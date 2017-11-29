Собрание официальных церковных текстов, иллюстрирующих взаимоотношения между Православными церквами и Римской католической церковью на протяжении последних полутора столетий. Целью настоящего учебного пособия ставится возможность проследить на документальном материале развитие православно-католических отношений от приоритетов конфессиональной исключительности к экуменическому диалогу. Учитывая нынешнее кризисное состояние в экуменическом движении и серьезные трудности, возникшие также на пути православно-католического диалога, предлагаемая хрестоматия является попыткой объективного освещения данной тематики, столь насущной для церковно-общественной ситуации в современной России.



Сост. Алексей Юдин. (Серия «Диалог»). — 2-е изд., испр. и доп.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. — 596 с.

ISBN 5-89647-105-Х

Православие и католичество - от конфронтации к диалогу - Хрестоматия - Содержание

Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. Хрестоматия - Предисловие - Православная и Католическая Церкви

После падения Берлинской стены Западная и Восточная Европа вновь начали совместное развитие. Чем быстрее идет этот процесс, тем острее встает вопрос об отношениях Православной Церкви с укорененной в Западной Европе Католической Церковью. Обе они в ходе истории оказали сильнейшее влияние на культуру своих народов, и это влияние продолжает тем или иным образом ощущаться до сих пор, несмотря на процессы секуляризации (на Западе это - эпоха Просвещения Нового времени, в Восточной Европе - коммунистический государственный атеизм). Перед Востоком и Западом стоит общая задача - вновь открыть и оживотворить христианские корни своей культуры. К сожалению, много-4 вековой исторический процесс привел к культурному и духовному отчуждению, которое собственно и есть причина схизмы между ними. Все это внутренне ослабило обе Церкви.

Определить соотношение «православия» и «католичества» непросто. Изначальное содержание понятий «кафолический» и «ортодоксальный» во многом идентично. «Кафолический» используется для обозначения истинной, аутентичной, православной веры. Поэтому Католическая Церковь христианской древности и Средневековья еще называла себя православной. И, наоборот, Православная Церковь совершенно естественно исповедует себя саму в Символе веры как «кафолическую» церковь. Тем самым они обе твердо и в равной мере претендуют на обладание истиной. Ни Католическая, ни Православная Церкви не рассматривают себя как «конфессиональные» Церкви, ведь это современное понятие возникло только в ходе Реформации.

Ив Конгар выразил отношение между обеими Церквами фразой, которая на первый взгляд звучит парадоксально: В Католической и Православной Церквах (почти) все одинаково, но все и совершенно различно. Обе изначально обладают общим апостольским наследием, которое они восприняли различным образом и впоследствии по-разному развили.

Различные литургические, духовные, богословские и канонические внешние формы довольно рано привели к напряженности отношений между Востоком и Западом. Здесь можно вспомнить пасхальный спор, во время которого уже ок. 155 г. произошло столкновение различных традиций вычисления даты Пасхи. Конфликт тогда был мирно разрешен в духе взаимной терпимости, признания и любви. Позже, особенно после 1054 г., охлаждение любви делало такое примирение все сложнее и сложнее, что в конце концов привело к схизме. С тех пор выросла огромная гора предубеждения, непонимания, осуждения, доходящего даже до вспышек гнева.

Сегодня мы вновь понимаем: Православная и Католическая Церкви - это, по сути, одна Церковь Иисуса Христа; это одна Церковь в различном литургическом, богословском, духовном и каноническом проявлении. Им нет нужды стремиться объединиться в одну Церковь; они скорее должны вновь раскрыть уже существующее единство, вновь обретая друг друга в любви и, таким образом, вновь восстанавливая полное церковное общение друг с другом.

Это означает процесс очищения их исторической памяти, усилия по преодолению взаимной неосведомленности, которая, в сущности, есть причина предубеждений и непонимания. Это означает обмен данными им дарами, во время которого они учатся другу друга и могут обогатить друг друга, поскольку их различия носят не взаимоисключающий, но взаимодополняющий характер. Не в последнюю очередь это означает личную встречу. Само собой разумеется, что такой экуменизм любви невозможен без экуменизма истины; при исследовании общей святоотеческой традиции необходимо приложить немало богословских усилий. Наконец, восстановление полного общения - это духовный, т. е. инициируемый, поддерживаемый и руководимый Святым Духом процесс.

Слава Богу, в последние десятилетия нам было даровано много шагов в этом направлении. Книга, которую Вы держите в руках, предлагает важные свидетельства этого совместного пути, делая их доступными более широкому кругу читателей. Тем самым эта книга может воодушевить на новые шаги. Время не ждет, и, вероятно, перед нами лежит еще длинный путь.

Хочется поблагодарить издателей и выразить им признательность за все их труды. Желаю этой книге найти радушный отклик в сердцах как можно большего числа читателей.

Кардинал Вальтер Каспер, Президент Папского совета по содействию христианскому единству, апрель 2004