение архимандрита Илариона о просьбе А. Ремезова» (1915), «Представление о преподавании еврейского языка в семинарии» (коллективное письмо, 1916) и «Отзыв об отчете профессорского стипендиата М. Введенского» (1917).

При работе в ОР РГБ (Ф. 172. МДА) были выявлено несколько автографов, не учтенных в упомянутом списке трудов: отзывы на кандидатские студенческие сочинения и рецензия на научные труды прот. Д. А. Лебедева (Ф. 172: К. 215, ед. 9; К. 242, ед. 2; К. 384, ед. 13).

Также впервые публикуется последняя, 7-я глава кандидатского сочинения В. Троицкого «История догмата о Церкви» — «Учение о Церкви отцев восточных» (копия автографа предоставлена А. А. Горбачевым), часть которой легла в основу завершающей, но неопубликованной главы магистерского сочинения «Очерки из истории догмата о Церкви» (1-й т. наст. изд.). Неатрибутированный автограф этой главы — «Об учении отцов Западной Церкви о существе и признаках Церкви» (с утраченным началом) был выявлен в составе Ф. 172 и публикуется впервые.

***

Среди сонма святых Русской Православной Церкви, засвидетельствовавших верность Христу в тяжелейшие гонения XX века, выделяется светлая и величественная фигура священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Выдающийся богослов, духовный писатель святоотеческого направления, профессор Московской духовной академии в 1910-е годы; сподвижник патриарха Тихона, мужественный борец с обновленчеством, знаменитый проповедник в начале 20-х, наконец, узник Соловков с 1923 по 1929 годы — таковы основные этапы жизни священномученика Илариона. Строго православное и при этом укорененное в собственном духовном опыте богословское творчество святителя, сосредоточенное преимущественно на проблемах экклезиологии, свидетельствует о его глубокой, органичной церковности и душевной чистоте, возвышенной до совершенства молитвенным подвигом. Богословие архиепископа Илариона и все его видимые миру дела — не что иное, как борьба за Церковь, за ее святость и единство в сложнейшей исторической ситуации. В предельных обстоятельствах владыка Иларион сохранял верность своей церковной позиции, в последней инстанции — верность Христу. Это стоило ему свободы и в конце концов — жизни.

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 1

Очерки из истории догмата о церкви

Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. —

2-е изд., доп. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 504 с. : 8 л. ил.

ISBN 978-5-7533-1935-7 (Том 1)

ISBN 978-5-7533-1934-0

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 1 - Содержание

НОСИТЕЛЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕГО ХРИСТИАНСТВА О НЕОБХОДИМОСТИ ИСТОРИКО-ДОГМАТИЧЕСКОЙ АПОЛОГИИ ДЕВЯТОГО ЧЛЕНА СИМВОЛА ВЕРЫ ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ДОГМАТА О ЦЕРКВИ ПРЕДИСЛОВИЕ

1 Новозаветное учение о Церкви

2 Понятие о Церкви в противоиудейской полемике первых двух веков

3 Учение о Церкви писателей антигностических

4 Учение о святости Церкви и борьба с монтанизмом

5 Учение о Церкви святителя Киприана Карфагенского

6 Вопрос о Церкви в догматической полемике с донатизмом Источники и пособия Примечания Указатели имен

предметов Приложение - Речь при пострижении доцента Московской академии Владимира Троицкого, в монашестве Илариона

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 2

Богословские труды

Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. — 2-е изд., доп. —

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 424 с.

ISBN 978-5-7533-1936-4 (Том 2)

ISBN 978-5-7533-1934-0

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 2 - Содержание

Богословские труды ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. БИБЛЕЙСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ВЕТХОЗАВЕТНОГО СВЯЩЕНСТВА И ПРОРОЧЕСТВА ГНОСТИЦИЗМ И ЦЕРКОВЬ В ОТНОШЕНИИ К НОВОМУ ЗАВЕТУ ТРИЕДИНСТВО БОЖЕСТВА И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА О ЦЕРКОВНОСТИ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ И БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ ПОКАЯНИЕ В ЦЕРКВИ И ПОКАЯНИЕ В КАТОЛИЧЕСТВЕ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ЦЕРКОВЬ О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА А. КРЯЖИМСКОГО НА ТЕМУ: «О ПОДЛИННОСТИ ПЕРВЫХ ДВУХ ГЛАВ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ» ХРИСТИАНСТВА НЕТ БЕЗ ЦЕРКВИ БОГОСЛОВИЕ И СВОБОДА ЦЕРКВИ (О ЗАДАЧАХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В ОБЛАСТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ) КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЦЕРКВИ (Мф. 16,13–18) ВИФЛЕЕМ И ГОЛГОФА (ПИСЬМО К ДРУГУ) О ЦЕРКОВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПАСХАЛЬНОЙ ЭННЕАКЭДЕКАЕТИРИДЫ АНАТОЛИЯ ЛАОДИКИЙСКОГО. 1. 19-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ АНАТОЛИЯ ЛАОДИКИЙСКОГО. СПБ., 1912 НОВЫЙ ЗАВЕТ В АПОСТОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВЫЙ ЗАВЕТ ВО ВТОРОМ ВЕКЕ О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА П. АЛФЕРОВА НА ТЕМУ: «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ О БРАКЕ (В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМИ СУЖДЕНИЯМИ О НЕМ) О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА М. ВВЕДЕНСКОГО НА ТЕМУ: «СОТЕРИОЛОГИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА» О СОЧИНЕНИИ СТУДЕНТА А. ЛЮБИМОВА НА ТЕМУ: «СУД НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ» ПРИМЕЧАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ. А. А. ГОРБАЧЕВ. ОБЗОР И АНАЛИЗ КРИТИКИ БОГОСЛОВСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 3

Церковно-публицистические труды

Иларион (Троицкий), священномученик ; составители иером. Никон (Париманчук) ; Н. К. Бонецкая. — 2-е изд., доп.

Москва : Изд-во Сретенского монастыря: 2024. — 600 с.

ISBN 978-5-7533-1937-1 (Том 3)

ISBN 978-5-7533-1934-0

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 3 - Содержание

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА ОТ АКАДЕМИИ ДО АФОНА. ПО ВОСТОКУ И ЗАПАДУ. ПУТЕВЫЕ НАБРОСКИ ДА НЕ БУДУТ ТЕБЕ БОЗИ ИНИИ! СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 95-Й ГОДОВЩИНЫ ОСНОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛИЗМ. НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ А. С. ХОМЯКОВ И ДРЕВНЕЦЕРКОВНЫЕ ПОЛЕМИСТЫ ОБ УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. НЕСКОЛЬКО ЧУЖИХ СЛОВ ПРАВДА ЛИ, БУДТО УЧЕНЫЕ ЛЮДИ В БОГА НЕ ВЕРУЮТ? РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А. Г. ТАБРУМ «РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ» СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, ЦЕРКОВЬ И НАУКА ДУХОВНАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕРКОВНОЙ! ИСТОРИЯ ПЛАЩАНИЦЫ ВОПЛОЩЕНИЕ СЛОВО ПРИ ОТПЕВАНИИ ПРОФЕССОРА А. И. ВЕДЕНСКОГО ПОСЕЩЕНИЕ АКАДЕМИИ ПАТРИАРХОМ АНТИОХИЙСКИМ ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ЦЕРКОВЬ ГОНИМАЯ И ЦЕРКОВЬ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ. К ПРАЗДНОВАНИЮ 1600-ЛЕТИЯ СО ВРЕМЕНИ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА НАУКА И ЖИЗНЬ ВОПЛОЩЕНИЕ И СМИРЕНИЕ О МУДРОСТИ. РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ДВУМЯ ТРОПАРЯМИ ВЕЛИКОГО КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО ПОСТНОЕ И ПОСТ. СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РЕЧЬ ПЕРЕД ВСЕНАРОДНЫМ МОЛЕБСТВИЕМ НА ПЛОЩАДИ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПОКРОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХРАМ К НАЧАЛУ ВТОРОГО СТОЛЕТИЯ АКАДЕМИИ ПРОГРЕСС И ВОЙНА ВОПЛОЩЕНИЕ И ЦЕРКОВЬ ОТКРЫТИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЕРМОГЕНА ЕДИНСТВО ИДЕАЛА ХРИСТОВА ПИСЬМО К ДРУГУ ПАСХА НЕТЛЕНИЯ СЛОВО ПРИ МОНАШЕСКОМ ПОСТРИГЕ ПИСЬМА О ЗАПАДЕ О ЖИЗНИ В ЦЕРКВИ И О ЖИЗНИ ЦЕРКОВНОЙ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА АНДРЕЯ К ПАСТЫРЯМ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ ГРЕХ ПРОТИВ ЦЕРКВИ ДУМЫ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СЛОВО ПРИ ОБНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХРАМА ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ И ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ХРИСТИАНСТВА ПИСЬМО Г. РОБЕРТУ ГАРДИНЕРУ ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРА ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ПАТРИАРШЕСТВО? РЕЧЬ НА ОБЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА 23 ОКТЯБРЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА И ИЗБРАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИАРХА ПРИМЕЧАНИЯ

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 4

Богословские и церковно-публицистические труды

Иларион (Троицкий), священномученик ; составитель иером. Никон (Париманчук). — 2-е изд., доп.

Москва : Изд-во Сретенского монастыря: 2024. — 640 с.

ISBN 978-5-7533-1938-8 (Том 4)

ISBN 978-5-7533-1934-0

Иларион (Троицкий), священномученик - Творения : в 4 т. — Т. 4 - Содержание