Всемирная энциклопедия - Христианство

Гл. ред. М. В. Адамчик, Гл. науч. ред. В. В. Адамчик

Мн.:Современный литератор, 2004. - 832 с.

ISBN 985-14-0675-9

Всемирная энциклопедия - Христианство - Евангельская традиция - источники

История жизни, деяний и смерти Иисуса из Назарета не предполагала того всемирного движения, основателем которого он стал. Иисус жил и проповедовал в давние времена на периферии Римской империи. Жизнь его была коротка, и большая часть современного ему мира ничего о нем не знала. Ни один из источников информации о его жизни и учении не восходит к самому Иисусу. Насколько мы знаем, он не оставил после себя ни одного написанного слова. Ни один из его современников также ничего не написал о жизни и смерти Иисуса. Все утверждения о Христе как исторической личности практически без исключения основаны на христианской традиции, особенно на материале, вошедшем в Евангелия от Марка, от Матфея и от Луки и отражающем воззрения церкви более поздних времен и ее веру в Иисуса.

Нехристианские источники

Нехристианские источники скудны и не добавляют к истории Иисуса ничего такого, что не было бы известно из христианского предания. Тем не менее, нельзя не вспомнить, что в «Анналах» римского историка Тацита (XV, 44), написанных около 110 года н. э., упоминается о казни Иисуса. Тацит сообщает о казни христиан при императоре Нероне, последовавшей в связи с пожаром в Риме (64 н. э.), когда император, стремясь отвести от себя подозрения, обвинил в поджоге так называемых христиан, которых в то время ненавидел народ. Тацит объясняет: «Название христиан восходит к Христу, которого прокуратор Понтий Пилат казнил в правление Тиберия". «Временно подавленное вредное суеверие", распространившееся благодаря Христу в Иудее, вскоре достигло Рима. Тацит говорит не столько об Иисусе, сколько о Христе (что первоначально было религиозным званием, означавшим мессия, но очень рано начало использоваться среди христиан за пределами Палестины как собственное имя Христа). Этот отрывок лишь подтверждает, что Иисус, основатель религиозного течения, умер позорной смертью (был распят на кресте), а также отражает общепринятое в Риме отношение к этому течению. К этому же времени относится вопрос правителя Малой Азии Плиния Младшего к императору Траяну (около 111 н. э.) о том, как следует поступать с христианами (Письма 10, 96 и далее). Христиане вновь названы приверженцами грубого суеверия, которые поют гимны Христу "как Богу». Ничего не говорится о земной жизни Иисуса, а фактическая информация в письме, без сомнения, восходит к самим христианам.

Другой римский историк, Светоний, в своем жизнеописании императора Клавдия (Жизнь Клавдия 25:4, после 100 н. э.) отмечает: "Он [Клавдий] изгнал из Рима иудеев, которые, подстрекаемые Хрестом, постоянно вызывали беспорядки". Вероятно, это относится к беспорядкам, происходившим среди проживавших в Риме иудеев из-за распространения в их среде христианства. Однако информация дошла до писателя в совершенно искаженной форме или же была им понята абсолютно неверно, в том смысле, что этот "Хрестос" в то время был в Риме неким иудейским агитатором. Эдикт Клавдия об изгнании иудеев (49 н. э.) также упоминается в Актах 18:2.

Иосиф Флавий, иудейский историк при дворе Домициана, описавший историю своего народа и события Иудейской войны римлян (66 — 70 н. э.), лишь случайно упоминает об избиении камнями в 62 году н. э. "Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом" (Иудейские древности XX, 200). Он правомерно называет сначала собственное имя "Иисус" (поскольку как иудей знает, что Христос в переводе означает мессия), но добавляет, хотя и с уничижительным "именуемого", второе имя, более известное в Риме. (Некоторые ученые тем не менее предполагают, что это уточнение является более поздним христианским дополнением.) Ученые также оспаривают подлинность другого отрывка этого же труда, называемого "свидетельством Флавия" (XVIII, 63 и далее), — общепринято мнение, что в нем имеется, по меньшей мере, несколько утверждений, явно добавленных позже и сообщающих христианское учение о Христе.

В Талмуде, изложении иудейского права и комментариев, об Иисусе свидетельствуют лишь несколько утверждений раввинов (иудейских вероучителей) 1 — 2 веков. Содержащие главным образом полемику или иудейскую апологетику, они явным образом свидетельствуют о том, что авторы были знакомы с христианским преданием, а также включают ряд противоречивых легендарных сведений. Историю Иисуса, какой она предстает из этих источников, можно обобщить следующим образом: Иисус (по-древнееврейски — Иешуа) был сыном (по некоторым интерпретациям, незаконным) человека по имени Пантер; он творил чудеса, высмеивал мудрецов, смущал и будоражил народ; собрал вокруг себя пять учеников и был повешен (распят на кресте) в канун Пасхи. В средние века несколько вариантов "Толедот Иешуа" ("Жизнь Иисуса"), приукрашенного собрания подобных утверждений, было распространено среди евреев.

Эти независимые свидетельства доказывают, что в древние времена даже противники христианства не подвергали сомнению существование Иисуса как исторической личности. Подобные сомнения впервые возникли на почве необоснованных суждений в конце 18 века и высказывались в течение 19 — начале 20 века.

Всемирная энциклопедия - Христианство - Рождение Иисуса

События жизни Иисуса и географический ареал его проповеднической деятельности можно очертить очень приблизительно. Подробности окружены множеством неточностей. Тем не менее, временные рамки периода, в который он проповедовал и был казнен, можно сузить достаточно точно благодаря сопоставлению дат появления Иоанна Крестителя в 15-й год правления императора Тиберия (Лук. 3:1), то есть в 28/29 годах н. э., что подтверждается небиблейскими источниками. Однако год и место казни Иисуса нельзя определить,точно. Марк и Иоанн об этом не говорят ничего. Единственными источниками для этого могут служить очень разноречивые легенды о рождении и детских годах Иисуса в Евангелии от Матфея (главы 1 и 2), где повествуется, что рождение Иисуса и годы его детства приходятся на времена правления Ирода I и смены власти (4 до н. э.), а также повествование Евангелия от Луки (глава 2), которое связывает рождение Иисуса с первой регистрацией в Иудее во времена правления императора Августа (6 н. э.). Есть также исторические свидетельства о переписи населения, проведенной около 8 года н. э. С учетом всех этих фактов многие ученые определяют дату рождения Иисуса как 7—6 год до н. э. (Календарь, исчисляющий годы "до Рождества Христова" и "от Рождества Христова" стал общеупотребительным только в средние века).

Вифлеем назван в Священном писании местом рождения Иисуса, вероятно, потому, что ветхозаветные пророчества называют Мессию потомком царя Давида. Раннехристианское предание с самого начала восприняло эту точку зрения. Выражение "сын Давидов" встречается во многих текстах (например, Map. 10:48) наряду с прочими титулами Иисуса. О первоначальном политическом и национальном значении этого титула забыли, хотя его еще можно отметить в моменты, когда Иисуса — сына Давидова — приветствует народ (Map. 11:10). Тем не менее из богословских соображений не обязательно, чтобы Иисус как потомок Давида родился именно в Вифлееме (родном городе Давида). Эта причина называется только у Матфея (глава 2) и у Луки (глава 2). Евангелисты указывают различные причины: у Матфея Вифлеем выступает как первоначальное место жительства родителей, из которого они вскоре уезжают в Назарет из-за опасностей, грозящих их ребенку (бегство в Египет), в то время как в повествовании от Луки родители Иисуса на самом деле жили в Назарете, а в Вифлееме находились временно, поскольку обязаны были пройти перепись в городе, из которого происходит Давидов род. И то и другое следует считать вариантами богословского предания, повествующего о мессианстве Иисуса, хотя каждый из евангелистов по-своему определяет реальное историческое место рождения Иисуса. Оба предания имеют богословские истоки — это видно прежде всего из идеи, что Иисус как Мессия воплощает пророчества Ветхого Завета и упования Израиля и всего мира, что проявляется в многочисленных цитирова-киях, включенных в евангельский текст.

Всемирная энциклопедия - Христианство - Морони

МОРОНИ (Moroni), согласно учению церкви Иисуса Христа святых последнего дня, ангел или воскресшее существо, которое явилось Джозефу Смиту 21 сентября 1823 года, чтобы сообщить о его избранности, целью которой было возрождение истинной божьей церкви на земле. Четыре года спустя Смит получил золотые пластины: Морони, будучи последним из пророков древнего народа, укрыл их в холме"названном Кумора (недалеко от Пальмиры, штат Нью Йорк), примерно 14 веков назад. На ЭТИХ пластинах была записана история древнего американского народа и учения пророков. Эти знания Смит заисал в «Книге Мормона", которая стала священным писанием церкви мормонов.

Всемирная энциклопедия - Христианство - Моррисон

МОРРИСОН, РОБЕРТ (Morrison, Robert) (родился 05.01.1782, Буллерс-Грин, Нортумберленд, Англия - умер 01 08.1834, Кантон, Китай), пресвитерианский священник, переводчик и первый посланец Лондонского миссионерского общества в Китае, где он считается отцом протестантской миссионерской работы. После изучения теологии и китайского языка Моррисон был посвящен в духовный сан в 1807 году и был незамедлительно отправлен обществом в Кантон. В 1809 году он стал переводчиком в Ост-Индской компании - эту должность он занимал до самой смерти. За 27 лет его служения в Китае было крещено лишь 10 человек, но все они оказались верными христианами. Посвящение в сан евангелистского священника Лианга А Фа стало первым протестантским посвящением в сан в Китае. Со своим коллегой Уильямом Милном Моррисон основал Англо-китайский колледж в Малакке (перемещен в Гонконг в 1843) и перевел Новый Завет на китайский язык (1813). Их перевод всей Библии целиком появился в 1821 году. К другим работам Моррисона относятся "Грамматика китайского языка" (1815) и "Словарь китайского языка в трех частях" (1815-1823). После его смерти было образовано Моррисоновское расположенную первоначально в Макао (1838), а затем в Гонконге (1842).