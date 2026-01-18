Для взыскательного читателя «Слово о молитве» служит верным проводником, указующим путь к непосредственной встрече с Творцом; именно поэтому оно всегда пользовалось в Церкви такой известностью и популярностью. Все 153 главы этого сочинения вкупе с Прологом, в котором Еваг­рий обозначает свой подход к рассматриваемой им теме, образуют стройную и целостную конструкцию. Каждая из глав представляет собой маленький шедевр, заслуживающий отдельного внимания, однако смысл и красота его открываются в полной мере лишь в общем контексте. Здесь нет ни одного лишнего слова, и даже те слова, на которых читательский взор едва останавливается, нередко оказываются ключами к правильному толкованию мысли автора.

Когда же, вновь и вновь возвращаясь к тексту, мы осознаём, что так и не поняли его до конца, нас охватывает чувст­во безнадежности, и мы не чаем более уловить все сокрытые в нем смыслы или даже хотя бы некоторые из них. Но чувство это обманчиво, ибо, погружаясь в это удивительное произведение и предаваясь размышлениям о нем, мы отнюдь не теряем времени даром. Напротив, наши непрестанные усилия приобщиться к богатству евагрианского учения об «истинной» и «духовной» молитве незаметно способствуют нашему «восхождению к Богу».

Бунге - схиархимандрит Гавриил - О молитве в Духе и Истине - по творениям Евагрия Понтийского

схиархимандрит Гавриил (Бунге) ; пер. с фр. В. А. Фадеева.

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 206 с.

ISBN 978-5-7533-1973-9

Бунге - схиархимандрит Гавриил - О молитве в Духе и Истине - по творениям Евагрия Понтийского - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Глава I. Лия и Рахиль Духовная программа творения «Слово о молитве»

Глава II. «Любомудрствуй о молитве» Ответ Евагрия-философа антропоморфитам

Глава III. «Чистая молитва» Конечная цель или только этап?

Глава IV. «Благочестивое вéдение Троицы» Тринитарная мистика или монистическая спекуляция?

Глава V. Святой Дух сочувствующий «Духовность» согласно Евагрию

Глава VI. «Истинная молитва» «Богословие молитвы» Евагрия

Глава VII. «Видеть лицо Отца Небесного» Христологический аспект антропоморфистского спора

Глава VIII. «Без всякого посредника» Ответ Евагрия-богослова антропоморфитам

Глава IX. Превыше всякого умственного восприятия Понятие «гнозис» у Евагрия

Библиография