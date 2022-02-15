Ларше - Последуя святым отцам - Жизнь Георгия Флоровского
Как и многие изгнанные с родины русские семьи, Флоровские вначале нашли убежище в Болгарии. Отец стал клириком кафедрального собора Софии и сохранил эту должность вплоть до своей смерти в 1928 году. В университете столицы Георгий продолжил работу над [магистерской] диссертацией, начатой в Одессе по теме «Историческая философия Герцена». В 1920 году он вступил в небольшой философско-религиозный кружок, состоявший из русских эмигрантов, который вскоре дал рождение «евразийскому движению». В его составе были интеллектуалы из разных областей: лингвист и географ Николай Сергеевич Трубецкой, экономист и географ Петр Николаевич Савицкий, музыковед, литературный критик и философ Петр Петрович Сувчинский.
Их основной мыслью было то, что охватившая всю Европу война и революция в России не были простыми политическими бедствиями, но являлись знаками разрыва в европейской культуре, где можно было наблюдать смерть Запада и быстрое развитие Востока, из чего возникла бы новая эпоха для человечества. Однако они имели разногласия в отношении того, что должно произойти в будущем, и в отношении способа его построения. Ряд исследователей приписывали этому евразийскому движению определяющее влияние на будущую мысль Флоровского, и, в особенности, на центральную идею, что спасение Запада может осуществиться лишь через его переориентацию на Восток. Однако сам Флоровский опроверг такое истолкование: «Я никогда не был евразийцем в доктринальном смысле. Я ответственен в отношении того, что сказал в рамках обсуждения, но не в отношении того, что написали другие».
Безусловно, Флоровский соглашался с некоторыми идеями этого движения (которые, впрочем, не были собственно евразийскими, но отстаивались уже славянофилами, как, например, идея того, что Византийское Православие было органической частью русской культуры и что ей следует освободиться от западных влияний для обретения собственных корней). Но он не соглашался с двумя главными пунктами и характеристиками этого движения — его направленности в отношении Азии и его политических воззрений.
Ларше Жан-Клод - «Последуя святым отцам... »: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского
Пер. с фр. А. Курочкина, У. Рахновской, М. Вдовиченко, А. Вавиловой, П. Доброцветова
науч. ред. П. Доброцветов
М.: Паломник, 2022. 188, [4] с.
ISBN 978-5-87468-182-1
Ларше Жан-Клод - «Последуя святым отцам... »: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Глава I ЖИЗНЬ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО
- Глава II ТРУДЫ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО
- Глава III КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО
- Глава IV РЕЦЕПЦИЯ МЫСЛИ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО
Библиография работ прот. Георгия Флоровского, цитируемых в книге
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