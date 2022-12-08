У истоков христианской истории стоит неповторимая и загадочная личность Иисуса Христа — Человека, Который объявил Себя Сыном Божиим. Конфликт вокруг личности и учения этого Человека начался еще при Его жизни и продолжается уже почти двадцать веков. Одни признают Его Богом воплотившимся, другие — пророком, незаслуженно возвеличенным Своими учениками, третьи — выдающимся учителем нравственности, четвертые утверждают, что такого Человека вообще не было. Иисус не оставил после Себя никаких писаний, никакого видимого доказательства Своего присутствия на земле. Осталась лишь группа учеников, которую Он назвал Церковью.

Церковь синонимична христианству: невозможно быть христианином и не быть членом Церкви. «Христианства нет без Церкви», — пишет священномученик Иларион (Троицкий). «Христианство есть Церковь», — говорит протоиерей Георгий Флоровский. Христианство никогда не существовало без Церкви и вне Церкви. Последовать за Христом всегда означало вступить в общину Его учеников, стать христианином всегда означало стать членом Тела Христова:

Христианство существовало с самого начала как корпоративная реальность, как община. Быть христианином означало принадлежность к общине. Никто не мог быть христианином сам по себе, как отдельный индивидуум, но только совместно с «братиями», только в совокупности с ними. Unus Christianus — nullus Christianus (один христианин — не христианин). Личные убеждения и даже жизненный уклад ее не делают человека христианином. Христианское существование предполагает и подразумевает включенность, членство в общине.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Православие. В 2-х томах

Москва, Сретенский Монастырь,

2008 - Том I, 864 стр, илл

2009 - Том II, 946 стр, илл.

ISBN 978-5-7533-0240-3 - том I

ISBN 978­-5­-7533-­0342­-4 - том II

4-е издание 2021 года:

т. 1. — 4-е изд. — М.: Издательский дом "Познание», 2021. — 864 с.: ил

ISBN 978-5-6044872-1-1

ISBN 978-5-6044872-2-8 (т. 1)

т. 2. — 4-е изд. — М.: Издательский дом "Познание», 2021. — 976 с.: ил

ISBN 978-5-6044872-3-5 (т. 2)

Митрополит Иларион (Алфеев) - Православие. В 2-х томах - Содержание

ТОМ 1

Предисловие патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Предисловие автора

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ

ГЛАВА I ПЕРВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

1. Раннее христианство

2. Эпоха Вселенских Соборов

3. Становление монашества и аскетическая письменность

4. Крещение славянских народов

5. Итоги первого тысячелетия

ГЛАВА II ВТОРОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

1. Поздняя Византия

2. Православие на Руси

3. Русская Церковь в синодальный период

4. Православие в XX веке

5. Православная Церковь на пороге третьего тысячелетия

РАЗДЕЛ II КАНОНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

ГЛАВА I КАНОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРАВОСЛАВИЯ

1. Формирование канонической структуры Православной Церкви. Принцип канонической территории

2. Современная каноническая структура Православной Церкви

3. Практическое применение принципа «канонической территории»

4. Расколы и разделения

ГЛАВА II КАНОНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1. Высшее церковное управление

2. Епархии, экзархаты, автономные и самоуправляемые Церкви

3. Епархиальные и викарные архиереи

4. Приходы и приходское духовенство

5. Монастыри и монашество

6. Духовные учебные заведения

7. Церковный суд

РАЗДЕЛ III ВЕРОУЧЕНИЕ

ГЛАВА I ИСТОЧНИКИ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

1. Писание и Предание

2. Священное Писание в Православной Церкви

3.Состав Библии. Библейская критика

4. Состав и авторитет Предания. Святоотеческое наследие

ГЛАВА II БОГ

1. Откровение личного Бога. Богословие и богопознание

2. Бог в Ветхом Завете

3. Бог в Новом Завете

4. Бог в творениях Отцов Восточной Церкви

ГЛАВА III МИР И ЧЕЛОВЕК

1. Творение

2. Ангелы

3. Диавол и демоны

4. Человек

ГЛАВА IV ХРИСТОС

1. Боговоплощение

2. Христос — второй Адам

3. Две природы, два действия, две воли

4. Страдания и смерть Спасителя. Догмат искупления

5. Крест Христов

6. Сошествие во ад

7. Воскресение Христово

8. Спасение как обожение

ГЛАВА V ЦЕРКОВЬ

1. Единство Церкви. Тело Христово

2. Святость Церкви. Невеста Христова

3. Соборность Церкви

4. Апостольство Церкви. Иерархия и священство

5. Почитание святых

6. Богородица

ГЛАВА VI ЭСХАТОЛОГИЯ

1 Смерть как переход в вечность

2. Второе Пришествие Христа

3. Всеобщее воскресение

4. Страшный Суд

5. Посмертное воздаяние

6. «Новое небо» и «новая земля»

Библиография

Сокращения

Именной указатель

ТОМ 2

Предисловие

РАЗДЕЛ IV ХРАМ И ИКОНА

ГЛАВА I ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

1. Предыстория. Скиния Завета и Иерусалимский храм

2. Храм и храмоздательство в византийской традиции

3. Русская церковная архитектура

4. Устройство храма и церковная утварь

5. Литургические облачения духовенства

ГЛАВА II ИКОНА И ИКОНОПОЧИТАНИЕ

1. Раннехристианская живопись. Фрески римских катакомб

2. Византийская иконописная традиция

3. Русская икона

4. Значение иконы

РАЗДЕЛ V БОГОСЛУЖЕНИЕ

ГЛАВА I НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА II БОГОСЛУЖЕНИЕ СУТОЧНОГО КРУГА

1. Формирование суточного богослужебного круга

2. Вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы

3. Божественная литургия

ГЛАВА III СЕДМИЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. Формирование седмичного богослужебного круга

2. Воскресное и вседневное богослужение

ГЛАВА IV ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. Формирование годового богослужебного круга

2. Богослужение от начала церковного года до Введения во храм Пресвятой Богородицы

3. Рождественский цикл

4. Богослужение от Недели о мытаре и фарисее до Великой Субботы

5. Пасхальный цикл

6. Богослужение от начала Петрова поста до конца церковного года

ГЛАВА V ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ

1. Таинство в православном понимании

2. Крещение и миропомазание

3. Евхаристия (причащение)

4. Покаяние

5. Таинство священства

6. Елеосвящение

7. Брак

8. Пострижение в монашество

9. Погребение и поминовение умерших

10. Освящение воды

11. Освящение храма

12. Мироварение и освящение мира

13. Чины освящения различных предметов, молебны и молебные пения

РАЗДЕЛ VI ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА

ГЛАВА I БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ

1. Предыстория. Музыка в древнем Израиле и Древней Греции

2. Раннехристианское и византийское церковное пение

3. Русское церковное пение

4. Церковное пение в других Поместных Православных Церквах

ГЛАВА II КОЛОКОЛА И ЗВОНЫ

Библиография

Сокращения

Именной указатель

Митрополит Иларион (Алфеев) - Православие. В 2-х томах - Предисловие автора

Настоящая книга представляет собой первый том задуманного автором подробного систематического изложения истории, канонического устройства, вероучения, нравственного и социального учения, богослужения и духовной жизни Православной Церкви.

Основная идея данного труда заключается в том, чтобы представить православное христианство как цельную богословскую, литургическую и мировоззренческую систему. В этой системе все элементы взаимосвязаны: богословие основано на литургическом опыте, из литургии и богословия вытекают основные характеристики церковного искусства, включая икону, пение, храмовую архитектуру. Богословие и богослужение влияют на аскетическую практику, на личное благочестие каждого отдельного христианина. Они влияют на формирование нравственного и социального учения Церкви, ее догматического учения и канонического устройства, ее богослужебного строя и социальной доктрины. Поэтому обращение к истории, к истокам будет одним из лейтмотивов настоящей книги.

Данная книга охватывает широкий круг тем, относящихся к истории и современному бытию Православной Церкви. Книга со держит множество цитат из творений отцов Церкви, из литургических и исторических памятников, из трудов современных богословов. В то же время книга не претендует на то, чтобы исчерпать поднимаемые в ней темы: это не энциклопедия, не словарь и не справочное пособие. Это попытка осмысления Православия во всем его многообразии, в его историческом и современном бытии, — осмысления через призму собственного восприятия автора.

Книги под названием «Православие» имеются в арсенале русской богословской мысли: укажем хотя бы на труды епископа Варнавы (Беляева), протоиерея Сергия Булгакова и Павла Евдокимова. Эти книги вносят несомненный и важный вклад в понимание православного Предания, однако в каждой из них отразились личные пристрастия авторов, особенности среды их формирования и эпохи, в которую они жили. В настоящее время ни одна из этих книг, на наш взгляд, не может служить адекватным систематическим введением в Православие.

Существует также немало книг о Православии, написанных западными богословами. Классическим введением в историю, богословие, богослужение и духовность Православной Церкви стала книга епископа (ныне митрополита) Диоклийского Каллиста (Уэра) «Православная Церковь». Эта книга, выдержавшая несколько переизданий и переведенная с английского оригинала на целый ряд других европейских языков, рассчитана на читателя, мало знакомого с Православием, в частности на представителей инославных христианских конфессий. Автору настоящих строк принадлежит книга «Таинство веры», представляющая собой попытку осмысления православного богословия на основе творений святых отцов и литургического Предания Церкви. Эта книга неоднократно переиздавалась в России и за рубежом, однако и она имеет вводный характер и рассчитана скорее на начинающих, чем на «преуспевших».

Особенностью настоящего труда и его отличием от названных вводных книг является стремление к достаточно подробному и объемному представлению материала. Адресатом книги является читатель, уже ознакомившийся с «азами» Православия и желающий углубить свои знания, а главное — привести их в систему. Книгу характеризует неспешный ритм повествования, требующий терпеливого и вдумчивого чтения. Первый раздел настоящего, первого тома книги представляет собой краткое изложение исторического пути Православной Церкви, насчитывающего почти двадцать столетий. В течение первых десяти веков по Рождестве Христовом у христиан Востока и Запада была общая история, однако после «великого раскола» XI века Восточная и Западная Церкви пошли разными путями.

По истории Православной Церкви написано достаточное количество исследований на русском языке. Существует обширная литература, посвященная отдельным периодам жизни Православной Церкви, отдельным персоналиям, истории догматических движений и богословских споров, монашества и богослужения. История Русской Православной Церкви получила широкое и многообразное освещение в трудах отечественных и зарубежных ученых. К уже написанному и сказанному трудно добавить что–то принципиально новое, если речь идет не о специальном исследовании, а об историческом очерке общего характера, каковым является настоящий раздел.

И все же без такого очерка невозможно написать книгу о Православии. Поэтому, прежде чем говорить о современном положении Православной Церкви, необходимо выделить некоторые ключевые моменты ее истории и упомянуть о некоторых наиболее значимых персоналиях. Второй раздел настоящего тома посвящен каноническому устройству Православной Церкви. Краткий исторический очерк освещает возникновение и развитие епархиальных структур, митрополий и Патриархатов на христианском Востоке. Далее говорится о современной структуре мирового Православия. Отдельно рассматривается каноническая структура Русской Православной Церкви.

Третий раздел данного тома посвящен вероучению Православной Церкви. При подготовке этого раздела в качестве основных источников использовано Священное Писание Ветхого и Нового Заветов и творения отцов и учителей Церкви с I по XIV века. При этом предпочтение отдается восточным отцам; мнения западных церковных авторов приводятся чаще всего в качестве сравнительного материала. Такой выбор источников сознателен: он основан на том факте, что именно творения восточных отцов легли в основу вероучительного Предания Православной Церкви.

Первая глава раздела посвящена источникам православного вероучения, включая Священное Писание, постановления Вселенских и Поместных Соборов, творения отцов и учителей Церкви, памятники литургической поэзии. В последующих трех главах излагается православное учение о Боге, творении и человеке. Отдельные главы посвящены изложению православной христологии, экклезиологии и эсхатологии.

Излагая православное вероучение, мы не ставили перед собой задачу написать еще один учебник по догматическому богословию в дополнение к уже существующим. Некоторые аспекты вероучительного предания изложены нами более подробно, другие менее. В то же время мы стремились представить православное вероучение как когерентную богословскую систему, в которой основные вопросы бытия нашли свое осмысление.

Значительная часть цитат из произведений отцов Церкви, включенных в настоящую книгу, дана в нашем собственном переводе с греческого или сирийского языков. Во многих случаях мы также пользовались существующими русскими переводами, редактируя их по мере необходимости. Однако далеко не во всех случаях нам удалось сверить переводы цитируемых текстов с оригиналом.

Второй том настоящего исследования, находящийся в работе, будет посвящен богослужению, Таинствам и обрядам Православной Церкви, а также церковному искусству, включая пение и иконопись. Третий том будет посвящен нравственному, социальному, аскетическому и мистическому учению Православной Церкви. В нем будут также рассмотрены взаимоотношения Православной Церкви с инославием, другими религиями, секулярным миром.

Епископ Венский и Австрийский Иларион

Вена, 1 августа 2007 года