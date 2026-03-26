История древнего монашества повествует о целой плеяде ярких, незаурядных личностей — начиная с преподобного Антония Великого, чье Житие, составленное святителем Афанасием Александрийским, открывает изумленному читателю мир первых насельников египетской пустыни. Особое место среди «отцов-пустынников» занимает Евагрий Понтийский, которого мы избрали в духовные наставники.

Евагрий принадлежит к третьему поколению монахов; его духовным учителем был преподобный Макарий Великий, ученик Антония Великого. Поэтому духовное учение Евагрия, помимо его собственного богатейшего опыта, отражает чистое и неискаженное предание. В литературном отношении он, вероятно, был первым автором, записавшим изречения святых отцов. В его произведениях их можно встретить очень часто. Наряду с Макарием Великим к тайнам монашеского жития его приобщил преподобный Макарий Александ рийский. В личности самого Евагрия удивительным образом сочетались аскетичность, богословская глубина и исключительная творческая плодовитость.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Тоска, уныние, депрессия - Духовное учение Евагрия Понтийского об акедии

Пер. с франц. прот. Димитрия Сизоненко

2-е изд., испр.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 192 с.

ISBN 978-5-7533-0926-6

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Тоска, уныние, депрессия - Духовное учение Евагрия Понтийского об акедии - Содержание

Введение Евагрий как духовный наставник

1. Уныние: исключительно «монашеский» недуг?

2. Определение понятия зла

3. Происхождение и характерные особенности уныния

4. Проявления уныния

5. Лекарственные средства

6. Уныние и духовная жизнь

Заключение

Источники