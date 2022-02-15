Как и многие изгнанные с родины русские семьи, Флоровские вначале нашли убежище в Болгарии. Отец стал клириком кафедрального собора Софии и сохранил эту должность вплоть до своей смерти в 1928 году. В университете столицы Георгий продолжил работу над [магистерской] диссертацией, начатой в Одессе по теме «Историческая философия Герцена». В 1920 году он вступил в небольшой философско-религиозный кружок, состоявший из русских эмигрантов, который вскоре дал рождение «евразийскому движению». В его составе были интеллектуалы из разных областей: лингвист и географ Николай Сергеевич Трубецкой, экономист и географ Петр Николаевич Савицкий, музыковед, литературный критик и философ Петр Петрович Сувчинский.

Их основной мыслью было то, что охватившая всю Европу война и революция в России не были простыми политическими бедствиями, но являлись знаками разрыва в европейской культуре, где можно было наблюдать смерть Запада и быстрое развитие Востока, из чего возникла бы новая эпоха для человечества. Однако они имели разногласия в отношении того, что должно произойти в будущем, и в отношении способа его построения. Ряд исследователей приписывали этому евразийскому движению определяющее влияние на будущую мысль Флоровского, и, в особенности, на центральную идею, что спасение Запада может осуществиться лишь через его переориентацию на Восток. Однако сам Флоровский опроверг такое истолкование: «Я никогда не был евразийцем в доктринальном смысле. Я ответственен в отношении того, что сказал в рамках обсуждения, но не в отношении того, что написали другие».

Безусловно, Флоровский соглашался с некоторыми идеями этого движения (которые, впрочем, не были собственно евразийскими, но отстаивались уже славянофилами, как, например, идея того, что Византийское Православие было органической частью русской культуры и что ей следует освободиться от западных влияний для обретения собственных корней). Но он не соглашался с двумя главными пунктами и характеристиками этого движения — его направленности в отношении Азии и его политических воззрений.

Ларше Жан-Клод - «Последуя святым отцам... »: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского

Пер. с фр. А. Курочкина, У. Рахновской, М. Вдовиченко, А. Вавиловой, П. Доброцветова

науч. ред. П. Доброцветов

М.: Паломник, 2022. 188, [4] с.

ISBN 978-5-87468-182-1

Ларше Жан-Клод - «Последуя святым отцам... »: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I ЖИЗНЬ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

Глава II ТРУДЫ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

Глава III КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

Глава IV РЕЦЕПЦИЯ МЫСЛИ ПРОТ. ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

Библиография работ прот. Георгия Флоровского, цитируемых в книге